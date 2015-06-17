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Oturma odanızı eğlenceli hale getirmenin 17 garantili yolu

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House E - E Evi, HANDE KOKSAL INTERIORS HANDE KOKSAL INTERIORS Modern Oturma Odası
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Oturma odanızdan sıkıldınız mı? Bir değişiklik, bir tazelik, yeni bir hava peşinde misiniz? Elbette oturma odanızı baştan aşağıya değiştirmek iyi bir çözüm. Ama herkesin gücü buna yetmeyebilir. Bu durumdaki okurlarımız için daha makûl bir bütçeyle oturma odalarını daha eğlenceli hale getirebilecekleri yöntemleri derledik.

1. Işıkları değiştirin

METROKENT BURSA 3+1, Niyazi Özçakar İç Mimarlık Niyazi Özçakar İç Mimarlık Modern Oturma Odası
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

METROKENT BURSA 3+1

Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

Oturma odasında avize kullanmak zorunda olmadığınız gibi basit bir florasana da mahkûm değilsiniz. Piyasada her zevke ve bütçeye uygun çözümler mevcut. Bu örnekte olduğu gibi çok özel ürünler de.

2. Renkli örtü ve yastıklar kullanın

Osmanoğulları Mobilya, OSMANOĞULLARI MOBİLYA OSMANOĞULLARI MOBİLYA Oturma OdasıKanepe & Koltuklar
OSMANOĞULLARI MOBİLYA

Osmanoğulları Mobilya

OSMANOĞULLARI MOBİLYA
OSMANOĞULLARI MOBİLYA
OSMANOĞULLARI MOBİLYA

Oturma odanız ağırlıkla nötr renklerden oluşuyorsa biraz canlılık katmanın en iyi yollarından biri renkli bir örtü ya da yastıktır. Kırmızının bu mekânı nasıl canlandırdığını kendiniz görüyorsunuz.

3. Aksesuar ve mobilyalarla canlılık katın

lego mini corner Trabcelona Design Oturma OdasıKanepe & Koltuklar
Trabcelona Design

lego mini corner

Trabcelona Design
Trabcelona Design
Trabcelona Design

Sehpa, abajur ya da küçük bir tekli koltukla hem çok para harcamadan, hem de zahmete girmeden oturma odanızda yepyeni bir hava estirebilirsiniz. Hele de bunlar uyumlu olursa.

4. Duvar kâğıdı seçeneğini unutmayın

Monopop 4 Rulo Parça Duvar Kağıdı 50X280 Cm Suave.com.tr Duvar & ZeminDuvar Kağıtları
Suave.com.tr

Monopop 4 Rulo Parça Duvar Kağıdı 50X280 Cm

Suave.com.tr
Suave.com.tr
Suave.com.tr

Bir odanın bütün atmosferini değiştirmenin en garantili yolu duvarları değiştirmektir. Bunun en kolay yolu da duvar kâğıdıdır. Siz de piyasada kendi oturma odanıza uygun, eğlenceli bir duvar kâğıdı bulabilirsiniz.

5. Josephine koltukla farklı bir hava estirin

London Josefin homify Oturma OdasıKanepe & Koltuklar
homify

London Josefin

homify
homify
homify

Mobilya tasarımının klasiklerinden biri olan Josephine koltuklar kuğuyu andıran zarif duruşları ve farklı renkleriyle her türlü oturma odasınının kimliğini değiştirebilirler.

6. Mobilyalara uygun tablolar seçin

Uygulamalar, 4 Duvar İthal Duvar Kağıtları & Parke 4 Duvar İthal Duvar Kağıtları & Parke Modern Oturma Odası
4 Duvar İthal Duvar Kağıtları &amp; Parke

Uygulamalar

4 Duvar İthal Duvar Kağıtları & Parke
4 Duvar İthal Duvar Kağıtları &amp; Parke
4 Duvar İthal Duvar Kağıtları & Parke

Mobilyalarınızı değiştiremiyorsanız, onalra uygun tablolarla manzarayı tamamlayın. Hele de bu örnekteki gibi canlı renklere sahip tabloları bulabilirseniz, salonunuz yeni doğmuş gibi canlanacaktır.

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
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7. Orijinal mobilyalar bulun

Makara Serisi, Galleria Gaia Galleria Gaia Oturma OdasıAksesuarlar & Dekorasyon
Galleria Gaia

Makara Serisi

Galleria Gaia
Galleria Gaia
Galleria Gaia

Bir oturma odasını özel ve eğlenceli kılan unsurlardan biri de sıradışı mobilyalardır. Buradaki gibi hem sehpa, hem kitaplık olabilen, vintage bir ürün girdiği mekânın yıldızı olabilir.

8. Tekli koltuk ya da berjer ilavesi

Daire Tadilatları Ev TAdilatları Oturma OdasıTV Dolabı & Mobilyaları
Ev TAdilatları

Daire Tadilatları

Ev TAdilatları
Ev TAdilatları
Ev TAdilatları

Kendi başına zaten son derece şık olan bu oturma odası modelini çok daha eğlenceli ve hoş hale getiren etken sol taraftaki renkli mobilya ilavesi olmuş. Kimi zaman provokatif renklerle monotonluğu bozmak gerekebilir.

