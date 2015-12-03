Açık mutfak nasıl tasarlanır?

Mutfak tasarımı genel anlamda herhangi bir mekanın tasarımı gibi dursa da özel bir alan. Varlığı daha çok işleve dayanan bu mekanın tasarımı incelikli bir iş. Hele de duvarlar arasına saklamayıp, onu yaşam alanının bir parçası yaptığınızda tasarımda iyice öne çıktığı için daha da detaylı ele alınması gerekiyor.
Açık mutfak adı üstünde
açık olduğu için aynı zamanda estetik tasarlanması bekleniyor. Salona estetik bir katkı sunması istendiği için de malzemesi, rengi önemli. Ayrıca konukların geldiği zaman derli toplu durması bekleniyor. Bu da kolay toparlanması, yeterince depolama alanı olması ve temizliğinin pratik olması demek. Mutfağa ayrılan alan ister küçük ister büyük olsun ihtiyaçlarınıza göre yapılan doğru bir planlama bu niteliklere sahip olmasını sağlayabilir.
Açık mutfağa dair estetik beklentiler bu işlevsel niteliklerin dışında da özel tasarımlara açık olmasını gerektiriyor. Bazen tezgahın malzemesi bile mekanda inanılmaz bir etki yaratabilir. Sıradan laminant bir tezgahtansa kalın masif ahşap bir tezgah ya da etkileyici, parlak bir mermer mekana karakterini verebilir. Dekorasyonda da bu tip karakterli öğelerin önemi büyük.
Kimi zaman açık mutfağı siz tadilat sırasında tercih edebilirsiniz. Kapalı olan mutfak küçükse mutfağı genişletmek için, salon yeterince ferah değilse salonu mutfakla birleştirerek görsel bir açıklık yaratmak için böyle bir mutfak tasarımı tercih edilebilir. Ayrıca artık pek çok insan açık mutfakları tercih ediyor çünkü çok daha pratik. Yemek yapma sırasında kullanılan aspiratörler eskisi gibi ağır mutfak kokularını engelleyebilecek kadar gelişkin olduğu için şimdi pek çok kişi açık mutfağın konforunu tercih ediyor. Mutfak salona dahil olduğunda sosyalleşmiş oluyor. Mutfakta çalışan ve oraya adeta kapanan kadın rolü artık kabul görüyor. Açık mutfakta herkesin çalışabildiği, evde aile içinde birlikte geçirilen zamanın mutfağa da kaydığı ve işlerin paylaşıldığı söylenebilir. Hala toplumsal cinsiyet rollerinde ideal koşullara ulaşılamamış olsa da açık mutfak kullanımı işlerin paylaşımı konusunda mekansal olarak bir katkı sağlama potansiyeline sahip.
Kadınlardan bağımsız olarak, kadın ya da erkek ev sahipleri konukları geldiğinde de hazırlığı sohbetle birlikte yapmayı tercih edebilirler. Bu da açık mutfak tercihini öne çıkarıyor. Misafir ağırlamak artık hizmet etmek değil birlikte hoşça vakit geçirmeyi amaçlayan bir eylem. Bu yüzden mutfağa kapanan, orada evdeki diğer insanlardan kopuk harıl harıl çalışan birilerinin olması beklenmiyor. Bu da desteklenmesi gereken bir şey. Sırf bu yüzden bile açık mutfak planları daha çok önerilebilir tasarımlar.
Açık mutfağınızı tasarlarken bir plan yapmanız çok önemlidir. İşe böyle başlarsanız genel anlamda planlamanın da temelini oluşturur, işlevsel açıdan bir hata yapma olasılığınızı düşürürsünüz. Doğru planlanmış bir mutfakta sonradan bir sürprizle karşılaşmanız daha zordur. Elbette herkes plan çizecek eğitim ve beceriye sahip olmayabilir ama internette çevrimiçi bir takım programlarla basit planlar çizmeniz mümkün. En azından neyi nereye yerleştireceğinize böylece karar verebilirsiniz. Mutfaklar oldukça standardize olmuş durumdalar bu yüzden tezgah, dolap ve mutfak aletlerini doğru ölçülerle yerleştirmeniz yeterli olacaktır. İşin renk ve malzeme kısmının bu çizimlerle bire bir örtüşmesi şart değil.
Mutfak planı çok temel olarak bir üçgene dayalıdır. Buzdolabı, eviye ve fırın üçgenine. Yek hazırlığı bu sırayla yapıldığından eğer tek tezgahlı lineer bir mutfak sahibi değilseniz bu üçgeni oluşturmaya çalışmalısınız. Buzdolabından alınacak malzemelerle arkanıza dönüp eviyeye. sonra da ocağa doğru gidebilmelisiniz. Daha doğrusu çizdiğiniz plan üzerinde bu hareketleri çizgilerle betimleyip ne kadar rahat olduğunu test edebilirsiniz. Bulaşık makinesinin yeri de önemlidir. Eviyenin yakınında hatta yanında olmalı ama açıldığında eviyeden rahatlıkla kirlileri koyabileceğiniz şekilde yerleşmeli. Bunu önceden dikkatli düşünmelisiniz ki tesisat ve dolaplar yapıldıktan sonra geri dönülemeyecek bu hatayla yaşamayın.
