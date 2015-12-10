Evimi ilave yapılar ile nasıl genişletebilirim ?

Yaşadığımız evlerde, aile bireylerine ait birer yaşam alanı olması, her bireyin kendine göre dekore ettiği, süslediği, özen gösterip zarif bir görünüm oluşturduğu odasının olmasını hepimiz isteriz. Çekirdek aile iken satın aldığımız ev bir süre sonra ailemizin genişlemesi, edindiğimiz hobilere ait malzemeler, çalışma odasına ihtiyaç duymamız, çocuklarımız ile oyun oynamak için ihtiyaç duyacağımız oyun alanları nedeniyle daha büyük evlere ihtiyaç duyarız. Bütçemizin izin verdiği ölçüde yeni ve geniş bir ev satın alabilir ve dekore ederek istediğimiz alanlara sahip olabilir veya mevcut evimize ilave alanlar yaparak geniş bir ev sahibi olabiliriz. Evlerimize ilave alanlar, odalar yapabilmek için dikkat etmemiz gereken konuların yanında yasal olarak alınması gereken izinler vardır. İstediğimiz şekilde her ilave odayı evimize eklemek belirli izinlere tabidir. Bu izinleri almadığımız takdirde yapacağımız ilave yapılar yasal olmayacak ve suçlu duruma düşeceksiniz. Bu nedenle ihtiyaç duyduğunuz yeni alanlar için önceden iyi bir planlama yapmalı, evinizin durumunu inceleyerek bir proje geliştirmeli, gerekli izinleri alarak uygulamaya geçilmelidir.
Evimize ilave olarak yapacağımız yeni alanların yerini, konumunu ve evimizle ile birleşeceği uzunluğu iyi hesaplamalıyız. Birleşme alanı olan duvarlarda açılacak yeni kapı ve pencerelerin boyutları, ısı geçirgenlikleri, yeni odanın aydınlatılması, gün ışığından yararlanma oranı gibi faktörleri detaylı olarak analiz ederek ilave yapı planı yapmalıyız. Evimizde kullandığımız alanlardan faydalanma oranını düşürmeden, yeni alanlar oluşturmak için öncelikle ihtiyaçlarımızı iyi bir şekilde analiz etmeli, detaylı bir analiz sonrası elde edeceğimiz verilerle yeni yapı planı yapmalıyız. İhtiyacımız olan oda sayısı ve odaların alanlarına göre evimizin uygun olan dış cephesini seçerek evimizin şekline, konumuna, güneş alma durumuna, ana cadde ve ulaşım yollarına uzaklığına, dış cephede uygun yer durumuna göre yeni ilave yapıların planını yapmalı, proje haline getirerek, evimizin projesi ile birleştirmeli, belediyesinden ilgili izinleri ve inşaat ruhsatını alarak uygulamaya başlamalısınız. Bu şekilde yapacağınız ilave yapılar, eviniz için en faydalı ve en kullanışlı alanlar olacak, evinizi yasal olarak bir sorumluluk altında bırakmayacaktır. İlgili belediyeden izin almak için başvurduğunuzda; evinizin yapısı ile ilgili uygun değil cevabı alabilir evinizin yeterli statik gücünün olmadığını öğrenebilirsiniz. BU nedenle gerekli görülmesi halinde bir uzmana etüt yaptırarak evinizin yapısı ile ilgili bilgiler edinebilirsiniz.
Buraya kadar anlattığımız tüm konular ilave yapıların yapılması ve eve entegre edilmesi ile ilgili konulardır. Buradan sonra ise, yeni yapıların dekore edilmesi ve ev ile uyumlu hale getirilmesi konusunu ele alalım. Yapacağınız ilave yapılar ile evinizi genişlettikten sonra yapmanız gereken ev dekorasyonu fikrine ve konseptine uygun bir dekorasyon yapmak veya kullanım amacına uygun olacak şekilde ilave yapıları düzenlemektir. İç cephe boya veya duvar kağıdı seçimini evin diğer bölümleri ile aynı olacak şekilde yapmalı, iç dizayn ve dekorasyonunu kullanım amacına uygun, ev dekorasyonu ile de uyumlu bir şekilde yaparak keyifli ve zarif bir ilave yapı dekorasyonu yapmış olursunuz. İlave yapılar dekore edilirken, evinize sonradan yapıldığı hissi uyandırmamalı, bir bütün halinde görünmeli, dışarıdan bakıldığında göze batmamalıdır. Bu şekilde yapacağınız ilave yapılar hem evinizin dış cephe dekorasyonunun estetik olmasını sağlayacak hem de evinizin bir bütün olarak görünmesini sağlayacaktır. İç mekan dekorasyonlarında da aynı durum geçerli olacaktır. Yapacağınız zarif bir iç mekan dekorasyonu ile ilave yapıların evinizin orijinal yapısında bulunduğu hissi uyandırması, göze batmaması dekorasyonunuzun zarafetini koruyacak ve daha şık gösterecektir. İlave yapılar için fikir edinmek, zarif ilave yapı uygulama örneklerini incelemek için homify ilave ev örneklerini inceleyebilir, fikir edinebilirsiniz.
