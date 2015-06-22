Salonunuz renklendirmek için 11 çılgın fikir

Salonunuza şöyle bir göz atın. Eğer eski tip bir vitrin ya da klasik biblolar, tabaklar ve diğer süs eşyaları varsa bunları bir toplayın. Sonra sevdiğiniz rengi hayal edip, bu renkten birkaç süs eşyası bulmaya çalışın. Bu bir vazo da olur, bir biblo da, basit bir heykel ya da mumluk da olur. Bir salona renk katmanın belki de en ucuz ve basit yolu.