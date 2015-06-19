Genç erkek odaları

Genişleyen evler artık evin genç bireylerinin de kendilerine ait odaları olmalarını sağladı. Bu alandaki talebi gören mobilya firmaları da bu alana yöneldi. Hatta öyle ki sadece genç odası mobilyası konusunda uzmanlaşan markalar var. Genç odası modelleri erkek ve kızların zevklerine göre farklılaşıyor. Erkek odalarında mavi rengin yoğunluğu görülürken, kız odaları pembe ve kırmızı tonlarıyla bezeniyor.

Bugün homify'da birbirinden güzel genç erkek odalarından oluşan bir derleme hazırladık. Hazırsanız gelin bu mobilyaları hep birlikte görelim.