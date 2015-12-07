Evinizin giriş holünü dekore etmek için 7 yaratıcı fikir

Evlerimizin giriş holü hem kendimizin hem de konuklarımızın eve ilk giriş yaptıkları mekanlardır. Kendimiz adına, en huzurlu olduğumuz alanımıza giriş, konuklar adına ise ilk izlenimin oluştuğu mekanlar olma özelliğine sahiptirler. Şık, temiz, mümkün olduğunca ferah bir giriş holü son derece davetkar bir görünüm sağlarken, dağınık, sıkıcı, iyi ışık almayan/iyi aydınlatılmamış bir hol ise insanı itebilir ve sevimsiz duygular uyandırabilir. İlk izlenim insanda olduğu gibi, evde de son derece önemlidir, zira ilk izlenimden edinilen görüş evin kalanı hakkında da kişiye bilgi vermektedir.
Giriş holünün iyi dekore edilmesi ilk izlenim açısından önemlidir dedik. Ancak hol aynı zamanda son derece işlevsel de olmalıdır. Eve giriş-çıkış yaptığımız, üst giysilerimizi ve ayakkabılarımızı giyip çıkardığımız ve hatta tüm bu günlük eşyaları depoladığımız alanlar da birçok evde hollerdir. Dolayısı ile, şık ve ferah bir hol dekorasyonu yapmaya çalışırken mekanın işlevselliğini de göz ardı etmemek gerekir.
Bu sayfamızda evlerimizin giriş hollerini en iyi şekilde dekore etmek için yapabileceğimiz yedi adet tasarımdan bahsettik. Gerekli görüldüğü takdirde ufak tefek bir adaptasyon çalışmaları ile hemen hemen bütün evlere uyum sağlayabilecek bu fikirler umarız sizlerin de işine yarayacaktır. Ayrıca, sayfanın üst menüsünden bulunan
Odalar linkine tıklayarak ulaşabileceğiniz homify sayfasının sol yanındaki listeden
Koridor, Hol & Merdivenleri seçerek dünyanın her köşesinden giriş holü örnekleri görebilirsiniz.
Giriş holüne en çok yakışan mobilya parçalarının başında kuşkusuz dresuar ve ayna setleri geliyor. Dar yapıları sayesinde mekanı küçültmeyen dresuarlar, çekmeceleri ile de son derece işlevsel. Anahtar, mektup ve faturalar, elinizin altında olmasını istediğiniz diğer eşya ve evrağı bu çekmecelerde tutabilir, altı kısmına ise yabancı dergilerde de sıklıkla gördüğümüz şekilde dekorasyonu tamamlayacak şık bir ayakkabı, bot ya da Wellington çizmelerinizi yerleştirebilirsiniz; tıpkı fotoğraftaki Canan Delevi tasarımı dekorasyonda görüldüğü üzere. İstanbullu iç mimar Canan Delevi tarafından dekore edilen bu konutun giriş hölünde beyaz, sade bir dresuara tepe kısmı oymalı şık bir ayna çerçevesi, bununla uyumlu iki adet aplik, dekoratif mumlar ve çiçekler eşlik ediyor. Son derece şık, modern, iyi aydınlatılmış, ferah ve davetkar bir giriş holü…
Eğer giriş holünüz ne yaparsanız yapın ferah bir görünüme kavuşmuyorsa, canlı bir bitki bu dertten kurtulmak için bire bir. Göreceksiniz ki, bu alan bir anda canlanıp şık ve ferah bir yere dönüşecek. Ancak, bitki seçimi yaparken dikkat etmeniz gereken kriterler olacaktır. Giriş holünüzün boğucu olmasının sebebinin mekanın dar ve doğal ışık almıyor olmasını önden kabul ederken, bitkinin de bu şartlar altında yaşamasını umuyor olacağız. Birçok bitki gün ışığına son derece ihtiyaç duyar ancak bazı bitkiler yetersiz ışık alan iç mekanlar için de uygundur; vevetabanı, devetabanı türü sarmaşık (yaprakları yeşil – beyaz ebruli), paşa kılıcı, kurdele çiçeği gibi… Web'te yapacağınız kısa bir araştırma ile bu konuda çeşitli bilgilere ulaşmanız mümkün. Daha detaylı bilgi içinse bir uzmana danışmak doğru olacaktır.
