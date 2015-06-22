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Salonunuz renklendirmek için 11 çılgın fikir

homify.com.tr homify.com.tr
Vogue TV Unıt, NILL'S FURNITURE DESIGN NILL'S FURNITURE DESIGN Oturma OdasıTV Dolabı & Mobilyaları
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Evinizin salonundan sıkıldınız mı? Artık bir değişiklik zamanının geldiğini mi düşünüyorsunuz? Eğer durum böyleyse ve çılgın renkleri seviyorsanız, bu yazı tam size göre olabilir. İşte her bütçeye ve zevke göre evinizin salonunu renklendirmek için bazı çılgın fikirler.

1. Renk cümbüşü yaratın

cemrii Trabcelona Design Oturma OdasıKanepe & Koltuklar
Trabcelona Design

cemrii

Trabcelona Design
Trabcelona Design
Trabcelona Design

Salonunuzu renklendirmenin birçok farklı yolu var. Bu fotoğraf çok farklı yöntemlerin bir özeti gibi duruyor. Arka plandaki tablodan tutun da sehpadaki akseuarlara, kitaplıktaki süs eşyalarından duvardaki sarı-kırmızı-mor renkli tablolara kadar mutlaka sizin de hoşunuza gidecek bir yöntem olmalı.

2. Maskları kullanın

E.K. EVİ, Niyazi Özçakar İç Mimarlık Niyazi Özçakar İç Mimarlık Modern Oturma Odası
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

E.K. EVİ

Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

Yastık ve halı kullanımına zaten geleceğiz ama bu salonu renklendiren unsurlardan biri duvardaki masklar olmuş. Çok para harcamadan salonunuzu hem renkli, hem de kendine özgü kılmanın bir yöntemi.

3. Eski bir kanepenin kaplamasın değiştirin

BOKJA 5EL DEKORASYON VE MİMARLIK - CHIC TOWN DECO BEBEK Oturma OdasıKanepe & Koltuklar
5EL DEKORASYON VE MİMARLIK – CHIC TOWN DECO BEBEK

BOKJA

5EL DEKORASYON VE MİMARLIK - CHIC TOWN DECO BEBEK
5EL DEKORASYON VE MİMARLIK – CHIC TOWN DECO BEBEK
5EL DEKORASYON VE MİMARLIK - CHIC TOWN DECO BEBEK

Kanepenin tamamının da olur, yastık ve minderlerinin de. Tek yapmanız gereken gönlünüze göre renkli bir kumaş bulup mobilyanızı kaplamak ya da kaplatmak. Anında etkili değişim!

4. Evinizi orijinal sanat eserleriyle zenginleştirin

Stone Age- Mansion homify Modern Oturma Odası
homify

Stone Age- Mansion

homify
homify
homify

Bir oturma odasının havasını değiştirecekseniz, sanata ilginiz yoksa bile bir bilene danışabilirsiniz. Sözgelimi bu seçkin evde Güler Güngör'e ait olan eserler hem eve müthiş bir hava katıyor, hem de hareketli bir ahşap platformun üzerinde oldukları için kullanılmadığı zamanlarda TV setini kamufle etmeye yarıyor.

5. Minder ve yastık değişikliği

iç mekan,stant ve ürün tasarımları, MUNGAN INTERIOR DESIGN MUNGAN INTERIOR DESIGN Oturma OdasıKanepe & Koltuklar
MUNGAN INTERIOR DESIGN

iç mekan,stant ve ürün tasarımları

MUNGAN INTERIOR DESIGN
MUNGAN INTERIOR DESIGN
MUNGAN INTERIOR DESIGN

Koca bir oturma grubunu değiştirmek bütçenizi aşıyor olabilir, ama bu minder ve yastıkları değiştiremeyeceğiniz anlamına gelmiyor. Uygun malzeme bulamazsanız da, mevcut minder ve yastıkları üzerine farklı renkte bir örtü de iş görür.

6. Küçük bir köşe oluşturun

Pompei, Galleria Gaia Galleria Gaia Oturma OdasıKanepe & Koltuklar
Galleria Gaia

Pompei

Galleria Gaia
Galleria Gaia
Galleria Gaia

Salonunuz müsaitse, mevcut tasarımına ve mobilyalara hiç dokunmadan, bu örnekteki gibi çok çılgın bir sehpa ve iki koltuk alarak yepyeni bir köşe oluşturun. Bırakın salonun geri kalanıyla hiçbir ilgisi olmasın. Bazen provoke etmek iyidir.

