Bahçe patikaları

Bahçe dekorasyonu en az ev dekorasyonu kadar önem kazandı. Bu alanda hizmet veren firmalar bahçeleri güzelleştirmek için ellerinden geleni yapıyorlar.
Çeşitli süs bitkilerinden, farklı şekillerde budanmış ardıçlara, ağaçlardan Uganda çimine kadar türlü bitkilerle süslenen bahçelerin bir diğer unsuru da patikalar. Bu bitkilerin arasında oksijen dolu bir yürüyüş gerçekleştirmek için patikalar kesinlikle gerekli. Bugün homify'da yazın şerefine çeşitli bahçe patikalarına bir bakış atacağız. Haydi gelin başlayalım.
Rasimde gördüğünüz ev homify'ın başarılı uzmanlarından Hakan Helvacıoğlu'nun tasarımı. Helvacıoğlu içinde bizi ne beklediğini dışında da gösteren bir tasarıma imza atmış. Ardıçlar ve çimenlerle bezenmiş bahçede bir de büyük palmiye ağacı dikkat çekiyor. Yazımızın konusu patikaya gelecek olursak: Ptika çakıl taşlarından yapılmış. Çakıl taşlarını tek tek gördüğümüzde, bu taşların bir araya gelmesinden böyle bir güzellik çıkacağını kestirmek zor olabilir ama farklı renkli çakıl taşlarıyla ortaya harikulade bir tasarım çıkmış.
Kayrak taşı dış yapıların kaplanmasında çokça kullanılan bir taş. Avrupa'da kayrak taşı üretiminde İtalya, İspanya ve Portekiz ile birlikte söz sahibi olan Türkiye'de kayrak taşı kullanımına çok sık rastlamak mümkün. Sihirli Peyzaj firmasının tasarladığı bu parktaki patika da kayrak taşı ile döşenmiş. hem doğal hem de Türkiye için erişimi kolay olan taş aynı zamanda estetik olarak da çok dikkat çekici.
Bartın'da eski bir konaktan butik otele dönüştürülen bu tarihi yapının bahçesindeki patika için andezit taşı kullanılmış. Volkanik hareketlere bağlı olarak ortaya çıkan bir taş olan andezit kaplandığı ortamlara modern bir görünüm kazandırıyor. Bu etkiyi bu butik oteli bahçesinde de görmek mümkün. Andezitin modernliği otel binasının klasik yapısıyla bir tezat oluşturarak hoş bir kompozisyonun ortaya çıkmasına neden olmuş.
Gölet kenarında bir yürüyüş herkesin özlem duyduğu bir eylemdir sanıyoruz. Eskişehir Tepebaşı Belediyesi'ne ait parkta bulunan gölet kenarındaki patika da çeşitli doğal taşlardan oluşturulmuş ve yürürken göletin keyfini doyasıya yaşamayı sağlıyor. Patikanın etrafındaki çiçekler yürüyüş zevkini ikiye katlıyor.
Kralkaya Peyzaj imzalı bu yemyeşil bahçe de kayrak taşları farklı biçimde kullanılmış. Patika sanki karo döşeliymiş gibi görünüyor. Patika çevresiyle son derece uyumlu bir görüntü arz ediyor.
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