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Eviniz için size ilham verecek 8 köşe takımı

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Çocuk odası Köşe koltuğu, iBRDESIGN iBRDESIGN Çocuk OdasıYatak & Beşikler
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Eğer mekânınız buna uygunsa, oturma odası döşerken ya da yeniden düzenlerken göz önünde bulundurmanız gereken seçeneklerden biri de köşe takımlarıdır. Köşe takımları mekâna belli bir samimiyet kattıkları gibi, özellikle dar ya da tuhaf açılı salonlarda kullanım alanını maksimuma çıkarmak için de iyi birer araçtır. Bu yazıda Türkiyeli üretici ve tasarımcıların koleksiyonlarından size de ilham verecek köşe takımlarını derledik.

Beyazın saflığı ve asaleti

münih corner Trabcelona Design Oturma OdasıKanepe & Koltuklar
Trabcelona Design

münih corner

Trabcelona Design
Trabcelona Design
Trabcelona Design

Açık denizlerde nazlı nazlı süzülen bir gemiyi andıran bu köşe takımı, zaten tak başına son derece şık bir mobilya iken, beyaz ve gri ağırlıklı bu salona girince ayrı bir değer kazanmış. Renkli halının yarattığı kontrast etkisine rağmen bu köşe takımı hem saflık ve asaleti çağrıştırıyor, hem de mekâna elle tutulur bir samimiyet katıyor.

Klasik köşe takımı

Ancona Köşe Mahir Mobilya İç Dekorasyon
Mahir Mobilya

Ancona Köşe

Mahir Mobilya
Mahir Mobilya
Mahir Mobilya

Klasik çizgiler taşıyan bu köşe takımı ise gerek yuvarlak hatları, gerek asil duruşu, gerekse de insana huzur veren açık kahve rengiyle bu modern salona çok yakışıyor. Üzerine konulan uyumlu yastıklarla birlikte düşünüldüğünde hiçbir mekânda sırıtmayacak bir köşe takımı olduğu da söylenebilir.

Canlı ve heyecanlı

Dekor Ustam ev yenileme , tadilat ve tamirat hizmetleri Dekor Ustam Ev İçiAksesuarlar & Dekorasyon
Dekor Ustam

Dekor Ustam ev yenileme , tadilat ve tamirat hizmetleri

Dekor Ustam
Dekor Ustam
Dekor Ustam

Bu oturma grubu tam olarak bir köşe takımı olmasa da kenarındaki çıkıntı sayesinde mekânın tam köşesine yerleştiği için bu derlemeye dahil etme kararı aldık.  İnce uzun bir oturma odasında yer tasarrufunun ne kadar önemli olduğunu söylemeye gerek yok. İşte rengiyle yürek yakan bu şahane köşe takımı da hem bu anlamda iyi bir işlev görüyor, hem de eve canlılık ve heyecan katıyor.

Duble köşe takımı

K.M EVİ, SAKARYA, NUUN MİMARLIK NUUN MİMARLIK Oturma OdasıAksesuarlar & Dekorasyon
NUUN MİMARLIK

K.M EVİ, SAKARYA

NUUN MİMARLIK
NUUN MİMARLIK
NUUN MİMARLIK

Fotoğrafın açısı itibarıyla mor renkteki köşe takımını göremesek de, Nuun Mimarlık'ın Sakarya'daki bir projesinden aldığımız bu örnek köşe takımlarının modern ya da loft tarzı mekânlarda nasıl kullanbileceğini göstermesi bakımından anlamlı. Daha keskin hatlara sahip olan iki takımın kendi aralarındaki renk kombinasyonu da mekâna sıcaklık katıyor.

Sarı sıcak

köşe takımı 1 Taha Koltuk Tasarım Oturma OdasıKanepe & Koltuklar
Taha Koltuk Tasarım

köşe takımı 1

Taha Koltuk Tasarım
Taha Koltuk Tasarım
Taha Koltuk Tasarım

Yaşar Kemal'in meşhur kitabının adı gibi sarı sıcak bir oturma odası istiyorsanız, böyle bir köşe takımı tam size göre olabilir. Burada köşe takımının zarafeti, şirinliği ve insanda yarattığı sıcak hisler bir yana, çiçekli yastıklarla sehpa-puf karışımı ilavenin arasındaki uyum da ayrıca dikkat çekiyor.

Klasik ve işlevli

Chester köşe koltuk 2 Koltuk Home Oturma OdasıKanepe & Koltuklar Tüylü Gri
Koltuk Home

Chester köşe koltuk 2

Koltuk Home
Koltuk Home
Koltuk Home

Köşe takımlarının özellikle küçük mekânlarda yes tasarrufu sağlamak açısından da işlevli olabileceğini söylemiştik. Bu örnekte pastel renkleriyle huzur veren köşe takımı aynı zamanda oturma alanının da maksimuma çıkarılmasını sağlıyor. Klasik çizgileriyle mekânın tarzını belirlediğini de eklemek lazım.

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Beyaz ve modern

A.Ö. EVİ, Niyazi Özçakar İç Mimarlık Niyazi Özçakar İç Mimarlık Modern Mutfak
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

A.Ö. EVİ

Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

Eklektik ve sıradışı bir tarza sahip olan Bursa'daki bu dairenin ikiye bölünmüş salonuna tarz katan unsurlardan biri de beyaz rengiyle pırıldayan köşe takımı olmuş. Burada yine hem alanın çok iyi kullanıldığını görüyoruz, hem de her tarza uygun bir köşe takımının olabileceğini.

Çocuklar da köşe takımına oturabilsinler

Çocuk odası köşe koltuk iBRDESIGN Çocuk OdasıYatak & Beşikler
iBRDESIGN

Çocuk odası köşe koltuk

iBRDESIGN
iBRDESIGN
iBRDESIGN

Kim demiş köşe takımı yetişkinlere özgü bir şey diye! Yerli bir üreticinin koleksiyonundan alınan bu dünya tatlısı mobilya, bir çocuk odasında da köşe takımı kavramının gayet hoş bir şekilde kendine yer bulabileceğinin açık kanıtı gibi duruyor. 

Bu yazıyı beğendiyseniz, ’Evinizin havasını değiştirecek 17 çılgın fikir’ başlıklı yazımıza da göz atabilirsiniz.  

Kazmirci'den bir harika daha
Bu köşe takımı modellerinden siz en çok hangisini beğendiniz? Fikirlerinizi yorum kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.

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