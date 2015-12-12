Müstakbel sakinleri tarafından tasarlanan bir aile villası

Bu yazımızda siz okuyucularımıza tanıtacağımız ev, içinde oturacak ailenin görüş ve ihtiyaçları göz önünde bulundurularak ailenin ve mimarların ortak çalışması sonucu ortaya çıktı. Basitçe söylemek gerekirse, ‘kişiye özel’ ya da ‘aileye özel’ bir ev. Bu yüzden de bugünkü yazımızın konusu olan evin bir benzerini başka biryerde bulmanız mümkün değil. Yazımıza konu olan ev Hollanda’da yer alıyor ve yine aynı ülkeden Engelman Architecten firması tarafından, değindiğimiz gibi içinde oturacak ailenin ihtiyaçları gözetilerek tasarlandı. Şimdi fotoğraflarımız eşliğinde bu eve biraz daha yakından bakmaya çalışalım ve bir evi kendi ihtiyaçlarımıza göre nasıl ve ne şekilde şekillendirebileceğimizi görelim.
Aile bireylerinin sadece günlük ihtiyaçları değil estetik ihtiyaçları da karşılamak istedikleri bu fotoğraftan daha iyi anlaşılıyor. Dikdörtgen şekillerin, geometrik çizgilerin hakim olduğu bir dış cephe. Siyah taşlar ve beyaz beton kullanılarak kontrast uygulmasına gitmek de unutulmamış. Önde gördüğünüz mini köprü de villaya ait ve bir su ve bitki demetinin içinden geçilerek villaya varılıyor. Yan ve arka bahçelerin güzelliğini ve sonsuzluk hissi veren aydınlatmaki başarıyı da gözden kaçırmamak gerek. Çeperleri incecik siyah çizgilerle oluşturan geniş ve yüksek cam uygulaması bir başka artı puan.
Doğal ışığı bolca alabilecek şekilde dizayn edilmiş yan cepheyi buradan görmek mümkün. Üstelik tasarım harikası yapay aydınlatma da oldukça başarılı ve eve bir karakter sağlıyor. Villanın yüksekliği ve önündeki siyah duvar, mimari gereklerin yanında ailenin mahremiyeti de göz önüne alınarak, geniş camlarına rağmen içerinin dışarıdan görülmemesi amacıyla tasarlanmış. Bahçe düzenlemesi ve mimari arasındaki uyum, doğa ve sanat arasındaki uyumu çağrıştırıyor. Buradan bakınca anlaşılan, kabaca, alt katın tüm ailenin kaynaşıp sosyalleşeceği ortak alan ve üst katın da herkesin odalarının bulunduğu özel alanlar olduğunu fark ediyoruz.
Su her daim insana ferahlık ve huzur veren bir şey olagelmiştir. Medeniyetlerin hemen hepsinin su kenarına kurulmuş olmasında en büyük etken şüphesiz suyun hayat ve temizlik kaynağı olmasıdır ancak bu huzur verici ve dinlendirici karakterin payı da inkar edilemez. Yazımızın konusunu oluşturan villada da bu göz ardı edilmemiş ve yapay bir gölet oluşturulmuş. Evin bu cephesinden bakınca ilk fotoğrafta gördüğümüz dışında bir köprü daha görüyoruz, bu kez daha estetik bir köprü olduğunu söylemeliyiz. Dış kaplaması da evin dış cephesiyle uygun olarak aynı taşlardan yapılmış. Fazla karanlık bir görüntü olmaması için bolca yeşillik ve gölette de mavi fayanslar kullanılmış.
Camların kapladığı alanın büyüklüğünden daha önce bahsetmiştik. Güneşin son ışıklarına kadar eve aydınlık girmesine izin veren yapı, evin iç alanında bitkilere ve ağaçlara da alan tanıyor. Normalde bahçede duran ağaçlar, evin üstü açık iç alanına dahil edilerek ekstrem bir iç dış kaynaşmasına ya da başka bir açıdan bakarsak yumuşak geçişe izin verilmiş. Alanın zemin kaplaması da görüldüğü gibi evin genel kompozisyonuna uycak şekilde gri bloklardan ve yine gri küçük taşlardan oluşturulmuş.
İç kısımda yani odaların bulunduğu kısımlarda ise dış cephedeki kahverengi hakimiyeti yerini griye bırakmış görünüyor. İnce, beyaz bir duvarla koridordan ayrılan oturma odası elbette modern bir şekilde dizayn edilmiş ve her türlü konfor düşünülmüş. Metalik unsur ve ayrıntılar gözlerden kaçmayacak kadar dikkat çekici görünüyor.
Bugünkü yazımızda bahsettiğimiz coğrafyaya ve o kültürün mimari tarzına ilginiz varsa yine bu sitede yayınlanan ve bir evin dönüşüm hikayesinden bahseden ‘Öncesi ve sonrasıyla harabeden zerafete’ başlıklı yazıyı da okuyabilirsiniz.