Açık mutfakta bunun dışında düşünülecek kısımlar da var. Örneğin mutfak adası. Eğer alanınız genişse salona bakan kısımda bir ada kullanmak isteyebilirsiniz. Bu odanın bir kısmı ya da sadece salona bakan yüzü aynı zamanda masa ya da atıştırmalık bir bar olarak kullanılabilir. Bütün bunlara karar vermek için planda her şeyi yerleştirip bakmak çok daha uygun. Çünkü örneğin bir mutfak adası istiyor olabilirsiniz ancak mekanınız buna elverişli olmayabilir. Tezgahların altlarındaki dolaplarla birlikte kapladığı alandan sonra arada ihtiyacınız kadar dolaşım alanınız da olmalı. Sırf bir ada koymak için arada kırk santim boşluk bırakıyorsanız o mutfağı kullanmanıza imkan olmaz. Mutfak adası yerine tezgahtan dönerek gelen dar masalar da kullanabilirsiniz, belki tezgahı döndürüp onu bir ada gibi planlamak da mümkün. Tüm bunlara hiç girişmeden bütün işlevi tek bir duvarda çözüp oturma bölümüyle araya yalnızca geniş bir yemek masası da koyabilirsiniz elbette. Bazen bu yemek masası da mutfağa dahil olup hazırlık için kullanılabilir. Tamamen sizin tercihlerinizle ve mekanın ölçüleriyle ilgili verilecek kararlar bunlar.
Mutfağınızı planlarken hangi renkleri kullanacağınıza karar verin. Tek renk, özellikle beyaz oldukça sık kullanılır ve bu oldukça ferah ve minimal mutfaklar yaratır. Ancak siz daha renkli bir seçenek tercih ediyor olabilirsiniz. Bu yüzden önceden kullanmak istediğiniz renkleri yan yana getirin ve seçim yapın. Daha az karmaşa için daha az renk kullanmak akılcı olacaktır. Tasarımda deneyimli değilseniz sadelik her zaman kurtarıcıdır. Bir diğer önerimiz hangi rengi kullanırsanız kullanın yanında beyaz da yer vermenin mekanı ferah tutacağı. Buradaki mutfakta da bol miktarda beyaz kullanılırken siyahla kontrast yaratılmış durumda. Ancak görüldüğü üzere tezgah üstü duvarında ve aydınlatmalarda kullanılan tatlı bir sarı renk mekana oldukça sıcak bir hava katmış. Renkleri buradaki gibi vurgu yapmak, mekanı canlandırmak için kullanmak her zaman avantajlı ve etkileyici olmuştur.
Zemin kaplaması açık mutfaklar için dikkatle karar verilmesi gereken şeylerden biri. Normal mutfaklarda seramik veya taş zemin kaplamalarının tercih edilmesi şaşırtıcı değil çünkü mutfakta yere dökülen katı ya da sıvı pek çok malzeme mevcut, bunlardan minimum etkilenecek ve kolay temizlenecek malzemeleri seçmek mantıklı. Ancak salonda ahşap parke kullanmak istiyorsanız bunu mutfağa da devam ettirmek görsel olarak zorlayıcı olabilir. Aynı zeminde iki ayrı malzemenin birleşimi ustaca yapılmadığında göze hoş görünmeme ihtimali çok yüksek. O yüzden ya mutfağınızı da parkeyle kullanacaksınız ya da estetik bir çözüm bulacaksınız. Elbette kolay kolay zarar görmeyecek parkeler de mevcut ancak Lavradio Design tarafından tasarlanmış projede iki ayrı malzemenin dezavantaj değil adeta avanta olarak kullanılabileceğinin kanıtını görüyoruz. Islak mekanın önünde kullanılan karo mozaik bir bordürle çerçevelenmiş ve ahşapla birleşiminde de son derece üst düzey bir işçilik mevcut. Bu haliyle iki malzeme tek malzemeden bile güzel.
Doğru aydınlatma da bütün mutfaklarda olduğu gibi açık mutfaklarda da hayati. Tezgah aydınlatmasını es geçmemenizi öneririz. Bunun dışında salon kısmına ne bakıyorsa, ister bir masa ister mutfak adası onun da aydınlatılması gerektiğini unutmayın. Elbette kullanılacak sarkıt aydınlatmaları da mutfakla uyumlu seçmek en ideali.
Yeterli miktarda depolama alanı her mutfak için önemli ama belki de açık mutfaklar için daha önemli. Çünkü dağınıklık bu durumda sadece mutfağa ait olmuyor. O yüzden eğer titiz biriyseniz sadece ihtiyacınız kadar malzemeniz ve bütün bunları koymaya yetecek dolaplarınız olmalı. Mutfak dolapları için geliştirilmiş sistemler de depolama için oldukça faydalı, onlardan optimum şekilde yararlanmanızı öneririz. Hayatı kolaylaştıran mutfak dolabı aksesuarları başlıklı yazıda bunlar hakkında daha ayrıntılı bilgi bulabilirsiniz.
Derli toplu bir mutfak önemli ama tercihinizi çok başka tarzda da yaparak mutfağı tamamen açık bir düzende tutabilirsiniz. Açık mutfak planlarken mutfak malzemelerini aynı zamanda dekoratif objeler olarak düşünün. Özellikle kırsal ya da rustik tarz sevenlerdenseniz bunu açık mutfakta da gösterebilirsiniz. Açık raflarda eski tip bakır, emaye, toprak kap kacak, sepetler, tavandan sarkan mutfak malzemeleri hoş bir mutfak için oldukça sempatik öğeler.