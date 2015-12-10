Eski bir evin inanılmaz dönüşümü

Gördüğünüz odanın önceki halinin dağınık ve kaotik halini yerini yaşanmaya hazır ve kullanışlı bir zemine bırakmış. mekandaki borular ve tüpler gizlenerek aynı zamanda mekanda bir gömme dolap alanı yaratılmış. Odanın duvarları, dolapları ve kapısı aynı tondaki beyaza boyanarak mekanın daha da büyümesi sağlanmış. Zemin karolarının yerine ahşap kaplama uygulanarak mekanın hem hijyenik hem de her tür mekan için uygun olması sağlanmış.

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