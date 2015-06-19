현재 사용하시는 브라우저는 이전 버전입니다.

Ev dekorasyonuyla ilgili verdiğimiz hizmetten daha iyi faydalanmak için lütfen başka bir tarayıcıyı ücretsiz olarak indirin. İkonun üzerine tıklamanız yeterli!

Odalar
Profesyoneller
Dergi
Kendin Yap
Profesyonel ol
Özel
Oturumu kapat

Ağaç evler

Aydin Sanli Aydin Sanli
OYUN GEMİSİ, AĞAÇ EV MOBİLYA PEYZAJ LTD. ŞTİ. AĞAÇ EV MOBİLYA PEYZAJ LTD. ŞTİ. BahçeSalıncak & Oyuncaklar
Loading admin actions …

Son günlerde ağaç evler çok moda oldu. Bahçesi olan ev sahipleri çocukları için bahçelerine ağaç evler yaptırıyor ve çocukların oyunlarına renk katmasını sağlıyor. Ülkemizde ahşap bahçe mobilyaları konusunda uzmanlaşmış pek çok firma da bu trende cevap verebilmek adına çok farklı ebat ve modellerde ağaç evler üretiyor. 

Malum karneler alındı ve çocuklar tatile girdi. Siz de hala kızınıza karne hediyesi ne alsam diye düşünüyorsanız bu evler size fikir verebilir. Eminiz kızınız böyle bir hediye alsa çok mutlu olurdu. 

Sizin için hazırladığımız ağaç ev seçkisini görmeye hazır mısınız? Haydi o zaman başlayalım.

Victoria tarzı

Victorian 2 Minik Ev BahçeSalıncak & Oyuncaklar
Minik Ev

Victorian 2

Minik Ev
Minik Ev
Minik Ev

Çocuklar için ağaç evlerin de tarzı olabiliyor. Bu ağaç evde olduğu gibi. Bu ağaç ev çocuk oyun evleri konusunda uzman Minik Ev firmasının Victoria tarzındaki evi. Evin özellikle gece görüntüsünü aldık ve aydınlatmasını da görmenizi istedik. Bu haliyle masallardan çıkmışa benzemiyor mu? Kızınız bu evi karne hediyesi olarak karşısında görünce eminiz büyük bir çığlık atacaktır. 

Deniz evi

Ahşap Oyun Evi Deniz Sakura Ahşap Akdeniz Bahçe
Sakura Ahşap

Ahşap Oyun Evi Deniz

Sakura Ahşap
Sakura Ahşap
Sakura Ahşap

Sakura Ahşap da ağaç ev üretiminde uzman bir firma. İmalat sektöründe en önemli unsurun güven, zamanlama, işçilik kalitesi ve fiyat olduğu bilinciyle çalışan firma müşteri memnuniyetini ön planda tutuyor. Resimde firmanın Deniz isimli ağaç evini görüyorsunuz. 4,5 metrekare alana oturan evin iç alanı ise 3 metrekare. 50 santime 50 santimlik kare pencerelere sahip ev altı günde imal edilebiliyor. 

Gemi şeklinde ev

AHŞAP KORSAN OYUN GEMİSİ AĞAÇ EV MOBİLYA PEYZAJ LTD. ŞTİ. BahçeSalıncak & Oyuncaklar
AĞAÇ EV MOBİLYA PEYZAJ LTD. ŞTİ.

AHŞAP KORSAN OYUN GEMİSİ

AĞAÇ EV MOBİLYA PEYZAJ LTD. ŞTİ.
AĞAÇ EV MOBİLYA PEYZAJ LTD. ŞTİ.
AĞAÇ EV MOBİLYA PEYZAJ LTD. ŞTİ.

Ağaç Ev Mobilya Peyzaj Ltd. Şti.  her türlü ahşap bahçe mobilyasını üreten bir firma. Firma en önemli farkını emprenyeleme işleminde kullanılan hijyen açısından zararlı olan ve kanserojen madde içeren Taulen kimyasalı yerine ülkemizde üretilen Wolmanit CB maddesini kullanması olduğunu söylüyor. Resimde firmanın ürettiği gemi şeklindeki ağaç evi görüyorsunuz. Bu ağaç ev daha çok erkek çocuklarını mutlu etmeye yönelik tasarlanmış. 

Loft

Victorian Loft Minik Ev BahçeSalıncak & Oyuncaklar
Minik Ev

Victorian Loft

Minik Ev
Minik Ev
Minik Ev

Bu ev ise Minik Ev firmasının ürün yelpazesinde bulunuyor. Yine Viztoria dönemi estetiğinin hakim olduğu ağaç ev Victorian Loft ismiyle satılıyor. Daha küçük boyutlara sahip loft, küçük yaş grubundan çocuklara da hitap ediyor. Dört basamaklı merdivenle çıkılan lofttan kaydırakla inme imkanı da var.

İçeriden görünüm

Backyard Cottage Minik Ev BahçeSalıncak & Oyuncaklar
Minik Ev

Backyard Cottage

Minik Ev
Minik Ev
Minik Ev

Ağaç evleri bir de içeriden görün istedik. İçinde çekme kat bile bulunan ev çocuğunuza yazın oda bile olabilir. Çekme kata serilecek bir yatakla bu evde rahatlıkla uyunabilir. Gördüğünüz gibi ev sahibi çocuk evini özene bezene döşemiş. Yerdeki halıdan yemek masasına kadar her şey çok şirin görünüyor.

Hepsi bir arada

Ahşap Oyun Evi Eflatun, Sakura Ahşap Sakura Ahşap Akdeniz Bahçe
Sakura Ahşap

Ahşap Oyun Evi Eflatun

Sakura Ahşap
Sakura Ahşap
Sakura Ahşap

Sakura Ahşap'ın hem tırmanma, hem kayma, hem de sallanma aparatlarını kombine ettiği bu şirin ev eflatun rengiyle de göz dolduruyor. Bu ev hem kız çocukları hem de erkek çocukları birlikte sevindirecek nitelikte. Çocuklarınızın hayal gücünü geliştirirken fiziksel gelişimlerine de katkı sunuyor. 300X275 cmlik bir alana oturan evin yapım süresi yedi gün.

Oyun evi

Çocuk Oyun Evi 10- Ön görünüş Sakura Ahşap Klasik Bahçe
Sakura Ahşap

Çocuk Oyun Evi 10- Ön görünüş

Sakura Ahşap
Sakura Ahşap
Sakura Ahşap

Toplam 9 metrekare alana oturan evin iç mekanı da 6 metrekare. Bu ev geniş ölçüleriyle kalabalık çocuk gruplarının içinde oynayabilmesine yetecek bir ağaç ev. 

Ağaç evler ilginizi çekiyorsa, bir de yetişkinler için olanlara bakın:

5 ülke – 5 göz alıcı ahşap ev

Eviniz için size ilham verecek 8 köşe takımı
Bu ağaç evlerden siz en çok hangisini beğendiniz? Fikirlerinizi yorum kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

Eviniz için esin kaynaklarını keşfedin!

Evler

Evler

Oturma Odası

Oturma Odası

Mutfak

Mutfak

Yatak Odası

Yatak Odası

Bahçe

Bahçe

Banyo

Banyo

Yemek Odası

Yemek Odası

Havuz

Havuz

Edit SEO element

homify - evinizi değiştirin

4.5

homify uygulamasıyla milyonlarca fotoğrafa göz atın!

UYGULAMAYI ÜCRETSİZ İNDİR
Hayır, teşekkürler