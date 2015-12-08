Tarzınıza uygun bir şömine tasarımı seçin

Hem evimizi hem de görüntüsü ile içimizi ısıtan, üstelik dekoratif olarak da şahane duran şöminelerin birçok farklı tarza uygun modelleri bulunuyor. Beğenilerinize ve evinizin tarzına uygun bir şömine seçimi yapmak dekorasyonun bütünlüğü açısından da, şöminenin içinize sinmesi açısından da oldukça önemli. Antik görünümlü bir şömineden minimalist, modern bir şömineye kadar da seçenekler sonsuz. Şöminenin bulunduğu bir mekana girer girmez ilk dikkatimizi çeken unsur genellikle mevzuubahis şömine olmaktadır. Mekanın tüm dekorasyonunu ve mobilyaların yerleşimini şömineye göre yaparız. Bu nedenle, eğer evinizin dekorasyonuna önem veriyorsanız, göze ilk çarpan bu parçanın nasıl göründüğü çok önemlidir. Şöminenin kendi tasarımı ve çevresinin dekorasyonu mekanın diğer parçaları ile uyumlu olmalı ve şömine ayrı bir dünyadan gelmiş gibi sırıtmamalıdır. Evde halihazırda bir şömine varsa ancak sizin beğenileriniz ve evinizdeki dekorasyon anlayışınız ile uyum sağlamıyorsa, mutlaka şömine tasarımınızı değiştirmeli ve zevklerinize hitap eden bir şömineye kavuşmalısınız. Üstelik bunun için aşırı büyük bütçelere dahi ihtiyacınız olmayacak ve şömine tadilatı evin diğer tadilat masrafları içinde büyük bir kalem olup dikkat dahi çekmeyecektir. Ancak şömine tadilatından kaçınırsanız, taşındıktan sonra o şömine gözünüze batacak ve sonradan yapacağınız bir tadilat çok daha zorlayıcı olacaktır.
Bu sayfamızda farklı zevklere ve dekorasyon anlayışlarına uygun şömine modellerini derledik. Klasik, modern ya da eklektik; tarzınız nasıl olursa olsun sizin için bir şömine modeli mutlaka vardır. Türkiye'den ve dünyadan farklı tasarımların toplandığı bu yazı umuyoruz ki sizler için de ilham kaynağı olacaktır.
Köy evlerinin ocaklarını anımsatan bu tasarım antik görünümüyle öne çıkıyor. Country (kırsal) tarza sahip bir eve ya da birçok farklı tarzı uyum içerisinde birleştiren eklektik tarza sahip bir eve çok yakışacak bir model. Fotoğraftaki örnekte de eklektik tarzda döşenmiş bir oturma odası ve bu alana yerleştirilmiş bir köşe şöminesi görmekteyiz. Taş ya da metal işçiliğinin olmadığı, tıpkı eski zamanların köy ocağı tekniği ile inşa edilmiş gibi duran şömine hemen her evde olduğu gibi, bu mekanda da odanın adeta yıldızı.
Klasik detaylara sahip modern tasarımlardan hoşlanıyorsanız, fotoğraftaki örnekte yer alan beyaz mermer şömine aradığınız ürün olabilir. İç kısmı döküm demir olan, dışı ise bembeyaz mermer ile kaplı şömine hem işlevselliği hem de şık ve zarif görüntüsü ile öne çıkmış. Modern dekoratif aksesuarlar ile süslenmiş olan şömine bu modern tasarımlı mekana klasik bir tat vermiş.
Lüks ve elegansın sembolü mermer tasarımlardan hoşalnıyorsanız, ’İç mekânlarda mermer kullanımı’ başlıklı yazımıza da göz atmanızı tavsiye ederiz.
Özellikle kır evleri için uygun olan rustik görünümlü şömineler, yoğun doğal taş ya da ahşap kullanımı ile öne çıkıyor. Fotoğraftaki bu örnekte ahşap tavanlı, harman tuğladan örülmüş duvarlara sahip bir kır evi görmekteyiz. Bu eve uygun olarak ise aynı renk tonlarında taş bir şömine düşünülmüş. Nötr renklere sahip olan yapının iç tasarımında da bej ve kahverengi tonları kullanılmış. Mobilyalar genel olarak modern tarzda seçilerek odanın abartılı kır evi parodisi görünümüne neden olması engellenmiş. Şömine halihazırda çok gösterişli olduğu için, üstü ve çevresi oldukça sade bırakılmış. Basit bir süs ve heykelcik ile dekorasyon tamamlanmış.
Evinizin modern bir dekorasyonu varsa ve keskin hatlara sahip minimal tasarımlardan hoşlanıyorsanız, şömine tasarımınız da buna uygun olabilir. Fotoğraftaki örnekte İstanbullu firma Eskimo Şömine tarafından mekana özel tasarlanıp imal edilen bir model görüyoruz. Üç yanı camlı olan ve böylece üç yana da ısı verebilen bu tür şömineler, duvar diplerine değil, odaların orta kısımlarına yerleştiriliyor. Dolayısıyla baca gibi gerekli alt yapısının da buna uygun olması gerekiyor. Dengeli ısı dağılımı konusunda duvar dibi şöminelerden çok daha başarılı olan bu tür şömineler üç yönden izlenebilmeleri ile görsellik açısından avantaj sağlıyorlar.
Daha zarif çizgilere sahip eşyalardan ve sade mobilyalardan hoşlanıyorsanız, son derece sade tasarıma sahip bir şömine modeli seçmeniz uygun olabilir. Oyma ya da hareketli çizgilere sahip olmayan ancak buna rağmen şıklığından hiçbir şey kaybetmeyen modern tasarımlara sahip şömine modellerini her şömine firması tasarlayıp imal edebilmektedir. Hoşunuza giden sade, zarif , basit ancak sağlam bir şömine modelini sizin için en iyi uygulayacak firmalara ulaşmak için homify sayfalarından yararlanabilirsiniz. Birçok doğal taş ve mermer firması da şömine imalatı yapmaktadır. Türkiye'den şömine firmalarına üste menüde yer alan
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Evinizde şömine yoksa ya da şömine için alan ve/veya altyapı hazırlama imkanı yoksa, örneğin bir apartman dairesinde oturuyorsanız, şömine soba olarak adlandırılan ve yüzlerce farklı model ve renge sahip döküm demir sobalar da en az bir şömine kadar keyif verici olacaktır. Baca deliği olan her odada gönül rahatlığı ile kullanabileceğiniz, cam kapağı sayesinde alevlerin dansını izleyebileceğiniz ve sobanın verdiği ısı ile mekanınızı sımsıcak hale getirebileceğiniz bu tasarımların modernden klasiğe modelleri bulunmaktadır. Piyasada Türk malı ya da ithal birçok örneğini bulabilirsiniz. Fotoğrafta görmüş olduğunuz bu kırmızı şömine 1001 Keyif tarafından ithal edilmiş olan Fransız Invicta markasına sahip. Fransız Ardenneslerin ortasında kurulmuş dört alandaki dökümhaneye sahip olan Invicta, 1926 yılından beri üretim yapmaktadır ve günümüzde, odunla ısıtma cihazlarının üretiminde Avrupa’daki bir numaralı üretici olmayı hedeflemektedir. 1001 Keyif'in homify sayfasında birbirinden farklı şömine soba modellerini, her bir modelin boyutlarını, kapasitelerini ve renk opsiyonları görebilirsiniz.