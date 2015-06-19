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Taş ev mobilyaları

Aydin Sanli Aydin Sanli
TAŞ EV MOBİLYALARI, AÇAR MOBİLYA DEKORASYON AÇAR MOBİLYA DEKORASYON Çalışma OdasıÇalışma Masaları
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Taş evler hem estetik, hem de sağlıklıdır. Doğal malzeme kullanımı gereği yazları serin, kışları ılık olan taş evleri döşerken seçilecek malzemelerin de doğal olması çok doğru bir seçenek. Bu nedenle ahşap taş evleri döşerken kullanılabilecek önemli malzemelerden biri haline geliyor. 

Bugün homify'da taş evlere zenginlik katacak ahşap mobilyalara bakacağız. Hazırsanız başlayalım. 

Mutfak mobilyası

Mutfak AÇAR MOBİLYA DEKORASYON MutfakDolap & Raflar
AÇAR MOBİLYA DEKORASYON

Mutfak

AÇAR MOBİLYA DEKORASYON
AÇAR MOBİLYA DEKORASYON
AÇAR MOBİLYA DEKORASYON

Bir taş eve ancak böyle bir mutfak yakışır, öyle değil mi? Hem rengi hem de tarzı itibariyle her açıdan doğal bir mutfak mobilyasıyla karşı karşıyayız. Portal Mimarlık imzalı mutfak mobilyası son derece estetik ve insanın içini açan cinsten bir mobilya. Eminiz bir taş eviniz varsa bu mobilya sizi de etkilemiştir. 

Şık kitaplık

TAŞ EV MOBİLYALARI, AÇAR MOBİLYA DEKORASYON AÇAR MOBİLYA DEKORASYON Çalışma OdasıÇalışma Masaları
AÇAR MOBİLYA DEKORASYON

TAŞ EV MOBİLYALARI

AÇAR MOBİLYA DEKORASYON
AÇAR MOBİLYA DEKORASYON
AÇAR MOBİLYA DEKORASYON

İzmir'de faaliyet gösteren Açar Mobilya tarafından yapılan bu kitaplık ve çalışma masasının taş bir eve çok yakışacağına hiç şüphe yok. Kitaplıktan çalışma masasına ve çalışma koltuğuna kadar her parçasında kaliteli ahşabın kullanıldığı çalışma son derece şık ve estetik duruyor. 

Ceviz masif kitaplık

Ceviz masif kitaplık AÇAR MOBİLYA DEKORASYON Klasik Çalışma Odası
AÇAR MOBİLYA DEKORASYON

Ceviz masif kitaplık

AÇAR MOBİLYA DEKORASYON
AÇAR MOBİLYA DEKORASYON
AÇAR MOBİLYA DEKORASYON

Ceviz ağacı mobilyalarda çok estetik bir sonuç veriyor. Resimde gördüğünüz kitaplıkta da yukarıdaki çalışma odası tasarımında olduğu gibi Kemal Açar'ın imzası var. Kitaplığın kitap koymaya yarayan raflarının haricinde başka şeyleri depolayabilmeniz için dolapları da bulunuyor. Taş bir evde son derece başarılı bir mobilya tercihi olacağını söylemek mümkün.

Salon mobilyası

Salon mobilyası AÇAR MOBİLYA DEKORASYON Oturma OdasıDolap & Büfeler
AÇAR MOBİLYA DEKORASYON

Salon mobilyası

AÇAR MOBİLYA DEKORASYON
AÇAR MOBİLYA DEKORASYON
AÇAR MOBİLYA DEKORASYON

Bu salonda da tüm ürünler doğal malzemelerden seçilmiş. Şöminenin iki yanındaki dolaplar ve kitaplık meşe ağacından yapılmış. Yer döşemelerinde masif ahşap tercih edilmiş. Kanepelerde de doğal renkler ve dokular kullanılmış. Duvardaki resimlerin çerçevelerinin bile ahşap olduğuna ve diğer mobilyalarla uyumlu olduğuna dikkat çekmek istiyoruz. 

Seperatör

Seperötör AÇAR MOBİLYA DEKORASYON Koridor, Hol & MerdivenlerAksesuarlar & Dekorasyon
AÇAR MOBİLYA DEKORASYON

Seperötör

AÇAR MOBİLYA DEKORASYON
AÇAR MOBİLYA DEKORASYON
AÇAR MOBİLYA DEKORASYON

Küçük bir taş evde evin bölümlerini ayırmak için bir seperatöre ihtiyaç duyulabilir. Örneğin bu seperatör giriş ve oturma odasını birbirinden ayırıyor. Bir taş eve yakışır biçimde seperatör de ahşap malzemeden yapılmış. Bu tazr açık kafesli seperatör gibi diğer tarafı göstermeyen tam bir ahşap panel de tercih edilebilir.

Taş evler ilgi alanınıza giriyorsa bu yazıyı da mutlaka okumalısınız:

homify 360°: Pireneler’de renove edilmiş bir taş ev

Genç erkek odaları
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