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
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7. Özel tasarım ürünlere yönelin

patcwork sofa Murat Topuz Atelier Oturma OdasıKanepe & Koltuklar
Murat Topuz Atelier

patcwork sofa

Murat Topuz Atelier
Murat Topuz Atelier
Murat Topuz Atelier

Klasik tarza sahip mobilyalardan, açık renklerden, bildik salon tasarımlarından sıkıldıysanız, daha radikal bir değişikliğe ihtiyacınız olabilir. O halde, o meşhur İsveçli mobilya üreticisini ve köşe başındaki oymalı kakmalı mobilyaları bir servet karşılığında satan mahalle esnafınızı unutun ve homify gibi alternatif platformlarda, alternatif tasarımların peşine düşün.

8. Halı ve kilimlerinizi değiştirin

Vogue TV Unıt NILL'S FURNITURE DESIGN Oturma OdasıTV Dolabı & Mobilyaları
NILL&#39;S FURNITURE DESIGN

Vogue TV Unıt

NILL'S FURNITURE DESIGN
NILL&#39;S FURNITURE DESIGN
NILL'S FURNITURE DESIGN

Gerçi bu şahane oturma odasının ekstra bir renge ihtiyacı olmayabilir, ama sizin salonunuzun değişiklik ihtiyacını karşılamanın en garantili yöntemlerinden biri halı ya da kilim ilavesi yahut değişikliği olabilir. Koca bir halıya gücünüz yetmeyecekse bile, hoş renklere sahip basit bir yolluk ya da kilimle bile salonunuzun havasını tamamen değiştirebilirsiniz.

9. Yastıklarınızı değiştirin

YASTIK BY RIFAT ÖZBEK'LE YILBAŞI, Yastık By Rıfat Ozbek Yastık By Rıfat Ozbek Oturma OdasıAksesuarlar & Dekorasyon
Yastık By Rıfat Ozbek

YASTIK BY RIFAT ÖZBEK'LE YILBAŞI

Yastık By Rıfat Ozbek
Yastık By Rıfat Ozbek
Yastık By Rıfat Ozbek

İşte yine hem ucuza çıkacak, hem de salonunuza mutlaka renk katabilecek bir seçenek. Eğer varsa yastıklarınızı değiştirin, yoksa da piyasada yüzlerce farklı çeşidini bulabileceğiniz küçük yastıklardan evinize uygun olanını bulup oturma grubunuza serpiştirin. Örneğin Rıfat Özbek tasarımı bu yastıklar güzel birer aday olabilir.

10. Aksesuar ve süs eşyalarını unutmayın

homify Oturma OdasıAksesuarlar & Dekorasyon
homify

homify
homify
homify

Salonunuza şöyle bir göz atın. Eğer eski tip bir vitrin ya da klasik biblolar, tabaklar ve diğer süs eşyaları varsa bunları bir toplayın. Sonra sevdiğiniz rengi hayal edip, bu renkten birkaç süs eşyası bulmaya çalışın. Bu bir vazo da olur, bir biblo da, basit bir heykel ya da mumluk da olur. Bir salona renk katmanın belki de en ucuz ve basit yolu.

11. Tek canlı renkle bütün havayı değiştirin

Deniz Evi 5 dakika Deneyim Tasarımı / Experience Design Akdeniz Oturma Odası
5 dakika Deneyim Tasarımı / Experience Design

Deniz Evi

5 dakika Deneyim Tasarımı / Experience Design
5 dakika Deneyim Tasarımı / Experience Design
5 dakika Deneyim Tasarımı / Experience Design

Salonunuz açık renklere ya da toprak tonlarına sahipse, hakim renk paletinde genellikle nötr renkler varsa; herhangi bir vesileyle yapacağınız tek bir canlı renk ilavesi evin tüm havasını değiştirmenize yarayabilir. Bu örnekte televizyonun üstündeki kırmızı tabloyla sağlanan bu etkiyi, başka yöntemlerle de elde edebilirsiniz. Sözgelimi bu örnekteki o küçük raflardan bir ya da birkaçını canlı bir renge boyadığınızı hayal etsenize. 

Bu yazıyı beğendiyseniz, ’Evinizin havasını değiştirecek 17 çılgın fikir’ başlıklı yazıya da mutlaka göz gezdirmelisiniz.   

İstanbul'un merkezinde her odada başka tarz
Bu fikirlere sizin de ekleyecekleriniz varsa yorum kutucuğunu kullanabilirsiniz.

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