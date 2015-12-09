Evim için en doğru halıyı nasıl seçerim?

Halı seçimine dikkat etmek evdeki tüm odalar için dekorasyonun bütünlüğünü belirlemek açısından önemlidir. Halının dekorasyondaki belirleyici bir unsur olduğunu unutmamalı. Özellikle evinize gelenleri özenli ve güzel dekore edilmiş bir oturma odasında ağırlamak neredeyse tüm kültürlerde geçerli bir durumdur. Misafirlerinizi ağırladığınız mekanın ahengini tutturmak için tüm detaylarda seçici olmayı arzu eder bir çok insan. Sadece eve gelenler için değil tabi ki. En çok kullanılan ortak yaşam alanı oturma odalarının dekorasyonu huzurlu ve keyifli zamanların zeminini oluşturur. Bu örnekteki gibi oturma odanızı modern bir tarzda dekore edebilirsiniz. Peki modern stildeki mobilyalardan ve soğuk armoniyle kurguladığınız oturma odanızda nasıl bir halı kullanabilirsiniz? Görüldüğü gibi bu oturma odasında renkli gri tonların oluşturduğu monokrom etki mekana bir dinginlik ve pastel yumuşaklığı katıyor. Bu armoniye de zemindeki ve mobilyaların bazı parçalarındaki ahşabın doğal dokusu eşlik ediyor. Mekana renk etkisini getiren en başat eleman halı olarak hemen dikkat çekiyor. Öncelikle halının desenleri geleneksel yapısıyla modern stil ile eklektik bir uyumda buluşuyor. Rengin içinde barındırdığı mor ve magenta tonları mekandaki mavi ve griler ile bütünlük ilişkisi kuruyor. Eğer bu mekanda sade tek renkli ya da geometrik modern biçimlerin yer aldığı desenler bulunsaydı oturma odası çok düz ve soğuk bir yere dönüşebilirdi. Ancak bu tür bir halı tercih edilerek hem mekanın daha sıcak bir atmosfere bürünmesi sağlanmış hem de stiller arası bir denge oluşturulmuş. Siz de modern tasarımlar ve renk skalası çerçevesinde dekore ettiğiniz salonunuzda bu tür bir halı tercih ederek daha kaliteli ve samimi bir yaşam alanına sahip olabilirsiniz.