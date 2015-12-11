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Dışı normal, içi olağanüstü

ümit atdağ ümit atdağ
57ALI Reforma y ampliación de casa entre medianeras al Centro de Terrassa, Vallribera Arquitectes Vallribera Arquitectes Minimalist Çalışma Odası
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Çocuk hikayelerinde olduğu gibi çoğu durumda gerçek güzellik iç güzelliğidir. Bu nedenle kesinlikle dış görünüşe aldanmamalısınız. Homify'ın bizleri, eski veya  fark edilmeyen dış cephelere sahip evlerin şaşırtıcı iç mekanlarına götürmesine alıştık. Alıştığımız bu örneklere yeni bir örnek olarak Terrace Barcelona  kasabasında bulunan, dış ceple olarak eski ve göze batmayan bir cepheye sahip bir eve gidiyoruz. Bu ev, dış cephesinin aksine duygu yüklü yapı elemanları ile çarpıcı bir iç mekana sahip hale getirilmiş. Şaşırtıcı iç mekan sahip bu proje  Vallribera Architects tarafından yapılmış. Bu proje de özellikle; duvarların ve zeminin orijinal bırakılması sağlanmış, modern, yenilikçi ve zarif bir konut haline getirilmiş. Kose Hevia, bu evin değişimini adım adım takip ederek bizlere sunduğu için teşekkürü hak ediyor.

Gizli bir dış cephe

57ALI Reforma y ampliación de casa entre medianeras al Centro de Terrassa, Vallribera Arquitectes Vallribera Arquitectes Minimalist Evler
Vallribera Arquitectes

Vallribera Arquitectes
Vallribera Arquitectes
Vallribera Arquitectes

 Bu proje, son yüz yıl içinde inşa edilmiş olan bu evin kiraya hazır hale getirilmesi amacıyla ortaya çıkmıştır.  Proje için hazırlanan sıkı bir bütçe ve yenilikçi yaklaşım ile normal bir evin harika ve modern bir eve dönüşmesini görüyorsunuz. Bu proje de bütçeye sadık kalmak adına ellerinden geldiğince her şeyi kullanmaları gerekiyordu.

Bulmaca gibi bir tasarım

57ALI Reforma y ampliación de casa entre medianeras al Centro de Terrassa, Vallribera Arquitectes Vallribera Arquitectes Minimalist Çalışma Odası
Vallribera Arquitectes

Vallribera Arquitectes
Vallribera Arquitectes
Vallribera Arquitectes

Proje kapsamında, resimde gördüğünüz gibi mükemmel bir şekilde birbirine uygun bir bulmacanın parçaları şeklinde ilk olarak ön duvarlar ile garaj arasına sıkıştırılmış  bir kapı keşfedildi. Fotoğrafta görülen ahşap kirişler, ferah, aydınlık bir pratik çatı ile merdiven arasında yer alan yatak odası veya oturma odası için ayrılmış bir mekandır.  Ana duvarda açıkça görülen işaret  evin garajı değildir.

Yalın malzemelerin uyumu

57ALI Reforma y ampliación de casa entre medianeras al Centro de Terrassa, Vallribera Arquitectes Vallribera Arquitectes Minimalist Oturma Odası
Vallribera Arquitectes

Vallribera Arquitectes
Vallribera Arquitectes
Vallribera Arquitectes

Ev içerisinde bulunan oturma odası ve mutfak, orijinal zemini korunarak birleştirilmiş.  İç mekanda kullanılan l tuğla duvarlar, odalara endüstriyel ve kentsel bir hava vermek için tercih edilmiştir. İç mekanda yer alan odaların kullanımı rustik ahşap kirişler ile kısmen kentsel havayı ortadan kaldırmış.

Beyaz odalar

57ALI Reforma y ampliación de casa entre medianeras al Centro de Terrassa, Vallribera Arquitectes Vallribera Arquitectes Minimalist Mutfak
Vallribera Arquitectes

Vallribera Arquitectes
Vallribera Arquitectes
Vallribera Arquitectes

Mutfak ile birleştirilmiş olan oturma odası, beyaza bürünmüş bir tavan ile daha modern ve daha işlevsel bir atmosfere sahip oturma odası haline getirilmiş.  Evde verilecek bir parti sırasında, odanın ana ışık kaynağı olan sürgülü kapılar ile ulaşabileceğiniz bir avlu bulunmaktadır.

Çarpıcı bir mutfak

57ALI Reforma y ampliación de casa entre medianeras al Centro de Terrassa, Vallribera Arquitectes Vallribera Arquitectes Minimalist Mutfak
Vallribera Arquitectes

Vallribera Arquitectes
Vallribera Arquitectes
Vallribera Arquitectes

Evin en büyüleyici odalarından biri olan mutfakta, tuğla duvarlar ve mutfak dekorasyonu ile çok özel bir atmosfer oluşturulmuş. Oturma odası ile birleştirilen mutfak, mutfak adası ile oturma odası arasında bir ayırıcı görevi görüyor.Mutfak çalışma alanı ve ayırıcı görevi bulunan mutfak adası U şeklinde dizayn edilmiş, ayrı bir yemek odası oluşturulmuş. Mutfak ile oturma odası arası duvar ile kapatılmamış ve güneş ışığının mutfağa girmesi sağlanmış.

zarif bir merdiven

57ALI Reforma y ampliación de casa entre medianeras al Centro de Terrassa, Vallribera Arquitectes Vallribera Arquitectes Minimalist Koridor, Hol & Merdivenler
Vallribera Arquitectes

Vallribera Arquitectes
Vallribera Arquitectes
Vallribera Arquitectes

Evin içine ulaşım için kullanılan pencere özel bir dekorasyon ve tasarım yapılarak evin ışık alması sağlanmış. Pencerenin sol tarafında bulunan küçük pencereler iç mekanda bulunan banyoların ışık almasını sağlayıp havalanmasına yardımcı oluyor. 

Estetik üst kat tasarımı

57ALI Reforma y ampliación de casa entre medianeras al Centro de Terrassa, Vallribera Arquitectes Vallribera Arquitectes Minimalist Çalışma Odası
Vallribera Arquitectes

Vallribera Arquitectes
Vallribera Arquitectes
Vallribera Arquitectes

Evin en üst katına çıkarak yapmış olduğumuz ziyareti sonlandırıyoruz. İkinci katta yapılan çalışmalar ile, çocuklar için bir çalışma odası, canlı bitkilerin yer alacağı bir alan veya aile bireyleri için bir oyun odası oluşturulmuş. Bu proje kapsamında yaptığımız incelemelerde sıra dışı bir güzelliğe sahip bir evi inceledik. Benzer konularda şaşırtıcı projeler keşfetmek isterseniz homify ev dekorasyonları yazılarını inceleyebilirsiniz.

Rüya gibi: 38 metrekareye sığan güzellik
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