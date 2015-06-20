Genç kız odaları

Genç odası kavramı dilimize gireli çok çok uzun yıllar olmadı. Eskiden evin tüm çocukları aynı odayı paylaşmak zorunda kalırdı. Kız erke fark etmeden askeri usul ranzalarda uyurlar, ödevlerini yapmak için çalışma masasının boşalmasını beklerlerdi. Artık durum değişti. Evler genişledi, aileler küçüldü. Artık pek çok gencin kendine ait odası ar. Bu da genç odası diye bir kavramın dilimize girmesine neden oldu. Bu konudaki ihtiyacı gören bazı firmalar sadece genç odası takımları konusunda uzmanlaştı. Artık genç kızların ve genç erkeklerin zevklerine uygun farklı modellerde genç odaları var.

Bugün homify'da tamamı yerli üreticilerin elinden çıkma çeşitli genç kız odalarından oluşan bir derleme hazırladık. Lafı fazla uzatmadan size bu derlemeyi göstermek istiyoruz.