Para ve zamandan tasarruf ederek banyo yenilemenin ipuçları

Banyolar, evlerimizde bulunan en özel alanlardan biridir. Kişisel bakım yaptığınız, günün stresini ve yorgunluğunu bir duş ile atabileceğiniz özel alanlar olan banyoları, evinize ve tarzınıza uygu bir şekilde yenileyerek modern, estetik ve şık bir banyo dekorasyonu yapabilirsiniz. Günümüzde evlerin büyüklüklerine göre farklı hacimlere sahip banyoları yenilemek, modern bir banyoda günün stresini atmak için dikkat etmeniz gereken önemli noktalar olarak; banyolarınız içinde yer alan banyo mobilyalarını, banyo fayanslarını ve banyo aydınlatmasını ideal seçimler yaparak yenilemektir. Banyo mobilyalarını zevkinize göre seçerek evinizde yapmak istediğiniz dekorasyon modasına uygun bir banyo dekorasyonu yapmalı, banyonuzda geçireceğiniz zamanlarda ruhunuzu dinlendirebilmek için sade, minimalist, ferah bir havaya sahip banyo dekorasyonu yaparak banyonuzu zaman ve para harcamadan yenileyebilirsiniz. Zaman ve para harcamadan bir yenileme işlemi yapabilmeniz için bir kaç alternatif yolunuz vardır. Bu yolların başında; mevcut banyo mobilyalarınızı kullanarak yeni bir dekorasyon yapabilir, banyonuzda farklılıklar yaratarak rahatlatıcı ve ferah bir havaya sahip modern bir banyo dekorasyonu oluşturabilir, moda dekorasyon akımlarına uygun olacak şekilde banyonuzu düzenleyebilir ve banyonuzda yapışkanlı folyolar kullanarak çok düşük bütçelere fazla zaman ayırmadan kişiliğinize özel bir banyo yenilemesi yapabilirsiniz.
Mevcut banyonuzu düzenleyerek yapabileceğiniz bir banyo yenilemesi dışında, çok düşük bütçeler ile çok az zaman ayırarak görsel ve canlı banyo dekorasyonu yapıp banyonuzu yenileyebilirsiniz. Bu yöntemde banyonuzda bulunan banyo mobilyalarınızın bir kısmını kullanarak bir yenileme veya düzenleme yapabilir, zamandan ve paradan tasarruf sağlayabilirsiniz. Fazla para harcamadan bir banyo yenilemesi yapabilmek için öncelikle banyo planlamasını yapmalı, banyonuzun şekline, hacmine göre bir yenileme planı oluşturmalısınız. Yapacağınız yenileme işlemi için bir plan ve yol haritası oluşturmak özellikle yenileme işlemi sırasında yapmanız gereken masrafları en aza indirecektir. Bir diğer önemli nokta da banyonuza doğal ışığın doğal yollar ile girmesidir. Banyonuzda ne kadar fazla doğal ışık oluşursa banyo aydınlatması için ayırdığınız bütçenin cebinizde kalmasını sağlayacak, banyo aydınlatması için yapılacak işçiliği ortadan kaldıracağı için hem paradan hem de zamandan tasarruf etmenizi sağlayacaktır. Bu nedenle banyonuzun penceresinin olabildiğince şeffaf olmasını sağlayıp, gerekli gördüğünüz durumda pencerenizi imkanlarınız dahilinde büyüterek gün ışığının daha fazla banyoya girmesini sağlamalısınız.
Banyo dekorasyonu yaparken veya yenileme işleminde modern bir banyo yerine geleneksel hamam tarzı bir banyo oluşturarak modern banyo için ayıracağınız bütçenin cebinizde kalmasını sağlayıp, işçilik süresi olarak daha az zamanda bir banyo yenilemesi yapmanızı sağlar. Banyonuzda oluşturacağınız bir kurna ile hem estetik bir banyo dekorasyonu yapmış olacaksınız hem de daha az maliyet ile bir banyo yenilemesi yapmış olacaksınız. Banyo duvarları nem ve rutubetten korunması için fayanslar ile kaplanırlar. Modern banyolarda desenli ve ferah bir hava oluşturan fayanslar ile kaplanarak özel bir banyo oluşturulur. Ancak hem zamandan hem de paradan tasarruf ederek bir banyo yenilemesi yapmak istediğinizde fayansların tamamının değiştirilmesi yerine yapışkanlı folyolar ile duvarlarınızı istediğiniz desenler ile süsleyebilir, canlı ve estetik bir banyo sahibi olabilirsiniz. Yapışkanlı folyolar ıslanmayıp, su tutmayan duvar kaplama malzemesi olduğu için kolaylıkla uygulayabileceğiniz kısa sürede tüm banyoyu kaplayabileceğiniz ve fayansa ödeyeceğiniz bütçenin beşte birine maliyetle bir banyo yenilemesi yapmanıza imkan veren bir malzemedir.
Banyonuzu yenilemek için hem zamandan hem paradan tasarruf ederek yeni bir banyo oluşturmak, dekoratif ve özel bir banyo dekorasyonu yapmak için homify banyo modellerini örneklerini inceleyebilir ve banyo yenileme konularında fikir sahibi olabilirsiniz.
