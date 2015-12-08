Bahçemi doğru bitkilerle nasıl dekore edebilirim?

Bahçeli eve sahip olanların evlerindeki en değerli alan elbette ki bahçedir. Yorucu ve stresli modern hayatın bütün olumsuz etkilerini üzerinizden atabileceğiniz o mükemmel alanların dekorasyonuna önem vermekte çok haklısınız. Peki bahçe dekorasyonu yaparken nelere dikkat etmek gerekir? Doğru bitkileri nasıl seçebiliriz? Muhteşem bir bahçe dekorasyonu için bu soruların yanıtlarına göz atacağız. Bu yazımızda bahçe dekorasyonunun ve bitkilendirmenin detaylarına giriyoruz. Birbirinden güzel peyzaj tasarımları ile sunacağımız fikir ve öneriler bahçe dekorasyonunuz için ilham kaynağı olabilir.

Bahçe dekore ederken, bahçenin büyüklüğü, kullanım alanları ve mimari özellikleri, yaşadığınız bölgenin iklim ve toprak özellikleri, ev hayvanlarınız ve kişisel tercihleriniz göz önüne alınarak planlama yapılmalıdır. Bahçenizi planlarken profesyonel bir ekipten yardım alabileceğiniz gibi tamamen kendi zevkinize göre de düşünebilirsiniz. Hatta sadece planlama aşamasında değil uygulama sırasında da kendi ellerinizle çalışabilirsiniz. Bir bahçeye sahip olmanın en güzel yanı dilediğiniz zaman toprakla ve bitkilerle uğraşabilme imkanıdır.

Bahçe dekorasyonuna başlarken öncelikle, bahçenizde bitkilendirme için kullanacağınız alanlarla, veranda, kış bahçesi, havuz gibi bölümlere ayıracağınız alanları netleştirmelisiniz. Daha sonra bitkilendirme üzerine yoğunlaşabilirsiniz. Bitki seçimi konusunda da iklim ve çevre koşullarını göz önüne almanız gerekecek. Bahçe ve peyzaj üzerine daha fazla örnek tasarım için sitemizde arama yapabilirsiniz ya da “Doğal ve yapay estetiğin kesiştiği adalar: Bahçe tasarımları“ başlıklı yazımıza da bir göz atabilirsiniz.