6 maddede derin ev temizliği

Günlük ya da haftalık, düzenli yaptığımız temizlik evi derli toplu ve temiz tutmak için son derece önemlidir. Ortalığın toz ve akarlardan arınması, temiz görünmesi evde huzurla vakit geçirebilmemiz için yapılması gereken rutin işler. Ancak yılda birkaç defa da çok daha derin temizliğie ihtiyaç duyarız. Rutin temizlikte yapmadığımız tür bir temizlik… Mutfakta buzdolabı, fırın ve bulaşık makinesi gibi makineleri ya da salon ve diğer odalardaki büyük parça mobilyaları yerlerinden çekerek altlarını temizlemek, tüm perdeleri yıkayıp gerekliyse ütülemek, halıları temizlemek, ahşap mobilya, tezgah ve zeminlerin genel bakımı gibi… Ve en önemlilerden biri de evde kalabalık yaratan, fazla ve kullanılmayan eşyalardan kurtulmak gibi. Ülkemizde bahar temizliği ya da bayram temizliği olarak yapılan bu geniş çaplı temizlik, eviminin köşe bucak tertemiz olmasını sağlar ve uzun süre kirlenmesini engeller. Derin temizlik yapılmış bir evde eşyalar tekrar adeta yeni gibi görünürler. Temizlik yapma isteği hayat sevinci demektir ve temiz ev de huzur ve mutluluk…
Bu sayfamızda, 6 maddede derin temizlik konusunu irdeledik. Bu listede yer alan maddeleri izleyerek ya da kendi evinize ve şartlarınıza uyarlayarak evinizde derin bir temizlik gerçekleştirebilirve yenilenmiş hissi veren tertemiz bir eve kavuşabilirsiniz.
Buharlı temizleme metodu klasik, bilinen temizlik sistemlerinden çok daha etkili ve en önemlisi de daha hijyenik temizlik sağlayan güvenilir bir temizlik şeklidir. Deterjan ve diğer benzeri temizlik ürünlerine gereksinim duymadan, suyun yüz altmış santigrat derece kuru buhara dönüşmesiyle evinizdeki tüm eşyaları pratik ve hızlı bir şekilde temizleyebilir ve hijyen sağlayabilirsiniz. Buharlı temizlik sisteminin yüksek ısıdaki kuru buharı sayesinde alerjenlerle (akar) mücadelede bilinen tüm yöntemlerden çok daha başarılı ve çok daha ekonomiktir.
Buharlı temizlik makinesini mutfak, tuvalet, banyo gibi ıslak yüzeyler ve zeminlerle birlikte halı, fayans, parke, duvar, cam, derz araları, kalorifer petekleri, koltuklar, yastıklar, yataklar ve el girmeyen yerlerin temizliği ve hijyeninin sağlanması maksadıyla zengin aksesuarları sayesinde kullanabilirsiniz.
Buharlı temizleyicilerin en önemli özelliklerinden biri de temizleme işi için kimyasal deterjanları kullanmamaları. Böylece, kimyasalların verdiği zararlardan kurtulur ve ek olarak da bütçenizi korursunuz.
Yapısında bulunan milyonlarca iplik bulunduran halı ve kilimler alerjik reaksiyonlara sebep olabilmektedir. Dışarıdan getirdiğimiz tozlar, yiyecek-içecek ve diğer döküntüler, insan derisinden dökülen ölü deri parçaları, bazı ortamlarda halının üzerine ayakkabıyla basılması ve diğer etkenler, halıları zamanla bir toz ve mikrop yuvası haline getirebilir. Bu durum özellikle astım ve nefes darlığı gibi rahatsızlıkları olanlar ve alerjik bünyeli kişiler üzerinde olumsuz etkiler oluşturur. Evlerde yapılan halı temizleme uygulamaları yüzeydeki kirlerin ortadan kaldırılmasını ve temiz bir görünümü sağlasa da derinlemesine ve antialerjik bir temizliği sağlayamaz. Bunun sağlanması için profesyonel halı yıkama firmalarına başvurmak gerekir. Üstelik, birçok evde halılar bebekler ve çocuklar için bir nevi oyun parkıdır. Profesyonel halı temizliği uygulamaları sonucunda halılarınız tam anlamıyla temiz ve bakterilerden kurtarılmış bir hale gelir ve çocuklarınız halıda oynarken rahatsızlık duymazsınız. Halılarınızın yüzeysel temizliğini mutlaka yapmalı, üstlerine bir şey döküldüğünde hemen müdahale etmelisiniz. Fakat iş bakterilerden arındırmaya ve derinlemesine bir temizlik sağlanmasına geldiğinde bu; profesyonellerin işidir.
