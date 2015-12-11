Dışı normal, içi olağanüstü

Çocuk hikayelerinde olduğu gibi çoğu durumda gerçek güzellik iç güzelliğidir. Bu nedenle kesinlikle dış görünüşe aldanmamalısınız. Homify'ın bizleri, eski veya fark edilmeyen dış cephelere sahip evlerin şaşırtıcı iç mekanlarına götürmesine alıştık. Alıştığımız bu örneklere yeni bir örnek olarak Terrace Barcelona kasabasında bulunan, dış ceple olarak eski ve göze batmayan bir cepheye sahip bir eve gidiyoruz. Bu ev, dış cephesinin aksine duygu yüklü yapı elemanları ile çarpıcı bir iç mekana sahip hale getirilmiş. Şaşırtıcı iç mekan sahip bu proje Vallribera Architects tarafından yapılmış. Bu proje de özellikle; duvarların ve zeminin orijinal bırakılması sağlanmış, modern, yenilikçi ve zarif bir konut haline getirilmiş. Kose Hevia, bu evin değişimini adım adım takip ederek bizlere sunduğu için teşekkürü hak ediyor.