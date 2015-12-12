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Evim dört teker üzerinde!

ümit atdağ ümit atdağ
Huts, Plankbridge Plankbridge Kırsal Yatak Odası
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İşiniz gereği küçük  bir evde yaşıyorsanız ve  bir takım sebeplerden dolayı evinizde fazla boşluklar yoksa ve bu boşluk ihtiyacınız varsa örnek resimdeki gibi ilham verici, küçük bir ev olan dört teker üzerine kurulmuş bir ev sizin için ideal olabilir. Evinizin iç mekanları küçük görünüyorsa, normal bir genleşme için inşaat yapamıyorsanız evinizin alanını artırmak için  az maliyetle az çaba harcayarak benzer bir dört tekerli ev yapabilirsiniz. Dört tekerli ev fikrini İngiliz Plankbridge tarafından önerilen bir tekerlekli ev modeli ile ihtiyaç duyacağınız alanları tedarik edebilirsiniz. otomotiv evler olarak tasarlanan ve adına Viktorya evler adı verilen bu küçük evlere bahçe ekleyerek kendi içinde kapalı bir alana sahip zarif bir bahçesi olan evlere sahip olabilirsiniz. Viktorya evler; alan ihtiyacınızı karşılayabilir, küçük bir kütüphane olarak veya bir stüdyo olarak ihtiyaçlarınıza cevap verebilir. Bu tip bir ev yaparak sevgi dolu, eğlenceli küçük bir ev sahibi olabilirsiniz.

Zarif görünüş

Huts, Plankbridge Plankbridge Kırsal Evler
Plankbridge

Huts

Plankbridge
Plankbridge
Plankbridge

Dört tekerli eve dışarıdan ilk kez baktığınızda bir at arabası gibi görünebilir. Bahçesi ile retro bir görünüme sahip her hangi bir pürüz bulunmayan, siyah – beyaz ahşap ile uyumlu ve aynı zamanda modern bir görünüme sahiptir.

Rahat bir oda

Huts, Plankbridge Plankbridge Kırsal Yatak Odası
Plankbridge

Huts

Plankbridge
Plankbridge
Plankbridge

Evin iç görünümü, dışından bakıldığında düşünüldüğü kadar küçük değil, tam aksine geniş ve rahat bir oda olacak kadar geniştir.Rahat bir yatak, bir lavabo ile dekore edildiğinde küçüleceği düşünülen oda, ancak resimde görüldüğü gibi rahat bir ortam sunmaktadır. Ahşap zemin ve yatak ile desteklenen oda dekorasyonu etkileyici ve benzersiz bir atmosfere sahiptir. Dört tekerli evin iç duvarları pastel tonlarda özenli bir çalışma ile uzay görüntüsü oluşturulmuş, geceleri yeterli ışık alamadığı için pencere ile gökyüzüne bakarak uyumanızı sağlayabilirsiniz.

Pastoral bir atmosfer

Huts, Plankbridge Plankbridge Kırsal Çalışma Odası
Plankbridge

Huts

Plankbridge
Plankbridge
Plankbridge

Yatak odası dışında kalan alanları çalışma masası ile dekore ederek kendiniz için bir çalışma alanı yaratabilirsiniz. Bu dört tekerli şirin  ve eğlenceli evi dekore etmek için küçük eşyalar kullanmanız ve küçük pencereler ile gün ışığından yararlanmanız gereklidir. Beyaz boya, ahşap mobilya, küçük, çarpıcı desenlere sahip halı ve konforlu bir aydınlatma ile yeşil peyzaj yapılarak samimi ve sakin bir ortam oluşturun.

Cazip ve küçük bir mutfak

Huts, Plankbridge Plankbridge Kırsal Mutfak
Plankbridge

Huts

Plankbridge
Plankbridge
Plankbridge

Kendiniz için yapacağınız dört tekerli küçük bir ev için küçük bir mutfak kurmak isteyebilirsiniz. Mutfağınızda küçük bir fırın ve pişirme ünitesi için yeterli bir alan oluşturabilirsiniz.  Bu tür evler ilham arayan sanatçılara, esnaf veya hobi ile uğraşanlara alan süslemesi sağlayacak alanlar olduğu için büyük bir mutfağa ihtiyaç duyulmayacaktır.

Doğa ile uyumlu bir ev

Huts, Plankbridge Plankbridge Kırsal Evler
Plankbridge

Huts

Plankbridge
Plankbridge
Plankbridge

Sadece pratik bir alan olarak kullanılacak karavan türü bir dört tekerli ev, evinizde bulamadığınız boşluklar için kullanılabileceği gibi sakin bir yerde çalışmak isteyen, hobi bahçesi yapmak isteyen kişiler için cazip bir alandır. Bu tür alanları aynı zamanda atölye gibi kullanabilirsiniz. Bu tür bir amaç için yaptığınız tekerlekli evlerin dışarıdan hoş görünmesi için göz alıcı bir tasarıma sahip bahçe tasarımı yaparak doğa ile uyumlu bir ev haline getirebilirsiniz. Bu sayede depolama alanı olarak düşündüğünüz bu tür evleri bahçe ile harmanlayarak insanlara rahat rahat gösterebilir,  gezdirebilirsiniz.  Bahçenizde engelleyici bir koşul bulunmuyorsa evinizi genişletme adına yaratıcı bir fikir olarak doğa ile uyumlu bir dört tekeli ev yapabilir, ilginç bir bahçe dekorasyonuna sahip olabilirsiniz.

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