Giriş holüne ekstra işlev kazandırmanın en iyi yolu, bu alanda koyacağınız büyük bir şifoniyer olacaktır. Palto ve ceketlerinizi, ayakkabılarınızı ve çantalarınızı depolayabileceğiniz böylesi bir şifoniyer duvar hizasında olacak ve mekanı daha da daraltmayacaktır. Hemen hemen her evde giriş kısmına gömme (ankastre) şekilde yerleştirilecek şifoniyer alanı yaratılabilmektedir. Giriş holüne sınırı olan başka bir odadan yapacağınız ufak bir fedakarlık ile girişinize özel, ustaca tasarlanmış bir gömme şifoniyere sahip olabilirsiniz.
Özellikle ayakkabı giyip çıkarırken ayakta dengede durmak birçoğumuzu için oldukça güçtür. Eğer giriş holünde yeterli alanınız varsa, bu kısma evin dekorasyonu ile uyumlu, güzel bir bank koyarak bu derdi ortadan kaldırabilirsiniz. Fotoğraftaki örnekte de olduğu üzere, alt kısmında depolama alanına sahip olan bir bank hem çift işleve sahip olacak hem de çok şık görünecektir. Eğer bank için yeterli alanınız yoksa, bank yerine sevimli/şık bir puf da koyabilirsiniz.
En güzel bank ve puf modelleri için, ’Dekorasyonu güçlendiren mobilya: Puf koltuk’ başlıklı yazımıza göz atmayı unutmayın.
Giriş holünüz işlevsel açıdan başarılı bir şekilde dekore edildiyse ancak zevklerinizi ve evin ruhunu daha iyi yansıtmasını istiyorsanız bu alanı çerçeveli tablo, poster ya da fotoğraflar ile süsleyebilir, hatta yeterli genişlikte bir alana sahipseniz bir heykel ya da zarif biblolar ile de şık bir dekorasyon çalışması gerçekleştirebilirsiniz. Fotoğraftaki örnekte, gri tonlarının ağırlıklı olduğu elegant görünüşlü bir giriş holü ve holü süsleyen beyaz üzerine siyah rengin kullanıldığı modern bir portre çalışmasını görmekteyiz.
Evden çıkmadan önce üstümüze başımıza son kez göz atmak için, giriş holüne ayna koymaktan daha iyi bir fikir yoktur. Ülkemizde büyük aynaları genelde yalnızca yatak odasına ya da varsa giyinme odasına koyma eğilimimiz var. Oysaki bu giyinip soyunduğumuz bu mekanlarda aynaya ne kadar ihtiyaç duyuyorsak, evin girişinde de (ve elbette, daha çok çıkışında da) o derece ihtiyaç duyuyoruz. Üstelik aynanın iki numaralı görevini de unutmayalım; Dekorasyon Sanatı 101 olarak unutmamamız gereken temel bir bilgi: Büyük boyutlu aynalar içinde bulundukları mekanı çok daha geniş ve ferah gösterirler.
Ve geldik son maddemize: Bu listede şimdiye kadar vermiş olduğumuz altı adet giriş holü dekorasyon ipucunu bir bütün olarak değerlendirebilir ve ihtiyaçlarımıza, holün şekline ve özelliklerine ve zevkimize göre gerekli olan maddeleri birleştirerek evimiz için optimum hol dekorasyonunu yapabiliriz. Tıpkı fotoğraftaki örnekte gördüğümüz üzere. Mekanınız darsa gömme şifoniyer kapaklarına ayna monte edebilir, bank ya da puf (ya da onların yerine geçecek bir malzeme) kullanabilir, dekoratif aksesuarlar ile evin girişini işlevsel, tarz sahibi ve davetkar bir hale sokabiliriz.