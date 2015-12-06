Ahşapla beyazın mutlu birlikteliği

Bir araziye ev yaptırmak bazen gözünüze çok zor bir iş gibi gözükebilir. Tamamen sıfırdan tasarlanan ve inşa edilen evlerin planlanması, detaylarının çözülmesi ve inşaatı oldukça meşakkatli bir iştir. Ancak Güney Kore'de bulunan Woodsun gibi şirketlerin bunun için bambaşka bir yaklaşımı mevcut. Evinizi katalogdan seçip, gerekirse modifiye edip ina edebiliyorsunuz. Bir nevi prefabrikasyon söz konusu. Her çeşit araziye uyarlanabilecek plan tipleri ve modüller, detaylar hazır. Böylece inşaat sırasında da minimum aksilikle karşılaşıyorsunuz.
İşte bu yöntemle ortaya bir ev karşımızda, göze çarpan niteliğiyse ahşapla beyazın mutlu birlikteliğine ev sahipliği yapması
Evin cephesinde modüller için kullanılan ahşap ve beyaz görsel olarak birbirine kontrast lekeler oluşturuyor. İki malzemeye adeta aksesuar olarak seçilen malzeme ise metal. Bu iki malzeme sıcak ve temiz bir görsellik yaratırken metal ortaya çıkan geometriyi vurgulayan bir öğe olarak konuşlanmış durumda. Elbette bu malzemenin kullanımı için işlevsel sebepler de var. Çatı alınlığı ya da yağmur olukları için de ahşap kullanmak mümkün olmayacaktı fakat görsellikte tercih edilmeyen malzemelerin de gizlenmeleri mümkün. Burada böyle bir tercih yapılmamış.
Giriş kapısının vurgulanması için de metal tercih edilmiş. Yatay ahşap kaplamanın üstünde dikey çizgileriyle yer alan kapı kendini öne çıkarıyor. Bunca metal detaya rağmen ahşap ve beyaz rengin yarattığı sıcaklık değişmiyor. Söylediğimiz gibi üçüncü malzeme aksesuar ve vurgu amacıyla bu evde yer alıyor.
İskandinav tarzını hatırlatan beyaz duvarlar ve dramatik bir etki yaratan ahşap kirişler evin iç mekanına karakterini veriyor. Çatı eğimi kullanılarak yüksek bir tavan elde edilmiş, böylece yaşam alanı son derece ferah bir mekan olarak biçimleniyor.
Mutfak açık planlı tasarlanarak yaşam alanıyla aynı yerde bulunuyor. Ancak salon kısmının eğimli tavanının aksine normal kat yüksekliğinde. Ancak salonda son derece minimal şekilde ortaya çıkarılmış ahşap kiriler gibi burada da kirişler mevcut. Buradaki fark döşemeyi de taşıdığı için bu kirişlerin kafes şeklinde olması ve ahşabın ağırlığını daha fazla hissetmemiz.
Üst kata çıkan merdivenler için de şaşırtıcı olmayacak şekilde ahşap seçilmiş. Burada başarılı olan görsel etki kirişlerin merdivenle ve onun mutfakla arasında yükselen yatay elemanla birleşimi. Ahşap malzeme evin içinde sürekilik oluşturan bir leke halinde. Beyaz duvarlarla uyum içinde olduğunu tekrarlamaya gerek yok sanırım.
Merdiven dışında ahşap iç mekanda yalnızca kirişlerde kullanılmış. Bu kirişlerin boyutları yerine göre değişiyor. Odalarda bu kirişler salondaki gibi oldukça hafif bir dokunuş havası yaratıyor. Ahşap kiriş kullanımına dair farklı örnekleri de En güzel ahşap kiriş uygulamaları yazımızda inceleyebilirsiniz.
Ayrıca yatak odalarında bazı duvarlar bembeyaz değil, yeşil ve mavi tonlar kompozisyona çok hafif biçimde katılarak odaları renklendiriyor.
Dış cephede beyaz ve ahşabın nasıl birlikte kullanıldığını anlatırken detaylardaki metal kullanımından da bahsetmiştik. Bu duruma biraz daha kayından bakmak gerekirse bahsettiğimiz vurgu daha da anlaşılır olacaktır. Saçaklarda inanılmaz bir etki yaratan ahşap kaplama belki de metalin kapatıcılığı olmasa bu kadar çarpıvı olmayacaktı.