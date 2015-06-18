Evinizin havasını değiştirecek 17 çılgın fikir

Ev dekorasyonunda kimileri klasik ve bildik bir tasarım anlayışından şaşmazken, kimileri de küçük ya da büyük çılgınlıkları, olmayacak kombinasyonları ya da sıradışı mobilyaları evinde görmeyi sever. İşte böyle küçük hoşluklukları sevenler için Türkiye'deki evlerden bazı çılgın fikirleri derledik.
Mutfakta, oturma odasında ya da yatak odasında olsun fark etmez; evinizde farklı bir hava estirmek, biraz çılgınlık katmak istiyorsanız işe lambalarla başlayabilirsiniz. Hele de Kayseri'deki bu evde gördüğünüz tarz bir ürün bulabilirseniz.
grupolmak zorunda değil
Kim demiş oturma grubunuz tamamen aynı renk ve tarza sahip mobilyalardan oluşmak zorunda diye! Biraz çılgınlık istiyorsanız mevcut oturma grubunuza kontrast oluşturacak bir tekli ya da ikili koltuk ekleyebilirsiniz.
Antika ürünler her zaman çok pahalı değildir. Özellikle Internet'in yaygınlaşmasıyla birlikte siz de gönlünüze göre bir ikinci el ürün bulup, üstüne bir boya atarak evinizde kullanabilirsiniz.
İçinde merdiven olan bir eviniz varsa, son zamanların modasına uyup birbiriyle bağlantısı olmayan ve sadece duvara monte edilen bu basamaklara sahip olmak isteyebilirsiniz.
Ev dekorasyonunda yaratıcılığın sınırı yok. Mesela bu banyodaki kendine has ışıklandırma ve suni gökyüzü ortamı evinizin havasını değiştirebilecek olan basit hamlelerden biri.
Özellikle koridor ve antre gibi dikkat çekmeyen mekânları da evinizin aktif alanına katmak istiyorsanız, çılgın büyük boy tablolarla duvarlarınızı süsleyebilirsiniz.
Evde ufak tefek çılgınlıklar yapmanın en iyi yöntemlerinden biri özel tasarım mobilyalardır. Bir tepsiyi andıran, yüzeyi aynayla kaplı bu sehpaların her girdiği ortamın yıldızı olacağına kuşku yok.
Biraz masraflı ve zaman alan bir iş olsa da, evinizde yapabileceğiniz en çılgın şeylerden biri Mersin'deki bu yazlıkta olduğu gibi balkonu eve dahil ederek kullanım alanını artırmaktır.9. Yaratıcı olun, gerekirse paletten masa yapın
Dekorasyonda çılgınlık yaratıcılıkla mümkün oluyor. Atölye Butka'nın bu çalışmasında olduğu gibi paletten masa yapmaktan tutun da, eski eşyaları tamamen dönüştürüp başka amaçlarla kullanmaya dek birçok farklı projeyle evinizi dönüştürebilirsiniz.
O güzelim tabloları sadece oturma odasına layık görmeyin. Genellikle boş bırakılan yatak odası duvarlarını da bu örnekte olduğu gibi süsleyebilirsiniz.
Çılgınlık dediğiniz işte böyle olmalı. Belki bütün evi bu tarz vintage ürünlerle donatamazsınız ama en azından küçük bir köşeyi bu temaya uygun olarak düzenleyerek evin havasını değiştirmek mümkün.
Evde biraz eğlence ve çılgınlık istiyorsanız kafanızdaki kalıplardan kurtulup, bu örnekteki gibi canlı renkleri oturma odanıza taşıyın. Bütün oturma grubunu değiştiremiyorsanız bile kontrast oluşturacak yastıklarla bu etkiyi sağlayabilirsiniz.
Zaten başlı başına şık bir görünümü olan bu mutfağın en dikkat çekici kısmı şarap şişelerinin konduğu şık dolap. Orijinal aksesuarları bulmak o kadar da zor değil.
Yine çok aşırı masraf gerektirmeyen bir çılgınlık önerisi: Duvar kağıdı. Bu yeşil çiçekli duvarı bir an için düz beyaz hayal ettiğinizde bu salon da çok monoton bir yer haline gelecektir.
Eviniz müsaitse belli bir köşe belirleyip, orada evin genel tarzının tamamen dışına çıkıp, çılgınca ve hatta provokatif eşyalar kullanın. Mesela buradaki o sıradışı tekli koltuklar gibi.
Yukarıda söylediğim gibi özellikle sehpa ya da komodin gibi daha az marsafla alınabilecek mobilyalar evin havasını değiştirmek için bir numaralı adaylardır. Mesela bu ürün tam bir çılgınlık örneği değil mi?
Oturma grubu mu dediniz? Maksat oturmaksa Aziz Sarıyer tasarımı bu ürün de aynı işlevi görüyor.
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