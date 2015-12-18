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123 metrekarelik, düşük bütçeli, prefabrik ev projesi

Homify TR Homify TR
homify Müstakil ev
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Hayallerimizi süsleyen evlerin dekorasyon ve mimarilerinin çoğunlukla oldukça yüksek bir bütçe gerektirdiği hepimizin bildiği bir gerçek. Mimari açıdan modern çözümler ve sıradışı yapılar bir hayli yüksek fiyatlara mal oluyorlar. Ancak hayallerinizdeki evlere ulaşabilme yolunun çok zengin olmaktan geçtiğini düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Çünkü pek çok alanda olduğu gibi mimari ve dekorasyonda da pahalı hiçbir zaman estetik anlamına gelmiyor. Klasik ve düşük bütçeli planlarla sıradışı ve rüya gibi bir ev yaratmak da mümkün aslında. FingerHaus GMBH isimli mimarlık firmasının projelerinden biri olan bu ev de bunun en başarılı örneklerinden biri. En basit çözümün aslında en iyi çözüm olduğunu aklımızdan çıkarmayarak bu çarpıcı ve göz alıcı evi gezmeye başlayalım isterseniz.

Dış görünüş

homify Müstakil ev
homify

homify
homify
homify

Evin dışarıdan görünümü gerçekten huzur dolu ve büyüleyici değil mi? Açık renkli dış cephe koyu renkli kiremit çatıyla bir araya gelerek zamanın ötesinde ve her devirde şık olabilecek bir renk kombinasyonu meydana getiriyor. Mimarlar evin önündeki alana küçük de olsa sevimli ağaçlar ekleyerek eve yeşil ve doğal unsurlar kazandırmayı da ihmal etmemiş.

Beyaz mutfak

homify Modern Mutfak
homify

homify
homify
homify

Evin mutfağına girdiğinizde ise içinizi yemek yapma arzusu sarıyor. Beyaz rengin hakim olduğu mutfak dekorasyonunda ferah ve iç açıcı bir tarz benimsenmiş. Geniş mutfak adası hem ocağı hem de bar sandalyeleriyle çevrili yemek alanını içinde barındırıyor. Yemek alanındaki ahşap ayrıntı ise hem modern hem de sofistike bir atmosfer yaratıyor.

Arka bahçe

homify Modern Balkon, Veranda & Teras
homify

homify
homify
homify

Evin arka cephesinde küçük bir bahçe bulunuyor ve bu bahçe dinlenme alanı olarak dizayn edilmiş. Düzenli yeşil çimlerin arasına yerleştirilen iki adet şezlong huzurlu ve rahatlatıcı bir yaşam alanı yaratmaya yetiyor.

Oturma odası

homify Modern Oturma Odası
homify

homify
homify
homify

Oturma odasında nötr tonlardaki koyu ve açık renklerin kontrastından faydalanılarak stil sahibi bir görünüm elde edilmiş. Televizyonun karşısına yerleştirilmiş geniş ve konforlu modüler kanepe modern ve kullanışlı yapısıyla dikkat çekiyor. Özellikle küçük oturma odalarında modüler koltuk ve kanepe seçenekleri tercih edildiğinde hem çağdaş hem de rahat oturma alanları oluşturulabiliyor. Farklı tarz ve genişlikteki salonlar için L koltuk seçenekleri isimli yazımızda da bu salonda kullanılan modern kanepe gibi, şekli ve fonksiyonları değiştirilebilen modüler koltuk örneklerini derlemiştik. Oturma alanında kullanılan gri ve yumuşak halı da ortamın rahat ve konforlu atmosferine eşlik ediyor.

Bebek odası

homify Bebek odası
homify

homify
homify
homify

Ev sahiplerinin bir de bebeği var ve bebek için en sağlıklı, neşeli ve sevimli ortamı yaratmak istemişler. Pembe tonlarının beyazla iç içe geçtiği bu şirin bebek odasında eşya kalabalığına yer verilmemiş ve minimal ve ferah bir atmosfer yaratılmış. Kare şeklindeki bebek beşiği ise hem ebeveynlerin bebeğe bakmasını kolaylaştıracak şekilde yerden yüksek yapısıyla hem de bebeğin güvenliğini sağlayan tasarımıyla odanın en sevimli tasarım unsuru olarak öne çıkıyor pek tabii ki.

Yatak odası

homify Modern Yatak Odası
homify

homify
homify
homify

Yatak odası dekorasyonunda ise minimal ama romantik bir tarz benimsenmiş. Işıklandırma, çatının eğimli yapısının sağladığı sıradışı etki ve yer döşemelerindeki doğal ve modern doku bir araya gelerek alışılmışın dışında, konforlu ve romantik bir görünüm meydana getiriyor.

Banyo

homify Modern Banyo
homify

homify
homify
homify

Banyoda ise yine tüm aile üyeleri için maksimum düzeyde konfor ve fonksiyonelliğin ön planda tutulduğu bir tasarım hakimiyetini sürdürüyor. Ferah ve kalabalık oluşturmaktan kaçınılarak tasarlanmış olan banyoda kullanılan yeşil bitkiler yaşam alanının dinlendirici yapısına eşlik eden şık detayları oluşturuyor.

Önce & Sonra: 5 olağanüstü dış cephe dönüşümü
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Evler

Oturma Odası

Oturma Odası

Mutfak

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Yatak Odası

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Banyo

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