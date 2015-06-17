Ümraniye'de küçük ama ferah daire

Arazi fiyatları arttıkça, özellikle büyük şehirlerde evlerin alanları küçülüyor. homify'da büyük ve görkemli daireler kadar bu tarz küçük daireleri de konu ediyoruz. Küçük daire demek, illa ki sığmakta güçlük çekilen sıkış tepiş bir alan demek değil. Bugün sizlerle paylaşacağımız daire bunun en güzel örneklerinden biri. Ağaoğlu Eltes Güneşi sitesinde yer alan ve altında Arches Design imzası olan daire küçük bir dairenin de ferah ve rahat olabileceğini gösterir nitelikte.
Arches Design çalışmalarında, bütçeleri tamamen müşterinin imkanları doğrultusunda oluşturuyor ve yönlendirmelerini bu bütçelere uygun yapıyor. Firma proje sürecinde çalışılacak firmalar konusunda hiçbir kısıtlama koymuyor ve ev sahipleri alış, verişlerini istedikleri yerden yapabiliyor. Böylece çalışmada alternatifler sonsuz bir hale geliyor ve bu da görsel ve maddi imkanlar açısından çeşit zenginliği olarak müşteriyi memnun ediyor.
1 + 1 bir dairede salon ve mutfağın birlikte olması kaçınılmaz bir sonuç. Burası da evin mutfakla birlikte tasarlanmış açık planlı salonu. Mekan çok fazla eşyaya boğulmamış ve dolayısıyla yerden tasarruf edilmiş. Böylelikle ev küçük olmasına rağmen son derece ferah bir mekan olarak kalmış. Ayrıca duvarlarda seçilen beyaz renk ferahlık duygusunu destekleyen bir unsur olmuş.
Evdeki tüm mobilyalar tasarım ürünü. Eve özel olarak hazırlanan TV ünitesi siyah ve beyaz renklerde tercih edilmiş. Mdf malzeme kullanılan ünite mat lake boyayla boyanmış. Siyah ve beyazın uyumu televizyonun siyah rengi de dahil olunca daha da güçlenmiş.
Ev için don derece sade bir oturma grubu tercih edilmiş. Bir üçlü kanepe ve bir tekli koltuktan oluşan grup asimetrik renk tercihiyle dikkat çekiyor. Üçlü kanepe gri renkte tercih edilirken, tekli koltuk hardal rengi olarak tasarlanmış. Üçlü koltuğun hardal renkli kırlentleri tekli koltukla uyum sağlıyor. Metal iskeletli cam orta sehpası ise salonun diğer dikkat çeken mobilyası. Yerde serili olan halı ise renkli tasarımıyla odaya canlılık katmış.
Salonun diğer tarafına ise yemek masası ve küçük bir konsol yerleştirilmiş. Evin geniş pencereleri evin tamamını tatmin edici bir şekilde aydınlatırken bundan en büyük nasibi yemek bölümü almış.
Ahşap yemek masası yine ahşap iskeletli sandalyelerle kombinlenmiş. Küçük konsol ise kırmızı ve beyaz renklerde tercih edilmiş. Avize ise oldukça şık.
Mutfakta ise evin genel atmosferine uygun olarak beyaz renk kullanılmış. Böylece evin mümkün olduğunca geniş görünmesi sağlanmış. Beyaz mutfak dolapları metalik aksesuarlarla desteklenmiş, buna bağlı olarak da anaksatre ürünler ve davlumbaz inoks dokulu seçilmiş.
Evin yatak odası da oldukça aydınlık bir oda. Beyaz renk boyalar, yatak odasının ferah olmasını sağlamış. Eminiz ev sahibi bu odada uykuya rahat dalıp, sabahları rahatlıkla uyanacak.
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