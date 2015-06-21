Top 5: Haftanın en iyi beş yazısı

Bir hafta daha sona erdi. Coşkuyla yazı bekleyenler bu hafta da hayal kırıklığına uğradı. Hava ülkenin çoğu yerinde yağışlıydı. Bana kalırsa yaz bir gelecek pir gelecek. Siz yaz planlarınızı sakın iptal etmeyin. Bundan bir ay sonra da çok sıcaklardan şikayet etmeyin.

homify'da her Pazar bir önceki haftanın en çok okunan beş yazısını sizlerle paylaşıyoruz. Bugün de geçtiğimiz haftaya damgasını vuran yazılarla sizlerle birlikteyiz. Bu afta en çok okunanlar listesine bir tane mutfakla ilgili ipuçlarının bulunduğu yazı, evlerin havasını değiştirmenin ipuçlarını veren bir yazı, İstanbul'da bulunan iki farklı ev ve köşe takımlarıyla ilgili bir yazı girdi. Geçen hafta yoğunduysanız ve bu yazıları kaçırdıysanız bu yazıda vereceğimiz linklerle o yazılarımızı okuyabilirsiniz.