Göz dolduran mobilyalarıyla sıradışı bir loft

Loft tipi daireler konut sektöründe kendilerine giderek daha fazla büyüyen bir yer açmayı başardılar. Üstelik bu yalnızca gelip geçici bir trend de değil. Hızlı kent yaşamının içinde sahiplerine adeta birer nefes alma alanı yaratan loft daireler, geçmişin müstakil evlerinin konforunu yüksek katlı binalara taşıyorlar. Sıradan birer dubleks olmanın ötesine geçen ve mekanın kullanılmasında birini sıraya ferahlık ilkesini koyan loftlar, tüketicilerden de rağbet görmeye devam ediyor. Ama kuşkusuz sıradan bir daireyi içinde yaşanacak sıcak bir ev haline getiren, sahiplerinin de tarzını da yansıtan dekorasyonu ve tasarımıdır. Mobilyalar da bu tasarım elemanları arasında gerek hacmen gerekse de nitelik olarak en çok yer kaplayan parçalardır. Bugün sizlere hem tarzı hem de mobilyaları ile dikkatleri üzerine çeken şık bir loft daireyi tanıtacağız. Fabbrica Mobilya tarafından dekore edilen Karmenloft, sıradışı tarzıyla size de taptaze fikirler verebilecek bir potansiyel taşıyor.