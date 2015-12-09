Evimde modern İskandinav stili nasıl uygulayabilirim?

İskandinav stil ev dekorasyonu son yıllarda oldukça popüler olan bir dekorasyon akımı. Modern ve minimal özelliklerin natürel ögelerle birleştirildiği stilde açık ve yumuşak renklerle ahşap unsurlar dikkat çeker. Uygulama kolaylığı, natürel, gözü yormayan ve şatafattan uzak yapısı ile modern ev dekorasyonu anlayışında önemli bir yere sahiptir. Sade renkler ve yalın çizgilerle hazırlanan dekorasyon bir evin bütün alanlarında kolaylıkla uygulanabilir. Country, Rustik ve Minimal dekorasyon anlayışlarından parçalar taşıyan İskandinav stili adını İskandinav ülkelerinden alır. Soğuk ülkelerin “oduncu” konseptli dekorasyon anlayışlarından esinlenerek günümüzde modern bir çizgiye kavuşan İskandinav dekorasyonu birçok Avrupa ülkesinde yaygın olarak kullanılıyor.
Bu yazımızda sizlere İskandinav dekorasyonunun inceliklerinden bahsedeceğiz. Muhteşem örnek tasarımlarla sunacağımız öneriler dekorasyonlarınıza ilham verecek. Oturma odası, yatak odası, mutfak, banyo hatta antrelere bile uygulanabilecek bu sade ve şık stil çok ilginizi çekecek.
İskandinav stilde hazırlanmış daha fazla örnek tasarıma ihtiyacınız varsa sitemizde arama yapabilirsiniz. İskandinav stilin özelliklerini taşıyan mobilya örnekleri için “Masa ve sandalyelerde İskandinav esintileri” başlıklı yazımıza da bir göz atabilirsiniz.
İskandinav stilin en belirgin özelliği modern ve minimal stillerin özelliklerini daha doğal unsurlarla kullanıyor olmasıdır. Stilde ahşap detaylar, açık ve doğal renk tonları ve ferah bir aydınlatma hakimdir. Duvar, zemin ve pencere üçlüsünden en az birinde beyaz renk kullanılır. Pencereler büyük ve geniştir, güçlü bir doğal aydınlatma sağlar. Eğer evinizi İskandinav stilde dekore etmek istiyorsanız işe ahşap zemin, beyaz fon ve geniş pencerelerden oluşan ferah bir mekan oluşturarak başlayabilirsiniz. Koltuk takımlarında yine doğal ve açık renk tonlarını seçerken yan mobilyalarda ahşap ögeler kullanabilirsiniz. Tek model mobilya takımlarına bu stilde pek rastlanmaz. Genelde ayrı modellerin bir araya getirilerek oluşturulduğu takımlar tercih edilir ve eski görünümlü aksesuarlar ile tamamlanır. Bu dekorasyonda açık renk ahşap zemin, beyaz fon ve açık tonlarda mobilyalar ile oldukça sade ve ferah bir İskandinav stili oluşturulmuş.
İskandinav stilde, aksesuar ve dekoratif ögelerin klasik izler taşıdığına rastlamak mümkündür ancak klasik motifleri bile modern bir detayla stile uygular. Bu dekorasyonda kullanılan ferforje detaylar klasik motifler taşısa da renkleri ile stile birebir uyum sağlıyor. İskandinav stilin aydınlatmalarında endüstriyel özellikli, cam ve metal ögelerden imal edilen ürünler sıkça kullanılır. Bu dekorasyondaki lamba ve aplikler ferforje yapılarına rağmen cam malzemeleri ve renkleri ile stildeki yerlerini alıyor. Dekorasyonda kullanılan bütün ürünler doğal renk tonlarında ya da doğal özellikte ürünler. Nuevo Tasarım imzası taşıyan bu kış bahçesi hemen her detayı ile göz dolduruyor. Bu kış bahçesine sahip evin diğer odalarına da bir göz atmanızı tavsiye ediyoruz.
Ahşap, hasır, bambu ve dokulu kumaşlar gibi natürel detaylar bu stilin en önemli özelliklerindendir. Özellikle ahşap mobilya, yan mobilya, aksesuar ve dekoratif ürünler bolca kullanılır. Modern ve minimal stilin düz ve keskin çizgileri bu stilde de kendini gösterir. Örnek tasarımda ahşap zemin ve gri fon üzerine uygulanmış gri ve ahşap ögeler taşıyan bir dekorasyon görüyorsunuz. Bu stilde kullanılan mobilyalar genelde modüler ve fonksiyonel olanlardan seçilir. Kalabalık görüntüden uzak ve yalın çizgileri vardır. Sade ve dikkat çeken bir İskandinav dekorasyonu.
