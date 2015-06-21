Bahçe patikaları

Kayrak taşı dış yapıların kaplanmasında çokça kullanılan bir taş. Avrupa'da kayrak taşı üretiminde İtalya, İspanya ve Portekiz ile birlikte söz sahibi olan Türkiye'de kayrak taşı kullanımına çok sık rastlamak mümkün. Sihirli Peyzaj firmasının tasarladığı bu parktaki patika da kayrak taşı ile döşenmiş. hem doğal hem de Türkiye için erişimi kolay olan taş aynı zamanda estetik olarak da çok dikkat çekici.