Evim için en doğru halıyı nasıl seçerim?

Ev dekorasyonlarında halı tasarımları sanıldığından çok daha önemli bir yere sahiptir. Halılar kullanıldıkları yerlere, içinde bulundukları dekorasyona, dayanıklılık ve malzeme seçenekleri ile birlikte değerlendirildiğinde çok daha faydalı işlevler üstlenirler. Sizlere altı adet dekorasyonla bütünleşen halı modellerini sunarak zevkinize uygun seçeneği seçmenizde yardım etmek isteriz. Umarız gönlünüzdeki halıyı seçmenizde yardımımız dokunur.
Halı seçimine dikkat etmek evdeki tüm odalar için dekorasyonun bütünlüğünü belirlemek açısından önemlidir. Halının dekorasyondaki belirleyici bir unsur olduğunu unutmamalı. Özellikle evinize gelenleri özenli ve güzel dekore edilmiş bir oturma odasında ağırlamak neredeyse tüm kültürlerde geçerli bir durumdur. Misafirlerinizi ağırladığınız mekanın ahengini tutturmak için tüm detaylarda seçici olmayı arzu eder bir çok insan. Sadece eve gelenler için değil tabi ki. En çok kullanılan ortak yaşam alanı oturma odalarının dekorasyonu huzurlu ve keyifli zamanların zeminini oluşturur. Bu örnekteki gibi oturma odanızı modern bir tarzda dekore edebilirsiniz. Peki modern stildeki mobilyalardan ve soğuk armoniyle kurguladığınız oturma odanızda nasıl bir halı kullanabilirsiniz? Görüldüğü gibi bu oturma odasında renkli gri tonların oluşturduğu monokrom etki mekana bir dinginlik ve pastel yumuşaklığı katıyor. Bu armoniye de zemindeki ve mobilyaların bazı parçalarındaki ahşabın doğal dokusu eşlik ediyor. Mekana renk etkisini getiren en başat eleman halı olarak hemen dikkat çekiyor. Öncelikle halının desenleri geleneksel yapısıyla modern stil ile eklektik bir uyumda buluşuyor. Rengin içinde barındırdığı mor ve magenta tonları mekandaki mavi ve griler ile bütünlük ilişkisi kuruyor. Eğer bu mekanda sade tek renkli ya da geometrik modern biçimlerin yer aldığı desenler bulunsaydı oturma odası çok düz ve soğuk bir yere dönüşebilirdi. Ancak bu tür bir halı tercih edilerek hem mekanın daha sıcak bir atmosfere bürünmesi sağlanmış hem de stiller arası bir denge oluşturulmuş. Siz de modern tasarımlar ve renk skalası çerçevesinde dekore ettiğiniz salonunuzda bu tür bir halı tercih ederek daha kaliteli ve samimi bir yaşam alanına sahip olabilirsiniz.
Ev ve iş yeri dekorasyonlarında halı seçimi sanıldığından çok daha kıymetli bir işleve sahiptir. Tıpkı odanın tüm renginin duvarlarla ortaya çıkması gibi halı seçimi de dekorasyonun ve bulunduğunuz ortamın yatay düzlemini belirler. Zeminin rengi ve dokusu onun üzerine konulan mobilyaların vurgusunu ortaya çıkaracak güce sahiptir. Örnek fotoğraftaki bir eve ait çalışma odası dekorasyonu da bahsettiğimiz vurgunun en güzel örneklerinden birisini ortaya koyuyor. Ev içinde çalışma imkanı yaratan ve ev-ofis hayatını birleştirmek isteyenler için şahane bir örnek olan tasarım renk ve doku bütünlüğüyle çok uyumlu bir kompozisyonu bizlere yansıtıyor. Bembeyaz duvarlara sahip bu çalışma odası dekorasyonu geniş pencerelerin de yardımıyla ışığın dansını izlememizi sağlıyor. Mekanın ortasına yerleştirilmiş metal konstrüksiyonlu beyaz masa etrafındaki iki adet çalışma koltuğuyla son derece yalın bir denge oluşturuyor. Dekorasyonun genelindeki renk olan beyaz sadece masa ve sandalyelerin siyak ayaklarının detayıyla ve seçilen halıyla kırılıyor. Büyük bir halı tasarımı seçilen bu dekorasyonda eskinin ruhu modernle birleşerek zenginlik dolu bir tasarıma imza atılıyor. Patchwork denilen bu tür halılar son senelerde oldukça popüler olduğu gibi aslında eskiyi değerlendirmek adına yapılan bir yöntemdir. Farklı boyutlardaki parçalar birleştirilerek ve eskitilerek mekana derinlik ve renk zenginliği veren halı tasarımları artık çok moda! Gelin uzmanlarımız sizin dekorasyonunuza uygun halınızı seçmenizde yardım etsin!
