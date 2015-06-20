Önce & Sonra: İlham verici bir dönüşüm hikâyesi

Evin iç mekânında yapılan büyük değişikliği bu fotoğraflara bakınca daha iyi anlıyorsunuz. Üstteki resimde gördüğümüz orijinal mutfak dönemi itibarıyla elbette çok göz alıcı ve yeni olabilir, ama şimdiden bakınca hem kullanışsız, hem de modası geçmiş bir hava estiriyor. Gerçi böyle bir mutfağın da kendine göre bir cazibesi mutlaka vardır ama evsahiplerinin modern bir mutfak talebi üzerine projeyi gerçekleştiren ekip aşağıdaki mucizeye imza atmış.

Şimdi hem mekân çok daha büyük ve ferah görünüyor, hem de tavana eklenen açıklıktan sızan güneş ışığı sayesinde çok daha aydınlık. Ayrıca sonradan eklenen katlanabilir kapılar sayesinde mutfaktan bahçeye erişim sağlanması da cabası.