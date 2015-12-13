Rustik stilde ev dekorasyonunu nasıl yaparım?

Modern ve minimal yaşam alanlarının suni yapısından sıkılıp, dekorasyonlarında natürel öge arayışına girenlerin ilk tercihleri arasında Rustik stil gelmektedir. Doğal ürünlerin ve antik tasarımların modernize edilerek kullanıldığı stilin, en belirgin özelliği rahat ve konforlu alanlar yaratmaya öncelik vermesidir. Rustik stilde her eşyanın ham, işlenmemiş, doğal ve rahat olmasına özen gösterilir. Aynı zamanda klasik ve antik izler taşıyan motiflere de yer verir. Rustik stil bu yapısıyla kırsal stili andırsa da arasında belirgin farklılıklar vardır. Bu yazımızda sizlere rustik dekorasyonun inceliklerini anlatacağız. Evini rustik stilde döşemek isteyenlere ilham kaynağı olacak birbirinden güzel örnek tasarımlar sunacağız. Eğer siz de evinizde bir stil değişikliğine gidecekseniz bu önerilere göz atmadan yeni eşya alışverişine çıkmayın çünkü bu stilde eski eşyaları değerlendirmenin yollarını da bulacaksınız.
İster müstakil, bahçeli evde yaşayın isterseniz şehrin göbeğinde bir apartman dairesinde, bu stil ile kendinizi yüzyıllar öncesinin Amerikan evlerinde bulabilirsiniz. Son yıllarda ülkemizde de çok popüler olan bu stilin en sık kullanıldığı ülkeler Amerika, İngiltere ve Almanya'dır. Country evlerinin rahatlığını, İskandinav evlerinin ferahlığını ve modern dekorasyonun yenilikçi çözümlerini bu stilde bir arada bulabilirsiniz. Ayrıca eskitme mobilyalar, kaplatma koltuklar, zımparalanmış sandalye ve tabureler, bitki ya da ağaç kökenli aksesuarlar bu stilde çok önemli bir yere sahip dolayısıyla ekonomik yollarla dekorasyonu güçlendirme imkanı da stilin özellikleri arasında.
Rustik stili başta oturma odası, mutfak, banyo olmak üzere bütün alanlara rahatlıkla uygulayabilirsiniz. Rustik stilde dekore edilmiş yatak odası örnekleri ve öneriler için “Rustik stilde yatak odası dekorasyonu nasıl yapılır?” başlıklı yazımıza da bir göz atabilirsiniz. Ayrıca sitemizde arama yaparak binlerce farklı dekorasyon örneğine ulaşabilirsiniz.
MKB İnşaat imzalı mutfakta rustik stili oluşturan önemli ögeler mevcut. Zemin ve tezgahlarda kullanılan doğal taşlar, dolap ve kapının motifleri ve boyalı ahşap özelliği, perdeler ve en önemlisi kandil görünümlü lambalar bir arada başarılı bir stil uyumu oluşturmuş. Rustik stilde minimal çizgilere pek yer verilmez. Ögeler ham ve kabadır. Bu nedenle en önemli malzemelerinin başında ahşap ve doğal taş gelir. Bu ikilinin klasik çizgilerle buluşturulduğu dekorlar rustil stil için iyi bir örnek olabilir. Mutfak adasının etrafında kullanılan sandalyeler yerine zımparalanmış, soluk ahşaptan tabureler de kullanabilirdiniz. Bu dekorasyonda kullanılan lambaların ise ayrı bir güzelliği var. Tavan aydınlatmasının asma kandilliklerle yapıldığı yıllarda ortaya çıkan avizelerden esinlenilmiş, mum görünümlü ampulleri ile kandil şeklini tamamlayan başarılı bir tasarım. Antik havasıyla tasarımın stiline çok iyi uyum sağlamış.
Ahşap mobilyalara rustik stilde her şekilde yer verebilirsiniz. En popüler olan hali ise ham ve beyaza boyanmış olanlarıdır. Eskimiş, solmuş, boyası veya cilası aşınmış ya da modası geçmiş ahşap ürünlerinizi ufak bir bakım ve beyaz boya ile rustik dekorasyona ekleyebilirsiniz. Üstelik oldukça dikkat çekici bir öge olacaktır. Bu tasarımda tamamen beyaz olan dekorasyona boyanmış ahşap ögeler eklendiğini görüyoruz. Beyaza boyanmış raflar ve oymaları beyaza boyanmış koltuklar son derece uyumlu bir kombinasyon oluşturmuş. Ayrıca tavan lambasına da yine dikkat çekmek gerekiyor. Dikkat çeken modeli ile kıymetli bir antika gibi görünen bu lamba odanın boyanmış ahşap temasına da uyum sağlıyor. Rustik dekorasyonda lamba ve aydınlatma ögelerinin önemli bir yeri vardır. Farklı ve antik görünümlü lambalar, avizeler, lambaderler, aplikler ve abajurlar bu stilde sık sık karşımıza çıkacak ögelerdir.
