İstanbul'un merkezinde her odada başka tarz

Her ne kadar zaman zaman kalabalığından, koşturmacasından şikayet etsek de, hiç kuşkusuz İstanbul ekonominin, ticaretin, sanayinin olduğu kadar, hayatın ve kültürün de başkenti. Üstelik bu dev kent, yalnızca Türkiye'nin değil, Avrupa'nın ve dünyanın da en önemli kentlerinden biri olarak öne çıkıyor. Emlak ve konut piyasası da bunu doğrular şekilde giderek canlanıyor ve İstanbul dünyanın en önemli emlak merkezlerinden biri olma özelliği kazanıyor. Bu doğrultuda her gün yeni ve birbirinden ilginç projelerle karşılaşıyoruz. Bugünkü yazımızın konusu da işte bu ilginç projelerden bir tanesi: Beyoğlu Aparts. Y. İç Mimar Bilgehan Taner ve İç Mimar Özlem Tosun tarafından 2005 yılında kurulan ve faaliyetlerini halen İstanbul'da devam ettiren Milimetrik Mimarlık imzasını taşıyan bu şık proje, Beyoğlu'nun önemli bölgelerinden olan Kumbaracı'da yer alıyor. İstanbul nasıl hayatın merkeziyse, İstanbul'un da merkezi hiç kuşkusuz Beyoğlu. Her dönem değişen çehresiyle tüm dünyanın ilgi odağı olan Beyoğlu, kozmopolit bir merkez olma rolünü ise hiçbir zaman bırakmadı ve başka semtlere de hiç kaptırmadı. Beyoğlu Aparts, hem bu gözde muhitin göbeğinde tarih ve kültür dokusuyla iç içe olmak, hem de apart konforundan ödün vermeden lüks yaşamak isteyenler için mükemmel bir seçenek olarak kendini gösteriyor.
Beyoğlu'nun mimari dokusu, pek çok eski İstanbul semtinde olduğu gibi, son derece güzel yapıları bünyesinde barındırır. Yıllar içinde pek çoğu yaşlanan, hatta bakımsızlıktan dolayı ömrünü tamamlayan bu yapıların bazıları ise, başarılı yenileme çalışmaları ile ilk günkü şıklıklarına geri kavuşturuluyorlar. Bu talihli yapılardan birinde bulunan Beyoğlu Aparts'ın hem dışında hem içinde tarihi dokunun mümkün mertebe olduğu gibi korunduğunu söylersek herhalde yanlış olmaz.
Yüksek tavanlı klasik binanın dokusu korunmuş ama olduğu gibi de bırakılmamış elbette. Gerek mobilya seçimlerinde, gerek zemin, duvarlar ve aydınlatma elemanları tercihlerindeki günümüz trendlerinin yakalandığını söylemek mümkün. Bu da eskiyle yeninin, klasik ve modernin güzel bir harmanını sunuyor. İçinde bulunduğu semtin geçmişi ve kültüründen kopmadan bugünün konforunu da sunabiliyor Beyoğlu Aparts.
Gösterişten uzak ve gündelik ihtiyaçlara en pratik şekilde cevap verme fikri üzerine bina edilmiş mutfak bölümünde sade bir çizgi dikkatleri çekiyor. Beyaz mutfak dolapları aynı zamanda yemek de yenilebilecek pratik bir ahşap uzantıyla birlikte kullanılmış. Mutfak dolaplarının arasında kalan bölümdeki rengarenk kaplama ise hoş bir hava katıyor mutfağa.
Tamamen kendine ait bir tarz yaratmak isteyen kişi, zaten kendi evinde satın alacak ya da kiralayacak ve kendi isteklerine göre dekore edecektir. Fakat apart modeli, herkes için ortak olan ihtiyaçlara en pratik şekilde yanıt vermeyi amaçlar. Beyoğlu Aparts bu yüzden bütün bölümlerde fonksiyonelliği ön planda tutmuş. Bununla birlikte dairelerin her köşesinde üzerine düşünülmüş bir tarzın da olmadığını söylemek yanlış olur.
Çatı katında her ne kadar diğer katlardaki yüksek tavanı yerini görece daha alçak ve eğimli bir tavana bırakmış olsa da, şehir manzarası bu farkı fazlasıyla telafi edecek kadar güzel.
Doğrudan terasa bakan geniş penceresi ve hemen arka tarafında bulunan şık duvar kaplamasıyla, ihtiyaç karşılamanın ötesinde bir estetik ve konfor vaat eden bu yatak odası gerçekten görülmeye değer.
Son katın bir başka güzelliği de doğrudan muhteşem bir terasa açılıyor olması. İstanbul'un gözbebeği Beyoğlu'nun tam merkezinde oturup şehir manzarasının keyfini sürmek için bu terastan daha iyi bir alternatif bulmak pek de kolay olmayabilir. Şık ahşap dış mekan mobilyaları ile bu keyfi sürerken konforunuzdan da taviz vermeyeceksiniz.
Teras demişken, Teraslar için güneşlik fikirleri yazımızın da ilginizi çekebileceğini düşünüyoruz.