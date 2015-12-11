Doğayla uyumlu bir yazlık

homify sayfalarında bugün, duvarlarının delikli özelliği ile çevreye ve manzaraya uyum sağlayan bir yazlık bulunmakta. Bu projeyi incelemek için Arjantin'de bulunan Cordoba Dağlarını ziyaret ediyoruz. Cordoba dağlarında bulunan bu yazlık evi, Arjantin mimarisi ile tasarlanmış, her ayrıntısı titizlikle ele alınıp tüm mekanlar Cordovan ofisi tarafından özenli bir çalışma ile yenilenmiştir.
Yaz için dinlenme evi olarak kullanılan bu yazlık, doğal haliyle çevre ve manzara ile uyumludur. Evin yapımında kullanılan doğal taş malzemeler ve tuğlalar, yoğun renkleri ile estetik bir görünüm sağlamıştır.
Cordoba tepelerinde yer alan bu ev, çevresi ve cephe mimarisi ile uyumlu doğada bulunan doğal taşlar ile yapılmıştır. Doğa ile uyumlu olan taş malzemeler ile yapılan yaya girişi olarak kullanılan yürüyüş yolu ilk girişte göze çarpmaktadır. Aynı zamanda dış cephe önünde taş malzemelerden yapılan bir kaç metrelik duvar yapılmıştır.
Yazlık evin arka cephesi, terası ve arka bahçesi ile görkemli bir görüntü oluşturmuş. Geometrik şekillerin belirgin olarak kullanıldığı, kamu ve özel alanlarda iki farklı kimliğe sahip bir ev şeklinde düzenlenen yazlık ev; havalandırma, doğal aydınlatma için yapılmış büyük ve geniş pencereler ile galeri dizini gibi durmaktadır. Arka cephede bulunan bahçe ve havuz ile doğa ile iletişim halinde bulunan bu ev, çevrenin yeşil renginin aksine hardal sarısı bir renk ve dokuya büründürülmüştür.
Yazlık evin dışı gibi içi de içinizi ısıtıyor. Şaşırtıcı ve sıcak iç mekanlara girdiğinizde, tuğlanın, çimentonun, ahşabın basit bir işçilik ile işlevsellik kazandırılmış halini görüyorsunuz. İç mekanlarda bulunan köşe noktalarının uyumlu bir şekilde birleştirilmesi iç mekana sıcaklık katmıştır. resimde görülen bu alan, mutfak ve oturma odası geçidini geçtikten sonra ulaştığınız oturma odasıdır. Rustik ve modern bir şekilde dekore edilen bu alan muhteşem bir dekora sahiptir.
Bu dar geçit ile banyo ve yatak odasına ulaşabiliyorsunuz.Bu dar geçit evin özel alanlarına ulaşmanızı sağlayan, aynı zamanda renkli cam tuğlaların bir arada kullanıldığı bir alandır. Renkli cam tuğlalar ile ışığın dans ettiği bir koridor elde edilmiş.Işığın oyunu ile farklı renklerde bir koridor ile evin özel alanlarına keyifli bir ulaşım sağlanmış.
Işık ve renklerin dansı ile sıkıcı köşeleri renklendirip, kapı ve boşluklar mavi renkli aksesuarlar ile, duvarlar ise sarı renk ile renklendirilerek canlılık kazandırılmış. Böylece boş ve ölü alanlar renkli hale getirilerek zarif bir görünü kazandırılmıştır. Masa üzerine yerleştirilen canlı bir bitki ile kırmızı renk dekorasyon içine katılmıştır.
Yazlık ev bulunduğu tepede çevresi ile iletişimi galerisi ve balkonu ile kurmaktadır. Evin dışında bulunan galeri, oturma odasına açılmaktadır.Galeriden etrafınıza baktığınızda eşsiz bir manzara ile karşı karşıya kalırsınız. Balkon da galeri gibi geniş bir şekilde bir alana sahiptir. Balkon aynı zamanda evin en özel bölümünde yer almakta, balkon üzerine yapılan beyaz pergole ile güneşten korunmaya ve daha az güneşin balkona girmesine yardımcı olmuştur.