Oturduğunuz ve sahibi olduğunuz eve, ilave bir alan yapıp genişletmek istiyorsanız yapacağınız ilk işlem detaylı bir yol haritası hazırlamak ve bu plana uygun şekilde ilave yapı inşa etmektir. Plan, proje hazırlamadan, ön inceleme yapmadan, kafanıza estiği gibi bir ilave yapı yapmaya kalktığınızda bir çok sorunla karşılaşmanız ve maliyetinizin devasa boyutlara ulaşması söz konusu olacaktır. Bu olumsuz durumlar ile karşılaşmamak için iyi bir ihtiyaç durumu belirleme çalışması yapılmalı, sonrasında uygulama yapılarak istediğimiz performansı ve faydayı sağlayan bir ilave yapılmalıdır.
İlave yapı yapacağımız zaman dikkat edeceğimiz bir diğer önemli nokta da; ilave yapının şekli, evin neresinde konumlandırılacağı ve evin son halinin nasıl bir şekil alacağı sorunudur. Bu sorun, dikkatli bir çalışma yapılmaması durumunda evimizin yapısı, şekli, konumu bütün avantajını yitirebilir,görsel ve estetik özelliklerini kaybederek kötü bir dış cephe dekorasyonu oluşturabiliriz. Bu nedenle ilave yapının şeklini, konumunu seçerken, evin yapısını, evin konumunu, evin şeklini iyi bir şekilde incelemeli, en ideal konumlandırma planını oluşturarak uygulama yapmalıyız. Bu şekilde yapacağımız bir uygulama ile evimizin uzantısı, şekli çok dekoratif bir görüntü oluşacak ve zarif bir dış cephe dekorasyonu sahibi olabiliriz.
Evinize yapacağınız ilave yapı için dikkat edeceğiniz temel özellikler vardır. Bu özelliklerin başında, yapılacak ilave yapının hangi amaçla kullanılacağı gelir. Bunun dışında, evimizin statik hesaplarına binecek olan ekstra yük, ilave yapı da kullanılacak malzemeler, ilave yapının şekli gibi konular da önem arz eder. Bu konular yapılacak olan ilave yapının temel özelliklerini oluşturur. Bu özelliklere dikkat etmediğiniz, yapacağınız ilave yapı sağlıklı olmayacak ömrü uzun olmayacaktır. Bu nedenle çok dikkatli davranmalı, temel özelliklere dikkat ederek ilave yapı yapmalısınız.
Eviniz için alan genişletmesi yapmak istediğinizde yapacağınız ilk iş, iyi bir plan ve proje yapmaktır. Yapacağınız planlar ve projeler evinizin dış yapısını doğrudan etkileyeceği için dekoratif bir ilave yapı dekorasyonunu düşünerek projelendirme yapmalısınız. Dış cephenizde yapacağınız ilave yapının duvarlarının dışarıdan zarif görünmesi için özel bir çalışma yapmalı, örnek resimdeki gibi bir uygulamayı örnek alarak zarif ve estetik bir ilave yapı yapabilirsiniz. Örnek resimde yer alan ilave yapı da olduğu gibi pencereler ve siya kaplama taşları ile görsel bir ilave yapı oluşturulmuştur.
Evinizi genişletmek için yapmak istediğiniz ilave yapılar için estetik görünüme sahip ve yüz yıllardır kullanılan bir yapı malzemesi olan tuğlaları kullanabilirsiniz. Tuğlalar ile yapacağınız ilave yapılarda dış cephe dekorasyonunu, dekoratif bir duvar oluşturma zorunluluğu ortadan kalkacak, tuğla duvarlar çıplak bir şekilde zarif bir dekorasyon oluşturabileceksiniz. Örnek resimde olduğu gibi evin ana gövdesine dikey olarak yapılmış ilave yapı da yapı malzemesi olarak tuğla kullanılmış, bu sayede sıva ve süsleme için kaplama taşlar kullanılmak zorunda kalınmamıştır.
Ev genişletmek için yapılacak bir ilave yapı için, evinizin mevcut durumuna uygun bir plan yaparken ilave yapının blok uzantısı şeklinde olmasına, veya blok ile dikey olarak bir uyum sağlamasına dikkat etmelisiniz. Örnek resimde olduğu gibi ana gövdeye dikey olarak yapılmış bir uygulama yapabileceğiniz gibi, ev bloğunun bir uzantısı olacak şekilde de ilave yapıyı yapabilirsiniz. Bu şekilde uyumlu bir evler bütünü yaparak zarif bir eve ve ilave olarak yapılan eve sahip olabilirsiniz.