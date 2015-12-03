Açık mutfak nasıl tasarlanır?

Mutfak tasarımı genel anlamda herhangi bir mekanın tasarımı gibi dursa da özel bir alan. Varlığı daha çok işleve dayanan bu mekanın tasarımı incelikli bir iş. Hele de duvarlar arasına saklamayıp, onu yaşam alanının bir parçası yaptığınızda tasarımda iyice öne çıktığı için daha da detaylı ele alınması gerekiyor.

Açık mutfak adı üstünde açık olduğu için aynı zamanda estetik tasarlanması bekleniyor. Salona estetik bir katkı sunması istendiği için de malzemesi, rengi önemli. Ayrıca konukların geldiği zaman derli toplu durması bekleniyor. Bu da kolay toparlanması, yeterince depolama alanı olması ve temizliğinin pratik olması demek. Mutfağa ayrılan alan ister küçük ister büyük olsun ihtiyaçlarınıza göre yapılan doğru bir planlama bu niteliklere sahip olmasını sağlayabilir.

Açık mutfağa dair estetik beklentiler bu işlevsel niteliklerin dışında da özel tasarımlara açık olmasını gerektiriyor. Bazen tezgahın malzemesi bile mekanda inanılmaz bir etki yaratabilir. Sıradan laminant bir tezgahtansa kalın masif ahşap bir tezgah ya da etkileyici, parlak bir mermer mekana karakterini verebilir. Dekorasyonda da bu tip karakterli öğelerin önemi büyük.

Kimi zaman açık mutfağı siz tadilat sırasında tercih edebilirsiniz. Kapalı olan mutfak küçükse mutfağı genişletmek için, salon yeterince ferah değilse salonu mutfakla birleştirerek görsel bir açıklık yaratmak için böyle bir mutfak tasarımı tercih edilebilir. Ayrıca artık pek çok insan açık mutfakları tercih ediyor çünkü çok daha pratik. Yemek yapma sırasında kullanılan aspiratörler eskisi gibi ağır mutfak kokularını engelleyebilecek kadar gelişkin olduğu için şimdi pek çok kişi açık mutfağın konforunu tercih ediyor. Mutfak salona dahil olduğunda sosyalleşmiş oluyor. Mutfakta çalışan ve oraya adeta kapanan kadın rolü artık kabul görüyor. Açık mutfakta herkesin çalışabildiği, evde aile içinde birlikte geçirilen zamanın mutfağa da kaydığı ve işlerin paylaşıldığı söylenebilir. Hala toplumsal cinsiyet rollerinde ideal koşullara ulaşılamamış olsa da açık mutfak kullanımı işlerin paylaşımı konusunda mekansal olarak bir katkı sağlama potansiyeline sahip.

Kadınlardan bağımsız olarak, kadın ya da erkek ev sahipleri konukları geldiğinde de hazırlığı sohbetle birlikte yapmayı tercih edebilirler. Bu da açık mutfak tercihini öne çıkarıyor. Misafir ağırlamak artık hizmet etmek değil birlikte hoşça vakit geçirmeyi amaçlayan bir eylem. Bu yüzden mutfağa kapanan, orada evdeki diğer insanlardan kopuk harıl harıl çalışan birilerinin olması beklenmiyor. Bu da desteklenmesi gereken bir şey. Sırf bu yüzden bile açık mutfak planları daha çok önerilebilir tasarımlar.