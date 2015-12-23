Çağdaş ve konforlu bir yaz evi

Bugünkü yazımızda son zamanlarda yazılarımızda sıklıkla uğradığımız bir coğrafya olan Güney Amerika’ya tekrar uzanacağız. Bu seferki durağımız Arjantin’in başkenti Buenos Aires. Müstakil konutlar için ayrılmış yarı kırsal bir landa yer alan bu ev, aynı ülkeye kayıtlı Gatarqs isimli firma tarafından hayata geçirildi. İnceleyeceğimiz bu ev gündelik ihtiyaçlar ve sosyalleşme için kabaca ikiye ayrılmış yapısıyla enteresan bir örnek olarak karşımıza çıkmakta, kesinlikle atipik özellikler gösteren bir yapı. Bu yönünden şunu anlıyoruz ki, ele aldığımız ev, tamamen sahiplerinin istek ve ihtiyaçları göz önünde bulundurularak, onlara özel tasarlanmış. Enerji kaynaklarını verimli kullanma, sürdürülebilir enerji kaynaklarının tercih edilmesi, güneş enerjisinden maksimum şekilde yararlanma gibi özellikleri de bulunan bu eve şimdi biraz daha yakından bakalım.
Evin mimari dili basit ve kompakt. İnsanın gözünü yormayan sade bir yapı. Keskin yatay ve dikey çizgiler ilk dikkati çeken unsurlardan. Evin açık kahverengi dış cephesiyle uyumlu olcak şekilde zeminde, kapılarda ve duvarda ahşap öğelerin kullanılması ihmal edilmemiş. Giriş kısmında bahsettiğimiz güneş enerjisi ile ilgili panelleri çatıya baktığınızda görebilirsiniz.
Arka cephede de ön cephedeki tarz korunuyor, yine keskin ve düz çizgiler, ince uzun pencereler ve elbette renk de aynı. Bu cepheden bakınca ilkine oranla daha alçak düzeyde bir asma kat da göze çarpıyor. Boş zaman etkinlikleri için bir bahçe ve bu bahçeye doğrudan bağlanan bir garaj da mevcut.
Şimdi de evin içine girelim. Panel camlar sayesinde oturma odası olarak kullanılan iç mekan aydınlık ve havadar. Camlar bahçeye açılıyor ve doğal ışıktan sonuna kadar faydalanılıyor. Evin dış cephelerindeki renk kompozisyonu kırmızı sandalyeler dışında aynen korunmuş. Kahverengi ve özellikle açık tonları. İç dekorasyon modern çizgiler taşıyor. Tavandaki ayrıntılar havalandırmaya da ne kadar önem verildiğini kanıtlıyor gibi.
Bu kez yemek odasını bahçeden bir bakışla görmekteyiz. Aynen oturma odasından olduğu gibi yine cam panellerin kullanılması yoluyla şeffaflıktan, yani bolca gün ışığından faydalanılmış. Bahçe gerek tek başına ya da az kişiyle dinlenmek için gerekse de fazla sayıda insanla sosyalleşmek için yeterince büyük. Şezlonglar birazdan göreceğimiz havuz için hazır tutuluyor.
Oturma odası ve yaşam alanıyla direk bağlantılı olan bu mükemmel bahçe ve havuz evin yaz mevsimine hitap eden kimliğini apaçık ortaya koyuyor. Havuzu çevreleyen ahşap zemin yine hemrenk hem de malzeme olarak evin genel çizgisine uygun. Fotoğrafta çok belli olmasa da, üst katta, yatak odasının önünde de muhteşem bir teras mevcut. Ne diyelim, bronzlaşmak isteyenler için gayet ideal!
Bu evde yazı geçirmek muhteşem bir deneyim olsa gerek. Havuzundan garajına, geniş bir bahçeden terasa kadar her türlü lüks çok büyük sayılamayacak bir alana başarıyla sığdırılmış.
Bu tarz kompakt, sade ve modern evlere ilginiz varsa sitemizin ilgili sayfalarının yanında daha önce yine burada yayınlanan ve ‘Modern, farklı ve iddialı bir ev’ başlığını taşıyan yazımıza göz atmanız belki de size yeni fikir ve ilham kapıları açacaktır.