Farklı girişleri ile 10 muhteşem ev

Bir eve adımınızı ilk attığınızda sizi karşılayacak olan evin girişidir. Evin mimarisi ve dekorasyonu hakkında edineceğiniz ilk izlenim girişine bağlıdır. O kapının nasıl bir eve açılacağını tahmin edebilmek için girişini dikkatle incelersiniz. Bitkilendirmesi, pergolası, kapısı ve yürüyüş yolu bu konuda size ip uçları verir. İşte bu nedenle evin girişinin çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu yazımızda sizlere 10 muhteşem evin giriş kapılarını sunacağız. Ev alacaksanız ya da yaptıracaksanız bu giriş kapılarına bir göz atmanızda yarar var.

En az giriş kadar önemli olan çatı ve çatı katı hakkında örnek tasarımlar için de “Çatı dubleksinde çığır açan örnekler” başlıklı yazımıza göz atabilirsiniz.