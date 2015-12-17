Önce & Sonra: 5 olağanüstü dış cephe dönüşümü

homify sayfalarında sizlerle sık sık şık evlere ve iç mekan dekorasyonlarına konuk oluyoruz. Ancak aslında evlerimizin iç yaşam alanları kadar dış görünüşleri de hayatımızda büyük bir yer tutuyor. Ne de olsa dış görünüş evlerin içlerine de sirayet eden ve dekorasyon ve tasarımları tamamlayan bir unsur. Üstelik evlerin dış cephelerini düzenlemek iç mekanları düzenlemekten çok daha zorlu bir süreç çünkü özellikle farklı mevsimlerin getirdiği zorlu hava koşulları binaların dış cephelerini iç yaşam alanlarından çok daha hızlı bir şekilde yıpratıyor ve eskitiyor. Bugün Önce&Sonra serimizde hayran kalacağınız dış cephe dönüşümlerine göz gezdireceğiz.
Çoktan solmuş, kirlenmiş bir yeşil renge sahip olan tek katlı bir ev… Yeşilin tonu itibariyle aslında dış cephe boyası en baştan pek de göz alıcı bir manzara yaratmak için ideal değilmiş, ancak zaman boyanın rengini daha da nahoş bir hale getirmiş. Ancak ev genel hatları ile yüksek bir estetik barındırıyor. Geniş bahçesi, açık ve ferah konumu bu eski evden modern ve şık bir konut yaratılmasını sağlayabilir. Ve sağlamış da…
Evin eski haliyle yeni hali arasında inanılmaz bir değişiklik var değil mi? Böyle bir değişikliğin hemen ve kolayca gerçekleşemeyeceğini kabul ediyoruz. Ancak uzman mimarların özenli ve incelikli çalışması sonucu tek katlı eski bir ev, çift katlı göz kamaştırıcı modern bir mimariye dönüşmüş.
Tıpkı Türkiye'de İstanbul'daki nüfus yoğunluğu gibi, İngiltere'de de herkes Londra'da yaşamak istiyor! Bunun için de Londra'nın şehir merkezinde konut sorunu her geçen gün giderek çoğalıyor. Ancak İngiliz mimar ve tasarımcılar gökdelenler ve betonarme yapılarla şehri kaplamak yerine daha akılcı ve çevre dostu bir çözüm bulmuşlar. Terk edilmiş sanayi binalarını, garajları, atölyeleri ve başkaca ticari yapıları yaşanabilir modern konutlara dönüştürüyorlar. Böylece hem bina kirliliği önlenmiş oluyor hem de mimari açıdan şehrin dokusu korunuyor. Bu resimdeki de artık kullanılmayan eski bir garajmış. Bakın şimdi ne halde…
Bu değişim tek kelime ile olağanüstü! Hiçbir yıkım olmadan yeniden yaratılan mükemmel bir ev! Elbette eski garajın iç mekanları da baştan aşağı yenilenerek modern ve sofistike yaşam alanlarına dönüştürülmüş. Ancak daha evin dış cephesinde ne kadar köklü ve şahane bir dönüşüm yaşadığını anlayabiliyoruz. Tupla dış cephe kaplaması ve geniş pencereler bahçe düzenlemesiyle birlikte evin ana karakterini oluşturuyor.
Bazen binalar yapısal olarak temel problemlere sahip olmasalar da zaman içinde demodeleşir ve sıkıcı bir görünüm kazanırlar. Bu örnekte göreceğimiz ev de zaman içinde sıkıcılaşan bir tasarıma sahipmiş ve içinde yaşayan aile evlerine yeni bir görünüm kazandırmak isteyince mimarlar mükemmel fikirlerle ev yeniden yaratmışlar adeta.
Temel mimari özellikleri değiştirmeden de olağanüstü dönüşümlerin gerçekleşebileceğinin bir kanıtı olan bu ev, yeni haliyle modern bir masalı andırıyor. Bahçede pek çok değişiklik yapılmış ama en radikal değişim elbette şahane bir havuzun yaşam alanlarına eklenmesi olmuş. Aydınlatma unsurlarından veranda yapısına kadar her ince ayrıntının özenle yeniden tasarlandığı ve modernleştirildiği ev bir ömür geçirmek için şahane görünüyor değil mi?
Meksika'nın en güzel şehirlerinden biri olan Puebla'da yer alan bu harabe apartman ise adeta dönüşüm için yalvarıyor gibi görünüyor. Küçük olmasına rağmen iyi bir bakımdan geçtiği takdirde bir ailenin tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecek olan bu yapı, şu an için pek de konut olabilecek durumda değil. Neyse ki bu durum NonWarp isimli mimarlık firması tarafından değiştirilmek üzere…
Uzman mimarların titiz çalışmaları ve yaratıcı tasarımları sonucunda ortaya modern bir şehir evi çıkmış. Ön cepheye boydan boydan eklenen geniş camlar iç yaşam alanlarının gün ışığından maksimum düzeyde faydalanmasını sağlarken aynı zamanda da çağdaş bir manzara oluşturuyor.
Bu eve şöyle bir baktığınızda hiçbir sorununun ya da eksiğinin olmadığını söyleyebilirsiniz. Bu bir açıdan doğru da. Ancak ev sahipleri evin stil yoksunu olduğunu düşünmüşler ve ufak dokunuşlarla yeni bir görünüm ve tarz yaratmak istemişler. Temiz ama sıradan görünen bir evin küçük müdahalelerle ne kadar değişebileceğini tanık olmak üzereyiz.
Bambaşka bir ev gibi görünüyor değil mi? Yapısal olarak köklü bir değişiklik yapılmadan tarz, zevk ve stil sahibi bir görünüme kavuşan ev artık karakterini net bir şekilde ortaya koyan sıradışı ve modern bir yapı.
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