Evde derin bir temizlik yaparken renkleri ve şekilleriyle evlerin atmosferini belirleyen perdelerinizi de unutmamalıyız. Perdelerinizi geride bıraktığımız mevsimin tozundan arındırmak için her mevsim geçişinde perdelerinizi yıkamanızı öneririz.Onlarca farklı çeşidi bulunan perdelerin her çeşidi için farklı temizlik yöntemleri kullanılmaktadır. Çoğunlukla açık renk olanları tercih edilen tül perdelerin temizliği de evdeki hijyen açısından oldukça önemlidi ve özellikle tül perdeler tozdan ve kirden çok etkilenirler.
Eğer evinizde soba varsa, odalarda sigara içiliyorsa ya da çok tozlu bir yerdeyseniz tül perdelerinizin temizliğini daha bile sık yapmalısınız.
Her perde türünün farklı bir yıkama yöntemi olabilir. Beyaz renkli tül perdeler için tül beyazlatıcılar tercih edilirken, farklı perde türleri için normal çamaşır deterjanlarını tercih edebilirsiniz. Kumaş için bir zararı yoksa yumuşatıcı kullanmak da perdelerinize bir süre devam edecek mis gibi bir koku verecektir ve ayrıca ütülenmelerini de kolaylaştıracaktır.
Fotoğrafta İstanbullu firma My Perde'den romantik bir perde çalışması görmekteyiz.
Derin temizliğin en zor kısmı buzdolabı, fırın ve bulaşık makinesi gibi makineleri ya da salon ve diğer odalardaki büyük parça mobilyaları yerlerinden çekerek altlarını temizlemektir. Rutin temizlikte ulaşamadığımız bu noktalar zaman içerisinde toz yuvası haline dönüşürler. Özellikle mutfak gibi kırıntı ve döküntünün çok fazla olduğu bir mekanda makinelerin altları zamanla çöplüğe dönüşebilir. Cam kırıklarından kurumuş sıvı kalıntılarına kadar birçok pislik bu bölgede kalır. O nedenle yılda en azından bir defa büyük boyutlu eşyaları yerlerinden çekerek altlarını temizlemek gerekmektedir.
Dikkat: Beden gücü gerektiren bu işlemleri insanın asla kendi başına yapmaması gerekir zira omuz, kol, sırt zedelenmelerinden fıtığa kadar birçok tehlike barındırırlar.
Geldik en kolay ve aynı anda en zor olan adımlardan birine. Evlerimizin içi zamanla artık kullanmadığımız (ya da bazen kullandığımız), eskimiş, gereksiz, işlevsiz eşyalarla dolabiliyor. Kullanmadığımız ama manevi değeri vs. gibi nedenler ile atamadığımız/veremediğimiz bu eşyalar evlerimizin ve bizim adeta yükümüz haline geliyor ve huzursuzluk hissi yaratıyorlar. Bu histen ve evde yarattıkları kalabalıktan dolayı bu fazla eşyalardan kurtulmak gerekmektedir. İlk adım eminim zor olacaktır ancak göreceksiniz ki, sonrasında kendinizi çok daha hafif hissedeceksiniz.
Ahşap aynı cildimiz gibi nefes alır. Nem alınır ve tekrar verilir. Bu değiş tokuş ne kadar engelsiz işlerse o kadar iyidir. Ahşabın güzelliğini korumak için yalnızca tozunu almak yeterli değildir. Dönem dönem ahşaba düzenli olarak temizlik ve işlem yapılması da gerekir. Ancak, sabun içerikli temizlik veya bulaşık deterjanı ahşap yüzeylere kalıcı zarar verebilir. Ahşabı gereksiz yere kurutur. Sonuç: matlaşmış yerler ve hatta yırtılmalar. Ahşap temizliği için yalnızca ve yalnızca ahşap temizleme solüsyonları kullanmak gerekmektedir. Her markette bulunan çeşitli markalardaki ahşap temizleyiciler ile cilalı tüm ahşap yüzeylerinizi temizleyebilirsiniz. Eğer cilasız ahşap kullanıyorsanız, bunu da dönem dönem yağlamanız gerekmektedir. Bu işlem herhangi bir yağ ile değil, ahşap için üretilen özel yağlarla yapılır ve yapı marketlerde bulunabilir.
Pratik günlük temizlik için ’20 dakikada ev nasıl temizlenir?’ başlıklı yazımıza da göz atmanızı tavsiye ederiz.