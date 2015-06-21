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Bahçe patikaları

Aydin Sanli Aydin Sanli
Eskişehir Tepebaşı Belediyesi Toprak Dede Hayrettin Karaca Parkı, Eskişehir Tepebaşı Belediyesi Eskişehir Tepebaşı Belediyesi Modern Bahçe
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Bahçe dekorasyonu en az ev dekorasyonu kadar önem kazandı. Bu alanda hizmet veren firmalar bahçeleri güzelleştirmek için ellerinden geleni yapıyorlar. 

Çeşitli süs bitkilerinden, farklı şekillerde budanmış ardıçlara, ağaçlardan Uganda çimine kadar türlü bitkilerle süslenen bahçelerin bir diğer unsuru da patikalar. Bu bitkilerin arasında oksijen dolu bir yürüyüş gerçekleştirmek için patikalar kesinlikle gerekli. Bugün homify'da yazın şerefine çeşitli bahçe patikalarına bir bakış atacağız. Haydi gelin başlayalım. 

Çakıl taşı mucizesi

homify Klasik Bahçe
homify

homify
homify
homify

Rasimde gördüğünüz ev homify'ın başarılı uzmanlarından Hakan Helvacıoğlu'nun tasarımı. Helvacıoğlu içinde bizi ne beklediğini dışında da gösteren bir tasarıma imza atmış. Ardıçlar ve çimenlerle bezenmiş bahçede bir de büyük palmiye ağacı dikkat çekiyor. Yazımızın konusu patikaya gelecek olursak: Ptika çakıl taşlarından yapılmış. Çakıl taşlarını tek tek gördüğümüzde, bu taşların bir araya gelmesinden böyle bir güzellik çıkacağını kestirmek zor olabilir ama farklı renkli çakıl taşlarıyla ortaya harikulade bir tasarım çıkmış. 

Kayrak taşının doğallığı

sihirli peyzaj bahçe tasarım proje uygulamaları, Sihirli Peyzaj Sihirli Peyzaj Ticari alanlar Yeme & İçme
Sihirli Peyzaj

sihirli peyzaj bahçe tasarım proje uygulamaları

Sihirli Peyzaj
Sihirli Peyzaj
Sihirli Peyzaj

Kayrak taşı dış yapıların kaplanmasında çokça kullanılan bir taş. Avrupa'da  kayrak taşı üretiminde İtalya, İspanya ve Portekiz ile birlikte söz sahibi olan Türkiye'de kayrak taşı kullanımına çok sık rastlamak mümkün. Sihirli Peyzaj firmasının tasarladığı bu parktaki patika da kayrak taşı ile döşenmiş. hem doğal hem de Türkiye için erişimi kolay olan taş aynı zamanda estetik olarak da çok dikkat çekici.

Andezit taşının modern dokunuşu

BARTIN KAF KONAK - BAHÇE BOYTORUN ARCHITECTS Klasik Sergi Alanları Oteller
BOYTORUN ARCHITECTS

BARTIN KAF KONAK – BAHÇE

BOYTORUN ARCHITECTS
BOYTORUN ARCHITECTS
BOYTORUN ARCHITECTS

Bartın'da eski bir konaktan butik otele dönüştürülen bu tarihi yapının bahçesindeki patika için andezit taşı kullanılmış. Volkanik hareketlere bağlı olarak ortaya çıkan bir taş olan andezit kaplandığı ortamlara modern bir görünüm kazandırıyor. Bu etkiyi bu butik oteli bahçesinde de görmek mümkün. Andezitin modernliği otel binasının klasik yapısıyla bir tezat oluşturarak hoş bir kompozisyonun ortaya çıkmasına neden olmuş.

Doğal taşlar

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi Toprak Dede Hayrettin Karaca Parkı, Eskişehir Tepebaşı Belediyesi Eskişehir Tepebaşı Belediyesi Modern Bahçe
Eskişehir Tepebaşı Belediyesi

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi Toprak Dede Hayrettin Karaca Parkı

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi
Eskişehir Tepebaşı Belediyesi
Eskişehir Tepebaşı Belediyesi

Gölet kenarında bir yürüyüş herkesin özlem duyduğu bir eylemdir sanıyoruz. Eskişehir Tepebaşı Belediyesi'ne ait parkta bulunan gölet kenarındaki patika da çeşitli doğal taşlardan oluşturulmuş ve yürürken göletin keyfini doyasıya yaşamayı sağlıyor. Patikanın etrafındaki çiçekler yürüyüş zevkini ikiye katlıyor. 

Kayrak taşın farklı bir kullanımı

Apaydın Açık Hava Stüdyosu / Amasya Kralkaya Peyzaj Havuz Fıskiye Sist. ve Pompa Mim. Müh. İnş. Ltd. Şti Akdeniz Bahçe
Kralkaya Peyzaj Havuz Fıskiye Sist. ve Pompa Mim. Müh. İnş. Ltd. Şti

Apaydın Açık Hava Stüdyosu / Amasya

Kralkaya Peyzaj Havuz Fıskiye Sist. ve Pompa Mim. Müh. İnş. Ltd. Şti
Kralkaya Peyzaj Havuz Fıskiye Sist. ve Pompa Mim. Müh. İnş. Ltd. Şti
Kralkaya Peyzaj Havuz Fıskiye Sist. ve Pompa Mim. Müh. İnş. Ltd. Şti

Kralkaya Peyzaj imzalı bu yemyeşil bahçe de kayrak taşları farklı biçimde kullanılmış. Patika sanki karo döşeliymiş gibi görünüyor. Patika çevresiyle son derece uyumlu bir görüntü arz ediyor. 

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