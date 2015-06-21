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Mutfağınızı özel kılmanın 15 farklı yolu

Aydin Sanli Aydin Sanli
SANABEL KONAKLARI, Niyazi Özçakar İç Mimarlık Niyazi Özçakar İç Mimarlık Modern Mutfak
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Mutfaklar özellikle ev hanımlarının evde en çok vakit geçirdiği bölüm. Böyle olunca mutfakta özel dokunuşlara ihtiyaç var. Mutfağınızın özel görünmesi için 15 farklı yöntemi sizin için belirledik. Gelin hep beraber bu amaç doğrultusunda ne yapılabileceğini görelim. 

Parlak yer döşemeleri

SANABEL KONAKLARI, Niyazi Özçakar İç Mimarlık Niyazi Özçakar İç Mimarlık Modern Mutfak
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

SANABEL KONAKLARI

Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

Parlak ve üstündekileri yansıtan yer karoları mutfağı hem canlı hem de oldukça modern gösteriyor. Mutfağınızın zeminlerini parlak karolarla kaplayabilirsiniz.

Renk katın

İNDEKSA ÖRNEK DAİRE ÇALIŞMASI, İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti. İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti. MutfakDolap & Raflar
İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti.

İNDEKSA ÖRNEK DAİRE ÇALIŞMASI

İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti.
İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti.
İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti.

Mutfaklarda genelde tel renk kullanımına rastlıyoruz. Ancak bu tekdüzeliği kırmak için mutfağınza renkli dokunuşlarda bulunabilirsiniz. Tıpkı bu mutfakta kırmızı renkle yapılan gibi.

Özel aksesuarlar

homify MutfakDolap & Raflar
homify

homify
homify
homify

Mutfağınızı özel kılacak aksesuarlar bulabilirsiniz. Örneğin bu siyah ve beyazın hakim olduğu mutfağı domates şekilli baharat takımı renklendirmiş. Siz de buna benzer renkli ve şirin aksesuarlarla mutfağınızı renklendirebilirsiniz.

Mutfak adası

Aialoft Ayayorgi, Unlimited Design Unlimited Design İç Dekorasyon
Unlimited Design

Aialoft Ayayorgi

Unlimited Design
Unlimited Design
Unlimited Design

Son dönemde gündemimize giren mutfak adaları mutfağa son derece modern bir görünüm kazandırıyor. İmkanınız vrsa mutfağınıza hem çalışma alanı, hem yemek masası hem de yemek pişirme alanı olarak hizmet veren bir mutfak adası ekleyebilirsiniz.

Ahşapla gelen doğallık

Ahşap Mutfak Tezgahı Uygulaması homify MutfakMutfak Tezgâhları
homify

Ahşap Mutfak Tezgahı Uygulaması

homify
homify
homify

Ahşap mutfakta her zaman işe yarayan bir malzeme. Bu mutfakta da ham ahşap görüntülü tavan ve masa çok hoş bir görünüm yaratmış.

İnoks cihazlar

Karmenloft, Fabbrica Mobilya Fabbrica Mobilya Akdeniz Evler
Fabbrica Mobilya

Karmenloft

Fabbrica Mobilya
Fabbrica Mobilya
Fabbrica Mobilya

İnoks mutfak cihazları mutfağınıza oldukça modern bir görünüm sağlayabilir.

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

Vintage yer karoları

GKHNERDGN İç Mimarlık GN İÇ MİMARLIK OFİSİ
GN İÇ MİMARLIK OFİSİ

GKHNERDGN İç Mimarlık

GN İÇ MİMARLIK OFİSİ
GN İÇ MİMARLIK OFİSİ
GN İÇ MİMARLIK OFİSİ

Mutfağınıza eski görünümlü mutfak karolarıyla çok hoş bir etki kazandırabilirsiniz.

Halı

Mutfak homify MutfakDolap & Raflar
homify

Mutfak

homify
homify
homify

Mutfaklarda halı da hoş bir etki sağlayabilir. Özellikle bu mutfaktaki gibi açık renkli halılar mutfağı daha görünür kılmaya yarıyor.

Tarzınız seçin

MUTFAK DEKORASYONU Tadilat Şirketleri MutfakMutfak Tezgâhları
Tadilat Şirketleri

MUTFAK DEKORASYONU

Tadilat Şirketleri
Tadilat Şirketleri
Tadilat Şirketleri

Mutfağınız oluştururken bir tarz belirlemeniz önemli. Bu mutfakta Vicoria tarzı çizgilerini görüyoruz. Siz de mutfağınızı seçerken hangi tarza uygun bir mutfak istediğinizi belirleyin.

Antika etkisi

DORYA EURODECOR MutfakDolap & Raflar
EURODECOR

DORYA

EURODECOR
EURODECOR
EURODECOR

Antika görünümlü bir avize mutfağınızın tüm havasını değiştirebilir.

Perdeler

Patinalı meşe mutfak dolabı, ZAFER MİMARLIK ve MOBİLYA SAN. ZAFER MİMARLIK ve MOBİLYA SAN. MutfakDolap & Raflar
ZAFER MİMARLIK ve MOBİLYA SAN.

Patinalı meşe mutfak dolabı

ZAFER MİMARLIK ve MOBİLYA SAN.
ZAFER MİMARLIK ve MOBİLYA SAN.
ZAFER MİMARLIK ve MOBİLYA SAN.

Perdeler mutfaklarda şık bir hava yaratıyor. Özellikle çiçekli ve baharı anıştıran perdelerle mutfağınızı canlı bir hale getriebilirsiniz. 

Işıklandırma

ZEN BODRUM, ARTHUR&MILLER ARTHUR&MILLER Modern Mutfak
ARTHUR&amp;MILLER

ZEN BODRUM

ARTHUR&MILLER
ARTHUR&amp;MILLER
ARTHUR&MILLER

Mutfakta aydınlatma da önemli bir unsur. Şahsına münhasır aydınlatma elemanlarıyla mutfağınızda değişik bir etki yaratabilirsiniz.

Bahçe manzarası

Modern Mutfak No1 Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko Modern Mutfak
Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko

Modern Mutfak No1

Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko
Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko
Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko

Yeni bir ev yapıyorsanız mutfağınızın mümkünse bahçe manzaralı olmasını sağlayın. Sönmez Mobilya imzalı bu mutfakta olduğu gibi bahçe manzarası eşliğinde yemek hazırlamak ve yemek çok keyifli olsa gerek.

Sıra dışı dokunuşlar

İNDEKSA ÖRNEK DAİRE ÇALIŞMASI, İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti. İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti. Modern Mutfak
İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti.

İNDEKSA ÖRNEK DAİRE ÇALIŞMASI

İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti.
İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti.
İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti.

Bu mutfaktaki üst dolaplar ve mutfak tezgahı arasındaki hareketli tasarım mutfağa sıra dışı bir etki katmış. Bunu siz de yapabilirsiniz.

Kahve köşesi

homify Modern Mutfak
homify

homify
homify
homify

Mutfağınızda yeterli yer varsa bir kahve köşesi yapabilirsiniz. Resimdeki gibi çok estetik çizgilere sahip mobilyalarla oluşturulmuş bir kahve köşesi mutfağınıza hoş bir hava katabilir. 

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