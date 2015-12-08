Tarzınıza uygun bir şömine tasarımı seçin

Hem evimizi hem de görüntüsü ile içimizi ısıtan, üstelik dekoratif olarak da şahane duran şöminelerin birçok farklı tarza uygun modelleri bulunuyor. Beğenilerinize ve evinizin tarzına uygun bir şömine seçimi yapmak dekorasyonun bütünlüğü açısından da, şöminenin içinize sinmesi açısından da oldukça önemli. Antik görünümlü bir şömineden minimalist, modern bir şömineye kadar da seçenekler sonsuz. Şöminenin bulunduğu bir mekana girer girmez ilk dikkatimizi çeken unsur genellikle mevzuubahis şömine olmaktadır. Mekanın tüm dekorasyonunu ve mobilyaların yerleşimini şömineye göre yaparız. Bu nedenle, eğer evinizin dekorasyonuna önem veriyorsanız, göze ilk çarpan bu parçanın nasıl göründüğü çok önemlidir. Şöminenin kendi tasarımı ve çevresinin dekorasyonu mekanın diğer parçaları ile uyumlu olmalı ve şömine ayrı bir dünyadan gelmiş gibi sırıtmamalıdır. Evde halihazırda bir şömine varsa ancak sizin beğenileriniz ve evinizdeki dekorasyon anlayışınız ile uyum sağlamıyorsa, mutlaka şömine tasarımınızı değiştirmeli ve zevklerinize hitap eden bir şömineye kavuşmalısınız. Üstelik bunun için aşırı büyük bütçelere dahi ihtiyacınız olmayacak ve şömine tadilatı evin diğer tadilat masrafları içinde büyük bir kalem olup dikkat dahi çekmeyecektir. Ancak şömine tadilatından kaçınırsanız, taşındıktan sonra o şömine gözünüze batacak ve sonradan yapacağınız bir tadilat çok daha zorlayıcı olacaktır.

Bu sayfamızda farklı zevklere ve dekorasyon anlayışlarına uygun şömine modellerini derledik. Klasik, modern ya da eklektik; tarzınız nasıl olursa olsun sizin için bir şömine modeli mutlaka vardır. Türkiye'den ve dünyadan farklı tasarımların toplandığı bu yazı umuyoruz ki sizler için de ilham kaynağı olacaktır.