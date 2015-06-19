Son günlerde ağaç evler çok moda oldu. Bahçesi olan ev sahipleri çocukları için bahçelerine ağaç evler yaptırıyor ve çocukların oyunlarına renk katmasını sağlıyor. Ülkemizde ahşap bahçe mobilyaları konusunda uzmanlaşmış pek çok firma da bu trende cevap verebilmek adına çok farklı ebat ve modellerde ağaç evler üretiyor.
Malum karneler alındı ve çocuklar tatile girdi. Siz de hala kızınıza karne hediyesi ne alsam diye düşünüyorsanız bu evler size fikir verebilir. Eminiz kızınız böyle bir hediye alsa çok mutlu olurdu.
Sizin için hazırladığımız ağaç ev seçkisini görmeye hazır mısınız? Haydi o zaman başlayalım.
Çocuklar için ağaç evlerin de tarzı olabiliyor. Bu ağaç evde olduğu gibi. Bu ağaç ev çocuk oyun evleri konusunda uzman Minik Ev firmasının Victoria tarzındaki evi. Evin özellikle gece görüntüsünü aldık ve aydınlatmasını da görmenizi istedik. Bu haliyle masallardan çıkmışa benzemiyor mu? Kızınız bu evi karne hediyesi olarak karşısında görünce eminiz büyük bir çığlık atacaktır.
Sakura Ahşap da ağaç ev üretiminde uzman bir firma. İmalat sektöründe en önemli unsurun güven, zamanlama, işçilik kalitesi ve fiyat olduğu bilinciyle çalışan firma müşteri memnuniyetini ön planda tutuyor. Resimde firmanın Deniz isimli ağaç evini görüyorsunuz. 4,5 metrekare alana oturan evin iç alanı ise 3 metrekare. 50 santime 50 santimlik kare pencerelere sahip ev altı günde imal edilebiliyor.
Ağaç Ev Mobilya Peyzaj Ltd. Şti. her türlü ahşap bahçe mobilyasını üreten bir firma. Firma en önemli farkını emprenyeleme işleminde kullanılan hijyen açısından zararlı olan ve kanserojen madde içeren Taulen kimyasalı yerine ülkemizde üretilen Wolmanit CB maddesini kullanması olduğunu söylüyor. Resimde firmanın ürettiği gemi şeklindeki ağaç evi görüyorsunuz. Bu ağaç ev daha çok erkek çocuklarını mutlu etmeye yönelik tasarlanmış.
Bu ev ise Minik Ev firmasının ürün yelpazesinde bulunuyor. Yine Viztoria dönemi estetiğinin hakim olduğu ağaç ev Victorian Loft ismiyle satılıyor. Daha küçük boyutlara sahip loft, küçük yaş grubundan çocuklara da hitap ediyor. Dört basamaklı merdivenle çıkılan lofttan kaydırakla inme imkanı da var.
Ağaç evleri bir de içeriden görün istedik. İçinde çekme kat bile bulunan ev çocuğunuza yazın oda bile olabilir. Çekme kata serilecek bir yatakla bu evde rahatlıkla uyunabilir. Gördüğünüz gibi ev sahibi çocuk evini özene bezene döşemiş. Yerdeki halıdan yemek masasına kadar her şey çok şirin görünüyor.
Sakura Ahşap'ın hem tırmanma, hem kayma, hem de sallanma aparatlarını kombine ettiği bu şirin ev eflatun rengiyle de göz dolduruyor. Bu ev hem kız çocukları hem de erkek çocukları birlikte sevindirecek nitelikte. Çocuklarınızın hayal gücünü geliştirirken fiziksel gelişimlerine de katkı sunuyor. 300X275 cmlik bir alana oturan evin yapım süresi yedi gün.
Toplam 9 metrekare alana oturan evin iç mekanı da 6 metrekare. Bu ev geniş ölçüleriyle kalabalık çocuk gruplarının içinde oynayabilmesine yetecek bir ağaç ev.
Ağaç evler ilginizi çekiyorsa, bir de yetişkinler için olanlara bakın: