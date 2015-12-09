Mütevazi bir kır evinin yalın çizgisi ile hayran bıraktığı bir proje ile karşınızdayız. Proje yeri Portekiz olan kır evi tasarımı, PEDRO QUINTELA STUDIO imzası taşıyor. Doğal güzellikleri içine alan, geçmişin izlerini taşıyan bir köy alanında rüya gibi bir kır evi projesi gerçekleştiriyor. Ahşabın sıcak dokusunu doğru ışıklandırma yöntemleri ile ön plana çıkaracağını göreceğiniz projede, şekil alabilirliğinden faydalanarak organik mimari izler taşıyan yaklaşım yolu yakalanıyor. Doğal dokularla bütünleşen bir çizgi yakalayan projenin iç ve dış mekan görsellerini incelemeye dilerseniz başlayabiliriz.
Portekiz, Sintra'da bulunan Azóia köyü, bölgenin tarihi kalıntıları ve eski evlerini barındıran bir arazi üzerinde bulunuyor.Bu bölgede en güzel caddelerinden birine bakan alanda eskiden insanlar ekmek pişirirmiş. Burada proje geliştirilirken, geçmişin izleri ve tarihsel bağlam öncü bir rol oynamış. Kır evi projesinin bulunduğu konum, etkileyici doğal güzellikleri barındıran bir araziye yerleşiyor.
Kır evi mimarisi eski köy evi anılarını korumak üzere tasarlanmış. İklimsel özellikleri nedeni ile güneşe ve manzaraya bakan bir tasarım uygulanmış. İki katlı konutta mutfak ve diğer ev halkının ortak yaşam alanları değerlendirilmiş. Üst katında ise manzaraya hakim bir teras doğal ışıktan muntazam şekilde faydalanacak şekilde tasarlanmış. Genel olarak doğal güzellikleri içine alan ve manzarasıyla bütünleşen bir yaklaşım yolu izleniyor.
Aydınlatma unsurları kuşkusuz ki projenin etkileyici detaylarından biri. Genel olarak doğal ışık alan açık zemin renkleri ile tasarlanan evde aydınlık bir hava hakim. Ahşabın sıcak dokusunu daha fazla öne çıkaran oturma alanı zeminine vuran ışık ile estetik bir görünüm ve ayrıcalık kazandırılmış.
Iç mekanda sirkülasyonu sağlayan geçişler, doğal ışık ve malzemenin sıcaklığını öne çıkaran ışıklandırmalarla kontrol ediliyor. Bir çeşit avluda insanları toplayan ve bir araya getiren bir tasarım söz konusu. Bu şekilde ev halkının bir arada olması sağlanıyor ve geçmişin izlerini yaşatan bir yaklaşım yolu izleniyor. Sadece yatak odası ve banyodan ortak avluya açılmak söz konusu değil, fakat mutfak, yemek alanı ve diğer oturma köşelerinin birbirleri ile ulaşım ilişkisi bulunuyor.
Genel olarak baktığınızda iç mekan çizgilerinde sınır algısı yaratılmıyor. Adeta organik mimari unsurları taşıyan formlarla, eğrisel çizgiler taşıyan duvar, tavan, tezgah detayları ve kullanılan dekoratif gereçlerde de benzer eğrisel uyuma rastlayabilirsiniz. Ahşap dokusu ile yalıtımı sağlayan çini zemin kaplaması estetik bir kombinasyon sağlıyor. Duvar zemin kaplamasının ışığı yansıtması gibi, ayna da benzer bir rol oynuyor. Uyumlu ahşap dokular ise iç mekanda sıcaklık katan bir diğer unsur.
İç mekanda uygulanan dekoratif ahşap rafların formları fonksiyonel olduğu kadar mekanın karakteristiği ile uyumlu. Malzemelerin sade ve yalın dili mekanı güzelleştiren en önemli faktörlerden. Elektronik eşyaları hizalayan ahşap tezgah formu mekana ahenk katarken işlevsellik sürdürülüyor. Ahşap tezgah altına konumlanan bulaşık makinesi, fırın gibi eşyaların benzer renk tonlarında uygulanmış, ayrılan alanları sınırlayan paravan görevi gören materyal ise duvar zemini ile uyumlu beyaz renk tercih edilmiş. Dar geçişlerin olduğu alanlarda mümkün olduğunca açık renk tonlarının hakim olduğu bir plan anlayışı esas alınıyor.
Yaratıcı fikirlerle küçük alanları koordine etmek, oturma alanı ve dekoratif unsurları bir çizgide yakalamak mümkün. Oturma köşesi ve dekoratif rafların yanı sıra, ahşabın şekil alabilirliğinden faydalanılmış. Oturma köşesi, yerden yüksek tasarlanan ahşap plakalardan oluşan dekoratif rafları takip ediyor.
Minimalist stil yaklaşımla doğal güzelliği bölmeyen ve bozmayan dingin bir yatak odası dizaynı oluşturulmuş. Beyazlara bürünün mobilya ve eşya tercihleri zemin renkleri ile aynı dili kullanıyor. Ahşabın sıcaklığı, döşeme ve çatı iskeletindeki detaylarda, doğru ışıklandırma detayları ile öne çıkıyor.
Terasta uygulanan oturma alanları duvara monte edilerek alan kazandırıyor. Aynı şekilde pencere kanadı sistem detaylarında da görüldüğü gibi, kanat mesafesi minimum seviyede tutularak tasarlanmış. Yalın çizgisiyle dingin yaşam alanları sunan kır evi projesi, sade güzelliği ile tüm mahalleriyle hayran bırakıyor.
Ayrıca ’Şehirden kaçmak isteyenler için en güzel kır evleri’ yazımız da ilginizi çekebilir.