Mutfağınızı özel kılmanın 15 farklı yolu

Mutfaklar özellikle ev hanımlarının evde en çok vakit geçirdiği bölüm. Böyle olunca mutfakta özel dokunuşlara ihtiyaç var. Mutfağınızın özel görünmesi için 15 farklı yöntemi sizin için belirledik. Gelin hep beraber bu amaç doğrultusunda ne yapılabileceğini görelim.
Parlak ve üstündekileri yansıtan yer karoları mutfağı hem canlı hem de oldukça modern gösteriyor. Mutfağınızın zeminlerini parlak karolarla kaplayabilirsiniz.
Mutfaklarda genelde tel renk kullanımına rastlıyoruz. Ancak bu tekdüzeliği kırmak için mutfağınza renkli dokunuşlarda bulunabilirsiniz. Tıpkı bu mutfakta kırmızı renkle yapılan gibi.
Mutfağınızı özel kılacak aksesuarlar bulabilirsiniz. Örneğin bu siyah ve beyazın hakim olduğu mutfağı domates şekilli baharat takımı renklendirmiş. Siz de buna benzer renkli ve şirin aksesuarlarla mutfağınızı renklendirebilirsiniz.
Son dönemde gündemimize giren mutfak adaları mutfağa son derece modern bir görünüm kazandırıyor. İmkanınız vrsa mutfağınıza hem çalışma alanı, hem yemek masası hem de yemek pişirme alanı olarak hizmet veren bir mutfak adası ekleyebilirsiniz.
Ahşap mutfakta her zaman işe yarayan bir malzeme. Bu mutfakta da ham ahşap görüntülü tavan ve masa çok hoş bir görünüm yaratmış.
İnoks mutfak cihazları mutfağınıza oldukça modern bir görünüm sağlayabilir.
Mutfağınıza eski görünümlü mutfak karolarıyla çok hoş bir etki kazandırabilirsiniz.
Mutfaklarda halı da hoş bir etki sağlayabilir. Özellikle bu mutfaktaki gibi açık renkli halılar mutfağı daha görünür kılmaya yarıyor.
Mutfağınız oluştururken bir tarz belirlemeniz önemli. Bu mutfakta Vicoria tarzı çizgilerini görüyoruz. Siz de mutfağınızı seçerken hangi tarza uygun bir mutfak istediğinizi belirleyin.
Antika görünümlü bir avize mutfağınızın tüm havasını değiştirebilir.
Perdeler mutfaklarda şık bir hava yaratıyor. Özellikle çiçekli ve baharı anıştıran perdelerle mutfağınızı canlı bir hale getriebilirsiniz.
Mutfakta aydınlatma da önemli bir unsur. Şahsına münhasır aydınlatma elemanlarıyla mutfağınızda değişik bir etki yaratabilirsiniz.
Yeni bir ev yapıyorsanız mutfağınızın mümkünse bahçe manzaralı olmasını sağlayın. Sönmez Mobilya imzalı bu mutfakta olduğu gibi bahçe manzarası eşliğinde yemek hazırlamak ve yemek çok keyifli olsa gerek.
Bu mutfaktaki üst dolaplar ve mutfak tezgahı arasındaki hareketli tasarım mutfağa sıra dışı bir etki katmış. Bunu siz de yapabilirsiniz.
Mutfağınızda yeterli yer varsa bir kahve köşesi yapabilirsiniz. Resimdeki gibi çok estetik çizgilere sahip mobilyalarla oluşturulmuş bir kahve köşesi mutfağınıza hoş bir hava katabilir.
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