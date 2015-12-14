Harabeden şahaneye

Birbirinden ayrı yaşamak zorunda olan yorgun bir çift, ev satın almak ve yatırım yapmak için Paris'in kalbinde yer alan bu 36 metre karelik daireyi satın almaya karar verdi. Bir birine aşık çift, ayrılıktan kurtulmak için ön araştırma yapmadan, dairenin gerçek potansiyelini araştırmadan körü körüne bu daireyi satın aldı. Satın aldıkları evin; pis halini, duvarların dökülmüş ve dekorasyondan bir haber halini gördüklerinde kalplerine inecekti. Evin yenilenmeye, yaşanabilir güzel bir ev haline getirilmeye ihtiyacı olduğu için satın alma işlemlerinde kendilerine rehberlik eden Margaux ve mimarlık firması olan Meza Lopez ile iletişime geçtiler.

Satın alma işlemlerinde ön koşul olarak istedikleri, çiftin rahat bir yaşam alanı olarak kullanabilecekleri bir evi yaratmak ve satış işlemlerinin ön koşulunu yerine getirmek için mimarlar bir araya gelerek projeyi yeniden düşünmeye başladılar. İki mimar birlikte yaptıkları çalışma sonucunda çiftin istediği gibi bir daire yarattılar.