Farklı girişleri ile 10 muhteşem ev

Bir eve adımınızı ilk attığınızda sizi karşılayacak olan evin girişidir. Evin mimarisi ve dekorasyonu hakkında edineceğiniz ilk izlenim girişine bağlıdır. O kapının nasıl bir eve açılacağını tahmin edebilmek için girişini dikkatle incelersiniz. Bitkilendirmesi, pergolası, kapısı ve yürüyüş yolu bu konuda size ip uçları verir. İşte bu nedenle evin girişinin çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu yazımızda sizlere 10 muhteşem evin giriş kapılarını sunacağız. Ev alacaksanız ya da yaptıracaksanız bu giriş kapılarına bir göz atmanızda yarar var.
En az giriş kadar önemli olan çatı ve çatı katı hakkında örnek tasarımlar için de “Çatı dubleksinde çığır açan örnekler” başlıklı yazımıza göz atabilirsiniz.
Modern mimarisi ile dikkat çeken bu bahçeli evin kapısına kadar beton levhalarla bir rota çizilmiş. Ufak bir süs havuzunun da üzerinden geçen bu rota sizi eve ulaştırırken evin dekorasyonu hakkında büyük meraklara da düşürebiliyor. Beyaz ve modern mimarisine uygun bir şekilde ahşap kapı kullanılmış. Peyzaj düzenlemesi de oldukça dikkat çekici. Böyle bir eve girerken heyecanlanmaz mıydınız?
Farklı yüksekliklerde taşlar ile çizilen yol sizi ahşap ve şık bir kapıya götürüyor. Üzerinde cam bölme bulunan bu kapı sayesinde evin sıra dışı mimarisi tamamlanmış gibi görünüyor. Başarılı aydınlatması ve modern görüntüsü ile şık ve bir o kadar da ilgi çekici bir ev. Ayrıca bahçe düzenlemesi ve bahçe ışıklandırması da oldukça davetkar.
Bahçesinde iğne yapraklı ağaçlar ve yerden aydınlatmalar bulunan bir eve giriyorsanız dekorasyonu hakkında endişelenmezsiniz zira muhteşem bir evle karşılaşacağınızı bilirsiniz. Bu evin modern bir mimarisi var ve mimarisine uygun biçimde bahçe ve giriş kullanılmış.
Renkli seramiklerle süslü bu kapı sizi eğlenceli bir girişte karşılıyor. Kırmızı ve siyah rengin uyumunu kullanan mimarlar mozaik sanatının güzelliğini de ekleyerek başarılı bir iş çıkarmışlar. Giriş zeminindeki karo döşeme de yine aynı konsepte göz kırpıyor.
Ferforje kapılar bir dönem çok popüler oldukları için klasiklerden sayılabilir. Demir malzemenin ısı yardımıyla bükülerek şekillendirilmesi yöntemine dayanan ferforje kapılar sağlam ve dayanıklı olduğu için çok tercih ediliyor. Bu ferforje kapı farklı rengi ve modeliyle tuğla duvarlara çok yakışmış.
Kapı deyince insanın aklına tam olarak böyle bir şey geliyor olmalı. Kalın ve güçlü yapısıyla istenmeyen hiç kimse içeri giremez. Çok geniş bir antre olmamasına rağmen doğru zemin ve duvar rengi ile ferah bir giriş oluşturulmuş.
Tam bir country evi kapısı gibi duran bu kapı bahçe düzenlemesi, klasik görüntüsü ve ahşap malzemesiyle evin dekorasyonu hakkında çok fazla fikir veriyor. Üzerine yerleştirilen pergola ile klasik giriş setini de tamamlamış. Ayrıca etrafa yerleştirilen saksı ve aksesuarlar da evin güzelliğine güzellik katmış.
Estudio Sespede Arquitectos imzalı bu evin girişi de tıpkı evin kendisi gibi fütüristik izler taşıyor. Zaten olması gereken de bu! Evin stilini, temasını, mimari ve dekoratif özelliklerini yansıtan sağlam ve korunaklı bir kapı.
Bu evin ham görüntüsü bahçe ve girişe de yansımış. Evin, yükseltisi farklı olan zemin nedeniyle daha dikkatli çalışılmış mimarisi girişte de kendini göstermiş. Kapıya uzanan basamaklar sizi eve girmeye hazırlıyor. Minimalist bir özellik taşıyan bu mimari beton dekorun bütün brütalliğini kullanmış.
Sararmış yaprakların altından ve yeşil bir bahçeden geçip kahverengi bir kapıya ulaşıyorsunuz. Bu uzun beton yolun yanlarına gece ışıklandırması için spotlar döşenmiş. Tek katlı yapısı ve beton mimari özelliği ile dikkat çeken ev sizi şık bir kapıyla karşılıyor.