9. Eğlenceli mobilyaları arayıp bulun

Leo Messi Trabcelona Design Akdeniz Oturma Odası
Trabcelona Design

Leo Messi

Trabcelona Design
Trabcelona Design
Trabcelona Design

Bu kez önereceğimiz ipucu biraz masraflı olabilir ama bu örnekteki gibi bütün oturma odasını donatamıyorsanız bile, böylesine eğlenceli bir sehpa ya da yemek masası oturma odanızda hoşbir hava estirebilir.

10. Küçük bir aksesuar bütün havayı değiştirebilir

homify İç Dekorasyon
homify

homify
homify
homify

Bu örnekteki gibi orijinal bir mumluk, belki bir çiçek saksısı, renkli bir vazo ya da abajurla oturma odanızın monotonluğunu kolaylıkla ve masrafsız şekilde kırabilirsiniz.

11. Oturma grubunun kılıfını değiştirin

Rustic Salon Takımı / Özel Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko Rustik Yemek Odası
Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko

Rustic Salon Takımı / Özel

Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko
Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko
Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko

Evdeki sandalye ya da koltukların kılıfını değiştirtebilir, masraf yapmak istemiyorsanız kendi seçeceğiniz bir kumaşdan bunlar için kılıf dikebilirsiniz. Buradaki çiçekli kaplamanın mekânı nasıl renklendirdiğini siz de fark etmiş olmalısınız.

12. Duvar yerine vitray

K. YILMAZ EVİ, Teknik Sanat İç Mimarlık Renovasyon Ltd. Şti. Teknik Sanat İç Mimarlık Renovasyon Ltd. Şti. Klasik Oturma Odası
Teknik Sanat İç Mimarlık Renovasyon Ltd. Şti.

K. YILMAZ EVİ

Teknik Sanat İç Mimarlık Renovasyon Ltd. Şti.
Teknik Sanat İç Mimarlık Renovasyon Ltd. Şti.
Teknik Sanat İç Mimarlık Renovasyon Ltd. Şti.

Bazen orijinal çözümler hiç beklemediğimiz yerlerde belirir. Bu oturma odasının sıradanlığını kıran etken giriş kapısının yanındaki duvarda gördüğümüz vitray olmuş.

13. Kontrast yaratın

ancona koltuk takımı Mahir Mobilya Oturma OdasıKanepe & Koltuklar
Mahir Mobilya

ancona koltuk takımı

Mahir Mobilya
Mahir Mobilya
Mahir Mobilya

Renk uyumu elbette önemlidir ama radikal bir değişiklik istiyorsanız, bu örnekteki puf koltuk gibi mekânınızın ana renk paletiyle hiç ilgisi olmayan bir ürünü alıp tam da oturma odanızın orta yerine yerleştirin. Kendi küçük ama etkisi büyük olacaktır.

14. Yastıklarla ortamı şenlendirin

Cushions illustrated exclusively for Chouchette by artists Gabriela Vainsencher and Cristobal Dam Chouchette Ev İçiAksesuarlar & Dekorasyon
Chouchette

Cushions illustrated exclusively for Chouchette by artists Gabriela Vainsencher and Cristobal Dam

Chouchette
Chouchette
Chouchette

Bir mekânı eğlenceli hale getirmenin en ucuz ve garantili yollarından biri yastık kullanmaktır. Buradaki gibi küçük ve renkli yastıkları piyasadan alabileceğiniz gibi, kumaşını seçerek kendiniz de dikebilirsiniz.

15. Duvarlar boş kalmasın

YILDIZ PLAZA PREMIUM, Çağrı Aytaş İç Mimarlık İnşaat Çağrı Aytaş İç Mimarlık İnşaat Klasik Oturma Odası
Çağrı Aytaş İç Mimarlık İnşaat

YILDIZ PLAZA PREMIUM

Çağrı Aytaş İç Mimarlık İnşaat
Çağrı Aytaş İç Mimarlık İnşaat
Çağrı Aytaş İç Mimarlık İnşaat

Bir oturma odasını sıkıcı hale getiren unsurlardan biri boş duvarlardır. Dolayısıyla 5 liraya alacağınız ucuz bir film afişi de olabilir, 5 trilyona alacağınız ünlü bir tablo da; maksat duvarlar şenlensin, duvarlarla birlikte evde oturanların gönülleri de.

16. TV sehpasını değiştirin

Mia Mobili Tv Sehpası homify Oturma OdasıTV Dolabı & Mobilyaları
homify

Mia Mobili Tv Sehpası

homify
homify
homify

İşte yine çok büyük masraf yapmadan oturma odanızı eğlenceli hale getirebileceğiniz bir yöntem. Yerli bir üreticiye ait bunun gibi bir ürünler klasik TV ünitenizden kurtulup mekânınıza renk katabilirsiniz.

17. Halıyı unutmayın

House E - E Evi, HANDE KOKSAL INTERIORS HANDE KOKSAL INTERIORS Modern Oturma Odası
HANDE KOKSAL INTERIORS

House E – E Evi

HANDE KOKSAL INTERIORS
HANDE KOKSAL INTERIORS
HANDE KOKSAL INTERIORS

Son olarak herkesin bildiğini tekrar edelim. Hiçbir şey yapamıyorsanız, basit bir kilim ya da halıyla bütün oturma odanızının çehresini değiştirebilirsiniz. 

Bu yazıyı beğendiyseniz, ’Banyonuzu güzelleştirmenin 17 garantili yöntemi’ başlıklı yazımıza da göz atabilirsiniz.

Cool duvar resimleri
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