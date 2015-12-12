Maksimum eğlence için aydınlık ve ferah bir ev

Sade ve temiz çizgilere sahip bir mimari tarzı ile dekore edilen bu ev, Hollanda'nın güneyinde bulunan ormanın ortasında yer almaktadır. Bu evin dekorasyonunu MT Mimarlı Bürosu yapmıştır. Ev , başlangıçta ikamet etmek amacıyla inşa edilmiş, sadece ikamet amaçlı kullanılacağı düşünüldüğünden ve ormanın ortasında yer aldığından dolayı kötü bir aydınlatmaya sahip, mekan ve oda dağılımı kötü tasarlanmış soğuk ve karanlık bir bina olarak kullanılmıştır. MT Mimarlık bürosu mimarları tarafından ele alındıktan sonra, orman içerisinde bulunan soğuk ve karanlık bina, eşsiz ve şeffaf bir doğal aydınlatmaya sahip, iç aydınlatması ile çevresiyle barışık, aydınlık bir ev haline gelmiştir. Uzun çalışmalar sonucunda yenilenen ve aydınlık, ferah ve görsel bir hale kavuşturulan bu evi ziyaret etmek için Hollanda ormanlarında bir yürüyüş yapmanız gerekiyor.
Eski haliyle gün ışığını görmeyen ev, yenileme çalışmaları sonucu yapılan cam duvarlar ile daha fazla gün ışığını almaya başlamış. Bungalov ev,yenileme çalışmaları ile daha fazla yaşam alanına sahip olmuş, betonarme yerine kullanılan malzemeler ile daha hafif hale getirilmiştir.
Ev, yenileme çalışmaları sonucunda doğadan hoşlanan bir ailenin Soest ormanlarının tüm ihtişamını yaşayabileceği bir hale getirilmiş. Evin ön tarafına yapılan teras, giriş kısmına yapılan bir süsleme olarak düşünülmüş. Evin dış tarafı bir tablo gibi rustik, doğal bir görünüme sahiptir. Böyle doğal bir ortamda kahvaltı keyfi başka bir yerde bulamayacağınız bir keyiftir.
Eve ilk girerken göze batan, evin daha fazla aydınlık olması ve bahsedildiği kadar geniş olmasıdır. İç mekanın daha fazla aydınlık olması için geniş pencereler yapılmış, büyük bir yemek masası konularak pencereler aynı zamanda yemek yerken izleyebileceğiniz bir tablo haline getirilmiş. Ahşap yemek masası ve cam kapı ile oda içinde tezat oluşturulmuş ve dekorasyona aykırılık kazandırılmış.
Evin iç mekanında bulunan odalardan biri olan oturma odası, yeni bir tasarım ve yeni alanlar oluşturulmuş, bu alanlar için cömert davranılmıştır. Oturma odası evin sosyal alanı olduğu için aydınlık olması düşünülmüş, geniş bir pencere ile aydınlık sağlanarak tüm mobilyaların doğal ışıkla aydınlatılması sağlanmış.
Evin içinde yapılan tepe tasarımı ve konumlandırma çalışması ile evin dışında hakim olan orman atmosferi, oda içinde ışık ve gölge oyunu ile oda içine yansıtılmıştır. Aynı aydınlatma, modern mobilyalara karakter eklemek için kullanılmıştır. Mutfak girişine ahşap bir masa konularak siyah bir piyano ile süsleme tamamlanmıştır.
Bu evde, bir akşam eğlenmek, film izlemek için hazırlanmış olan; açık, ferah bir havaya sahip, büyük ve geniş oda sandalyeler ile tamamlanmıştır. Eğlence amaçlı oluşturulan bu oda, konforlu bir atmosfere kavuşturulmuş, doğal bir aydınlatma ile baskın beyaz renk bir arada kullanılarak elde edilmiştir. Aile, güzel bir akşam geçirmek için şöminenin üzerine monte edilmiş televizyonun karşısına geçerek film izleyebilir. Modernite ve tasarım sadeliğinin bir arada olduğu, organ,k b,r ahşap heykel ile oda içerisinde fantastik bir orman havası oluşturulmuştur.