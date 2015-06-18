Kazmirci'den bir harika daha

Kazmirci salonda gri, mavi ve füme tonları kullanmış. Salon ilk bakışta kalabalık gibi görünmesine rağmen, odadaki her şey birbiriyle son derece uyumlu. Geniş köşeli koltuğun çok rahat olduğu her halinden belli oluyor. Salonun geniş penceresi gün ışığının odayı tamamıyla doldurup oldukça ferah olmasına yarıyor. Salonun en dikkat çekici mobilyası ise karşı duvardaki mavi vitrin. Vitrin eski günleri anımsatsa da tasarımı itibariyle son derece modern bir parça.