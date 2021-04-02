Koyu renk duvar boyasını nasıl uygulayabilirim?

Ev dekorasyonlarında renk kullanımı hayati öneme sahiptir. Canlı renkleri kullanırken koyu renkler ile kombinlemek profesyonellik gerektirir. Duvarlar için koyu renk seçimini yaparken birden fazla renk ile birlikte kullanmak akıllıca olacaktır. Duvar boyası uygulaması yapmak için öncelikle mobilya renklerini göz önünde bulundurmalı, mobilya renkleri ile uyumlu koyu renk seçimleri yapmalısınız.
Fuşya duvar boyası kullanacaksanız mat ve koyu renk kullanımı otantik bir iç mekan yaratma imkanı sağlayacaktır. Koyu renk duvar kağıtları kullanacaksanız, açık renkler ile birlikte kullanarak zıt renklerin estetiğinden faydalanabilirsiniz. Koyu renkleri; tek renk olarak kullanabileceğiniz gibi farklı koyu renk tonlarını birlikte kullanabilirsiniz. Önceden yapılmış koyu renk duvar boyası nasıl kapatılır, koyu renkleri kapatmak için farklı koyu renkleri kullanabilir veya birkaç kat açık renk tonlarını da tercih edebilirsiniz. Renk seçimi konusunda profesyonel dekoratörler ile iletişime geçerek yardım alabilir, muhteşem duvarlar ortaya çıkarabilirsiniz.
Modern dekorasyon anlayışının en havalı örneklerinde genelde koyu renk duvar uygulamaları görüyoruz. Oldukça popüler olan koyu renk dekorasyon, açık ve yumuşak renklere göre daha zor ve meşakkatlidir. Hem kombinasyonları hem uygulaması için fazladan özen gerektiren koyu renk dekorasyonun ana ögesi ise duvarlardır. Eğer siz de duvarlarınızda lacivert, siyah, bordo ve kahverengi gibi koyu renkler kullanmak istiyorsanız bu detaylara dikkat etmenizi tavsiye edeceğiz. Homify profesyoneller ekibi olarak bu yazımızı koyu renk dekorasyon ve koyu renk duvar uygulaması üzerine ayırıyoruz. Birbirinden güzel ve şık örnek tasarımlarla sunacağımız fikir ve öneriler koyu renk duvar dekorasyonunuz için rehber olabilir.
Koyu renk dekorasyon yapmaya karar verdiyseniz, evinizin aydınlatmasını, cephesini ve mimari özelliklerini gözden geçirmiş olduğunuzu varsayıyoruz. Çünkü koyu renk dekorasyon her ev için uygun olmayabilir. Koyu renk duvarlara ve eşyalara uygun bir evin öncelikle doğal yöntemlerle iyi aydınlanıyor olması gerekir. Eğer karanlık ve köşede kalan bir odayı koyu renk dekore ederseniz kapalı ve hoş olmayan bir alan yaratmış olabilirsiniz. Bu nedenle koyu renk dekorasyona başlamadan önce uygulayacağınız odanın bütün mimari özelliklerini değerlendirmelisiniz. Uygulayacağınız odanın yeterince geniş, iyi aydınlanıyor ve ışıklandırması başarılı bir şekilde yapılmış olması gerekiyor. Özellikle Bahçeye açılan ve geniş kapı ve pencerelere sahip olan odalarda koyu renk dekorasyon çok iyi sonuçlar verebilir.
Hangi duvar rengini uygulayacağınıza henüz karar veremediyseniz “Ev dekorasyonunu kuvvetlendiren boya renkleri” başlıklı yazımız renk seçiminizde size yardımcı olabilir. Ayrıca sitemizde arama yaparak birçok farklı dekorasyon örneği bulabilirsiniz. Duvar, zemin ve mobilya kombinasyonları ile ilgili ne kadar çok örnek tasarım inceleme şansınız olursa kendi dekorasyonunuz için o kadar başarılı seçimler yapabilirsiniz. Sitemizin Duvar & Zemin sekmesinde muhteşem dekorasyon örnekleri sizi bekliyor olacak.
Evinizin her alanında gri ve tonlarını gönül rahatlığı ile kullanabilirsiniz. Gri kullanımı konusunda kafanız karışık ise '' Duvar rengi olarak tercih edebileceğiniz 12 modern gri tonu '' yazımıza göz atabilir ve alternatif kullanımlar hakkında bilgi edinebilirsiniz.
Oturma odası duvarında yeşil siyah uyumunu tercih ederek evinizde zarif duvar dekorasyonları yapabilirsiniz. Koyu yeşil ve siyah tonları birbiri ile muhteşem uyum yakalayan renk tonlarını tüm iç mekanlarda kullanabilirsiniz.
İlk iş olarak, hangi odaya ve hangi duvara koyu renk dekorasyon uygulayacağınıza karar vermeniz gerekiyor. Bunu yaparken odanın aydınlatmasını ve mimari özelliklerini göz önünde bulundurmayı unutmayın. Bununla birlikte, bütün duvarları mı yoksa sadece bir ya da birkaç duvarı mı boyayacağınıza karar vermeniz gerekiyor. Ahşap, taş döşeme gibi farklı duvar uygulamaları kullanacaksanız uzman bir ekipten destek almanız şart ancak sadece boya ya da duvar kağıdı uygulamayı düşünüyorsanız kendiniz de üstesinden gelebilirsiniz. Koyu renk dekorasyon uygulamasında duvarların, zemin, Aksi halde boğucu ve hoş olmayan bir dekorasyonla karşılaşabilirsiniz.
