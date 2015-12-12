Müstakbel sakinleri tarafından tasarlanan bir aile villası

İç kısımda yani odaların bulunduğu kısımlarda ise dış cephedeki kahverengi hakimiyeti yerini griye bırakmış görünüyor. İnce, beyaz bir duvarla koridordan ayrılan oturma odası elbette modern bir şekilde dizayn edilmiş ve her türlü konfor düşünülmüş. Metalik unsur ve ayrıntılar gözlerden kaçmayacak kadar dikkat çekici görünüyor.

Bugünkü yazımızda bahsettiğimiz coğrafyaya ve o kültürün mimari tarzına ilginiz varsa yine bu sitede yayınlanan ve bir evin dönüşüm hikayesinden bahseden ‘Öncesi ve sonrasıyla harabeden zerafete’ başlıklı yazıyı da okuyabilirsiniz.