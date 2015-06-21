Top 5: Haftanın en iyi beş yazısı

Bir hafta daha sona erdi. Coşkuyla yazı bekleyenler bu hafta da hayal kırıklığına uğradı. Hava ülkenin çoğu yerinde yağışlıydı. Bana kalırsa yaz bir gelecek pir gelecek. Siz yaz planlarınızı sakın iptal etmeyin. Bundan bir ay sonra da çok sıcaklardan şikayet etmeyin.
homify'da her Pazar bir önceki haftanın en çok okunan beş yazısını sizlerle paylaşıyoruz. Bugün de geçtiğimiz haftaya damgasını vuran yazılarla sizlerle birlikteyiz. Bu afta en çok okunanlar listesine bir tane mutfakla ilgili ipuçlarının bulunduğu yazı, evlerin havasını değiştirmenin ipuçlarını veren bir yazı, İstanbul'da bulunan iki farklı ev ve köşe takımlarıyla ilgili bir yazı girdi. Geçen hafta yoğunduysanız ve bu yazıları kaçırdıysanız bu yazıda vereceğimiz linklerle o yazılarımızı okuyabilirsiniz.
homify'da geçen hafta evin çeşitli bölümleriyle ilgili ipuçları veren bir yazı biçimine başladık ve bu yazılar iki haftadır en çok okunanlar listesine girmeyi başarıyor. Bu hafta da evinizin havasını değiştirecek fikirler en çok okunan yazımız oldu. Aynalı sehpalardan, renkli lambalara, evde gökyüzü ortamından, palet mobilyalara, balkonun eve dahil edilmesinden, vintage ürünlere kadar evinizin havasını değişitirecek farklı fikirleri bu yazıda bulabilirsiniz.
Yine ipucu yazılarımızdan biri daha ilk beşe girdi. Küçük dekoratif objelerden, renkli malzemelere, yapma meyvelerden, çiçeklere, duvar kağıdı kullanımında renkli halılara kadar mutfağınızı eğlenceli hale getirecek pek çok ipucunu bu yazıda bulabilirsiniz. Yazımıza ulaşmak için burayı tıklamanız yeterli.
Türkiye özellikle şehirlerin çeperlerinde hızla yükselen ve birbirine benzeyen apartman ve toplu konut örnekleriyle sıkıcı bir hale geliyor. Ancak zaman zaman bu tekdüzeliğe son vermek uğruna ortaya çıkan mimar ve iç miarlara rastlamak mümkün oluyor. Ev sahiplerinin istekleri ve uzmanların Avrupai bakış açıları ortaya sıradanlaşmaya karşı duran sonuçlar ortaya çıkarabiliyor. Bu yazımızda böyle bir eve değindik. Dragos Tepesi'nde bulunan evde 2E Mimarlık'ın imzası var. Siz de sıra dışı bir evin özlemini duyuyorsanız bu yazı tam size göre.
Silivri İstanbullunun nefes aldığı tatil yörelerinden biri. İstanbul'un keşmekeşinden sıkılıp yılın tamamını Silivri'de geçirmek isteyenlerin sayısı hızla artıyor. Bu da güzel ilçede kalıcı konutların yapılmasına neden oluyor. Yazlık sitelerin yanında son derece lüks ve yılın her dönemi kalınabilecek konut projeleri yükseliyor. Bunlardan biri de oldukça büyük villalardan oluşan Sunflower Silivri Sitesi. Bu sitede bulunan Aykuthall Architectıural Interiors imzalı görkemli bir villa geöen haftanın en çok okunanları arasına girdi. Bu evin ayrıntılarını görmek için tıklayın.
Köşe takımları hem estetik, hem de konfor açısından çok önemli mobilyalar. Eğer sizin de alanınız uygunsa ve koltuklarınızı köşe takımıyla değiştirmek istiyorsanız, geçen haftanın en çok okunanları arasındaki bu yazı tam size göre. Yazıya ulaşmak için burayı tıklamanız yeterli.