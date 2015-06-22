Salonunuz renklendirmek için 11 çılgın fikir

Evinizin salonundan sıkıldınız mı? Artık bir değişiklik zamanının geldiğini mi düşünüyorsunuz? Eğer durum böyleyse ve çılgın renkleri seviyorsanız, bu yazı tam size göre olabilir. İşte her bütçeye ve zevke göre evinizin salonunu renklendirmek için bazı çılgın fikirler.
Salonunuzu renklendirmenin birçok farklı yolu var. Bu fotoğraf çok farklı yöntemlerin bir özeti gibi duruyor. Arka plandaki tablodan tutun da sehpadaki akseuarlara, kitaplıktaki süs eşyalarından duvardaki sarı-kırmızı-mor renkli tablolara kadar mutlaka sizin de hoşunuza gidecek bir yöntem olmalı.
Yastık ve halı kullanımına zaten geleceğiz ama bu salonu renklendiren unsurlardan biri duvardaki masklar olmuş. Çok para harcamadan salonunuzu hem renkli, hem de kendine özgü kılmanın bir yöntemi.
Kanepenin tamamının da olur, yastık ve minderlerinin de. Tek yapmanız gereken gönlünüze göre renkli bir kumaş bulup mobilyanızı kaplamak ya da kaplatmak. Anında etkili değişim!
Bir oturma odasının havasını değiştirecekseniz, sanata ilginiz yoksa bile bir bilene danışabilirsiniz. Sözgelimi bu seçkin evde Güler Güngör'e ait olan eserler hem eve müthiş bir hava katıyor, hem de hareketli bir ahşap platformun üzerinde oldukları için kullanılmadığı zamanlarda TV setini kamufle etmeye yarıyor.
Koca bir oturma grubunu değiştirmek bütçenizi aşıyor olabilir, ama bu minder ve yastıkları değiştiremeyeceğiniz anlamına gelmiyor. Uygun malzeme bulamazsanız da, mevcut minder ve yastıkları üzerine farklı renkte bir örtü de iş görür.
Salonunuz müsaitse, mevcut tasarımına ve mobilyalara hiç dokunmadan, bu örnekteki gibi çok çılgın bir sehpa ve iki koltuk alarak yepyeni bir köşe oluşturun. Bırakın salonun geri kalanıyla hiçbir ilgisi olmasın. Bazen provoke etmek iyidir.
Klasik tarza sahip mobilyalardan, açık renklerden, bildik salon tasarımlarından sıkıldıysanız, daha radikal bir değişikliğe ihtiyacınız olabilir. O halde, o meşhur İsveçli mobilya üreticisini ve köşe başındaki oymalı kakmalı mobilyaları bir servet karşılığında satan mahalle esnafınızı unutun ve homify gibi alternatif platformlarda, alternatif tasarımların peşine düşün.
Gerçi bu şahane oturma odasının ekstra bir renge ihtiyacı olmayabilir, ama sizin salonunuzun değişiklik ihtiyacını karşılamanın en garantili yöntemlerinden biri halı ya da kilim ilavesi yahut değişikliği olabilir. Koca bir halıya gücünüz yetmeyecekse bile, hoş renklere sahip basit bir yolluk ya da kilimle bile salonunuzun havasını tamamen değiştirebilirsiniz.
İşte yine hem ucuza çıkacak, hem de salonunuza mutlaka renk katabilecek bir seçenek. Eğer varsa yastıklarınızı değiştirin, yoksa da piyasada yüzlerce farklı çeşidini bulabileceğiniz küçük yastıklardan evinize uygun olanını bulup oturma grubunuza serpiştirin. Örneğin Rıfat Özbek tasarımı bu yastıklar güzel birer aday olabilir.
Salonunuza şöyle bir göz atın. Eğer eski tip bir vitrin ya da klasik biblolar, tabaklar ve diğer süs eşyaları varsa bunları bir toplayın. Sonra sevdiğiniz rengi hayal edip, bu renkten birkaç süs eşyası bulmaya çalışın. Bu bir vazo da olur, bir biblo da, basit bir heykel ya da mumluk da olur. Bir salona renk katmanın belki de en ucuz ve basit yolu.
Salonunuz açık renklere ya da toprak tonlarına sahipse, hakim renk paletinde genellikle nötr renkler varsa; herhangi bir vesileyle yapacağınız tek bir canlı renk ilavesi evin tüm havasını değiştirmenize yarayabilir. Bu örnekte televizyonun üstündeki kırmızı tabloyla sağlanan bu etkiyi, başka yöntemlerle de elde edebilirsiniz. Sözgelimi bu örnekteki o küçük raflardan bir ya da birkaçını canlı bir renge boyadığınızı hayal etsenize.
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