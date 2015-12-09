Rüya gibi bir kır evi

Iç mekanda sirkülasyonu sağlayan geçişler, doğal ışık ve malzemenin sıcaklığını öne çıkaran ışıklandırmalarla kontrol ediliyor. Bir çeşit avluda insanları toplayan ve bir araya getiren bir tasarım söz konusu. Bu şekilde ev halkının bir arada olması sağlanıyor ve geçmişin izlerini yaşatan bir yaklaşım yolu izleniyor. Sadece yatak odası ve banyodan ortak avluya açılmak söz konusu değil, fakat mutfak, yemek alanı ve diğer oturma köşelerinin birbirleri ile ulaşım ilişkisi bulunuyor.