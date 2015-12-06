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Küçük evin büyük sürprizi!

Meral Eser Meral Eser
homify Müstakil ev
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Bir evin iç dekorasyonu ile dış cephesi arasındaki ilişki, benzer mimari dil ve estetik anlayışı izleri taşıyabilir. Doku ve renk kontrolleri ise mekandaki alan ve uygulanacak stile göre renk yelpazesiyle belirlenebilir. Bu yazımızda sizlere FINGERHAUS GMBH tarafından dizayn edilen, Almanya'da modern çizgisi ile dikkat çeken bir evden bahsedeceğiz.Küçük bir alana konumlanan ev iç dekorasyonu ile  dış cephe arasındaki uyum ve ahengi gözlemleyebilirsiniz. Mekanlardaki alan kontrolü ve uygulanacak zemin renkleri hakkında bazı ipuçları yakalayacağınız görsellere hemen geçebiliriz.

Ön Cephe

homify Prefabrik ev
homify

homify
homify
homify

Sokağa bakan ön görünüşü itibariyle, küçük bir alana yerleşen yapı, sade ve yalın çizgisiyle dikkat çekiyor. Evin sol kısmında doğrudan araba girişini sağlayan bir garaj bulunuyor. Koyu kiremit rengi ile kontrast sağlayan çatı örtüsü eğimi ile ilgi çekiyor. Kapı girişine kadar uzanan çatı örtüsü iki taşıyıcı üzerine binen saçak ile girişi ön plana çıkarıyor. Saçaklar sayesinde, kapı girişindeki olası yağmur akıntılarını önlemek amacıyla, hem fonksiyonel hem de estetik görünüm kazandıracak şekilde, kapladığı alanı özelleştirecek şekilde faydalanılabilir.

Oturma odası

homify Modern Oturma Odası
homify

homify
homify
homify

Konfor esas alınarak döşenen oturma odası zemin katta bulunuyor. Beyaz duvar ve tavan zemini rengi ile uyum sağlayan mobilyaların yanı sıra, kontrast sağlayan döşeme zemini tercih edilmiş. Krem rengi köşe koltuk takımı ise rahatlık ve konfor sunuyor. Modern, fonksiyonel ve estetik bir arada. Duvar dekoru olarak tercih edilen tablolardan biri mekanda kullanılan krem, kahve ve beyazlarla uyumlu tonlarda seçilmiş. Beyaz duvar zemininde kullanılan tabloda ise mekana canlılılık katan sıcak renkler mevcut ve renk dengesini muntazam sağlıyor.

Açık mutfak

homify Modern Yemek Odası
homify

homify
homify
homify

Küçük alanlarda mekanı olduğundan daha geniş gösterecek açık renk duvar zeminleri hem fonksiyonel bir yaklaşım, hem de mobilyaları öne çıkaran bir tutumdur. Açık mutfakta kullanılan mutfak adası, dekoratif raf ve dolap kapaklarında mekanla uyumlu krem rengi kullanılmış. Yemek masası ve sandalye takımları evin geri kalanı uyumlu krem ve kahve tonları renk yelpazesini taşıyor. 

Kot farkı ilişkisi

homify Modern Koridor, Hol & Merdivenler
homify

homify
homify
homify

Evin dış cephesinde dahi kullanılan mimari dile dikkat ederseniz, genel akışıyla kontrast renk değerleri ön plana çıkarılmış. Tavan ve duvar zeminlerinde beyaz renk hakimiyetini sürdürüyorken, merdiven formu ve kullanılan ahşap ve metal materyallerde, duvar dekorlarında kullanılan tablolarda kahve tonları ve koyu renkler kullanılıyor, kontrast ahenk sürdürülüyor.

Banyo

homify Modern Banyo
homify

homify
homify
homify

Uyum ve ahengin banyodaki zemin rengi ve dokularda da sürdürüldüğünü görüyoruz. Yüksek eğimli çatının tavanda oluşturduğu eğimden kalan küçük alanlar, plan düzleminde banyo dekorasyonuna dahil ediliyor. Cam duşakabin duvar kenarına konumlanırken, krem ve kahve tonları ile uyumlu zemin renkleri tercih ediliyor. Cam duşakabin tercihi ise şeffaf materyalin eğimli tavan bulunan bir alanda derinlik katmasını sağlıyor. Dekoratif ayna modeli ile şeffaf materyallerin kullanımında olduğu gibi. 

Havuz sürprizi!

homify Müstakil ev
homify

homify
homify
homify

Ön cepheden bakıldığı vakit küçük bir ev görünümünü alan konut, arka bahçeye geçtiğinizde sizi bir sürprizle karşılıyor. Arka cepheden çıktığınızda sizi havuz ve mavinin dinginliği karşılıyor. Havuzun bulunduğu alandan  konuta baktığınız vakit, dış cephe ile iç dekorasyon ilişkisini, benzer kontrast değerlerini yakalayan modernist çizgide küçük bir ev görüyorsunuz. 

Ayrıca ’Alışılmışın dışında bir ahşap ev’ yazımız da ilginizi çekebilir.

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