Meksika'da muhteşem bir ev

Bugünkü yazımızda sizlere yine bir ev tanıtacağız, bu kez bize coğrafi olarak oldukça uzak olsa da kültürel olarak bir hayli yakın olan bir ülkede, Meksika’da olacağız. Şehre hakim bir tepede konumlanan ve 270 derece görüş açısına sahip inanılmaz manzarasıyla bir servet değerindeki bu muhteşem villayı AA Estudio ismini taşıyan firma tasarladı. Hiç kuşkusuz bu iki katlı villanın en büyük artısı, konumu dolayısıyla ne doğal ne de insan yapısı hiçbir engel olmadan eşsiz manzaranın keyfini çıkarmaya elvermesi.