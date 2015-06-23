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6 harika bahçe heykeli

Aydin Sanli Aydin Sanli
homify BahçeAksesuarlar & Dekorasyon
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Yaz sonunda geldi. Henüz bahçesiyle ilgilenemeyenler bir an evvel eldivenlerini giyip, yabani otları yolmaya, çimleri biçmeye başlasalar iyi olacak zira mangal mevsimi gelmeden bahçe hazır olsa iyi olur. Ama bahçeyi güzelleştirmenin yolu sadece ellerinizi yeşertip bitkileri düzenlemekten geçmiyor. Bugün homify'da sizin için hazırladığımız seçki de bunun başka bir yolunun olduğunu da göstereceğiz. Çok zahmetli biçimde çalışmadan bahçenize bir heykel ekleyerek bahçenizi bir harikaya dönüştürebilirsiniz. Sizin için derlediğimiz altı bahçe heykelinin her biri çok başarılı sanatçıların imzasını taşıyor. Heykeller bahçenizi güzelliştirmekle kalmayıp bahçe partilerinize gelen konukların da beğenisini kazanacak. Sizin için derlediğimiz altı heykele bakıp hangisinin sizin bahçenize uygun olduğunu seçebilirsiniz. 

Bronz baykuş heykeli

LITTLE OWL II (Passing Time), Marie Shepherd Marie Shepherd SanatHeykeller
Marie Shepherd

LITTLE OWL II (Passing Time)

Marie Shepherd
Marie Shepherd
Marie Shepherd

Hem büyük hem de küçük bahçelerde kullanılabilecek bu bronz baykuş heykeli Marie Shepherd'a ait. Bu heykelle bahçenize karakter ve estetik katacağınıza hiç şüphe yok. Derin düşüncelere dalıp giden baykuş, dingin aurası sayesinde rahatlatıcı ve huzur dolu bir bahçe ortamı vaat ediyor. 

Yağmur ağacı heykeli

Rain Tree water sculpture homify BahçeAksesuarlar & Dekorasyon
homify

Rain Tree water sculpture

homify
homify
homify

İster inanın ister inanmayın zeytin ağacının harika görünümünden esinlenen bu heykelin tam 300 yaprağı var! Dalların üstünde akan sular, gün ışığıyla birleşince yanar döner bir efekt veriyorlar. Üstünden akan sularla adeta yağmurlu bir havada bir ağacı andıran heykel, sıcak yaz günleriyle ironi oluşturuyor ve bahçenize güzellik getiriyor. 

Modern bir bahçe heykeli

Tranquility Sculpture Statues & Sculptures Online Modern Bahçe
Statues &amp; Sculptures Online

Tranquility Sculpture

Statues & Sculptures Online
Statues &amp; Sculptures Online
Statues & Sculptures Online

Bahçenizin daha modern bir görünüme sahip olmasını istiyorsanız, daha soyut bir heykelle bunu sağlayabilirsiniz. Resimde gördüğünüz dinamik ve huzurlu heykelin rengi güneşte değişiyor, mavi ve siyah tonlarla harikulade bir havaya bürünüyor. Bu heykel gibi sade modern tasarımlar betonla kaplı ya da ahşap decke sahip minimalist bahçelerde çok güzel duruyor. 

Bronz tavşan heykeli

Flea in his Ear Denton Arts Limited SanatHeykeller
Denton Arts Limited

Flea in his Ear

Denton Arts Limited
Denton Arts Limited
Denton Arts Limited

Watership Tepesi ve Wind in the Willows'dan esinlenen bu harika brozn tavşan heykelinde Denton Arts Limited'in imzası var. Doğal ortamla uyum sağlayan heykeller hoşunuza gidiyorsa bu heykel tam size göre. Üstelik hem doğayla uyumlu hem de herkesin bakmasını sağlayacak kadar kaliteli. Bu tarz bronz hayvan heykelleri bahçenin doğal ve pastoral unsurların bozmadan bahçeye doku ve karakter kazandırdıkları için geleneksel İngiliz bahçelerinde çok tercih ediliyor. 

Kuğu gölü

Bronze Swan, Adam Binder Sculptures Adam Binder Sculptures SanatHeykeller
Adam Binder Sculptures

Bronze Swan

Adam Binder Sculptures
Adam Binder Sculptures
Adam Binder Sculptures

Bu kral kuğu heykeli kuş severler için mükemmel bir seçim. Hele bu boyda bir heykele sahip olacak büyüklükte bir bahçeniz varsa. Kuğu güzelliğinde önemli bir rol oynadığı bahçeye ve gölete sabırlı bir şekilde bakıyor. Bronzdan yapılıp beyaza boyanan bu heykel geniş bir bahçe için çok uygun görünüyor. 

Uçan kuşlar heykeli

Flying Geese Garden Sculpture Paul Margetts Modern Bahçe
Paul Margetts

Flying Geese Garden Sculpture

Paul Margetts
Paul Margetts
Paul Margetts

Kuşlar genel olarak özgürlük ve seyahatin sembolü olarak düşünülürler. Paul Marettes'a ait bu harika sanat eseri de bu fikri çok iyi biçimde yansıtıyor. Galvanizli çelikten yapılıp finisajı grafitle yapılan iki kuş doğaya doğru havalanıyor ve insanda kendisini keşfetme arzusu uyandırıyor. 

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