Hangi odaya ve hangi duvarlara koyu renk uygulayacağınıza karar verdikten sonra alanı hazır hale getirmek için kolları sıvayın. Koyu renk boyanın açık renklere göre avantajı güçlü bir kapatıcı olmasıdır. Zeminde hangi renk olursa olsun koyu renkler ile kapatırken zorlanmazsınız. Eğer koyu renk bir duvarı açık renge boyayacak olsaydınız işiniz çok daha zor olacaktı. Bu avantajına rağmen zeminin boyaya hazır hale gelmesi için bir takım işlemlerden geçmesi gerekecek. Duvarınız pürüzlü veya tadilattan geçmiş ise boya öncesi sıkı bir astar ve alçı kaplaması yapmalısınız. Duvarın bütün pürüzlerini ortadan kaldıracak alçı uygulaması için bir ustadan destek almakta yarar var. Özellikle nemlenmiş veya aşınmış duvarlar için birkaç kat bakım uygulamak gerekebilir.
Yücel Partners imzalı bu modern oturma odasının duvarlarının bazı yerlerinde koyu renkler kullanılmış. Duvarlardaki renk kombinasyonu odanın dekoruna ve stiline oldukça iyi uyum sağlamış. Açık renk zemin, mobilya ve tavanı olan bir odada siz de birkaç duvarı koyu renge boyayarak modern ve güçlü bir kontrast yakalayabilirsiniz.
Bu tarz kendin yap projelerinde işin püf noktalarından birisi de doğru alış veriştir. İşe başlamadan önce sağlam bir planlama ve doğru ekipman temini ile hem zamandan kazanabilir hem de işinizi kolaylaştırabilirsiniz. Yapacağınız uygulama için ihtiyaç duyacağınız bütün malzeme ve ekipmanı önceden araştırıp temin ederseniz işe başladıktan sonra, işinizi yarıda bırakıp alış verişe çıkmak zorunda kalmazsınız. Ayrıca yanlış ekipman kullanmak işi yanlış veya eksik yapmanıza neden olabilir. Özellikle alçı veya dolgu gibi işlemlere başvuracaksanız kullanacağınız malzemeleri eksiksiz almanız gerekecek.
işin en ustalık gerektiren kısmı burasıdır. Boyamayı bu işi hiç bilmeyen insanlar da yapabilir. Ancak duvarı boyaya hazırlamak usta işidir. Bütün pervazların dolgularını yapıp, pürüz ve aşınmaları giderip kusursuz bir yüzey hazırlamak boya öncesi mutlaka yapmanız gereken bir iştir. Boya yapacağınız alan ne kadar pürüzsüz olursa uygulamanız o kadar kolay olur. Ayrıca uygulama yapacağınız duvarın farklı özellikleri varsa bunu da önceden planlamalısınız. Ahşap veya taş gibi bir zemin üzerine çalışacaksınız buna uygun bir boya kullanmanız gerekecek. Zaten kullanacağınız boyayı seçmeden önce de duvarın ve boyanın özelliklerini değerlendirmeniz şart.
Kafanızda hangi rengi ya da boya çeşidini kullanacağınıza karar vermiş bile olsanız test etmeden işe koyulmayın çünkü hiç beklemediğiniz sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Duvarın zemini seçtiğiniz boyayı tutmayabilir veya seçtiğiniz renk ya da bota türü kuruduktan sonra farklı bir görüntü oluşturabilir. Bu riske karşı seçtiğiniz boyayı tahta çubuk veya kullanmadığınız bir defter üzerine bir miktar döküp kurutarak test edebilirsiniz. Ayrıca duvarın görünmeyen yerlerini de bu test işlemi için kullanabilirsiniz. Eğer uygulama alanı genişse ve birkaç kutu boya almanız gerekecekse, hepsini satın almadan önce küçük bir kutu alıp test etmekte fayda var.
Duvarın astarını tamamladınız, yüzeyiniz ve malzemeleriniz hazır, testlerinizi de yaptınız artık boyamaya geçebilirsiniz. Boya kutusunu ilk açtığınızda tahta bir çubuk yardımı ile iyice karıştırmayı unutmayın çünkü boyanın renk pigmentleri içeren tortulu kısmı ile su veya yağ bazı beklemeyle birbirinden ayrılabiliyor. İyi bir sonuç için homojen bir karışım oluşturana kadar boyayı karıştırın. Boyama işlemini yaparken kullanacağınız fırçaların birkaç çeşit olması işinizi kolaylaştırır. Yüksek yerler için, geniş alanlar için, dar köşeler için farklı fırçalara ihtiyacınız olacağını unutmayın. Ayrıca boyama işlemini oyalanmadan hızlı bir şekilde tamamlamakta fayda var. Böylece rötuş gereken yerleri henüz kurumadan halledebilirsiniz.
Boyama sırasında duvara yakın bulunan ve boyanmaması gereken alanları bant ya da gazete yardımıyla kapatmakta yarar var. Bazı boyalar sonradan kolayca temizlenebiliyor ancak risk oluşturacak boya türleri de var. Koyu renk boya uygulayacağınızdan izi kalacak lekeler oluşturmak istemezsiniz. Aldığınız bütün önlemlere rağmen etrafa boya sıçrayabilir, bu lekeleri kurumadan silerseniz sonradan daha zor bir leke haline gelmez. Boya işlemi tamamlandıktan sonra boyanın türüne göre ihtiyaç duyduğu kuruma süresini beklemelisiniz. Tamamen kuruduktan sonra eşya ve aksesuarlarınızı yerleştirmeye başlayabilirsiniz.