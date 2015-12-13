Rustik stilde ev dekorasyonunu nasıl yaparım?

Modern ve minimal yaşam alanlarının suni yapısından sıkılıp, dekorasyonlarında natürel öge arayışına girenlerin ilk tercihleri arasında Rustik stil gelmektedir. Doğal ürünlerin ve antik tasarımların modernize edilerek kullanıldığı stilin, en belirgin özelliği rahat ve konforlu alanlar yaratmaya öncelik vermesidir. Rustik stilde her eşyanın ham, işlenmemiş, doğal ve rahat olmasına özen gösterilir. Aynı zamanda klasik ve antik izler taşıyan motiflere de yer verir. Rustik stil bu yapısıyla kırsal stili andırsa da arasında belirgin farklılıklar vardır. Bu yazımızda sizlere rustik dekorasyonun inceliklerini anlatacağız. Evini rustik stilde döşemek isteyenlere ilham kaynağı olacak birbirinden güzel örnek tasarımlar sunacağız. Eğer siz de evinizde bir stil değişikliğine gidecekseniz bu önerilere göz atmadan yeni eşya alışverişine çıkmayın çünkü bu stilde eski eşyaları değerlendirmenin yollarını da bulacaksınız.

İster müstakil, bahçeli evde yaşayın isterseniz şehrin göbeğinde bir apartman dairesinde, bu stil ile kendinizi yüzyıllar öncesinin Amerikan evlerinde bulabilirsiniz. Son yıllarda ülkemizde de çok popüler olan bu stilin en sık kullanıldığı ülkeler Amerika, İngiltere ve Almanya'dır. Country evlerinin rahatlığını, İskandinav evlerinin ferahlığını ve modern dekorasyonun yenilikçi çözümlerini bu stilde bir arada bulabilirsiniz. Ayrıca eskitme mobilyalar, kaplatma koltuklar, zımparalanmış sandalye ve tabureler, bitki ya da ağaç kökenli aksesuarlar bu stilde çok önemli bir yere sahip dolayısıyla ekonomik yollarla dekorasyonu güçlendirme imkanı da stilin özellikleri arasında.

Rustik stili başta oturma odası, mutfak, banyo olmak üzere bütün alanlara rahatlıkla uygulayabilirsiniz. Rustik stilde dekore edilmiş yatak odası örnekleri ve öneriler için “Rustik stilde yatak odası dekorasyonu nasıl yapılır?” başlıklı yazımıza da bir göz atabilirsiniz. Ayrıca sitemizde arama yaparak binlerce farklı dekorasyon örneğine ulaşabilirsiniz.