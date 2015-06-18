Eviniz için size ilham verecek 8 köşe takımı

Bu oturma grubu tam olarak bir köşe takımı olmasa da kenarındaki çıkıntı sayesinde mekânın tam köşesine yerleştiği için bu derlemeye dahil etme kararı aldık. İnce uzun bir oturma odasında yer tasarrufunun ne kadar önemli olduğunu söylemeye gerek yok. İşte rengiyle yürek yakan bu şahane köşe takımı da hem bu anlamda iyi bir işlev görüyor, hem de eve canlılık ve heyecan katıyor.