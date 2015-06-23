6 harika bahçe heykeli

Yaz sonunda geldi. Henüz bahçesiyle ilgilenemeyenler bir an evvel eldivenlerini giyip, yabani otları yolmaya, çimleri biçmeye başlasalar iyi olacak zira mangal mevsimi gelmeden bahçe hazır olsa iyi olur. Ama bahçeyi güzelleştirmenin yolu sadece ellerinizi yeşertip bitkileri düzenlemekten geçmiyor. Bugün homify'da sizin için hazırladığımız seçki de bunun başka bir yolunun olduğunu da göstereceğiz. Çok zahmetli biçimde çalışmadan bahçenize bir heykel ekleyerek bahçenizi bir harikaya dönüştürebilirsiniz. Sizin için derlediğimiz altı bahçe heykelinin her biri çok başarılı sanatçıların imzasını taşıyor. Heykeller bahçenizi güzelliştirmekle kalmayıp bahçe partilerinize gelen konukların da beğenisini kazanacak. Sizin için derlediğimiz altı heykele bakıp hangisinin sizin bahçenize uygun olduğunu seçebilirsiniz.