6 maddede derin ev temizliği

Günlük ya da haftalık, düzenli yaptığımız temizlik evi derli toplu ve temiz tutmak için son derece önemlidir. Ortalığın toz ve akarlardan arınması, temiz görünmesi evde huzurla vakit geçirebilmemiz için yapılması gereken rutin işler. Ancak yılda birkaç defa da çok daha derin temizliğie ihtiyaç duyarız. Rutin temizlikte yapmadığımız tür bir temizlik… Mutfakta buzdolabı, fırın ve bulaşık makinesi gibi makineleri ya da salon ve diğer odalardaki büyük parça mobilyaları yerlerinden çekerek altlarını temizlemek, tüm perdeleri yıkayıp gerekliyse ütülemek, halıları temizlemek, ahşap mobilya, tezgah ve zeminlerin genel bakımı gibi… Ve en önemlilerden biri de evde kalabalık yaratan, fazla ve kullanılmayan eşyalardan kurtulmak gibi. Ülkemizde bahar temizliği ya da bayram temizliği olarak yapılan bu geniş çaplı temizlik, eviminin köşe bucak tertemiz olmasını sağlar ve uzun süre kirlenmesini engeller. Derin temizlik yapılmış bir evde eşyalar tekrar adeta yeni gibi görünürler. Temizlik yapma isteği hayat sevinci demektir ve temiz ev de huzur ve mutluluk…

Bu sayfamızda, 6 maddede derin temizlik konusunu irdeledik. Bu listede yer alan maddeleri izleyerek ya da kendi evinize ve şartlarınıza uyarlayarak evinizde derin bir temizlik gerçekleştirebilirve yenilenmiş hissi veren tertemiz bir eve kavuşabilirsiniz.