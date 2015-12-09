Tuğla duvarlar ile evimi nasıl dekoratif hale getirebilirim ?

Evlerimiz, bizler için hem yaşam alanı, hem de iş dışında kalan vakitlerimizi keyifle, eğlenerek geçirdiğimiz mahallerdir. Fonksiyonel olarak kullandığımız bu alanları elimizden geldiğince güzelleştirmeye, dekoratif alanlar yaratmaya çalışırız. Bazı evler yapı malzemeleri gereği çıplak hali ile dekoratif bir görünüme sahiptir. Yapı malzemesi olarak tuğla, piriket, ytong taşı yerine tuğla kullanılmış ise o evler boya veya sıvaya gerek kalmadan estetik ve zarif bir görünüme sahip olurlar. Tuğla evler genel olarak Kuzey Avrupa'da yoğun olarak kullanılan evlerdir. Özellikle İrlanda ve İngiltere'de kullanılan tuğlalar ile büyük binalar ve stadyumlar inşa edilmektedir. Avrupalılar, estetik ve zarafete önem verdikleri için evin maliyetini göz ardı edip tuğla kullanarak zarif ve estetik yapılar meydana getiriyorlar. Günümüzde Avrupa dışında da tuğla, yapı malzemesi olarak kullanılmakta ve hem evlerin dış cepheleri hem de iç mekanlar zarif ve estetik dekorasyonlara sahip bir şekilde dizayn edilmektedir. Ülkemizde de yakın zamana kadar evler tuğlalardan yapılmakta ve dekore edilmekteydi. İnşaat teknolojilerinin gelişmesi ve ısı geçirgenliği daha az olan farklı yapı malzemelerinin kullanılmaya başlanmasıyla tuğlalar sadece dekoratif amaçlı kullanılmaya başlanmıştır. Peki yapı malzemesi olarak kullanılan tuğlaları nasıl dekore etmeliyiz ?

Tuğla ile dekorasyon yapacaksanız bir çok noktaya dikkat etmelisiniz. Tuğlalar kırmızı, kül rengi, beyaz, siyah renkler olmak üzere farklı tonlarda üretilmektedir. Farklı renklerde olması evinizde yapacağınız dekorasyonu daha zarif bir hale getirmekte ve estetik bir dekorasyon yapmanıza yardımcı olacaktır. Eviniz, tuğlalardan yapılmış ise tuğla duvarları meydana çıkararak sade bir güzellik oluşturup, duvarlar ile uyumlu mobilyalar ve aydınlatmalar ile şık bir oda dekorasyonu yapabilirsiniz. Burada dikkat etmeniz gereken en önemli nokta; tuğlalar arasında olan sıva ve birleştirme harcının tuğlalar ile estetik bir uyum içinde olmasıdır. Bir kısım sıva dökülmüş bir kısım ise tuğla ile birleşmiş bir durumda olduğunda duvarlarınız kötü görünecektir. Tuğla rengine göre mobilya seçimi ve dekorasyon rengi oluşturmanız durumunda evinizin içinde estetik bir dekorasyon yapabilirsiniz. Hiç sıva kullanmadan sadece tuğlaların çıplak hali ile bu şekilde zarif bir dekorasyon yapabileceğiniz gibi evinizdeki tuğlaları bölgesel olarak kullanarak da zarif dekorasyonlar yapabilirsiniz. Odalarınızda oda türüne göre duvar üzerine yapılan sıvaların bölgesel olarak kazınması, şekilsiz kendiliğinden dökülmüş bir eskitme duvar oluşturarak evinizde bir duvar dekorasyonu yapabilirsiniz. Duvarlarınızın kendiliğinden dökülmüş gibi görünmesi, oda içinde kullanacağınız zemin döşemelerini eskitilmiş ahşaplardan seçmeniz evinizin iç dekorasyonunu 1950 lili yıllardan kalma bir hava katacaktır. Evinizin duvarlarını bölgesel olarak kazıyarak teşhir edebileceğiniz gibi televizyon ünitesinin her iki yanını simetrik olarak teşhir edebilir, geri aklan duvarları tuğla renkleri ile uyumlu tonlarda boyayarak zarif ve kişiliğiniz ile uyumlu bir duvar dekorasyonu yapabilirsiniz.

Evleriniz tuğla malzemesinden yapılmış ise basit dokunuşlar ile farklı ve zarif dekorasyonlar yapabilirsiniz. Evinizde şömine ve şömine bacasını siyah, beyaz tonlarda tuğlalardan yaparak estetik bir görünüm kazandırabilir, sadece kırmızı tuğla kullanarak evinizi tuğla rengine uygun dekore ederek estetik bir oda dekorasyonu yapabilirsiniz. Şömine evinize farklı ve ferah bir hava katacak, tuğla görünümü ise şık bir şömine sahibi olabilirsiniz. Eğer eviniz tuğlalardan yapılmamış ise yine şöminenizi tuğlalardan yaparak özel bir dekorasyon yapabilir, evinizin duvarlarına tuğla desenlerine sahip yapışkanlı folyolar veya duvar kağıtları ile kaplayabilir ve evinize tuğla deseni kazandırabilirsiniz. Tuğlalar zarif ve estetik bir görüntü oluşturduğu için sıva yapmanıza gerek kalmadan veya boya badana işleri ile uğraşmadan iç ve dış cephe dekorasyonunuzu şık ve zarif bir şekilde yapabilirsiniz. Tuğla duvarları bulunan evlerde dekorasyon yapabilmek için; mobilya seçimleri ve zemin döşeme malzemesi renkleri uyumlu olmalıdır. Renk uyumu olmadığında aykırı renklerin göze batan bir dekorasyon oluşturması gözleri yoracak ve kötü bir görünüm oluşturacaktır. Tuğlalar ile yapacağınız dekorasyonlar için homify tuğla dekorasyonları bulunan sayfaları inceleyerek örnek dekorasyonları görebilir ve fikir edinebilirsiniz.