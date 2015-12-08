Para ve zamandan tasarruf ederek banyo yenilemenin ipuçları

Banyolar, evlerimizde bulunan en özel alanlardan biridir. Kişisel bakım yaptığınız, günün stresini ve yorgunluğunu bir duş ile atabileceğiniz özel alanlar olan banyoları, evinize ve tarzınıza uygu bir şekilde yenileyerek modern, estetik ve şık bir banyo dekorasyonu yapabilirsiniz. Günümüzde evlerin büyüklüklerine göre farklı hacimlere sahip banyoları yenilemek, modern bir banyoda günün stresini atmak için dikkat etmeniz gereken önemli noktalar olarak; banyolarınız içinde yer alan banyo mobilyalarını, banyo fayanslarını ve banyo aydınlatmasını ideal seçimler yaparak yenilemektir. Banyo mobilyalarını zevkinize göre seçerek evinizde yapmak istediğiniz dekorasyon modasına uygun bir banyo dekorasyonu yapmalı, banyonuzda geçireceğiniz zamanlarda ruhunuzu dinlendirebilmek için sade, minimalist, ferah bir havaya sahip banyo dekorasyonu yaparak banyonuzu zaman ve para harcamadan yenileyebilirsiniz. Zaman ve para harcamadan bir yenileme işlemi yapabilmeniz için bir kaç alternatif yolunuz vardır. Bu yolların başında; mevcut banyo mobilyalarınızı kullanarak yeni bir dekorasyon yapabilir, banyonuzda farklılıklar yaratarak rahatlatıcı ve ferah bir havaya sahip modern bir banyo dekorasyonu oluşturabilir, moda dekorasyon akımlarına uygun olacak şekilde banyonuzu düzenleyebilir ve banyonuzda yapışkanlı folyolar kullanarak çok düşük bütçelere fazla zaman ayırmadan kişiliğinize özel bir banyo yenilemesi yapabilirsiniz.

Mevcut banyonuzu düzenleyerek yapabileceğiniz bir banyo yenilemesi dışında, çok düşük bütçeler ile çok az zaman ayırarak görsel ve canlı banyo dekorasyonu yapıp banyonuzu yenileyebilirsiniz. Bu yöntemde banyonuzda bulunan banyo mobilyalarınızın bir kısmını kullanarak bir yenileme veya düzenleme yapabilir, zamandan ve paradan tasarruf sağlayabilirsiniz. Fazla para harcamadan bir banyo yenilemesi yapabilmek için öncelikle banyo planlamasını yapmalı, banyonuzun şekline, hacmine göre bir yenileme planı oluşturmalısınız. Yapacağınız yenileme işlemi için bir plan ve yol haritası oluşturmak özellikle yenileme işlemi sırasında yapmanız gereken masrafları en aza indirecektir. Bir diğer önemli nokta da banyonuza doğal ışığın doğal yollar ile girmesidir. Banyonuzda ne kadar fazla doğal ışık oluşursa banyo aydınlatması için ayırdığınız bütçenin cebinizde kalmasını sağlayacak, banyo aydınlatması için yapılacak işçiliği ortadan kaldıracağı için hem paradan hem de zamandan tasarruf etmenizi sağlayacaktır. Bu nedenle banyonuzun penceresinin olabildiğince şeffaf olmasını sağlayıp, gerekli gördüğünüz durumda pencerenizi imkanlarınız dahilinde büyüterek gün ışığının daha fazla banyoya girmesini sağlamalısınız.

Banyo dekorasyonu yaparken veya yenileme işleminde modern bir banyo yerine geleneksel hamam tarzı bir banyo oluşturarak modern banyo için ayıracağınız bütçenin cebinizde kalmasını sağlayıp, işçilik süresi olarak daha az zamanda bir banyo yenilemesi yapmanızı sağlar. Banyonuzda oluşturacağınız bir kurna ile hem estetik bir banyo dekorasyonu yapmış olacaksınız hem de daha az maliyet ile bir banyo yenilemesi yapmış olacaksınız. Banyo duvarları nem ve rutubetten korunması için fayanslar ile kaplanırlar. Modern banyolarda desenli ve ferah bir hava oluşturan fayanslar ile kaplanarak özel bir banyo oluşturulur. Ancak hem zamandan hem de paradan tasarruf ederek bir banyo yenilemesi yapmak istediğinizde fayansların tamamının değiştirilmesi yerine yapışkanlı folyolar ile duvarlarınızı istediğiniz desenler ile süsleyebilir, canlı ve estetik bir banyo sahibi olabilirsiniz. Yapışkanlı folyolar ıslanmayıp, su tutmayan duvar kaplama malzemesi olduğu için kolaylıkla uygulayabileceğiniz kısa sürede tüm banyoyu kaplayabileceğiniz ve fayansa ödeyeceğiniz bütçenin beşte birine maliyetle bir banyo yenilemesi yapmanıza imkan veren bir malzemedir.

Banyonuzu yenilemek için hem zamandan hem paradan tasarruf ederek yeni bir banyo oluşturmak, dekoratif ve özel bir banyo dekorasyonu yapmak için homify banyo modellerini örneklerini inceleyebilir ve banyo yenileme konularında fikir sahibi olabilirsiniz.