Kır evine lüks bir dokunuş

Kendine has mimari bir yapısı olan kırsal evlerin popülerliği hiçbir dönemde azalmadı. On yıllardır pek büyük bir değişime uğramamış olmaları, yani geleneksel yapıları ile öne çıkan bu yapıların iç mekanları ise şaşırtıcı derece büyük değişimlere uğradı ve kullanıcı ihtiyaçlarına göre son derece modern, ferah ve lüks görünümlere kavuştular. Bu sayfamızda, kırsal mimari disiplini ile inşa edilmiş ancak lüks ve modern iç dekorasyona sahip güzel bir kırsal ev gezeceğiz. Hollandalı mimarlık firması Friso Woudstra Architecten tarafından tasarlanıp inşa edilmiş olan bu yapının oldukça geleneksel bir dış görünümü ve son derece modern ve konforlu bir iç dekorasyonu var. Yemyeşil çevre ise konumunun avantajı…