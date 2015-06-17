Oturma odanızı eğlenceli hale getirmenin 17 garantili yolu

Oturma odanızdan sıkıldınız mı? Bir değişiklik, bir tazelik, yeni bir hava peşinde misiniz? Elbette oturma odanızı baştan aşağıya değiştirmek iyi bir çözüm. Ama herkesin gücü buna yetmeyebilir. Bu durumdaki okurlarımız için daha makûl bir bütçeyle oturma odalarını daha eğlenceli hale getirebilecekleri yöntemleri derledik.
Oturma odasında avize kullanmak zorunda olmadığınız gibi basit bir florasana da mahkûm değilsiniz. Piyasada her zevke ve bütçeye uygun çözümler mevcut. Bu örnekte olduğu gibi çok özel ürünler de.
Oturma odanız ağırlıkla nötr renklerden oluşuyorsa biraz canlılık katmanın en iyi yollarından biri renkli bir örtü ya da yastıktır. Kırmızının bu mekânı nasıl canlandırdığını kendiniz görüyorsunuz.
Sehpa, abajur ya da küçük bir tekli koltukla hem çok para harcamadan, hem de zahmete girmeden oturma odanızda yepyeni bir hava estirebilirsiniz. Hele de bunlar uyumlu olursa.
Bir odanın bütün atmosferini değiştirmenin en garantili yolu duvarları değiştirmektir. Bunun en kolay yolu da duvar kâğıdıdır. Siz de piyasada kendi oturma odanıza uygun, eğlenceli bir duvar kâğıdı bulabilirsiniz.
Mobilya tasarımının klasiklerinden biri olan Josephine koltuklar kuğuyu andıran zarif duruşları ve farklı renkleriyle her türlü oturma odasınının kimliğini değiştirebilirler.
Mobilyalarınızı değiştiremiyorsanız, onalra uygun tablolarla manzarayı tamamlayın. Hele de bu örnekteki gibi canlı renklere sahip tabloları bulabilirseniz, salonunuz yeni doğmuş gibi canlanacaktır.
Bir oturma odasını özel ve eğlenceli kılan unsurlardan biri de sıradışı mobilyalardır. Buradaki gibi hem sehpa, hem kitaplık olabilen, vintage bir ürün girdiği mekânın yıldızı olabilir.
Kendi başına zaten son derece şık olan bu oturma odası modelini çok daha eğlenceli ve hoş hale getiren etken sol taraftaki renkli mobilya ilavesi olmuş. Kimi zaman provokatif renklerle monotonluğu bozmak gerekebilir.
Bu kez önereceğimiz ipucu biraz masraflı olabilir ama bu örnekteki gibi bütün oturma odasını donatamıyorsanız bile, böylesine eğlenceli bir sehpa ya da yemek masası oturma odanızda hoşbir hava estirebilir.
Bu örnekteki gibi orijinal bir mumluk, belki bir çiçek saksısı, renkli bir vazo ya da abajurla oturma odanızın monotonluğunu kolaylıkla ve masrafsız şekilde kırabilirsiniz.
Evdeki sandalye ya da koltukların kılıfını değiştirtebilir, masraf yapmak istemiyorsanız kendi seçeceğiniz bir kumaşdan bunlar için kılıf dikebilirsiniz. Buradaki çiçekli kaplamanın mekânı nasıl renklendirdiğini siz de fark etmiş olmalısınız.
Bazen orijinal çözümler hiç beklemediğimiz yerlerde belirir. Bu oturma odasının sıradanlığını kıran etken giriş kapısının yanındaki duvarda gördüğümüz vitray olmuş.
Renk uyumu elbette önemlidir ama radikal bir değişiklik istiyorsanız, bu örnekteki puf koltuk gibi mekânınızın ana renk paletiyle hiç ilgisi olmayan bir ürünü alıp tam da oturma odanızın orta yerine yerleştirin. Kendi küçük ama etkisi büyük olacaktır.
Bir mekânı eğlenceli hale getirmenin en ucuz ve garantili yollarından biri yastık kullanmaktır. Buradaki gibi küçük ve renkli yastıkları piyasadan alabileceğiniz gibi, kumaşını seçerek kendiniz de dikebilirsiniz.
Bir oturma odasını sıkıcı hale getiren unsurlardan biri boş duvarlardır. Dolayısıyla 5 liraya alacağınız ucuz bir film afişi de olabilir, 5 trilyona alacağınız ünlü bir tablo da; maksat duvarlar şenlensin, duvarlarla birlikte evde oturanların gönülleri de.
İşte yine çok büyük masraf yapmadan oturma odanızı eğlenceli hale getirebileceğiniz bir yöntem. Yerli bir üreticiye ait bunun gibi bir ürünler klasik TV ünitenizden kurtulup mekânınıza renk katabilirsiniz.
Son olarak herkesin bildiğini tekrar edelim. Hiçbir şey yapamıyorsanız, basit bir kilim ya da halıyla bütün oturma odanızının çehresini değiştirebilirsiniz.
Bu yazıyı beğendiyseniz, ’Banyonuzu güzelleştirmenin 17 garantili yöntemi’ başlıklı yazımıza da göz atabilirsiniz.