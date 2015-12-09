Tuğla duvarlar ile evimi nasıl dekoratif hale getirebilirim ?

Evlerimiz, bizler için hem yaşam alanı, hem de iş dışında kalan vakitlerimizi keyifle, eğlenerek geçirdiğimiz mahallerdir. Fonksiyonel olarak kullandığımız bu alanları elimizden geldiğince güzelleştirmeye, dekoratif alanlar yaratmaya çalışırız. Bazı evler yapı malzemeleri gereği çıplak hali ile dekoratif bir görünüme sahiptir. Yapı malzemesi olarak tuğla, piriket, ytong taşı yerine tuğla kullanılmış ise o evler boya veya sıvaya gerek kalmadan estetik ve zarif bir görünüme sahip olurlar. Tuğla evler genel olarak Kuzey Avrupa'da yoğun olarak kullanılan evlerdir. Özellikle İrlanda ve İngiltere'de kullanılan tuğlalar ile büyük binalar ve stadyumlar inşa edilmektedir. Avrupalılar, estetik ve zarafete önem verdikleri için evin maliyetini göz ardı edip tuğla kullanarak zarif ve estetik yapılar meydana getiriyorlar. Günümüzde Avrupa dışında da tuğla, yapı malzemesi olarak kullanılmakta ve hem evlerin dış cepheleri hem de iç mekanlar zarif ve estetik dekorasyonlara sahip bir şekilde dizayn edilmektedir. Ülkemizde de yakın zamana kadar evler tuğlalardan yapılmakta ve dekore edilmekteydi. İnşaat teknolojilerinin gelişmesi ve ısı geçirgenliği daha az olan farklı yapı malzemelerinin kullanılmaya başlanmasıyla tuğlalar sadece dekoratif amaçlı kullanılmaya başlanmıştır. Peki yapı malzemesi olarak kullanılan tuğlaları nasıl dekore etmeliyiz ?
Tuğla ile dekorasyon yapacaksanız bir çok noktaya dikkat etmelisiniz. Tuğlalar kırmızı, kül rengi, beyaz, siyah renkler olmak üzere farklı tonlarda üretilmektedir. Farklı renklerde olması evinizde yapacağınız dekorasyonu daha zarif bir hale getirmekte ve estetik bir dekorasyon yapmanıza yardımcı olacaktır. Eviniz, tuğlalardan yapılmış ise tuğla duvarları meydana çıkararak sade bir güzellik oluşturup, duvarlar ile uyumlu mobilyalar ve aydınlatmalar ile şık bir oda dekorasyonu yapabilirsiniz. Burada dikkat etmeniz gereken en önemli nokta; tuğlalar arasında olan sıva ve birleştirme harcının tuğlalar ile estetik bir uyum içinde olmasıdır. Bir kısım sıva dökülmüş bir kısım ise tuğla ile birleşmiş bir durumda olduğunda duvarlarınız kötü görünecektir. Tuğla rengine göre mobilya seçimi ve dekorasyon rengi oluşturmanız durumunda evinizin içinde estetik bir dekorasyon yapabilirsiniz. Hiç sıva kullanmadan sadece tuğlaların çıplak hali ile bu şekilde zarif bir dekorasyon yapabileceğiniz gibi evinizdeki tuğlaları bölgesel olarak kullanarak da zarif dekorasyonlar yapabilirsiniz. Odalarınızda oda türüne göre duvar üzerine yapılan sıvaların bölgesel olarak kazınması, şekilsiz kendiliğinden dökülmüş bir eskitme duvar oluşturarak evinizde bir duvar dekorasyonu yapabilirsiniz. Duvarlarınızın kendiliğinden dökülmüş gibi görünmesi, oda içinde kullanacağınız zemin döşemelerini eskitilmiş ahşaplardan seçmeniz evinizin iç dekorasyonunu 1950 lili yıllardan kalma bir hava katacaktır. Evinizin duvarlarını bölgesel olarak kazıyarak teşhir edebileceğiniz gibi televizyon ünitesinin her iki yanını simetrik olarak teşhir edebilir, geri aklan duvarları tuğla renkleri ile uyumlu tonlarda boyayarak zarif ve kişiliğiniz ile uyumlu bir duvar dekorasyonu yapabilirsiniz.
Evleriniz tuğla malzemesinden yapılmış ise basit dokunuşlar ile farklı ve zarif dekorasyonlar yapabilirsiniz. Evinizde şömine ve şömine bacasını siyah, beyaz tonlarda tuğlalardan yaparak estetik bir görünüm kazandırabilir, sadece kırmızı tuğla kullanarak evinizi tuğla rengine uygun dekore ederek estetik bir oda dekorasyonu yapabilirsiniz. Şömine evinize farklı ve ferah bir hava katacak, tuğla görünümü ise şık bir şömine sahibi olabilirsiniz. Eğer eviniz tuğlalardan yapılmamış ise yine şöminenizi tuğlalardan yaparak özel bir dekorasyon yapabilir, evinizin duvarlarına tuğla desenlerine sahip yapışkanlı folyolar veya duvar kağıtları ile kaplayabilir ve evinize tuğla deseni kazandırabilirsiniz. Tuğlalar zarif ve estetik bir görüntü oluşturduğu için sıva yapmanıza gerek kalmadan veya boya badana işleri ile uğraşmadan iç ve dış cephe dekorasyonunuzu şık ve zarif bir şekilde yapabilirsiniz. Tuğla duvarları bulunan evlerde dekorasyon yapabilmek için; mobilya seçimleri ve zemin döşeme malzemesi renkleri uyumlu olmalıdır. Renk uyumu olmadığında aykırı renklerin göze batan bir dekorasyon oluşturması gözleri yoracak ve kötü bir görünüm oluşturacaktır. Tuğlalar ile yapacağınız dekorasyonlar için homify tuğla dekorasyonları bulunan sayfaları inceleyerek örnek dekorasyonları görebilir ve fikir edinebilirsiniz.
