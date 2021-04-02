Koyu renk duvar boyasını nasıl uygulayabilirim?

Ev dekorasyonlarında renk kullanımı hayati öneme sahiptir. Canlı renkleri kullanırken koyu renkler ile kombinlemek profesyonellik gerektirir. Duvarlar için koyu renk seçimini yaparken birden fazla renk ile birlikte kullanmak akıllıca olacaktır. Duvar boyası uygulaması yapmak için öncelikle mobilya renklerini göz önünde bulundurmalı, mobilya renkleri ile uyumlu koyu renk seçimleri yapmalısınız.

Fuşya duvar boyası kullanacaksanız mat ve koyu renk kullanımı otantik bir iç mekan yaratma imkanı sağlayacaktır. Koyu renk duvar kağıtları kullanacaksanız, açık renkler ile birlikte kullanarak zıt renklerin estetiğinden faydalanabilirsiniz. Koyu renkleri; tek renk olarak kullanabileceğiniz gibi farklı koyu renk tonlarını birlikte kullanabilirsiniz. Önceden yapılmış koyu renk duvar boyası nasıl kapatılır, koyu renkleri kapatmak için farklı koyu renkleri kullanabilir veya birkaç kat açık renk tonlarını da tercih edebilirsiniz. Renk seçimi konusunda profesyonel dekoratörler ile iletişime geçerek yardım alabilir, muhteşem duvarlar ortaya çıkarabilirsiniz.

Modern dekorasyon anlayışının en havalı örneklerinde genelde koyu renk duvar uygulamaları görüyoruz. Oldukça popüler olan koyu renk dekorasyon, açık ve yumuşak renklere göre daha zor ve meşakkatlidir. Hem kombinasyonları hem uygulaması için fazladan özen gerektiren koyu renk dekorasyonun ana ögesi ise duvarlardır. Eğer siz de duvarlarınızda lacivert, siyah, bordo ve kahverengi gibi koyu renkler kullanmak istiyorsanız bu detaylara dikkat etmenizi tavsiye edeceğiz. Homify profesyoneller ekibi olarak bu yazımızı koyu renk dekorasyon ve koyu renk duvar uygulaması üzerine ayırıyoruz. Birbirinden güzel ve şık örnek tasarımlarla sunacağımız fikir ve öneriler koyu renk duvar dekorasyonunuz için rehber olabilir.

Koyu renk dekorasyon yapmaya karar verdiyseniz, evinizin aydınlatmasını, cephesini ve mimari özelliklerini gözden geçirmiş olduğunuzu varsayıyoruz. Çünkü koyu renk dekorasyon her ev için uygun olmayabilir. Koyu renk duvarlara ve eşyalara uygun bir evin öncelikle doğal yöntemlerle iyi aydınlanıyor olması gerekir. Eğer karanlık ve köşede kalan bir odayı koyu renk dekore ederseniz kapalı ve hoş olmayan bir alan yaratmış olabilirsiniz. Bu nedenle koyu renk dekorasyona başlamadan önce uygulayacağınız odanın bütün mimari özelliklerini değerlendirmelisiniz. Uygulayacağınız odanın yeterince geniş, iyi aydınlanıyor ve ışıklandırması başarılı bir şekilde yapılmış olması gerekiyor. Özellikle Bahçeye açılan ve geniş kapı ve pencerelere sahip olan odalarda koyu renk dekorasyon çok iyi sonuçlar verebilir.

Hangi duvar rengini uygulayacağınıza henüz karar veremediyseniz “Ev dekorasyonunu kuvvetlendiren boya renkleri” başlıklı yazımız renk seçiminizde size yardımcı olabilir. Ayrıca sitemizde arama yaparak birçok farklı dekorasyon örneği bulabilirsiniz. Duvar, zemin ve mobilya kombinasyonları ile ilgili ne kadar çok örnek tasarım inceleme şansınız olursa kendi dekorasyonunuz için o kadar başarılı seçimler yapabilirsiniz. Sitemizin Duvar & Zemin sekmesinde muhteşem dekorasyon örnekleri sizi bekliyor olacak.