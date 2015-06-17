Ümraniye'de küçük ama ferah daire

Arazi fiyatları arttıkça, özellikle büyük şehirlerde evlerin alanları küçülüyor. homify'da büyük ve görkemli daireler kadar bu tarz küçük daireleri de konu ediyoruz. Küçük daire demek, illa ki sığmakta güçlük çekilen sıkış tepiş bir alan demek değil. Bugün sizlerle paylaşacağımız daire bunun en güzel örneklerinden biri. Ağaoğlu Eltes Güneşi sitesinde yer alan ve altında Arches Design imzası olan daire küçük bir dairenin de ferah ve rahat olabileceğini gösterir nitelikte.

Arches Design çalışmalarında, bütçeleri tamamen müşterinin imkanları doğrultusunda oluşturuyor ve yönlendirmelerini bu bütçelere uygun yapıyor. Firma proje sürecinde çalışılacak firmalar konusunda hiçbir kısıtlama koymuyor ve ev sahipleri alış, verişlerini istedikleri yerden yapabiliyor. Böylece çalışmada alternatifler sonsuz bir hale geliyor ve bu da görsel ve maddi imkanlar açısından çeşit zenginliği olarak müşteriyi memnun ediyor.