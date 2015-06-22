Göz dolduran mobilyalarıyla sıradışı bir loft

Loft tipi daireler konut sektöründe kendilerine giderek daha fazla büyüyen bir yer açmayı başardılar. Üstelik bu yalnızca gelip geçici bir trend de değil. Hızlı kent yaşamının içinde sahiplerine adeta birer nefes alma alanı yaratan loft daireler, geçmişin müstakil evlerinin konforunu yüksek katlı binalara taşıyorlar. Sıradan birer dubleks olmanın ötesine geçen ve mekanın kullanılmasında birini sıraya ferahlık ilkesini koyan loftlar, tüketicilerden de rağbet görmeye devam ediyor. Ama kuşkusuz sıradan bir daireyi içinde yaşanacak sıcak bir ev haline getiren, sahiplerinin de tarzını da yansıtan dekorasyonu ve tasarımıdır. Mobilyalar da bu tasarım elemanları arasında gerek hacmen gerekse de nitelik olarak en çok yer kaplayan parçalardır. Bugün sizlere hem tarzı hem de mobilyaları ile dikkatleri üzerine çeken şık bir loft daireyi tanıtacağız. Fabbrica Mobilya tarafından dekore edilen Karmenloft, sıradışı tarzıyla size de taptaze fikirler verebilecek bir potansiyel taşıyor.
Loft tipi dairelerin tipik özelliği olan yüksek tavanlı ve son derece ferah salon bölümü, Karmenloft'ta pastel renklerin ağırlıkta olduğu bir dekorasyonla bir kat daha güzelleştirilmiş. Geniş ve konforlu oturma grubunda ve orta sehpada, pastel renklerin yanı sıra parlak hatta fosforlu denebilecek bir tondaki yeşil rengin kullanıldığı ve böylelikle şık bir kontrast yakalandığı da gözlerden kaçmıyor.
Salon bölümünden koltuklara yaslanmış alçak bir kütüphane ile ayrılan yemek odası ise, özellikle iddialı yemek masası ile dikkat çekiyor. Geleneksel piknik masalarını andıran formu ile samimi bir oturma düzenini iç mekana taşıyan masa, aynı zamanda birinci sınıf ahşap işçiliği ve konforlu yapısı ile de öne çıkıyor.
Az önce de belirttiğimiz üzere, loft denince ilk akla gelen şeylerden biri yüksek tavanlı salonlar. Bu fotoğrafın çekildiği açı da yine bu türden evler için klasikleşmiş bir bakış noktası aslında. Zira bir mekanın ferahlığını başka bir açıdan daha iyi anlatmanın imkanı yok. Tepeden baktığınızda salonun ne kadar sıcak döşendiğini bir kez daha fark ediyorsunuz. Köşede bulunan şöminenin de bu sıcaklığa katkısını yadsımak mümkün değil.
Tezgahta kullanılan beyaz ve mutfak dolaplarındaki krem rengine rağmen, mutfağın genelinde metalik bir parlaklığın hakim olduğunu söylemek yanlış olmaz. Kuşkusuz bunun temel sebebi tamamen parlak metal bir yüzeyle kaplı olan büyük boy buzdolabı. Ankastre grubu da bu algıyı destekliyor. Toplamda bu metalik renkler modern bir mutfağı vurgulamak için hiç de yanlış bir tercih değil.
Yatak odasında ise son derece geniş bir karyola ve açık kahverengi tonların ağırlıkta olduğu gözü ve rugu yormayan bir dekorasyon tercih edildiğini görüyoruz. Bu da bir yatak odasındaki en temel ihtiyaç olan konforun tam anlamıyla yaşanmasına zemin hazırlıyor.
Aslında geniş bir aynanın arkasına gizlenmiş bu bölümü geniş bir gömme dolap olarak da adlandırmak mümkün. Ancak içine adım atabileceğiniz ve hatta içeride yürüyebileceğiniz kadar geniş olması, bu bölümün artık bir giyinme odası olarak kendini ilan etmesine imkan tanıyor. Giysilerinizin yanı sıra her türlü fazla eşyanızı da saklayabilecek bu bölüm tasarlanırken hacimden tasarruf edilmediği aşikar.
Balkonda yine şık bir ahşap yemek masasıyla karşılaşıyoruz. Dış mekan kullanımına yönelik dayanıklı ahşap malzemeden imal edilmiş takım, aynı zaman da şıklıktan da ödün vermiyor.
Televizyon üniteleri evlerimizin önemli parçaları. Zira evde olduğumuz zamanın önemli bir kısmını televizyon başında geçiriyoruz. Ve bu yüzden de evin belki de en çok baktığımız duvarı TV ünitesinin olduğu duvar oluyor. İnsan her gün baktığı şeyde bir güzellik arar doğal olarak. Ve bu duvara monte modern TV ünitesinde bu güzelliği bulacağından hiç şüpheniz olmasın. Gerek tasarımı gerekse de renkleriyle hem fonksiyonel hem de stil sahibi bu mobilya, salonun en önemli parçaları arasında yer alıyor.
Misafirlerinizin evinizde bulundukları sürece rahat olmalarını sağlayacak donanımlara sahip bu oda, aydınlık ve ferah yapısıyla olduğu kadar modern mobilyalarıyla da dikkat çekiyor. Küçük bir çalışma masasının da bulunduğu odada, geniş kütüphane bölümü de göz dolduruyor. Çok sayıda kitabın yanı sıra her türlü koli ve benzeri malzeme için de işlevsel bir depolama alanı olarak kullanılabilir.
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