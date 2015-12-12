Maksimum eğlence için aydınlık ve ferah bir ev

Sade ve temiz çizgilere sahip bir mimari tarzı ile dekore edilen bu ev, Hollanda'nın güneyinde bulunan ormanın ortasında yer almaktadır. Bu evin dekorasyonunu MT Mimarlı Bürosu yapmıştır. Ev , başlangıçta ikamet etmek amacıyla inşa edilmiş, sadece ikamet amaçlı kullanılacağı düşünüldüğünden ve ormanın ortasında yer aldığından dolayı kötü bir aydınlatmaya sahip, mekan ve oda dağılımı kötü tasarlanmış soğuk ve karanlık bir bina olarak kullanılmıştır. MT Mimarlık bürosu mimarları tarafından ele alındıktan sonra, orman içerisinde bulunan soğuk ve karanlık bina, eşsiz ve şeffaf bir doğal aydınlatmaya sahip, iç aydınlatması ile çevresiyle barışık, aydınlık bir ev haline gelmiştir. Uzun çalışmalar sonucunda yenilenen ve aydınlık, ferah ve görsel bir hale kavuşturulan bu evi ziyaret etmek için Hollanda ormanlarında bir yürüyüş yapmanız gerekiyor.