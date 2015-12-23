Çağdaş ve konforlu bir yaz evi

Bu evde yazı geçirmek muhteşem bir deneyim olsa gerek. Havuzundan garajına, geniş bir bahçeden terasa kadar her türlü lüks çok büyük sayılamayacak bir alana başarıyla sığdırılmış.

Bu tarz kompakt, sade ve modern evlere ilginiz varsa sitemizin ilgili sayfalarının yanında daha önce yine burada yayınlanan ve ‘Modern, farklı ve iddialı bir ev’ başlığını taşıyan yazımıza göz atmanız belki de size yeni fikir ve ilham kapıları açacaktır.