Evinizin havasını değiştirecek 17 çılgın fikir

Ev dekorasyonunda kimileri klasik ve bildik bir tasarım anlayışından şaşmazken, kimileri de küçük ya da büyük çılgınlıkları, olmayacak kombinasyonları ya da sıradışı mobilyaları evinde görmeyi sever. İşte böyle küçük hoşluklukları sevenler için Türkiye'deki evlerden bazı çılgın fikirleri derledik.