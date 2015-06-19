Taş ev mobilyaları

Bir taş eve ancak böyle bir mutfak yakışır, öyle değil mi? Hem rengi hem de tarzı itibariyle her açıdan doğal bir mutfak mobilyasıyla karşı karşıyayız. Portal Mimarlık imzalı mutfak mobilyası son derece estetik ve insanın içini açan cinsten bir mobilya. Eminiz bir taş eviniz varsa bu mobilya sizi de etkilemiştir.