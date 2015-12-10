Eski bir evin inanılmaz dönüşümü

Şehir hayatının kaotik ortamından sıyrılmanız için kırsala koşma istekleri her birimiz için geçerli. Eğer sizin de şehir hayatından uzakta ve sevdiklerinizle haftasonlarınızı geçirdiğiniz bir mekanınız varsa ev orada az zaman geçirseniz de ev dekorasyonunu ve evin ruhunu değiştirmenin tam sırası. Yıllardır dinlenmek için gittiğiniz köy evinizin dizaynını ve planını değiştirmek taze bir nefes almanızı sağlayacak. Bizler size geçmişte kalan ve dekorasyonu üzerine hiçbir şey yapılmamış bir evin dönüşümünü göstereceğiz. İşte size otuz yıldır geçmişe mühürlenmiş bu evin değişimi!
Örnek fotoğraftaki mutfak dekorasyonu genel anlamda o dönem var olan malzemelerin seçilip planlanmadan gelişigüzel bir şekilde yerleştirilmesiyle oluşmuş. Mutfak dolaplarında kullanılan kaplama ahşap ve tezgahta kullanılan alüminyum detaylar zamanın ne rengiyle ne de ruhuyla uyuşuyor. O dönem için sıkça kullanılan beyaz karolar mutfaktaki elemanlarla uyum sağlamadığı gibi dekorasyona hiç bir vurgu sağlamıyor. Kalabalık ve sıkıcı görünümlü bir mutfak dekorasyonu bir uzmanın eli değmeden önce böyle olabiliyor.
Mutfağın önceki halini gördüğünüz için inanılmaz bir şaşkınlık içinde olduğunuzu biliyoruz. Salonla bir arada tasarlanan mutfak tasarımı modernliğin her türlü sıfatını kendinde taşıyor. Mutfağın merkezine yerleştirilmiş mutfak adası beyaz mutfak dolapları ve siyah tezgahlarla birlikte müthiş bir kontrasta sahip olmuş. Zeminde kullanılan ahşap mutfak tasarımın genelindeki beyazla sadelik ve sıcaklığı birbirine kaynaştırmış. BEAT NIEVERGELT GMBH ARCHITEKT adlı firma zarif ve şık mutfak tasarımıyla artık kırsalın tadını daha iyi çıkarmanızı sağlayacak.
Yemek alanı olarak düşünülmüş bu alan görüldüğü gibi son derece özensiz bir hava içerisinde tasarlanmış. Duvardan sarkıtılan maskotlar, bir bank gibi tasarlanmış ve zamanın modası olan çam oturma alanı, eskimiş ve solmuş duvar kağıdı ve genel anlamda ürkütücü havasıyla pek de rahatlatan bir atmosfere sahip değil. Hayatı bir otuz sene daha böyle yaşamayı gerçekten istiyor musunuz?
Mutfakla bütünleşmiş bir yemek alanı ancak bu denli ortamın kendisine uygun olabilirdi. Klasik stile ait mutfak tasarımı modern tasarımlarla bütünleştiğinde hem kırsalın sıcaklığını hem de şehrin konforunu içinde barındırıyor. Farklı renk uygulamasıyla zenginleştirilmiş metal yemek sandalyeleri ahşap masayla birlikte mekanı hem hareketlendirmiş hem de mutfak alanının beyaz dengesi içerisinde ortama yaşamsallık katmış.
En üst kata çıktığımızda çatı katının korkutucu atmosferiyle karşı karşıya kalıyoruz. Duvarlardan ve tavandan geçen borular, devasa bir makine ve planlanmadan zemine uygulanmış renkli karolar adeta bir korku filmindeymişiz gibi hissetmemizi sağlıyor. Sizce bu alanda bir yaşam belirtisi var mı? Biz bundan şüpheliyiz.
Gördüğünüz odanın önceki halinin dağınık ve kaotik halini yerini yaşanmaya hazır ve kullanışlı bir zemine bırakmış. mekandaki borular ve tüpler gizlenerek aynı zamanda mekanda bir gömme dolap alanı yaratılmış. Odanın duvarları, dolapları ve kapısı aynı tondaki beyaza boyanarak mekanın daha da büyümesi sağlanmış. Zemin karolarının yerine ahşap kaplama uygulanarak mekanın hem hijyenik hem de her tür mekan için uygun olması sağlanmış.
Dilerseniz Önce & Sonra: Deniz gören bir evin inanılmaz dönüşümü adlı yazımıza da göz gezdirebilir, değişimin güzelliğine bir kez daha şahit olabilirsiniz.