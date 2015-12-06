Ahşapla beyazın mutlu birlikteliği

Merdiven dışında ahşap iç mekanda yalnızca kirişlerde kullanılmış. Bu kirişlerin boyutları yerine göre değişiyor. Odalarda bu kirişler salondaki gibi oldukça hafif bir dokunuş havası yaratıyor. Ahşap kiriş kullanımına dair farklı örnekleri de En güzel ahşap kiriş uygulamaları yazımızda inceleyebilirsiniz.

Ayrıca yatak odalarında bazı duvarlar bembeyaz değil, yeşil ve mavi tonlar kompozisyona çok hafif biçimde katılarak odaları renklendiriyor.