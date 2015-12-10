Evimi ilave yapılar ile nasıl genişletebilirim ?

Yaşadığımız evlerde, aile bireylerine ait birer yaşam alanı olması, her bireyin kendine göre dekore ettiği, süslediği, özen gösterip zarif bir görünüm oluşturduğu odasının olmasını hepimiz isteriz. Çekirdek aile iken satın aldığımız ev bir süre sonra ailemizin genişlemesi, edindiğimiz hobilere ait malzemeler, çalışma odasına ihtiyaç duymamız, çocuklarımız ile oyun oynamak için ihtiyaç duyacağımız oyun alanları nedeniyle daha büyük evlere ihtiyaç duyarız. Bütçemizin izin verdiği ölçüde yeni ve geniş bir ev satın alabilir ve dekore ederek istediğimiz alanlara sahip olabilir veya mevcut evimize ilave alanlar yaparak geniş bir ev sahibi olabiliriz. Evlerimize ilave alanlar, odalar yapabilmek için dikkat etmemiz gereken konuların yanında yasal olarak alınması gereken izinler vardır. İstediğimiz şekilde her ilave odayı evimize eklemek belirli izinlere tabidir. Bu izinleri almadığımız takdirde yapacağımız ilave yapılar yasal olmayacak ve suçlu duruma düşeceksiniz. Bu nedenle ihtiyaç duyduğunuz yeni alanlar için önceden iyi bir planlama yapmalı, evinizin durumunu inceleyerek bir proje geliştirmeli, gerekli izinleri alarak uygulamaya geçilmelidir.

Evimize ilave olarak yapacağımız yeni alanların yerini, konumunu ve evimizle ile birleşeceği uzunluğu iyi hesaplamalıyız. Birleşme alanı olan duvarlarda açılacak yeni kapı ve pencerelerin boyutları, ısı geçirgenlikleri, yeni odanın aydınlatılması, gün ışığından yararlanma oranı gibi faktörleri detaylı olarak analiz ederek ilave yapı planı yapmalıyız. Evimizde kullandığımız alanlardan faydalanma oranını düşürmeden, yeni alanlar oluşturmak için öncelikle ihtiyaçlarımızı iyi bir şekilde analiz etmeli, detaylı bir analiz sonrası elde edeceğimiz verilerle yeni yapı planı yapmalıyız. İhtiyacımız olan oda sayısı ve odaların alanlarına göre evimizin uygun olan dış cephesini seçerek evimizin şekline, konumuna, güneş alma durumuna, ana cadde ve ulaşım yollarına uzaklığına, dış cephede uygun yer durumuna göre yeni ilave yapıların planını yapmalı, proje haline getirerek, evimizin projesi ile birleştirmeli, belediyesinden ilgili izinleri ve inşaat ruhsatını alarak uygulamaya başlamalısınız. Bu şekilde yapacağınız ilave yapılar, eviniz için en faydalı ve en kullanışlı alanlar olacak, evinizi yasal olarak bir sorumluluk altında bırakmayacaktır. İlgili belediyeden izin almak için başvurduğunuzda; evinizin yapısı ile ilgili uygun değil cevabı alabilir evinizin yeterli statik gücünün olmadığını öğrenebilirsiniz. BU nedenle gerekli görülmesi halinde bir uzmana etüt yaptırarak evinizin yapısı ile ilgili bilgiler edinebilirsiniz.

Buraya kadar anlattığımız tüm konular ilave yapıların yapılması ve eve entegre edilmesi ile ilgili konulardır. Buradan sonra ise, yeni yapıların dekore edilmesi ve ev ile uyumlu hale getirilmesi konusunu ele alalım. Yapacağınız ilave yapılar ile evinizi genişlettikten sonra yapmanız gereken ev dekorasyonu fikrine ve konseptine uygun bir dekorasyon yapmak veya kullanım amacına uygun olacak şekilde ilave yapıları düzenlemektir. İç cephe boya veya duvar kağıdı seçimini evin diğer bölümleri ile aynı olacak şekilde yapmalı, iç dizayn ve dekorasyonunu kullanım amacına uygun, ev dekorasyonu ile de uyumlu bir şekilde yaparak keyifli ve zarif bir ilave yapı dekorasyonu yapmış olursunuz. İlave yapılar dekore edilirken, evinize sonradan yapıldığı hissi uyandırmamalı, bir bütün halinde görünmeli, dışarıdan bakıldığında göze batmamalıdır. Bu şekilde yapacağınız ilave yapılar hem evinizin dış cephe dekorasyonunun estetik olmasını sağlayacak hem de evinizin bir bütün olarak görünmesini sağlayacaktır. İç mekan dekorasyonlarında da aynı durum geçerli olacaktır. Yapacağınız zarif bir iç mekan dekorasyonu ile ilave yapıların evinizin orijinal yapısında bulunduğu hissi uyandırması, göze batmaması dekorasyonunuzun zarafetini koruyacak ve daha şık gösterecektir. İlave yapılar için fikir edinmek, zarif ilave yapı uygulama örneklerini incelemek için homify ilave ev örneklerini inceleyebilir, fikir edinebilirsiniz.



