Türkiye'den sıcak ve samimi mutfaklar

Mutfak deyince kimilerinin aklına ayaküstü bir şeyler atıştırıp terk edeceği, tamamıyla işlevselliğiyle öne çıkan bir ara mekân gelir. Kimileri içinse mutfak evin merkezi gibidir. hele de yemek yapmayı sevenler için. Öyle zamanlar olur ki, misafirler mutfakta ağırlanır, akşam yemekleri mutfakta yenir, aileyi ilgilendiren en önemli konuşmalar mutfakta yapılır ve bazı günler oturma odasına bir dakika bile uğramadan geçip gider. İşte özellikle böyleleri için mutfağın sıcak ve samimi bir ortama sahip olması büyük önem taşır. Bu kadar çok vakit geçirilen bir ortamın iç açıcı olması, girene huzur vermesi sağlığınız ve ruh haliniz için de önemlidir. İşte biz de bunun için sıcak ve samimi bir ortama sahip olan mutfaklardan küçük bir derleme hazırladık.
Sıcak ve samimi bir mutfak deyince olmazsa olmazlardan biri ahşapsa, diğeri de insana huzur veren açık ve nötr renklerdir. Nuevo Tasarım tarafından Ankara'daki bir ev için düzenlenen bu mutfak söz konusu özelliklere bir de vintage cazibesi ekleyerek ilk bakışta insanın içini ısıtan bir yer haline geliyor. Ahşap raflar ve tezgâh sayesinde samimi bir hava veren, vintage havası taşıyan dekoratif öğelerler zenginleşen mekân, siyah-beyaz yer karosuyla tamamlanırken, insanın saatlerini geçirebileceğini bir mutfak izlenimi veriyor.
Her daim sıcaklık, samimiyet ve dinginlik gibi kavramlarla özdeşleştirilen ahşabın büyüsünü İstanbul'daki bir dairenin mutfağından alınan bu görüntüde hissetmek mümkün. Ahşap kapılarla başlayıp zeminde devam eden bu ahşap vurgusu, yemek masasında sonlanırken, ona uygun ışıklandırma çözümleri ve mutfağın genel ferahlığıyla birleşince, karşımıza gerçekten de fotoğrafına bakınca bile insanın içini ısıtan bir mutfak çıkıyor.
Siyah ve beyaz ayrı ayrı kullanıldığında farklı çağrışımlara sahip renkler olsalar bile, birlikteyken aynen bu örnekteki gibi bir sıcaklığa neden olabiliyorlar. Tabii bu manzarada mutfağın doğal ışık alması, ankastre setin endüstriyel ya da ultra-modern değil, daha klasik çizgilere sahip olması ve tezgâhın bir sanat eseri titizliği içinde farklı renklerle süslenmiş olmasının da payı var.
Sıcak ve samimi bir mutfak için açık renkler elzem olmasa da tercih nedenidir. Edirne'deki Vizyon Mimarlık ve Dekorasyon tarafından tasarlanan bu mutfakta da benzer bir durumu görmek mümkün. Pencereden vuran doğal ışıkla aydınlanan bu mekân küçük bir mutfağın ne kadar samimi olabileceğini göstermesi açısından da anlamlı. Huzur verici renkler, rahatlığın ön plana alındığı tasarım ve ada tezgâhıyla insanın kendini iyi hissedeceği türden bir mekânla karşı karşıya olduğumuz kesin.
Hem farklı renkte bir mutfağım olsun, hem de sıcak ve huzurlu bir mekân izlenimi versin istiyorsanız; Açar Mobilya Dekorasyon koleksiyonunda bulunan bu mutfak tam size göre. Cart bir yeşil olsa belki bu etkiyi vermeyecekti ama yeşilin bu tonu mutfağın genel alçakgönüllü havasıyla tam bir uyum sağlarken, yerdeki halı ve avandan sallanan lambadaki farklı yeşil tonlarıyla manzara tamamlanıyor.
Klasik ya da avangart mutfaklar kimi zaman insana sokulma imkânı vermezler, ama PS Mimarlık tarafından tasarlanan bu mutfak hiç de öyle değil. Klasik çizgileri nötr renklerle ve mermer pırıltısıyla bir araya getiren bu mutfak, yuvarlak hatlı tezgâhı, cömertçe içeriye sokulan güneş ışığı ve kendine has dekoratif unsurlarıyla insanda bir an önce oraya gidip en güzel yemekleri yapma isteği uyandırıyor.
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