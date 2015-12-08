Bahçemi doğru bitkilerle nasıl dekore edebilirim?

Bahçeli eve sahip olanların evlerindeki en değerli alan elbette ki bahçedir. Yorucu ve stresli modern hayatın bütün olumsuz etkilerini üzerinizden atabileceğiniz o mükemmel alanların dekorasyonuna önem vermekte çok haklısınız. Peki bahçe dekorasyonu yaparken nelere dikkat etmek gerekir? Doğru bitkileri nasıl seçebiliriz? Muhteşem bir bahçe dekorasyonu için bu soruların yanıtlarına göz atacağız. Bu yazımızda bahçe dekorasyonunun ve bitkilendirmenin detaylarına giriyoruz. Birbirinden güzel peyzaj tasarımları ile sunacağımız fikir ve öneriler bahçe dekorasyonunuz için ilham kaynağı olabilir.
Bahçe dekore ederken, bahçenin büyüklüğü, kullanım alanları ve mimari özellikleri, yaşadığınız bölgenin iklim ve toprak özellikleri, ev hayvanlarınız ve kişisel tercihleriniz göz önüne alınarak planlama yapılmalıdır. Bahçenizi planlarken profesyonel bir ekipten yardım alabileceğiniz gibi tamamen kendi zevkinize göre de düşünebilirsiniz. Hatta sadece planlama aşamasında değil uygulama sırasında da kendi ellerinizle çalışabilirsiniz. Bir bahçeye sahip olmanın en güzel yanı dilediğiniz zaman toprakla ve bitkilerle uğraşabilme imkanıdır.
Bahçe dekorasyonuna başlarken öncelikle, bahçenizde bitkilendirme için kullanacağınız alanlarla, veranda, kış bahçesi, havuz gibi bölümlere ayıracağınız alanları netleştirmelisiniz. Daha sonra bitkilendirme üzerine yoğunlaşabilirsiniz. Bitki seçimi konusunda da iklim ve çevre koşullarını göz önüne almanız gerekecek. Bahçe ve peyzaj üzerine daha fazla örnek tasarım için sitemizde arama yapabilirsiniz ya da “Doğal ve yapay estetiğin kesiştiği adalar: Bahçe tasarımları“ başlıklı yazımıza da bir göz atabilirsiniz.
Bitkilerin yaşam için ihtiyaç duyduğu ana elementler hava, su ve toprak olsa da, birçok bitkinin ömrü sıcaklık, nem, basınç ve güneş ışınları gibi faktörlere bağlı olarak değişir. Bu nedenle bahçenizde yer vereceğiniz bitki türlerini seçerken yaşadığınız çevrenin doğa şartlarını mutlaka gözetmelisiniz. Bu konuda peyzaj uzmanlarının ve bahçecilerin tavsiyelerine kulak vermek gerekir. Sadece bitki ve çiçekler için değil ağaçlar için bile doğal şartların önemi çok büyüktür. Hemen hemen bütün hava koşullarına dayanıklı olan bitki ve ağaç türleri de vardır. Ufak bir araştırma ile seçiminizi sadece onlar arasından da yapabilirsiniz. Ayrıca bitki seçimi yaparken sağlıklı ve canlı olanları, yapraklarında leke ya da delikler olmayanları seçerek daha sağlıklı bir bahçe oluşturabilirsiniz. Yapraklarında sararmalar, ekeler ya da yapışkanlık olan bitkiler hastalık taşıyor olabilir ve bu diğer bitkilerinizi de risk altına sokacaktır.
Dikey bahçeler bitkilendirilmiş alanları artırmada en kullanışlı yöntemdir. Kolay bir uygulama ile bahçe duvarlarınızın tamamını bitkilendirebilir ve çiçeklendirebileceğiniz yeni alanlar kazanabilirsiniz. Rengarenk ve canlı bir bahçe için dikey bahçe uygulamalarına mutlaka bir göz atın. Dikey bahçeler, saksılar üzerine bitkilendirmeye uygun olduğu gibi direkt duvar üzerine monte edilen katmanlarla duvarda bitki yetiştirmeye de imkan sağlar. Dikey bahçeler ayrıca duvara uygulanan katmanları arasında çeşitli mineraller, drenaj sistemi ve çimlenme keçesi içeren katmanlar bulundurduğundan tropikal birçok bitkinin yetişmesine de olanak sağlar.
Aynı türden bitkileri bir arada yetiştirmek tomurcuklanmaları için gerekli olan ortamın daha kolay oluşmasını sağlar. Ayrıca daha düzenli bir bahçe görünümü de oluşturacağı için peyzaj çalışmalarında genelde bitkiler gruplandırılarak ekilir. Farklı itki gruplarının arasına yapacağınız yürüyüş yolu da bahçenizi daha kullanışlı ve düzenli bir hale getirecektir. Bahçenin etrafını çalı çitlerle çevirip, yürüyüş yollarının kenarlarını uzun gövdeli yeşil bitki türleri ile donatabilirsiniz. Çiçekli ve çiçeksiz bitkileri bir arada gruplayıp, ağaçları ve çok yıllık bitkileri bahçe etrafına dağıtarak muhteşem bahçeler yaratabilirsiniz. Papatya ve yonca gibi bitkileri bahçenin her alanına yayabilirsiniz. Dayanıklı ve çok da güzel görünen bitki türleridir.
