Genç erkek odaları

Genişleyen evler artık evin genç bireylerinin de kendilerine ait odaları olmalarını sağladı. Bu alandaki talebi gören mobilya firmaları da bu alana yöneldi. Hatta öyle ki sadece genç odası mobilyası konusunda uzmanlaşan markalar var. Genç odası modelleri erkek ve kızların zevklerine göre farklılaşıyor. Erkek odalarında mavi rengin yoğunluğu görülürken, kız odaları pembe ve kırmızı tonlarıyla bezeniyor.
Bugün homify'da birbirinden güzel genç erkek odalarından oluşan bir derleme hazırladık. Hazırsanız gelin bu mobilyaları hep birlikte görelim.
Siyah ve beyaz her zaman uyumlu renklerdir. Mekan neresi olursa olsun bu uyum her yerde olumlu sonuç veriyor. Sonuç bu genç odasında da değişmemiş. Çalışma masası ve karyoladan oluşan kombinasyonda siyah ve beyaz kullanılmış ve çok başarılı bir kompozisyon yaratılmış. Siyah ve beyazın hakimiyeti kendisini farba da bile gösteriyor. Farbada beyaz renk kullanılırken duvardaki tablolarda bile ağırlıklı olarak siyah ve beyaz tercih edilmiş. Odaya renk katkısı ise petrol mavisi nevresim takımıyla sağlanmış. Bu aydınlık odada yaşayan bir gencin ders çalışmak için iyi motive olabileceğini düşünüyorum. Bu güzel genç odası tasarımında Voltaj Tasarım'ın imzası var.
Aykuthal Architectural Interiors'a ait bu tasarım ise epeyce genç bir erkeğin odası. Dilim çocuk odası demeye varmıyor zira bu tasarım birkaç ufak değişiklikle uzun yıllar kullanılabilecek bir tasarım olarak görünüyor. Beyazın ağırlıklı olduğu oda br çalışma masası, bir dolap, bir kitaplık, yatak ve tekli koltuktan oluşuyor. Beyaz renk perde, nevresim takımı ve lambanın birbirlerine uyumlu mavi tonlarıyla renklendirilmiş.
Genç erkek odası illa da renksiz bir oda olmak zorunda değil. Bakın bu resimde rengarenk bir odanın da delikanlılar için uygun olabileceği çok net görünüyor. Mobilyaları beyaz ve kahverengi olarak seçilen odaya duvar kağıdıyla renkli bir hava katılmış. Aynı renk kombinasyonu yerdeki küçük halıda da görülüyor. Odanın dikkat çeken yanlarından biri de çalışma masasının dikey bileşeni üzerindeki motifler. Bu motifler odaya modern bir hava katmış. Oda hem yatak odası, hem de güze bir çalışma odası olarak dikkat çekiyor. Bu odada Arte Fabbro'nun imzası var.
Genç odalarının perdeleri de önemli. Perde konusunda uzman bir firma olan Aktif Perde evin tüm bölümleri için olduğu gibi genç odaları için de özel perdeler sunuyor. Bu odadaki perde de odanın genel renk ambiyansıyla uyumlu olarak seçilmiş.
Mia Mobili imzalı bu genç odasında ahşabın klasik güzelliği ortaya çıkıyor. Firmanın Magnolia modeli bu genç odasında kahverengi ahşap sarı ve beyaz çizgilerle tamamlanmış. Odanın en göze çarpan parçalarından biri de son derece konforlu görüntüsüyle çalışma sandalyesi.
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