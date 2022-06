İstanbul'un merkezinde her odada başka tarz

Her ne kadar zaman zaman kalabalığından, koşturmacasından şikayet etsek de, hiç kuşkusuz İstanbul ekonominin, ticaretin, sanayinin olduğu kadar, hayatın ve kültürün de başkenti. Üstelik bu dev kent, yalnızca Türkiye'nin değil, Avrupa'nın ve dünyanın da en önemli kentlerinden biri olarak öne çıkıyor. Emlak ve konut piyasası da bunu doğrular şekilde giderek canlanıyor ve İstanbul dünyanın en önemli emlak merkezlerinden biri olma özelliği kazanıyor. Bu doğrultuda her gün yeni ve birbirinden ilginç projelerle karşılaşıyoruz. Bugünkü yazımızın konusu da işte bu ilginç projelerden bir tanesi: Beyoğlu Aparts. Y. İç Mimar Bilgehan Taner ve İç Mimar Özlem Tosun tarafından 2005 yılında kurulan ve faaliyetlerini halen İstanbul'da devam ettiren Milimetrik Mimarlık imzasını taşıyan bu şık proje, Beyoğlu'nun önemli bölgelerinden olan Kumbaracı'da yer alıyor. İstanbul nasıl hayatın merkeziyse, İstanbul'un da merkezi hiç kuşkusuz Beyoğlu. Her dönem değişen çehresiyle tüm dünyanın ilgi odağı olan Beyoğlu, kozmopolit bir merkez olma rolünü ise hiçbir zaman bırakmadı ve başka semtlere de hiç kaptırmadı. Beyoğlu Aparts, hem bu gözde muhitin göbeğinde tarih ve kültür dokusuyla iç içe olmak, hem de apart konforundan ödün vermeden lüks yaşamak isteyenler için mükemmel bir seçenek olarak kendini gösteriyor.