Evinizde baskın bir dekorasyon oluşturmak, erkeksi bir görüntü yaratmak için dekore etmeyi düşündüğünüz tuğla duvarların bulunduğu oda tuğla rengine göre koyu renk mobilyalar tercih etmelisiniz. Koyu renkler genellikle erkeklerin çok beğendiği ve erkeksi renkler olarak bilinirler. Bu nedenle dekorasyonunuzun erkeksi özelliklere sahip olmasını istiyorsanız yapmanız gereken örnek resimdeki gibi koyu renkli mobilyalar seçerek tuğlalar ile uyumlu bir dekorasyon yapmalısınız.
Tuğlalar ile bir dekorasyon yaparak doğal bir ortam oluşturmak istiyorsanız, evinizde bulunan kolonları beyaz ve açık renklere sahip tuğlalardan yaparak evinize veya ev olarak dekore ettiğiniz alanlara eski ve kötü bir görünüm vererek farklı bir dekorasyon yapabilirsiniz. Örnek resimde yer alan tuğla kolonlar ve tuğla duvarlara eski bir görünüm verilmiş modern mobilayalar ile dekorasyon zıt bir şekilde tamamlanmıştır. Tuğla renklerinin beyaz ve tonlarında seçilmesi eski bir görünüm verilmesini kolaylaştırmış ve estetik bir görüntü oluşturmuştur.
Eskiden kırmızı ve beyaz olarak üretilen tuğlalar günümüzde kimyasal boyalar ile her renkte üretilmekte, isteğe bağlı olarak bir tuğla iki renkte üretilebilmektedir. Tuğlaların farklı renklerde üretilmesi, sizler için avantaj oluşturur. Evinizde tek renkte tuğla dekorasyonu yapabileceğiniz gibi zıt renklerin bir arada kullanıldığı estetik bir tuğla duvar dekorasyonu yapabilirsiniz. Örnek resimde yer alan zıt renklere sahip tuğla duvarlar ile zarif bir duvar oluşturulmuş ve eve farklı bir hava katmıştır. Kırmızı ve siyah tuğlalar ile yapılan duvar ahşap mobilyalar ile tamamlanmış ve dekorasyon daha zarif hale getirilmiştir.
Tuğlaları modern bir dekorasyon içerisinde kullanmak istiyenlerdenseniz yapmanız gereken tuğla duvarın bulunduğu odadaki diğer duvarları saflığın temsili olan beyaz boya ile boyamaktır. Beyaz boya ile boyadığınız duvarlar, tuğla duvarlar ile mutlaka uyumlu olacak ve modern dekorasyonunuz içinde çok şık görünecektir. Örnek resimde olduğu gibi hem tuğla duvar, hem de beyaza boyanmış duvarlar zarif bir dekorasyon oluşturmuştur.
Eviniz tuğlalardan yapılmış ise dekoratif bir görüntü oluşturmak için bir çok alternatifiniz bulunmaktadır. Bu alternatifler arasında yapabileceğiniz en ideal dekorasyon tuğlalarınızın üzerini harç ve sıva ile kaplayarak eskitilmiş ve antika bir görüntü oluşturabilirsiniz. Özellikle şöminelerin bacalarında ve gövdelerinde yapacağınız antika görüntü hem evinizin hem de odanızın dekorasyonunu daha zarif bir hale getirecektir. Örnek resimde yer alan antika görünüşe sahip şömine ile modern odaya eski ve antika görüntüsü vermiş, modern ile eski bir arada dekore edilerek sentez yapılmıştır.
Evinizde yapmak istediğiniz dekorasyon motifleri içerisinde eski bir fabrika motifi, veya eski bir makine motifi oluşturarak evinizde tuğlalardan yapılmış 1900 lü yılların fabrikalarının havasını verebilirsiniz. Örnek resimde olduğu gibi kırmızı ve beyaz tuğlaların kullanıldığı bir ev dekorasyonunda eski bir şamdan, bir piyano ile bir fabrika havası verilmeye çalışılmıştır. Tuğla duvarlar geçmişte çok kullanılan duvarlar olduğu için yapacağınız dekorasyon geçmişten motifler ve izler taşıyacaktır. Benzer şekilde pencerelerin giyotin pencereler şeklinde ve metalden yapılması da bir fabrika havası oluşturmuştur.