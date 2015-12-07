Evinizin giriş holünü dekore etmek için 7 yaratıcı fikir

Evlerimizin giriş holü hem kendimizin hem de konuklarımızın eve ilk giriş yaptıkları mekanlardır. Kendimiz adına, en huzurlu olduğumuz alanımıza giriş, konuklar adına ise ilk izlenimin oluştuğu mekanlar olma özelliğine sahiptirler. Şık, temiz, mümkün olduğunca ferah bir giriş holü son derece davetkar bir görünüm sağlarken, dağınık, sıkıcı, iyi ışık almayan/iyi aydınlatılmamış bir hol ise insanı itebilir ve sevimsiz duygular uyandırabilir. İlk izlenim insanda olduğu gibi, evde de son derece önemlidir, zira ilk izlenimden edinilen görüş evin kalanı hakkında da kişiye bilgi vermektedir.

Giriş holünün iyi dekore edilmesi ilk izlenim açısından önemlidir dedik. Ancak hol aynı zamanda son derece işlevsel de olmalıdır. Eve giriş-çıkış yaptığımız, üst giysilerimizi ve ayakkabılarımızı giyip çıkardığımız ve hatta tüm bu günlük eşyaları depoladığımız alanlar da birçok evde hollerdir. Dolayısı ile, şık ve ferah bir hol dekorasyonu yapmaya çalışırken mekanın işlevselliğini de göz ardı etmemek gerekir.