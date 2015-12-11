Doğayla uyumlu bir yazlık

homify sayfalarında bugün, duvarlarının delikli özelliği ile çevreye ve manzaraya uyum sağlayan bir yazlık bulunmakta. Bu projeyi incelemek için Arjantin'de bulunan Cordoba Dağlarını ziyaret ediyoruz. Cordoba dağlarında bulunan bu yazlık evi, Arjantin mimarisi ile tasarlanmış, her ayrıntısı titizlikle ele alınıp tüm mekanlar Cordovan ofisi tarafından özenli bir çalışma ile yenilenmiştir.

Yaz için dinlenme evi olarak kullanılan bu yazlık, doğal haliyle çevre ve manzara ile uyumludur. Evin yapımında kullanılan doğal taş malzemeler ve tuğlalar, yoğun renkleri ile estetik bir görünüm sağlamıştır.