Banyo yenileme işlemine başlamadan önce banyonuzda oluşturmak istediğiniz atmosferin bir planlamasını yaparak yaptığınız plana uygun hareket etmelisiniz. Bu sayede hem enerjinizi hem paranızı hem de zamanınızı boşa harcamamış olursunuz. Örnek resimdeki gibi bir banyo yenilemesi yapacağınız zaman bir plan oluşturup uygulamaya geçmelisiniz. Önce ıslak hacimler için tesisatları yapmalı, sonra zemin kaplaması ve duvar kaplamaları ve son olarak da banyo aksesuarlarını yenileyerek tasarruflu bir banyo yenilemesi yapmış olursunuz. banyo yenileme işlemlerinde plan yapmak ve plana uygun hareket etmek sizlerin hem enerji hem de zamanınızı verimli kullanmanızı, banyo yenilemek için ayırdığınız bütçeden tasarruf etmenizi sağlayacaktır.
Bir banyoda olması istenilen en önemli faktör doğal gün ışığının banyoya daha çok girmesidir. Bu sayede banyolarda oluşan nem ve rutubetten kurtulmak, yapay aydınlatmanın getirmiş olduğu külfetten kurtularak maddi açıdan tasarruf yapmanızı sağlar. İnşaatlarda evlerin oturum alanlarının daha fazla olması açısından banyolar ışık almayan alanlara yapılır.Bu nedenle banyonuzun daha fazla gün ışığı alması için pencerenizi büyütmeli veya banyo içinde daha çok ayna kullanarak, açık renklerde bir banyo dekorasyonu yaparak gün ışığının banyonuzu daha fazla aydınlatmasını sağlayabilirsiniz. Bir diğer yöntem de pencerenizi olabildiğince genişleterek daha fazla gün ışığının banyonuza girmesini sağlayabilirsiniz.
Bir banyo dekorasyonu yapıyorsanız ve tasarruf birinci önceliğiniz ise basit bir yöntem ile modern bir banyo dekorasyonu yapabilirsiniz. Banyolarınızda geleneksel hamam stili oluşturarak hem ahşabın doğal güzelliğini banyonuzda sergileyerek modern bir banyo oluşturabilir, hem de ahşabın modern banyo aksesuarlarına göre çok daha uygun fiyatlara sahip olması nedeniyle bütçenizi koruyarak maddi tasarruf sağlayabilirsiniz. Örnek resimde olduğu gibi banyo duvarlarının ahşap ile kaplanmış olması fayanslar için ödenecek paranın cebinizde kalmasını sağladığı gibi hem ahşap doğallığını banyonuza taşıyacak hem de geleneksel bir hamam tarzını banyonuza taşımanızı sağlayacaktır.
Banyo yenileme işlemlerinde banyo aksesuarlarının yanında banyo duvarlarının modern bir şekilde dekore edilmesi de çok önemlidir. Banyo duvarlarının fayans ve seramik ile kaplanması banyolarınıza modern bir görünüm kazandıracaktır. Ancak fayans ve seramiklere ödeyeceğiniz ücretlerin yüksek olması, duvarların fayans ile kaplanması sürecinin çok uzun olması sizi fazlasıyla yoracaktır. Bu nedenle banyolarınızı boyayarak hem zamanınızdan hem maddi açıdan hem de enerjinizden tasarruf edebilirsiniz. Örnek resimde olduğu gibi zevkinize uygun bir renk seçerek banyonuzu görsel ve estetik bir hale getirebilirsiniz.
Bir banyo dekorasyonu içerisinde yer alan banyo mobilyalarının dışında banyo aksesuarları da dekorasyona can veren, modern bir dekorasyonun ortaya çıkmasını sağlayan donelerdir. Bu nedenle doğru bir aksesuar seçimi ile banyolarınızı çok modern ve zarif bir banyo haline getirebilirsiniz. Örnek resimde yer alan banyo dekorasyonu örneğinde olduğu gibi sade ve basit olarak dekore edilmiş banyo küvetinin ucuna yerleştirilen mumlar ve banyo çatı katında olduğu için tavandan açılmış bir pencere ile dekoratif bir banyo yenilemesini aksesuarlar ile yapabilirsiniz.
Banyolarınızı yenilerken basit dokunuşlar yaparak modern ve şık banyolar ortaya çıkarabilirsiniz. Sadece basit bir ayna kullanarak banyonuzu daha dekoratif bir hale getirebilirsiniz. Aynalar dekoratif motifleri ile hem banyoları daha şık hale getiriyor hem de yansıtma özelliklerinden dolayı gün ışığının daha fazla banyo içerisine girmesini sağlayacaktır. Bu sayede daha aydınlık bir banyonuz oluşacaktır. Örnek resimde olduğu gibi basit ve sade bir ayna ile banyolarınızı daha görsel hale getirebilir ve hem zamanınızdan hem paranızdan hem de enerjinizden tasarruf ederek bir banyo yenilemesi yapabilirsiniz.