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Evinizin havasını değiştirecek 17 çılgın fikir

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House S - S Evi, HANDE KOKSAL INTERIORS HANDE KOKSAL INTERIORS Endüstriyel Yatak Odası
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Ev dekorasyonunda kimileri klasik ve bildik bir tasarım anlayışından şaşmazken, kimileri de küçük ya da büyük çılgınlıkları, olmayacak kombinasyonları ya da sıradışı mobilyaları evinde görmeyi sever. İşte böyle küçük hoşluklukları sevenler için Türkiye'deki evlerden bazı çılgın fikirleri derledik.

1. Rengarenk lambalar

İNDEKSA İÇ MİMARLIK İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti. MutfakMutfak Tezgâhları
İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti.

İNDEKSA İÇ MİMARLIK

İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti.
İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti.
İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti.

Mutfakta, oturma odasında ya da yatak odasında olsun fark etmez; evinizde farklı bir hava estirmek, biraz çılgınlık katmak istiyorsanız işe lambalarla başlayabilirsiniz. Hele de Kayseri'deki bu evde gördüğünüz tarz bir ürün bulabilirseniz.

2. Oturma grubu bir grup olmak zorunda değil

lenova consept Trabcelona Design Oturma OdasıKanepe & Koltuklar
Trabcelona Design

lenova consept

Trabcelona Design
Trabcelona Design
Trabcelona Design

Kim demiş oturma grubunuz tamamen aynı renk ve tarza sahip mobilyalardan oluşmak zorunda diye! Biraz çılgınlık istiyorsanız mevcut oturma grubunuza kontrast oluşturacak bir tekli ya da ikili koltuk ekleyebilirsiniz.

3. Banyoda antika

homify Eklektik Banyo
homify

homify
homify
homify

Antika ürünler her zaman çok pahalı değildir. Özellikle Internet'in yaygınlaşmasıyla birlikte siz de gönlünüze göre bir ikinci el ürün bulup, üstüne bir boya atarak evinizde kullanabilirsiniz.

4. Uçarçasına basamaklar

Statu Shipping - İstanbul Visal Merdiven Koridor, Hol & MerdivenlerMerdivenler
Visal Merdiven

Statu Shipping – İstanbul

Visal Merdiven
Visal Merdiven
Visal Merdiven

İçinde merdiven olan bir eviniz varsa, son zamanların modasına uyup birbiriyle bağlantısı olmayan ve sadece duvara monte edilen bu basamaklara sahip olmak isteyebilirsiniz.

5. Evde gökyüzü ortamı

KÜTÜK EV, NM Mimarlık Danışmanlık İnşaat Turizm San. ve Dış Tic. Ltd. Şti. NM Mimarlık Danışmanlık İnşaat Turizm San. ve Dış Tic. Ltd. Şti. Kırsal Evler
NM Mimarlık Danışmanlık İnşaat Turizm San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.

KÜTÜK EV

NM Mimarlık Danışmanlık İnşaat Turizm San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.
NM Mimarlık Danışmanlık İnşaat Turizm San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.
NM Mimarlık Danışmanlık İnşaat Turizm San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.

Ev dekorasyonunda yaratıcılığın sınırı yok. Mesela bu banyodaki kendine has ışıklandırma ve suni gökyüzü ortamı evinizin havasını değiştirebilecek olan basit hamlelerden biri.

6. Duvarlara dev tablolar

Özellikle koridor ve antre gibi dikkat çekmeyen mekânları da evinizin aktif alanına katmak istiyorsanız, çılgın büyük boy tablolarla duvarlarınızı süsleyebilirsiniz.

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
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7. Aynalı sehpalar

homify İç Dekorasyon
homify

homify
homify
homify

Evde ufak tefek çılgınlıklar yapmanın en iyi yöntemlerinden biri özel tasarım mobilyalardır. Bir tepsiyi andıran, yüzeyi aynayla kaplı bu sehpaların her girdiği ortamın yıldızı olacağına kuşku yok.

8. Balkonu eve dahil edin

Beyaz Ev - Mersin Çeşmeli Yazlık Projesi Emre Urasoğlu İç Mimarlık Tasarım Ltd.Şti. Minimalist Oturma Odası
Emre Urasoğlu İç Mimarlık Tasarım Ltd.Şti.

Beyaz Ev – Mersin Çeşmeli Yazlık Projesi

Emre Urasoğlu İç Mimarlık Tasarım Ltd.Şti.
Emre Urasoğlu İç Mimarlık Tasarım Ltd.Şti.
Emre Urasoğlu İç Mimarlık Tasarım Ltd.Şti.

Biraz masraflı ve zaman alan bir iş olsa da, evinizde yapabileceğiniz en çılgın şeylerden biri Mersin'deki bu yazlıkta olduğu gibi balkonu eve dahil ederek kullanım alanını artırmaktır.9. Yaratıcı olun, gerekirse paletten masa yapın

9. Yaratıcı olun, gerekirse paletten masa yapın

Palet Yemek Masası Atölye Butka Yemek OdasıMasalar
Atölye Butka

Palet Yemek Masası

Atölye Butka
Atölye Butka
Atölye Butka

Dekorasyonda çılgınlık yaratıcılıkla mümkün oluyor. Atölye Butka'nın bu çalışmasında olduğu gibi paletten masa yapmaktan tutun da, eski eşyaları tamamen dönüştürüp başka amaçlarla kullanmaya dek birçok farklı projeyle evinizi dönüştürebilirsiniz.