Eskitilmiş temasına uygun olan bütün eşyalar rustik stilde hoş karşılanır. Özellikle ahşap olanların baş üstünde yeri var. Zımparalanmış, cilasız ve boyasız tamamen ham görünümlü ahşap mobilyalar rustik stilde son derece popülerdir. Bu mobilyalar genelde ayaklı, oymalı ve klasik motifler taşıyacak şekilde tasarlanmıştır. Klasik ahşap mobilyaların aksine, parlak, cilalı ve de görkemli aksesuarlarla süslenmiş yapıda değildir. Oldukça ham ve doğaldır. Tutacaklarında sadece metal parçalar kullanılır. Ve taş süslemelerine yer verilmez. Bu dekorasyonda bu özelliklere bire bir uyan ahşap mobilyalar kullanılmış. Aydınlatması, koltuk takımı, ana ve yan mobilyaları ile rustik stil için harika bir örnek.
Ham görüntü sağlamak için uygulanan tuğla duvarlar, rustik stilde, endüstriyel ve country stillerde olduğundan çok daha popülerdir. Ekonomik, sağlıklı, dayanıklı ve şık bir duvar uygulaması olan tuğlalar renkleri ile de uygulandığı bütün dekorlara sıcaklık katıyor. Bu mutfak dekorasyonu tuğla duvarı yanı sıra, kapısı, kara duvarı, masif tezgahı ve endüstriyel özellikteki aydınlatma ögeleri ile dört dörtlük bir eklektik dizayn. Rustik ögelerin ağır bastığı dekorasyonda en dikkat çeken yer ise elbette ki tuğla duvarlar. Ayrıca, ferforje ayaklı ahşap raf, dekorasyonun rustik özellikteki bir diğer güçlü elemanı. Bütün bu özellikleri ile bu mutfak bir kır evine çok yakışacaktır.
Country ve İskandinav gibi rustik stile yakın stillerden farklı olarak Rustik dekorasyonda renkli karo fayans ya da mozaiklere yer vardır. Özellikle banyo ve mutfak dekorasyonlarında renkli ve desenli karo fayans ya da mozaikler sıkça kullanılır. Stilin önemli bir özelliği olarak, doğal malzemelerin antik özelliklerle kullanılmasını sayabiliriz. Ayrıca dekorasyonda mermer tezgah, kuzine ve kandil benzeri aydınlatma ögesi yine dikkat çekiyor. Ahşap raflara yerleştirilen çömlek ve taş pişirme kaplarının hem dekoratif hem de doğal özellikler taşıması stili güçlendiriyor.
Rustik stil için diğer odalarda kullandığınız bütün özellikleri banyonuzda da kullanabilirsiniz. Özellikle masif ahşap detaylar banyolar için oldukça güzel sonuç veriyor. Bu banyoda kullanılan ham ağaç lavabo banyonun havasını ısıtmış. Toprak tonlarında kullanılan mozaikler ve endüstriyel özellikli lambalar banyo dekorasyonunun stilini Rustik olarak belirleyen ögelerdir. Ayrıca bitki ve aksesuarların kullanımı da oldukça başarılı.
Eğer rustik stilde dekore ettiğiniz evinizde bir merdiven varsa elbette ahşap olmalıdır. Bu stil için aksi düşünülemez. Dekorasyonun en büyük özelliği, kale görüntüsü veren taş duvarlarıdır. Taş duvarlar ve ahşap strüktürlerin bulunduğu oda eve tam anlamıyla bir kale görüntüsü kazandırmış. Loş bir aydınlatmanın tercih edildiği dekorda kullanılan sandalyeler de yine eski görünümleri ile stile uyum sağlıyor. Ahşap merdivenlerin çıktığı odaları da görmek isterseniz firma sayfasından diğer fotoğraflara da bakabilirsiniz.