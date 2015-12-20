Modern, farklı ve iddialı bir ev

Ve günün sonunda evin görünümü. Bu iç ferahlatıcı sadelik ve güzelliğin bir minik havuzla taçlandırılması ve günün tüm yorgunluğunu atma keyfi. Burada geçirilecek yaz akşamlarına paha biçilemez.

Meksika iddialı mimar ve iç mimarlarıyla bu alanda son yıllarda öne çıkan ülkelerden biri haline geldi. Sitemizde yine Meksika’dan seçtiğimiz başka bir çok başarılı örnek için ‘Meksika’da muhteşem bir ev’ başlığını taşıyan yazımızı da göz gezdirebilirsiniz.