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Farklı girişleri ile 10 muhteşem ev

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Bir eve adımınızı ilk attığınızda sizi karşılayacak olan evin girişidir. Evin mimarisi ve dekorasyonu hakkında edineceğiniz ilk izlenim girişine bağlıdır. O kapının nasıl bir eve açılacağını tahmin edebilmek için girişini dikkatle incelersiniz. Bitkilendirmesi, pergolası, kapısı ve yürüyüş yolu bu konuda size ip uçları verir. İşte bu nedenle evin girişinin çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu yazımızda sizlere 10 muhteşem evin giriş kapılarını sunacağız. Ev alacaksanız ya da yaptıracaksanız bu giriş kapılarına bir göz atmanızda yarar var.

En az giriş kadar önemli olan çatı ve çatı katı hakkında örnek tasarımlar için de “Çatı dubleksinde çığır açan örnekler” başlıklı yazımıza göz atabilirsiniz.

Yürüyüş yolu

Casa del Cabo, Remy Arquitectos Remy Arquitectos Modern Evler
Remy Arquitectos

Remy Arquitectos
Remy Arquitectos
Remy Arquitectos

Modern mimarisi ile dikkat çeken bu bahçeli evin kapısına kadar beton levhalarla bir rota çizilmiş. Ufak bir süs havuzunun da üzerinden geçen bu rota sizi eve ulaştırırken evin dekorasyonu hakkında büyük meraklara da düşürebiliyor. Beyaz ve modern mimarisine uygun bir şekilde ahşap kapı kullanılmış. Peyzaj düzenlemesi de oldukça dikkat çekici. Böyle bir eve girerken heyecanlanmaz mıydınız?

Sıra dışı bir mimari için sıra dışı bir kapı

Casa Contemporânea, Espaço Cypriana Pinheiro Espaço Cypriana Pinheiro Modern Evler
Espaço Cypriana Pinheiro

Espaço Cypriana Pinheiro
Espaço Cypriana Pinheiro
Espaço Cypriana Pinheiro

Farklı yüksekliklerde taşlar ile çizilen yol sizi ahşap ve şık bir kapıya götürüyor. Üzerinde cam bölme bulunan bu kapı sayesinde evin sıra dışı mimarisi tamamlanmış gibi görünüyor. Başarılı aydınlatması ve modern görüntüsü ile şık ve bir o kadar da ilgi çekici bir ev. Ayrıca bahçe düzenlemesi ve bahçe ışıklandırması da oldukça davetkar.

İntegral mimari

Detalhe do pórtico da entrada principal Santos Arquitetura Modern Pencere & Kapılar
Santos Arquitetura

Detalhe do pórtico da entrada principal

Santos Arquitetura
Santos Arquitetura
Santos Arquitetura

Bahçesinde iğne yapraklı ağaçlar ve yerden aydınlatmalar bulunan bir eve giriyorsanız dekorasyonu hakkında endişelenmezsiniz zira muhteşem bir evle karşılaşacağınızı bilirsiniz. Bu evin modern bir mimarisi var ve mimarisine uygun biçimde bahçe ve giriş kullanılmış.

Renkli ve eğlenceli

音楽家の家「Casa Felice」, ユミラ建築設計室 ユミラ建築設計室 Modern Pencere & Kapılar
ユミラ建築設計室

ユミラ建築設計室
ユミラ建築設計室
ユミラ建築設計室

Renkli seramiklerle süslü bu kapı sizi eğlenceli bir girişte karşılıyor. Kırmızı ve siyah rengin uyumunu kullanan mimarlar mozaik sanatının güzelliğini de ekleyerek başarılı bir iş çıkarmışlar. Giriş zeminindeki karo döşeme de yine aynı konsepte göz kırpıyor.

Ferforje klasiği

Puertas y Vallas. Puerta Bonita®, Puerta Bonita Puerta Bonita Pencere & KapılarKapılar
Puerta Bonita

Puerta Bonita
Puerta Bonita
Puerta Bonita

Ferforje kapılar bir dönem çok popüler oldukları için klasiklerden sayılabilir. Demir malzemenin ısı yardımıyla bükülerek şekillendirilmesi yöntemine dayanan ferforje kapılar sağlam ve dayanıklı olduğu için çok tercih ediliyor. Bu ferforje kapı farklı rengi ve modeliyle tuğla duvarlara çok yakışmış.

Güvenli bir kapı

Complete Security Solution, Bulldog Protection Bulldog Protection
Bulldog Protection

Complete Security Solution

Bulldog Protection
Bulldog Protection
Bulldog Protection

Kapı deyince insanın aklına tam olarak böyle bir şey geliyor olmalı. Kalın ve güçlü yapısıyla istenmeyen hiç kimse içeri giremez. Çok geniş bir antre olmamasına rağmen doğru zemin ve duvar rengi ile ferah bir giriş oluşturulmuş.

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Sade ve doğal

Casa Unifamiliar, Estilo Clasico Rural Argentino en Luján, Opra Nova - Arquitectos - Buenos Aires - Zona Oeste Opra Nova - Arquitectos - Buenos Aires - Zona Oeste Kırsal Pencere & Kapılar
Opra Nova – Arquitectos – Buenos Aires – Zona Oeste

Opra Nova - Arquitectos - Buenos Aires - Zona Oeste
Opra Nova – Arquitectos – Buenos Aires – Zona Oeste
Opra Nova - Arquitectos - Buenos Aires - Zona Oeste

Tam bir country evi kapısı gibi duran bu kapı bahçe düzenlemesi, klasik görüntüsü ve ahşap malzemesiyle evin dekorasyonu hakkında çok fazla fikir veriyor. Üzerine yerleştirilen pergola ile klasik giriş setini de tamamlamış. Ayrıca etrafa yerleştirilen saksı ve aksesuarlar da evin güzelliğine güzellik katmış.

Fütüristik bir kapı

Casa Tronador, Estudio Sespede Arquitectos Estudio Sespede Arquitectos Modern Evler
Estudio Sespede Arquitectos

Estudio Sespede Arquitectos
Estudio Sespede Arquitectos
Estudio Sespede Arquitectos

Estudio Sespede Arquitectos imzalı bu evin girişi de tıpkı evin kendisi gibi fütüristik izler taşıyor. Zaten olması gereken de bu! Evin stilini, temasını, mimari ve dekoratif özelliklerini yansıtan sağlam ve korunaklı bir kapı.

Basamaklar

Casa LL, jose m zamora ARQ jose m zamora ARQ Minimalist Evler
jose m zamora ARQ

jose m zamora ARQ
jose m zamora ARQ
jose m zamora ARQ

Bu evin ham görüntüsü bahçe ve girişe de yansımış. Evin, yükseltisi farklı olan zemin nedeniyle daha dikkatli çalışılmış mimarisi girişte de kendini göstermiş. Kapıya uzanan basamaklar sizi eve girmeye hazırlıyor. Minimalist bir özellik taşıyan bu mimari beton dekorun bütün brütalliğini kullanmış.

Doğal bir giriş

CASA 153 y 154, Baltera Arquitectura Baltera Arquitectura Klasik Evler
Baltera Arquitectura

Baltera Arquitectura
Baltera Arquitectura
Baltera Arquitectura

Sararmış yaprakların altından ve yeşil bir bahçeden geçip kahverengi bir kapıya ulaşıyorsunuz. Bu uzun beton yolun yanlarına gece ışıklandırması için spotlar döşenmiş. Tek katlı yapısı ve beton mimari özelliği ile dikkat çeken ev sizi şık bir kapıyla karşılıyor.

Kentsel yaşama uygun kompakt evler
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