Dışı normal, içi olağanüstü

Çocuk hikayelerinde olduğu gibi çoğu durumda gerçek güzellik iç güzelliğidir. Bu nedenle kesinlikle dış görünüşe aldanmamalısınız. Homify'ın bizleri, eski veya fark edilmeyen dış cephelere sahip evlerin şaşırtıcı iç mekanlarına götürmesine alıştık. Alıştığımız bu örneklere yeni bir örnek olarak Terrace Barcelona kasabasında bulunan, dış ceple olarak eski ve göze batmayan bir cepheye sahip bir eve gidiyoruz. Bu ev, dış cephesinin aksine duygu yüklü yapı elemanları ile çarpıcı bir iç mekana sahip hale getirilmiş. Şaşırtıcı iç mekan sahip bu proje Vallribera Architects tarafından yapılmış. Bu proje de özellikle; duvarların ve zeminin orijinal bırakılması sağlanmış, modern, yenilikçi ve zarif bir konut haline getirilmiş. Kose Hevia, bu evin değişimini adım adım takip ederek bizlere sunduğu için teşekkürü hak ediyor.
Bu proje, son yüz yıl içinde inşa edilmiş olan bu evin kiraya hazır hale getirilmesi amacıyla ortaya çıkmıştır. Proje için hazırlanan sıkı bir bütçe ve yenilikçi yaklaşım ile normal bir evin harika ve modern bir eve dönüşmesini görüyorsunuz. Bu proje de bütçeye sadık kalmak adına ellerinden geldiğince her şeyi kullanmaları gerekiyordu.
Proje kapsamında, resimde gördüğünüz gibi mükemmel bir şekilde birbirine uygun bir bulmacanın parçaları şeklinde ilk olarak ön duvarlar ile garaj arasına sıkıştırılmış bir kapı keşfedildi. Fotoğrafta görülen ahşap kirişler, ferah, aydınlık bir pratik çatı ile merdiven arasında yer alan yatak odası veya oturma odası için ayrılmış bir mekandır. Ana duvarda açıkça görülen işaret evin garajı değildir.
Ev içerisinde bulunan oturma odası ve mutfak, orijinal zemini korunarak birleştirilmiş. İç mekanda kullanılan l tuğla duvarlar, odalara endüstriyel ve kentsel bir hava vermek için tercih edilmiştir. İç mekanda yer alan odaların kullanımı rustik ahşap kirişler ile kısmen kentsel havayı ortadan kaldırmış.
Mutfak ile birleştirilmiş olan oturma odası, beyaza bürünmüş bir tavan ile daha modern ve daha işlevsel bir atmosfere sahip oturma odası haline getirilmiş. Evde verilecek bir parti sırasında, odanın ana ışık kaynağı olan sürgülü kapılar ile ulaşabileceğiniz bir avlu bulunmaktadır.
Evin en büyüleyici odalarından biri olan mutfakta, tuğla duvarlar ve mutfak dekorasyonu ile çok özel bir atmosfer oluşturulmuş. Oturma odası ile birleştirilen mutfak, mutfak adası ile oturma odası arasında bir ayırıcı görevi görüyor.Mutfak çalışma alanı ve ayırıcı görevi bulunan mutfak adası U şeklinde dizayn edilmiş, ayrı bir yemek odası oluşturulmuş. Mutfak ile oturma odası arası duvar ile kapatılmamış ve güneş ışığının mutfağa girmesi sağlanmış.
Evin içine ulaşım için kullanılan pencere özel bir dekorasyon ve tasarım yapılarak evin ışık alması sağlanmış. Pencerenin sol tarafında bulunan küçük pencereler iç mekanda bulunan banyoların ışık almasını sağlayıp havalanmasına yardımcı oluyor.
Evin en üst katına çıkarak yapmış olduğumuz ziyareti sonlandırıyoruz. İkinci katta yapılan çalışmalar ile, çocuklar için bir çalışma odası, canlı bitkilerin yer alacağı bir alan veya aile bireyleri için bir oyun odası oluşturulmuş. Bu proje kapsamında yaptığımız incelemelerde sıra dışı bir güzelliğe sahip bir evi inceledik. Benzer konularda şaşırtıcı projeler keşfetmek isterseniz homify ev dekorasyonları yazılarını inceleyebilirsiniz.