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Kır evine lüks bir dokunuş

Özlem K. Özlem K.
Villa te Diepenveen, Friso Woudstra Architecten BNA B.V. Friso Woudstra Architecten BNA B.V. Modern Bahçe
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Kendine has mimari bir yapısı olan kırsal evlerin popülerliği hiçbir dönemde azalmadı. On yıllardır pek büyük bir değişime uğramamış olmaları, yani geleneksel yapıları ile öne çıkan bu yapıların iç mekanları ise şaşırtıcı derece büyük değişimlere uğradı ve kullanıcı ihtiyaçlarına göre son derece modern, ferah ve lüks görünümlere kavuştular. Bu sayfamızda, kırsal mimari disiplini ile inşa edilmiş ancak lüks ve modern iç dekorasyona sahip güzel bir kırsal ev gezeceğiz. Hollandalı mimarlık firması Friso Woudstra Architecten tarafından tasarlanıp inşa edilmiş olan bu yapının oldukça geleneksel bir dış görünümü ve son derece modern ve konforlu bir iç dekorasyonu var. Yemyeşil çevre ise konumunun avantajı…

Bahçeden görünüm

Villa te Diepenveen, Friso Woudstra Architecten BNA B.V. Friso Woudstra Architecten BNA B.V. Modern Bahçe
Friso Woudstra Architecten BNA B.V.

Friso Woudstra Architecten BNA B.V.
Friso Woudstra Architecten BNA B.V.
Friso Woudstra Architecten BNA B.V.

İnsana İngiltere kırsalındaymış ve az sonra bir at binmeye çıkılacakmış hissi veren bu yapı aslında Hollanda'da bulunuyor. Geniş bahçesinde yetişkin ağaçlar bulunan yapının ön bahçesi komple çim ile kaplanmış. Konutta en çok dikkat geçen detay ise kırsal mimarinin geleneksel çatı malzemesi olan samanın bu lüks kır evinde de kullanılmış olması. Çatıyla ilgili detayları yazımızdaki Çatı alt başlığında okuyabilirsiniz.

Giriş cephesi

Villa te Diepenveen, Friso Woudstra Architecten BNA B.V. Friso Woudstra Architecten BNA B.V. Modern Evler
Friso Woudstra Architecten BNA B.V.

Friso Woudstra Architecten BNA B.V.
Friso Woudstra Architecten BNA B.V.
Friso Woudstra Architecten BNA B.V.

Evin giriş kısmına komple Arnavut kaldırımı döşenmiş. Kırsal bölgenin çamuruna bulanmadan arabaların giriş çıkış yapabilmesi için son derece işlevli ve aynı zamanda şık bir çözüm. Arnavut kaldırımın çevresi ise yörenin bitki örtüsüne uygun bitkiler ile süslenmiş. Geniş pencereler yapının gün ışığından maksimum yararlanması için her cephede yer alıyor. 

Oturma odası

Villa te Diepenveen, Friso Woudstra Architecten BNA B.V. Friso Woudstra Architecten BNA B.V. Modern Oturma Odası
Friso Woudstra Architecten BNA B.V.

Friso Woudstra Architecten BNA B.V.
Friso Woudstra Architecten BNA B.V.
Friso Woudstra Architecten BNA B.V.

Nötr renklerin yoğun olarak kullanıldığı aydınlık oturma odasında pembe detaylar dikkat çekiyor. Şömine üzerinde yer alan mumlar, kanepeler üzerindeki kırlentler ve hatta canlı çiçekler bile pembe tonlarında seçilerek mekana yumuşak ve canlı bir hava verilmiş. Tüm mekanda desen yalnızca perdelerde kullanılmış. Tavandan tabana olan ve oturma odasının üç cephesinde de yer alan pencereler sayesinde mekan gün ışığından uzun saatler yararlanabiliyor. 

Çatı katı

Villa te Diepenveen, Friso Woudstra Architecten BNA B.V. Friso Woudstra Architecten BNA B.V. Modern Pencere & Kapılar
Friso Woudstra Architecten BNA B.V.

Friso Woudstra Architecten BNA B.V.
Friso Woudstra Architecten BNA B.V.
Friso Woudstra Architecten BNA B.V.

Binanın çatısı bölgeyle uyum sağlayacak şekilde, geleneksel kır evi çatı kaplama malzemesi olan samanla kaplanmış. Böylece, bina çevresiyle uyumlu olmakla kalmamış, aynı zamanda harika bir izolasyona da sahip olmuş. Saman çatının (ve yapıların) en önemli özelliği ısı yalıtımıdır. Kırk beş santimetrelik yığma saman çatılar eşsiz bir ısı izolasyonu sağlar. Çoğunlukla dezavantaj olarak görülen yangına dayanıklılık ise saman yapının tamamen kalın sıva ile kaplanması ile bertaraf edilir. 

Sıra dışı çatı modelleri ilginizi çekiyorsa, ’Ev mimarisine başlarken en önemli adım: Çatı modelleri’ başlıklı yazımıza da göz atmanızı tavsiye ederiz.

Teras

Villa te Diepenveen, Friso Woudstra Architecten BNA B.V. Friso Woudstra Architecten BNA B.V. Modern Balkon, Veranda & Teras
Friso Woudstra Architecten BNA B.V.

Friso Woudstra Architecten BNA B.V.
Friso Woudstra Architecten BNA B.V.
Friso Woudstra Architecten BNA B.V.

Bu kır evinin en güzel ve sıra dışı özelliklerinden biri de sahip olduğu geniş teras. Bir kısmı üst kat balkonunun altında kalan ve böylece güneşten ve yağmurdan korunma alanı sağlayan geniş terasta modern bahçe mobilyaları ile dekoratif amaçlı, geleneksel meşe fıçılar kullanılmış. Bahçe mobilyalarının beyaz döşemeleri modern ve lüks bir hava sağlarken fıçılar da kırsal dekorasyondan çok da fazla uzaklaşılmadığının bir göstergesi gibi. Terasla çim alan arasında yer alan alçak boyda bırakılmış çit bitkileri ise hem bir sınır sağlıyor hem de manzarayı kapatmıyor. 

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