Bu stilin en önemli özelliklerinden biri ferah ve aydınlık alanlar sunmasıdır. Geniş pencereler ve ince perdelerin kullanıldığı hatta çoğu zaman perdenin kullanılmadığı bir stildir. Aydınlatma grubunda ise metal ve cam malzemelerden oluşan, endüstriyel özellikte lamba, aplik, ve abajurlar kullanılır. Bu dekorasyonda stilin bütün özellikleri ustaca işlenmiş. Ahşap zemin, beyaz fon, geniş pencereler, aydınlık mekan, endüstriyel lambalar, açık renklerde ve tek tek koltuklar, dokulu kumaşlar dekorasyonun stilini tamamlamış. Bu evin diğer alanlarını da görmenizi öneriyoruz.
Bu stilde birçok farklı nesneyi dekoratif amaçlı kullanabilirsiniz. Antika eşyalardan, tahta oyuncaklara, maketlerden, eski mobilyalara kadar onlarca eşyayı dekoratif amaçlı değerlendirebilirsiniz. Tekstil ürünlerinde yün, keten, pamuk gibi doğal ipliklerden yapılmış dokulu kumaşları ve örgüleri rahatlıkla kullanabilirsiniz. Bitkilendirmenin de bu stilde önemli bir yeri vardır. Özellikle metal veya ahşap saksılara ekilmiş rengarenk çiçekleri stilinizi tamamlamak için kullanabilirsiniz. Ayrıca şömine de bu stile oldukça yakışan ögelerdendir.
İskandinav stilin ev tekstil ürünlerinde doğal ham madde kullanmak önemlidir. Suni deri veya polyester dokulara bu stilde pek yer verilmez. Dokulu ve saçaklı kumaşlar ise çok popülerdir. Bunun yanında renk olarak genelde toprak tonları ve mavi tonları kullanılır. Kısaca doğaya ait renkler bu stile daha uygundur. Canlı ve parlak renkler çiçekler haricinde pek kullanılmaz. Bu örnekte gördüğünüz işlemeli kırlent İskandinav stilde dekore edilmiş bir oda için son derece uyumlu. Hem dokusu, hem rengi hem de deseni ile bütün odalarda kullanabilirsiniz.
İskandinav stilde çok canlı ve parlak yerlere pek yer yoktur. Yumuşak ve pastel renkler daha sık kullanılır. Temiz ve sade bir izlenim veren renk tonları hakimdir. Renklerde ve dokularda tamamen doğadan ilham alınır. Bu dekorasyonda beyaz fonu olan İskandinav stil bir yatak odasına yumuşak bir mavi ile canlılık katan bir dokunuş yapılmış. Stilin dışına çıkmadığı gibi oldukça da iyi uyum sağlamış. Odadaki diğer İskandinav ögelere dikkat çekmek gerekirse; yatağın baza özelliği taşıyan ve ahşap yapısı stile oldukça uygun. İskandinav dekorasyonda depolama alanlarına geniş yer ayrılır. Bunun yanı sıra aydınlatmada kullanılan duvar ve okuma lambaları endüstriyel görünümleri ile yine stile çok uyumlu.
Kendin yapmobilyaları
Eski mobilyalarda ufak tefek değişiklikler yaparak dekora eklemek bu stilde çok popüler. İskandinav stili fazla masraf yapmadan da uygulayabileceğiniz doğal bir stildir. Evinizdeki eski mobilyaları zımparalayarak, onlara ham bir görüntü kazandırıp dekorasyonunuza ekleyebilirsiniz. Cilalanmamış, boyanmamış ve ham görünümlü ahşap ürünler bu stilde önemli bir yere sahip. Evinizde bu şekilde kullanılmayan eski bir sandık varsa zımparalayarak ham haliyle yatak odası dekorasyonunuzda kullanabilirsiniz. Dolap, depolama alanı veya markiz koltuk olarak bile kullanabilirsiniz. Aynı şekilde ahşap sandalye ve taburelerde de benzer uygulamalar stilinizi güçlendirecektir.
Bu stilde ahşap malzemeden üretilen her şeye yer var. Aksesuar, mobilya ya da dekoratif amaçlı herhangi bir eşya olarak ahşap objeler kullanmak hem pratik, hem ekonomik hem de stilinizi tamamlayan bir çözümdür. Dilerseniz eski ahşap eşyaları da değerlendirebilirsiniz.