Modern, farklı ve iddialı bir ev

Bugünkü yazımızda son zamanların ön planlarda kendine yer bulan, modern çizgilerle kendine özgü geleneksel ve yerel hatları aynı kapta eritebilen bir mimari kültürüne sahip olan Meksika’nın Yucatan bölgesinden bir evle siz okuyucularımızla birlikteyiz. Mimari bir mücevher değeri ve kalibresindeki bu binanın mimarları yine aynı ülkeden Studio 360 isimli firmaya bağlı olarak çalışıyorlar. Şimdi gelin bu mimari harikası eve biraz daha yakından bakalım.
Oldukça yüksek sayılabilecek kahverengi taşlardan bir kaidenin üzerine oturan ev geniş cam cephesiyle aydınlık konusunda herhangi bir sıkıntı yaşatmıyor. Taştan kaidelerin bir tarafı köşeliyken diğer tarafı ise yuvarlak hatlara sahip, bu da ortaya enteresan bir görüntü çıkartıyor. Arka tarafta küçük bir bahçe de doğrudan eve bağlanıyor.
Duvarların yüksek tutulmasıyla evin iç kısmında bir özel alan oluşturulmuş. Ancak bu sonuç, gördüğünüz gibi oldukça şık bir uygulamayla başarılmış. Kahverenginin en açık tonlarına sahip taşlardan oluşturulan duvarın önünde de bu yöreye özgü bitkiler arz-ı endam ediyorlar. Şimdi yavaş yavaş evin içine doğru adım atmaya başlıyoruz.
Bu fotoğrafta evin avlusunu görüyorsunuz. Avluda bulunan ağaç hiç dokunulmadan bırakılmış. Geri kalan kısım ise minimalist tarzda düzenlenmiş. Duvarların, beyazlığı, açık renklerin hakimiyeti ve bitki örtüsü bizlere, bu evin bulunduğu coğrafyanın Akdeniz’e hem kültürel hem de iklimsel yakınlığını hatırlatıyor. Giriş kısmında geniş tutulan cam cephe ise avluyla evin iç alanı arasında doğrudan bir ilişki kurmaya işlevi görüyor.
Yine minimalist tasarımı, başarılı yapay ve doğal aydınlatması ile merdivenler de gözden kaçmayacak kadar ustalıkla tasarlanan unsurlardan. Cam kısımların oldukça büyük ve geniş tutulması sayesinde alınan bol güneş ışığı evin bu kısımlarını bitkilerin yetişmesi için de oldukça elverişli hale getiriyor. Pencerelerin çeperlerinin siyah seçilmesi, bembeyaz duvarları düşününce kontrast uygulamasının başarısı için gerekliliğini açıklıyor.
İçeriden dışarıdaki yukarıda fotoğrafını gördüğümüz avluya geçişteki cephenin genişliği evin iç rahatlatıcı, huzur veren, büyüleyici atmosferini açıklar nitelikte. Kahverenginin hemen hemen her tonunu görebileceğimiz bu kısımda aydınlatmanın başarısını da inkar etmemek gerek. Teras ve avlunun, özellikle yaz mevsimlerinde masa ve sandalye yerleştirmek, dolayısıyla da keyifli zamanlar geçirmek için yeterli büyüklük ve genişlikte olduğunu da not etmek gerekiyor.
Evimizin geceleyin daha da güzel görünüyor. Evin avlu kısmı için bir mahremiyet sağlayacak yükseklikte dizayn edilen taştan duvar, evin dış mekanını kabaca ikiye ayırıyor. Sağ taraftaki siyaha boyanmış ahşaptan kafesli kapı garaj bölümüdür. Duvar dibini süsleyn bitkiler yine yörenin karakterini yansıtıyor. Düz, sert konturlu, sade bir geometri evin her santimetrekaresine sinmiş durumda.
Ve günün sonunda evin görünümü. Bu iç ferahlatıcı sadelik ve güzelliğin bir minik havuzla taçlandırılması ve günün tüm yorgunluğunu atma keyfi. Burada geçirilecek yaz akşamlarına paha biçilemez.
Meksika iddialı mimar ve iç mimarlarıyla bu alanda son yıllarda öne çıkan ülkelerden biri haline geldi. Sitemizde yine Meksika’dan seçtiğimiz başka bir çok başarılı örnek için ‘Meksika’da muhteşem bir ev’ başlığını taşıyan yazımızı da göz gezdirebilirsiniz.