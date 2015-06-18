Kazmirci'den bir harika daha

Esra Kazmirci homify'ın en başarılı uzmanlarından biri. Başarılı iç mimarın her projesinin göz alıcı bir güzelliğe sahip olmasına alışkınız. Kazmirci yine sınırları zorlayarak enfes bir tasarım ortaya koymuş. Gelin lafı fazla uzatmadan bu harikulade evi birlikte gezelim.
Kazmirci salonda gri, mavi ve füme tonları kullanmış. Salon ilk bakışta kalabalık gibi görünmesine rağmen, odadaki her şey birbiriyle son derece uyumlu. Geniş köşeli koltuğun çok rahat olduğu her halinden belli oluyor. Salonun geniş penceresi gün ışığının odayı tamamıyla doldurup oldukça ferah olmasına yarıyor. Salonun en dikkat çekici mobilyası ise karşı duvardaki mavi vitrin. Vitrin eski günleri anımsatsa da tasarımı itibariyle son derece modern bir parça.
Kazmirci her zaman ayrıntılara önem veren bir iç mimar. Bu evde de bu özelliğinden ödün vermemiş. Salondaki bu trapezci heykelciği bu duruma sadece bir örnek. Trapezci oldukça sevimli bir ayrıntı olmuş.
Misafir yatak odasında da aynı renk tonlarını görmek mümkün. Karyola ve karyola başı mavi tonlarında seçilirken, yerdeki halıda füme rengi görüyoruz. Misaifr yatak odası da geniş pencereleri sayesinde gün ışığından bolca nasibini alıyor. Odanın en dikkat çekici özelliği bir duvarın brick dokuda tasarlanmış olması. Bu etki odaya hoş bir hava katmış. Odanın bir diğer dikkat çekici özelliği deri TV koltuğu. Her haliyle konforlu koltuk uykuya dalmadan önce uykuya iyi bir hazırlık olanağı sunuyor.
Daha önce de içinde küvet bulunan yatak odaları görmüştük. Ama doğrusunu söylemek gerekirse bu yatak odasını gördüğümüzde hayran kaldık. Aydınlık ve ferah yatak odası dikine uzanan panellerle iki bölüme ayrılmış. İlki yatağın olduğu uyuma bölümü, diğeri ise küvetin bulunduğu bölüm. Bağımsı küvet ve aparatları banyoya on dokuzuncu yüzyıl havası getirmiş. Böylelikle modern ve klasiğin bir birleşimi yakalanmış.
Yatak odasının hemen dışında bir patio bulunuyor. Bir oturma grubuyla dekore edilmiş patio uykudan uyanır uyanmaz çıkıp, temi hava almak için birebir.
Bağımsız küvetin armatürüne yakından bakmak istedik. Modern armatür yanındaki aksesuarlarla birleşince eski ve yeninin mükemmel birlikteliği ortaya çıkmış.
Oturma odasında sade bir dekorasyon tercih edilmiş. Başarılı iç mimar oturma gruplarında en ön sıraya konfor unsurunu alıyor. Bu duruma oturma odası koltuğunda da şahit olmak mümkün. Köşeli koltuk son derece konforlu ve yumuşacık görünüyor.
Evin her yeri çok hoş sanat eserleriyle donatılmış vaziyette. Daha önce gördüğümüz trapezci gibi yine estetik bir heykel görüyorsunuz. Dalarak suya atlayan bir yüzücü çemberlerin arasından geçiyor.
Evin koridoru son derece modern bir görüntüye sahip. Koridorda da gri ve beyaz renklerin uyumunu görmek mümkün.
Evin mutfağı da oldukça ferah bir şekilde tasarlanmış. İnce uzun mutfakta açık renkler tercih edilmiş ve mekanın olabildiğince geniş görünmesine çalışılmış.
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