10. Yatak odası öksüz kalmasın

House S - S Evi, HANDE KOKSAL INTERIORS HANDE KOKSAL INTERIORS Endüstriyel Yatak Odası
HANDE KOKSAL INTERIORS

House S – S Evi

HANDE KOKSAL INTERIORS
HANDE KOKSAL INTERIORS
HANDE KOKSAL INTERIORS

O güzelim tabloları sadece oturma odasına layık görmeyin. Genellikle boş bırakılan yatak odası duvarlarını da bu örnekte olduğu gibi süsleyebilirsiniz.

11. Vintage ürünlere yönelin

Cubatique, Galleria Gaia Galleria Gaia Oturma OdasıKanepe & Koltuklar
Galleria Gaia

Cubatique

Galleria Gaia
Galleria Gaia
Galleria Gaia

Çılgınlık dediğiniz işte böyle olmalı. Belki bütün evi bu tarz vintage ürünlerle donatamazsınız ama en azından küçük bir köşeyi bu temaya uygun olarak düzenleyerek evin havasını değiştirmek mümkün.

13. İki canlı rengi kombine edin

Ancona Koltuk Takımı Mahir Mobilya Oturma OdasıKanepe & Koltuklar
Mahir Mobilya

Ancona Koltuk Takımı

Mahir Mobilya
Mahir Mobilya
Mahir Mobilya

Evde biraz eğlence ve çılgınlık istiyorsanız kafanızdaki kalıplardan kurtulup, bu örnekteki gibi canlı renkleri oturma odanıza taşıyın. Bütün oturma grubunu değiştiremiyorsanız bile kontrast oluşturacak yastıklarla bu etkiyi sağlayabilirsiniz.

12. Mutfakta orijinal aksesuarlar kullanın

GKHNERDGN İç Mimarlık GN İÇ MİMARLIK OFİSİ
GN İÇ MİMARLIK OFİSİ

GKHNERDGN İç Mimarlık

GN İÇ MİMARLIK OFİSİ
GN İÇ MİMARLIK OFİSİ
GN İÇ MİMARLIK OFİSİ

Zaten başlı başına şık bir görünümü olan bu mutfağın en dikkat çekici kısmı şarap şişelerinin konduğu şık dolap. Orijinal aksesuarları bulmak o kadar da zor değil.

14. Duvarlarınızı şenlendirin

Uygulamalar, 4 Duvar İthal Duvar Kağıtları & Parke 4 Duvar İthal Duvar Kağıtları & Parke
4 Duvar İthal Duvar Kağıtları &amp; Parke

Uygulamalar

4 Duvar İthal Duvar Kağıtları & Parke
4 Duvar İthal Duvar Kağıtları &amp; Parke
4 Duvar İthal Duvar Kağıtları & Parke

Yine çok aşırı masraf gerektirmeyen bir çılgınlık önerisi: Duvar kağıdı. Bu yeşil çiçekli duvarı bir an için düz beyaz hayal ettiğinizde bu salon da çok monoton bir yer haline gelecektir.

15. Küçük bir köşe oluşturun

Phaselis Konutları Antalya, Mimoza Mimarlık Mimoza Mimarlık Modern Oturma Odası
Mimoza Mimarlık

Phaselis Konutları Antalya

Mimoza Mimarlık
Mimoza Mimarlık
Mimoza Mimarlık

Eviniz müsaitse belli bir köşe belirleyip, orada evin genel tarzının tamamen dışına çıkıp, çılgınca ve hatta provokatif eşyalar kullanın. Mesela buradaki o sıradışı tekli koltuklar gibi.

16. Tamamen çılgın bir mobilya bulun

FİRMAMIZ TARAFINDAN YAPILAN BUTİK ÜRÜNLERİMİZ, Arte FABBRO Arte FABBRO Modern Yemek Odası
Arte FABBRO

FİRMAMIZ TARAFINDAN YAPILAN BUTİK ÜRÜNLERİMİZ

Arte FABBRO
Arte FABBRO
Arte FABBRO

Yukarıda söylediğim gibi özellikle sehpa ya da komodin gibi daha az marsafla alınabilecek mobilyalar evin havasını değiştirmek için bir numaralı adaylardır. Mesela bu ürün tam bir çılgınlık örneği değil mi?

17. Çizgilerin dışına çıkın

LINK, Aziz Sariyer Aziz Sariyer Ofis Alanları & Mağazalar
Aziz Sariyer

LINK

Aziz Sariyer
Aziz Sariyer
Aziz Sariyer

Oturma grubu mu dediniz? Maksat oturmaksa Aziz Sarıyer tasarımı bu ürün de aynı işlevi görüyor. 

Bu fikirleri beğendiyseniz, ’Oturma odanızı eğlenceli hale getirmenin 17 garantili yolu’ başlıklı yazımıza da göz atabilirsiniz.  

Önce&Sonra: Harabeden Konuk Evi'ne
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