Evim dört teker üzerinde!

İşiniz gereği küçük bir evde yaşıyorsanız ve bir takım sebeplerden dolayı evinizde fazla boşluklar yoksa ve bu boşluk ihtiyacınız varsa örnek resimdeki gibi ilham verici, küçük bir ev olan dört teker üzerine kurulmuş bir ev sizin için ideal olabilir. Evinizin iç mekanları küçük görünüyorsa, normal bir genleşme için inşaat yapamıyorsanız evinizin alanını artırmak için az maliyetle az çaba harcayarak benzer bir dört tekerli ev yapabilirsiniz. Dört tekerli ev fikrini İngiliz Plankbridge tarafından önerilen bir tekerlekli ev modeli ile ihtiyaç duyacağınız alanları tedarik edebilirsiniz. otomotiv evler olarak tasarlanan ve adına Viktorya evler adı verilen bu küçük evlere bahçe ekleyerek kendi içinde kapalı bir alana sahip zarif bir bahçesi olan evlere sahip olabilirsiniz. Viktorya evler; alan ihtiyacınızı karşılayabilir, küçük bir kütüphane olarak veya bir stüdyo olarak ihtiyaçlarınıza cevap verebilir. Bu tip bir ev yaparak sevgi dolu, eğlenceli küçük bir ev sahibi olabilirsiniz.