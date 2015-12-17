Önce & Sonra: 5 olağanüstü dış cephe dönüşümü

Bambaşka bir ev gibi görünüyor değil mi? Yapısal olarak köklü bir değişiklik yapılmadan tarz, zevk ve stil sahibi bir görünüme kavuşan ev artık karakterini net bir şekilde ortaya koyan sıradışı ve modern bir yapı.

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