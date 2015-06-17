Türkiye'den sıcak ve samimi mutfaklar

Mutfak deyince kimilerinin aklına ayaküstü bir şeyler atıştırıp terk edeceği, tamamıyla işlevselliğiyle öne çıkan bir ara mekân gelir. Kimileri içinse mutfak evin merkezi gibidir. hele de yemek yapmayı sevenler için. Öyle zamanlar olur ki, misafirler mutfakta ağırlanır, akşam yemekleri mutfakta yenir, aileyi ilgilendiren en önemli konuşmalar mutfakta yapılır ve bazı günler oturma odasına bir dakika bile uğramadan geçip gider. İşte özellikle böyleleri için mutfağın sıcak ve samimi bir ortama sahip olması büyük önem taşır. Bu kadar çok vakit geçirilen bir ortamın iç açıcı olması, girene huzur vermesi sağlığınız ve ruh haliniz için de önemlidir. İşte biz de bunun için sıcak ve samimi bir ortama sahip olan mutfaklardan küçük bir derleme hazırladık.