Bahçelerin en gözde bitkileri Ebegümeci, Begonvil, Ortanca ve Papatya gibi bakımı zor olmayan ve görüntüleriyle bahçeleri canlandıran bitkilerdir. Siz de bahçenizde çiçeklendirme için ayırdığınız alanları bu çiçeklerden beğendiklerinizle süsleyebilirsiniz. Ayrıca çiçekli veya çiçeksiz bitkilerden bahçe için uygun olanlara; antoryum, sukulet, kurt kulağı, kuşkonmaz, aküba, salon eğreltisi, kaladyum, kolyoz, mısır bitkisi, kroton, difenbahya, fil azığı, aralya, keman yapraklı kauçuk, ekeverya, yeşim bitkisi, kalanşo, fittonia, paşa kılıcı, salon çamı, dağ palmiyesi, barış çiçeği, galadya, peperomia, fil ayağı, ginura, tavşan ayağı, şeflera, sikas ve çeşitli sarmaşıkları sayabiliriz. Hemen her koşulda yaşayabilen çiçeklere örnek olarak ise; ortanca, küpe çiçeği, orkide, menekşe, sardunya, dua çiçeği, açelya, cam güzeli ve çiğdemi örnek gösterebiliriz.
Çalı veya çiçeksiz uzun bitkilerle yapılan çitler hem doğal hem de ekolojik bir çit çözümüdür. Bitkilendirme, çiçeklendirme, tarım ve kullanım alanlarınızı çit olarak kullanacağınız çalı ve benzeri bitkilerle ayırabilirsiniz. Hatta dilerseniz bitkilerinizi renklerine göre bile gruplayabilirsiniz. İlgi çekici renk dağılımlarının kullanıldığı peyzaj çalışmaları oldukça dikkat çekiyor. Ağaç, çiçek ve bitkilerden arta kalan yerler içinse çimen kullanmayı ihmal etmeyin. Böylece boş alanın hiç kalmadığı yemyeşil bir bahçeniz olabilir.
Bahçenizde çiçeklendirdiğiniz alanlar haricinde etraftaki boşlukları değerlendirmek için bolca saksı bitkisi kullanabilirsiniz. Birbirinden şık ve dekoratif saksılarda yüzlerce farklı çeşit bitki ve çiçek yetiştirebilirsiniz. Saksı bitkileri alırken sağlıklı ve canlı olmalarına çok dikkat etmeniz gerekiyor. Eğer bitkilerinizin içerisinde hastalıklı veya böceklenmiş olanlar varsa bu bütün bahçenize yayılabilir. Bu nedenle alacağınız bitkilerde böcek yumurtası, delikler, siyah noktalar veya yaralı yaprak veya gövde olup olmamasına dikkat etmeniz gerekiyor. Sihirli Peyzaj adlı firmaya ait bu saksılar her bahçe için uyumlu, mükemmel bir görüntüye sahip. Firma sayfasından diğer bitkilere de bakmanızı tavsiye ediyoruz.
Begonvil gibi sarmaşık özellikli ve ufak renkli çiçekleri olan bitkiler ağaç dipleri veya duvarlar veya çitler üzerine uygulandığında muhteşem bir görüntü oluşturuyorlar. Bahçenizde sarmaşık özellikteki çiçekleri büyütmek için uygun alanlar varsa begonvili mutlaka deneyin. Ayrıca gül bahçesi veya sarmaşık güller de aynı kulvarda oldukça popülerdir. Sadece rengarenk güllerle süsleyerek bile muhteşem bahçeler yaratabilirsiniz. Tamamen kendi zevkinize göre seçeceğiniz sarmaşık çiçeklerini bahçenizin bütün etrafını çevreleyecek şekilde uygulayabilirsiniz. Kalın gövdeli ağaçların dalları arasından uzanan sarmaşık çiçekleri de ağaçla birlikte muhteşem görünebiliyor. Özellikle zeytin gibi çok dallı ağaçların diplerine sarmaşık bitkileri ekerek siz de bahçenizde mükemmel ağaç – sarmaşık kombinasyonu elde edebilirsiniz.
Bahçelerin olmazsa olmazı ağaçlar için de oldukça dekoratif çözümler mevcut. Bahçenizin her alanı, her köşesi için kullanabileceğiniz büyüklükte ağaç ya da fidanlar bulabilirsiniz. Bahçenin yeşil görüntüsünü tamamlayacak ağaç ve fidanlar ile hem bahçenizi güzelleştirebilir hem de bahçenizde ekolojik zenginlik sağlayabilirsiniz.