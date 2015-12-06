Küçük evin büyük sürprizi!

Ön cepheden bakıldığı vakit küçük bir ev görünümünü alan konut, arka bahçeye geçtiğinizde sizi bir sürprizle karşılıyor. Arka cepheden çıktığınızda sizi havuz ve mavinin dinginliği karşılıyor. Havuzun bulunduğu alandan konuta baktığınız vakit, dış cephe ile iç dekorasyon ilişkisini, benzer kontrast değerlerini yakalayan modernist çizgide küçük bir ev görüyorsunuz.

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