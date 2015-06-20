Önce & Sonra: İlham verici bir dönüşüm hikâyesi

Dünyanın dört bir yanından seçtiğimiz şaşırtıcı restorasyon projelerinden oluşan Önce & Sonra serisinde bugün sizi İngiltere kıyılarında bir eve götürüyoruz. Margate bölgesinde, denize nazır bir konuma sahip olan bu ev muhteşem manzarası ve lokasyonuna rağmen, uzun süredir bakımsız kalmış ve ciddi bir modernizasyona ihtiyaç duyar hale gelmiş. MillChris Developments adlı şirketin önderliğinde yürütülen proje dahilinde evin sadece iç mekânı değil dışında da bazı değişiklikler yapıldığı gibi; mekânın günümüzün ihtiyaçlarına cevap verecek teknolojilerle donatılmasına da özel bir özen gösterilmiş. Projeyi üstlenen ekip ayrıca evin arkasına bir sera ilavesi yapmayı da ihmal etmemiş. Gelin lafı daha fazla uzatmadan bu büyüleyici değişim hikâyesine yakından bakalım.
Bu kez bir değişiklik yapıp bu evdeki turumuza mekânın renovasyondan sonraki halini gösteren bir fotoğrafla başlayalım. Görüldüğü gibi evin Viktorya dönemi karakteristiklerini yansıtan özellikleri aynen korunurken bazı kozmetik değişiklikler yapılmış. Deniz manzaralı bir eve yakışacak şekilde düzenlenen balkon ve evin rengiyle hoş bir kontrast oluşturan giriş kısmı son derece davetkâr bir hava oluşturuyor.
Evin arka cephesinde yapılan değişiklikleri bu iki fotoğrafta görmek mümkün. Görüldüğü gibi bakımsız ve naçar kalmış olan bahçe yeniden düzenlenerek iç açıcı bir alan haline getirilirken, evin arka cephesindeki dış mekânın tüm ailenin hoşça vakit geçirebileceği bir alan olarak yeniden düzenlenmesi proje ekibinin önceliklerinden biri olmuş.
Evin iç mekânında yapılan büyük değişikliği bu fotoğraflara bakınca daha iyi anlıyorsunuz. Üstteki resimde gördüğümüz orijinal mutfak dönemi itibarıyla elbette çok göz alıcı ve yeni olabilir, ama şimdiden bakınca hem kullanışsız, hem de modası geçmiş bir hava estiriyor. Gerçi böyle bir mutfağın da kendine göre bir cazibesi mutlaka vardır ama evsahiplerinin modern bir mutfak talebi üzerine projeyi gerçekleştiren ekip aşağıdaki mucizeye imza atmış.
Şimdi hem mekân çok daha büyük ve ferah görünüyor, hem de tavana eklenen açıklıktan sızan güneş ışığı sayesinde çok daha aydınlık. Ayrıca sonradan eklenen katlanabilir kapılar sayesinde mutfaktan bahçeye erişim sağlanması da cabası.
Mutfağın yeni haline yakından baktığımızda Carrara mermerinden yapılma ada tezgâh bir inci gibi pırıldarken, tamamen yenilenen elektronik eşyaların yarattığı endüstriyel hava, ahşap sandalyelerle mükemmel biçimde dengeleniyor. Karşımızda hem tarz sahibi, hem de son derece pratik ve işlevsel bir mutfak var.
Böylesine bir manzaraya sahip olan oturma odasında kim saatlerini geçirmek istemez ki? Genişletilen ve baştan başa yenilenerek modern hale getirilen pencereler muhteşem manzaranın tadını çıkarmanızı garanti ederken, iç mekândaki deri tercihi eve asaler, ahşap tercihi de belli bir sıcaklık katıyor.
Son derece zevkli bir tasarım anlayışının her alanda en iyi ve özel ürünlerle birleştirildiği banyoda, hem doğal ışığın büyüsünü, hem de nötr renklerle sağlanan huzur ve dinginliği hissedebiliyorsunuz. Açık renk paletiyle hoş bir kontrast oluşturan siyah renkli küvet ise kendinizi bir sanat galerisindeymiş gibi hissettirecek kadar özel ve kendine has bir ürün.
Böylesine lüks bir ev olunca, o lüksün olmazsa olmazlarından biri olan saunayı da gözler arıyor. Sauna sonrası serinlemek için ekstara bir odanın da hemen yanıbaşına inşa edildiği sauna, bu evde yaşayanların her türlü ihtiyacının düşünüldüğünün kanıtlarından biri.
Bu yazıyı evin manzarasını göstermeden bitirmek olmazdı. İşte az önce tanıttığımız evin birinci kat balkonundan çekilen bu fotoğraf, bu evde yaşayanların ne kadar şanslı olduğunu bir kez daha vurguluyor. Sabah uyanıp perdeyi açtığımızda böyle bir manzarayla karşılaşıp güne güzel bir başlangıç yapmayı hangimiz istemeyiz ki?
Deniz kenarındaki bu enfes evin restorasyon projesini beğendiyseniz, benzer bir projeyi görmek için bu yazıya göz atabilirsiniz.