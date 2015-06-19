Son günlerde ağaç evler çok moda oldu. Bahçesi olan ev sahipleri çocukları için bahçelerine ağaç evler yaptırıyor ve çocukların oyunlarına renk katmasını sağlıyor. Ülkemizde ahşap bahçe mobilyaları konusunda uzmanlaşmış pek çok firma da bu trende cevap verebilmek adına çok farklı ebat ve modellerde ağaç evler üretiyor.

Malum karneler alındı ve çocuklar tatile girdi. Siz de hala kızınıza karne hediyesi ne alsam diye düşünüyorsanız bu evler size fikir verebilir. Eminiz kızınız böyle bir hediye alsa çok mutlu olurdu.

Sizin için hazırladığımız ağaç ev seçkisini görmeye hazır mısınız? Haydi o zaman başlayalım.