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Harabeden şahaneye

ümit atdağ ümit atdağ
PROJET LAMARTINE, Transition Interior Design, Transition Interior Design Transition Interior Design
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Birbirinden ayrı yaşamak zorunda olan yorgun bir  çift, ev satın almak ve yatırım yapmak için Paris'in kalbinde yer alan bu 36 metre karelik daireyi satın almaya karar verdi. Bir birine aşık çift, ayrılıktan kurtulmak için ön araştırma yapmadan, dairenin  gerçek potansiyelini araştırmadan körü körüne  bu daireyi satın aldı. Satın aldıkları evin; pis halini, duvarların dökülmüş ve dekorasyondan bir haber halini gördüklerinde kalplerine inecekti. Evin yenilenmeye, yaşanabilir güzel bir ev haline getirilmeye ihtiyacı olduğu için satın alma işlemlerinde kendilerine rehberlik eden Margaux ve mimarlık firması olan Meza Lopez ile iletişime geçtiler.

Satın alma işlemlerinde ön koşul olarak istedikleri, çiftin rahat bir yaşam alanı olarak kullanabilecekleri bir evi yaratmak ve satış işlemlerinin ön koşulunu yerine getirmek için mimarlar bir araya gelerek projeyi yeniden düşünmeye başladılar. İki mimar birlikte yaptıkları çalışma sonucunda çiftin istediği gibi bir daire yarattılar.

Yıkık ve harabe bir ev

PROJET LAMARTINE, Transition Interior Design, Transition Interior Design Transition Interior Design
Transition Interior Design

Transition Interior Design
Transition Interior Design
Transition Interior Design

Evin satın alınmasından sonra çekilen bu fotoğraf, yenilenmeden önce evin iç mekanlarının orijinal halidir. Yıkık duvarların, kötü zemin kaplamasının bulunduğu bu alan tuvalet, banyo ve küçük bir banyoya sahip bir harabeye benziyor.

Yenilenme aşaması

PROJET LAMARTINE, Transition Interior Design, Transition Interior Design Transition Interior Design
Transition Interior Design

Transition Interior Design
Transition Interior Design
Transition Interior Design

Tadilat yapılırken uzayı keşfetmiyoruz ancak var olan geniş alanları ortaya çıkararak ilk başta küçük olan dairenin aslında geniş ve işlevsel bir daire olabileceğini görüyoruz. Yapılan  bu çalışma ile daha geniş ve kullanılabilir bir ev ortaya çıkarılmıştır.

Salon ve açık mutfak

PROJET LAMARTINE, Transition Interior Design, Transition Interior Design Transition Interior Design Demir/Çelik
Transition Interior Design

Transition Interior Design
Transition Interior Design
Transition Interior Design

Harap haldeki o küçük daireden modern ve zarif bir salon ortaya çıkararak açık bir mutfak dekore edilmiş, küçük olan konut, yenileme işlemi ile muazzam bir daireye dönüştürülmüş. İki alan arasında sıvı bağlantısı oluşturulmuş, modern bir cam çatı ile görsellik oluşturulmuştur.

Mutfağın önceki hali

PROJET LAMARTINE, Transition Interior Design, Transition Interior Design Transition Interior Design
Transition Interior Design

Transition Interior Design
Transition Interior Design
Transition Interior Design

Yıkık ve harabe halindeki bu daire içinde yer alan mutfağın halini görünce mimarlar özel ve modern bir mutfak tasarlayıp bu mutfağı salon ile iç içe açık bir mutfak olarak tasarlamışlardır. Ciddi bir tasarıma ve tadilata ihtiyaç duyan mutfağın bu halini gördüğünüzde kötü bir yatırım yaptığınızı düşünebilirsiniz. Ancak yenilenme işlemlerinden sonra fikriniz kesinlikle değişecektir.

Açık mutfak

PROJET LAMARTINE, Transition Interior Design, Transition Interior Design Transition Interior Design
Transition Interior Design

Transition Interior Design
Transition Interior Design
Transition Interior Design

Mutfağın eski halini gözünüzün önüne getirdiğinizde yeni halinin modern bir mutfak olduğunu görüyorsunuz. Mutfak adası hem tezgah hem de yemek masası olarak düşünülmüş, sarkıtma lambalar ile dekoratif bir aydınlatma sağlanmış.

​Yatak odası

PROJET LAMARTINE, Transition Interior Design, Transition Interior Design Transition Interior Design
Transition Interior Design

Transition Interior Design
Transition Interior Design
Transition Interior Design

Boş bir harabe olan daire yenileme çalışmaları ile bir salon, bir açık mutfak ve bu alanlardan cam bölme duvar ile yarılmış modern bir yatak odasına dönüştürülmüş. Kırmızı tuğla duvar ile zarif ve estetik bir hava verilmiş olan yatak odası sarkıtma lambalar ile şık bir hale getirilmiş. Baş ucu komodinleri kırmızı tuğla renklerine uygun koyu tonlarda tercih edilerek yatak odasına tuğla duvara uygun bir dekorasyon yapılarak modern ve vintage  sentezi bir hava verilmiş.

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Tuvaletlerin önceki hali

PROJET LAMARTINE, Transition Interior Design, Transition Interior Design Transition Interior Design
Transition Interior Design

Transition Interior Design
Transition Interior Design
Transition Interior Design

Yenileme çalışmalarından önce tuvaletlerin hali, insanların içini karartan, demode tuvalet dekorasyonu sahip alanlardı. Mimarlar tarafından modern bir tuvalet oluşturulması için çalışılmış, bu demode halinden kurtarılması için özenle ve titizlikle bir tuvalet yenileme aşamasından geçirilmiş.

Ve sonra ..

PROJET LAMARTINE, Transition Interior Design, Transition Interior Design Transition Interior Design
Transition Interior Design

Transition Interior Design
Transition Interior Design
Transition Interior Design

Eski hali demode ve çirkin bir görünüme sahip olan tuvalet, yenileme çalışmaları ile vintage tarzında dekore edilmiş, modern bir hale getirilerek insanın içini açan bir havaya büründürülmüş. Yapılan tasarım ile küçük bir hacime sahip olan tuvalet ince ve zarif bir görselliğe kavuşturulmuş. Yenileme çalışmalarından önceki hali ile kıyaslandığında modernliğin, zarifliğin, inceliğin timsali haline getirilmiş.

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