Dekorasyonunuza uygun halıyı seçerken halının rengi ve dokusu olduğu kadar halıda hangi malzeme kullanıldığının da büyük önemi var. Halılar dekorasyonu tamamlayıcı unsurlar olduğu gibi mekanı ferahlatma ve ortaya çıkarma özelliğine de sahipler. Çünkü halılar sadece zemin kaplamasında bir eleman değil, zeminin bütünlüğünü sağlayan ve dekorasyonun tamamını gösteren tasarımlardır. Örnek fotoğraftaki klasik stile ait oturma odası dekorasyonunda son derece geniş bir mekanın bir nakış gibi tüm detaylar düşünülerek planlandığını görüyoruz. Aydınlatma elemanlarından tutun da koltuk tasarımlarındaki ışıltılı detaylara kadar tüm oturma odası parlaklık ve klasiği sevenler için özel olarak üretilmiş. Genel olarak gri, beyaz, altın ve gümüş renginin kullanıldığı oturma odası dekorasyonunda elbette halı da bu parıltılı yaşantıyı pekiştirecek şekilde seçilmiş. İkili kanepe arkasındaki komodinin önüne ve oturma alanına serilmiş olan halının ipek malzemeden yapıldığını görüyoruz. İnce ve parlak liflerin dokunmasıyla oluşturulan ipek halılar parlaklığıyla ve yumuşaklığıyla bilinir. İpek halılar zor koşullarda üretildiğinden ekonomik olmasa da ihtişamlı oturma odalarına bütçe ayıranlar için çok büyük bir yük olmasa gerek. Haydi siz de bu parlaklığı zeminlerinizde gösterin ve dekorasyonunuzla bütünleşen halı seçimi yaptığınız için kendinizle gurur duyun!
Çocuk odalarında kullanılan halılar dekorasyonun tamamında olduğu gibi çocuğunuzun zevklerine yönelik olursa çok daha kullanışlı ve eğlenceli olacaktır. Çocuğunuzun kendi odasını sevmesi için onun dünyasına ait karakterleri, objeleri ve renkleri kullanmanız faydalı olacaktır. Çünkü çocuklar içlerindeki enerjiyi atmak için mekanlara sığmayan varlıklar olduğundan onların kendi mekanlarını sevmesi ve benimsemesi kendisiyle olan ilişkisinde de olumlu anlamda katkı sağlayacaktır. Öyleyse dekorasyon içerisinde onlara hangi tür halılar seçeceğinizi belirlemek de onların oyun algısını geliştirebilir ve her malzemeyle bir ilişki kurma ihtiyacı doğurabilir. Örnek fotoğraftaki JOANNA RUSIN adlı Polonyalı tasarımcıya ait halı aynı boyutta ve belirli renklerle oluşturulmuş bir kompozisyondan oluşuyor. Halı tasarımında her bir kareye gelen hayvanlar takılıp çıkarabilir şekilde tasarlanmış keçelerden ibaret. Renk ve şekil algısı da geliştirecek olan bu halı tasarımı puzzle mantığı gibi düşünülerek dizayn edilmiş. Çocuğunuzun oyun alanında kendi hayvanlarını yerleştirdiğini hayal edin ve bu mutluluğu onlardan esirgemeyin.
El dokuma halı ve kilimler evlerimizde eskiye oranla çok kullanılmasa da yeri doldurulmaz bir emeğin ve estetiğin ürünü olarak her zaman varlığını koruyor. Yün, kaşmir, ipek gibi günümüzde sıkça kullanılan halı çeşitlerinden ayrı olarak dokuma halılar hem müthiş bir tarihsel zenginliğin ürünü hem de yöresel ve coğrafi elemanların zenginliğiyle kalplı. Örnek fotoğrafta gördüğünüz Afgan halı tasarımı çocukluğumuzdan beri türlü romanlara ve masallara konu olmuş başlı başına bir imge olarak zihinlerimizdeki yerini koruyor. Farklı üretim teknikleriyle ünlü bu tipteki halılar mekanına etnik zenginlik katmak isteyenler için bir çözüm niteliği taşıyor. Halılarda kullanılan motiflerinse eğer araştırırsanız çeşitli anlamları ve tarihsel katmanları var. Siz de evinizdeki oturma odanızda dokuma halıların yüzyıllardır süregelen motifleriyle yaşamak istiyorsanız dayanıklılık ve malzeme kalitesi konusunda güveniniz tam olsun. Dilerseniz farklı model ve malzemedeki halılar için Yaşam alanlarınız için birbirinden güzel kadife, yün, ipek ve kaşmir halı modelleri adlı yazımıza göz atabilir, seçeneklerinizi gözden geçirebilirsiniz.
Halıların bulunduğu mekanların temizliği ve ışıkla olan ilişkisi halınızı çok daha uzun süre kullanmanızı belirler. Örneğin zeminin temizliği ve mekanın hava alması tüm tekstil ürünlerinizde olduğu gibi halılarınızın da ömrünü uzatma kapasitesine sahiptir. Halınız hangi malzemeden olursa olsun güneş ışınlarına sürekli mazur kalırsa renklerinde solma ve malzemesinde değişimler görülebilir. O yüzden her elemanda olduğu gibi halılarınızı düzenli temizletmeli ve ışıkla ilişkisini dengelemelisiniz ki halılarınız bir ömür boyu kullanımınıza uygun olsun.