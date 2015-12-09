Evimde modern İskandinav stili nasıl uygulayabilirim?

İskandinav stil ev dekorasyonu son yıllarda oldukça popüler olan bir dekorasyon akımı. Modern ve minimal özelliklerin natürel ögelerle birleştirildiği stilde açık ve yumuşak renklerle ahşap unsurlar dikkat çeker. Uygulama kolaylığı, natürel, gözü yormayan ve şatafattan uzak yapısı ile modern ev dekorasyonu anlayışında önemli bir yere sahiptir. Sade renkler ve yalın çizgilerle hazırlanan dekorasyon bir evin bütün alanlarında kolaylıkla uygulanabilir. Country, Rustik ve Minimal dekorasyon anlayışlarından parçalar taşıyan İskandinav stili adını İskandinav ülkelerinden alır. Soğuk ülkelerin “oduncu” konseptli dekorasyon anlayışlarından esinlenerek günümüzde modern bir çizgiye kavuşan İskandinav dekorasyonu birçok Avrupa ülkesinde yaygın olarak kullanılıyor.

Bu yazımızda sizlere İskandinav dekorasyonunun inceliklerinden bahsedeceğiz. Muhteşem örnek tasarımlarla sunacağımız öneriler dekorasyonlarınıza ilham verecek. Oturma odası, yatak odası, mutfak, banyo hatta antrelere bile uygulanabilecek bu sade ve şık stil çok ilginizi çekecek.

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