Meksika'da muhteşem bir ev

Bugünkü yazımızda sizlere yine bir ev tanıtacağız, bu kez bize coğrafi olarak oldukça uzak olsa da kültürel olarak bir hayli yakın olan bir ülkede, Meksika’da olacağız. Şehre hakim bir tepede konumlanan ve 270 derece görüş açısına sahip inanılmaz manzarasıyla bir servet değerindeki bu muhteşem villayı AA Estudio ismini taşıyan firma tasarladı. Hiç kuşkusuz bu iki katlı villanın en büyük artısı, konumu dolayısıyla ne doğal ne de insan yapısı hiçbir engel olmadan eşsiz manzaranın keyfini çıkarmaya elvermesi.
Evin arka cephesi 4 parçadan oluşan 3 farklı yüzeyden oluşuyor. En solda ahşaptan kafes şeklindeki perdeler göze çarparken, giriş kapısının da yer aldığı ortada gri taşlardan şık bir duvar ve en sağda da beyaz boyalı betondan klasik bir duvar görüyoruz. Beton ve yeşil alandan oluşan bahçe düzenlemesi de genel mimariyle uyumlu olarak tasarlanmış.
Kömürün içine gizlenmiş bir elmas gibi görünen bu kısım garaj kısmı. Konuttan, sol tarafta görülen merdivenlerle ve bahçeyle ayrılan garajın kapıları siyah metalden tasarlanmış. Dik yokuşun sebep olduğu kot farkı nedeniyle gerekli düzenlemelerin yapıldığı garajın arka tarafında evin konut kısmı yer alıyor. Şimdi evin muhteşem iç kısımlarına biraz daha yakından bakalım.
İlk fotoğrafta gördüğümüz kapıdan geçtikten sonra evin antre kısmına adım atıyoruz. Antrenin ne kadar geniş olduğuna bir bakın! Ahşaptan mobilyalar ve aydınlatmadki cömertlik göz kamaştırıyor. Arka planda size daha önce bahsettiğimiz muhteşem manzaranın karşılayacağı arka bahçeye açılan cam kapılar bekliyor. Manzaradan maksimum faydalanabilmek için camlar hayli geniş ve uzun tutulmuş.
Antreden sonra sol tarafta sizi bir bar ve mini bir şarap mahzeni karşılıyor. Meksika’nın şarap konusunda da b,r hayli iddialı olduğunu yeri gelmişken hatırlatalım. Evin geneline hakim olan şeffaflık ve işlevsellik burada da kendini gösteriyor. Geometrik ve modern çizgiler ile ahşap mobilya ve ayrıntılar evde hakim olan diğer unsurlar olarak ön plana çıkıyor.
Mutfak kısmı işlevsellik gözetilerek iki bölüme ayrılmış: İlki cam kenarında yer alan yemek odası bölümü, diğeri ise yemeklerin hazırlanacağı tezgahlar ve eşyalardan oluşan klasik anlamda mutfak bölümü. Mutfakta hakim çizgi olarak bu kez ahşşap yerine granit göze çarpıyor. Bu fonksiyonel mutfak, özellikle misafir ağırlamayı ya da evinde etkinlik düzenlemeyi seven ve sık sık gerçekleştiren kişiler için en ideal çözümlerden birini sunuyor.
Yemek odası tek kelimeyle harikulade görünüyor. Şehrin manzarasına, 180 derece hakim olan yemek odasında, yere kadar cam uygulamasının verdiği avantajla, sadece şehir değil dağ manzarasını, hatta bulutların birbirleriyle olan dansını da izlemek mümkün. On kişiye kadar misafir ağırlama kapasitesine sahip olan yemek masası, son zamanların gözde dekorasyon elemanı olan masif ahşaptan tasarlanmış, evin genel dekorasyon çizgisiyle de gayet uyumlu.
Küvetinizden bütün şehri izleyebileceğiniz bir banyo. Kulağa enteresan gelen bir fikir. Şehirden bir uçurumla ayrılan banyoda da evin diğer bölümlerinde olduğu gibi panoramik bir görüntü var. Duş kısmının cam panellerle ayrıldığı banyoda gri, krem ve bej renklerinin ağırlığı öne çıkıyor. Banyonun çekmece ve dolaplarında ise yine ahşaptan taviz verilmemiş.
Zemini taş, garnit ve betondan oluşan arka bahçede bir havuz da var. Bu kadar ihtişamın ardından havuz bir lüks olmasa gerek. Havuzun ardındaki trabzanların aşınca insan adeta sonsuzluğua yuvarlanabileceği hissine kapılıyor. Az önce içeriden gördüğümüz evin bölümlerini bu kez dılarıdan ve arka cepheden görüyoruz. Buradan bakınca da bir başka güzel görünüyor.
Şehrin en yüksek tepesine konumlanması sebebiyle, şehir tarafından görülmeden şehri görmek gibi bir avantaja sahip olan evin terasında keyif yapmanın zevkini tarif etmek zor olsa gerek. Siyah demir kaide üzerinde yükselen cilalı taştan dev masa, şık sandalye ve koltuklar ve hatta serin akşamlar için ısıtıcı da düşünülmüş.
Gece ve şehir bir başka güzel, hele de bu açıdan. Üstelik yüzerek serinlemek ve keyif yapmak imkanına da sahipseniz. Bugün size tanıttığımız villanın sahipleri gerçekten şanslı insanlar. Siz de değişik coğrafyalardan, değişik ev modelleri görmeye meraklı iseniz, daha önce yine sitemizde yayınlanan ve ‘Büyüleyici güzellikte bir çiftlik evi’ başlıklı yazımıza göz atabilirsiniz.