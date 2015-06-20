Genç kız odaları

Genç odası kavramı dilimize gireli çok çok uzun yıllar olmadı. Eskiden evin tüm çocukları aynı odayı paylaşmak zorunda kalırdı. Kız erke fark etmeden askeri usul ranzalarda uyurlar, ödevlerini yapmak için çalışma masasının boşalmasını beklerlerdi. Artık durum değişti. Evler genişledi, aileler küçüldü. Artık pek çok gencin kendine ait odası ar. Bu da genç odası diye bir kavramın dilimize girmesine neden oldu. Bu konudaki ihtiyacı gören bazı firmalar sadece genç odası takımları konusunda uzmanlaştı. Artık genç kızların ve genç erkeklerin zevklerine uygun farklı modellerde genç odaları var.
Bugün homify'da tamamı yerli üreticilerin elinden çıkma çeşitli genç kız odalarından oluşan bir derleme hazırladık. Lafı fazla uzatmadan size bu derlemeyi göstermek istiyoruz.
Mia Mobili imzalı bu oda bir karyola, bir çalışma masası, bir gardırop, bir kitaplık ve bir komodinden oluşuyor. Beyaz renkli takımda mor çizgilerle hoş bir etki yaratılmış. Bu etkiyi destekler nitelikte battaniye ve perde de mor renkli seçilmiş. Böyle bir odada yaşayacak bir gencin ders çalışma motivasyonunun artacağını düşünüyorum.
Genç kız deyince ilk akla gelen renktir pembe. Hataylı homify uzmanı Aya Yapı Tasarım'ın tasarımını gerelleştirdiği bir evde bulunan bu oda evin küçük hanımının istekleri doğrultusunda pembenin ağırlıkta olduğu bir oda olarak dekore edilmiş. Sadece mobilyalar değil, duvarların, ve hatta farbanın da pembe olduğu odada renkli dokunuş rengarenk perdeyle sağlanmış.
Origami Mobilya'nın imzasını taşıyan bu oda hem masalsı hem de modern unsurlarla dikkat çekiyor. Pembe renkli karyola ve pembe çalışma koltuğu masallardan fırlamış gibi görünürken, oturma koltuğu ve nevresim takımı modern çizgiler taşıyor. Renklerin dengeli biçimde kullanıldığı oda geniş pencereleriyle de gün ışığını sonuna kadar içine alıyor. Çalışma masası, koltuklar ve komodinde klasik çizgilerin hakim olduğu odada karyola başlığı son derece özgün bir tasarıma sahip.
Bu oda biraz daha küçük bir genç hanımefendiye ait. Pastel pembe tonların hakim olduğu odada Meral Akçay'ın shirli dokunuşları var. Belki de bu odaya genç odası değil, gençliğe geçiş odası demek daha doğru olacak ama içindeki çocuğu kaybetmeyen gençler de bu odadan ilham alabilirler. Bu oda gölgelikli karyolası, masal perdelerini andıran perdeleri ve şirin abajurlarıyla gerçek dünyanın çok ötesinde bir görüntü yansıtıyor.
Alım Mobilya'nın ürün yelpazesinde yer alan bu oda vintage özellikleriyle dikkat çekiyor. Çok estetik biçimde eskitilmiş mobilya parçalarından oluşan takımın karyolasında kadife kapitone yatak başı göz alıyor. Karyolanın diğer tarafında da aynı kapitone başlık tekrarlanmış.
Pembenin genç kız odalarının vazgeçilmez rengi olduğunu birçok örnekte gördük. Bu odada da pembenin farklı tonlarıyla tam bir cümbüş yaratılmış. Pembe renk lila ve mor tonlarla da desteklenmiş.
Yıldız Mobilya imzası taşıyan bu genç odasının hakim rengi beyaz pembeyle renklendirilmiş. Pembe kapitone yatak başı ve karyola da kullanılan ayna formlu uygulama takıma hoş bir hava katmış.
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