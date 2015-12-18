123 metrekarelik, düşük bütçeli, prefabrik ev projesi

Hayallerimizi süsleyen evlerin dekorasyon ve mimarilerinin çoğunlukla oldukça yüksek bir bütçe gerektirdiği hepimizin bildiği bir gerçek. Mimari açıdan modern çözümler ve sıradışı yapılar bir hayli yüksek fiyatlara mal oluyorlar. Ancak hayallerinizdeki evlere ulaşabilme yolunun çok zengin olmaktan geçtiğini düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Çünkü pek çok alanda olduğu gibi mimari ve dekorasyonda da pahalı hiçbir zaman estetik anlamına gelmiyor. Klasik ve düşük bütçeli planlarla sıradışı ve rüya gibi bir ev yaratmak da mümkün aslında. FingerHaus GMBH isimli mimarlık firmasının projelerinden biri olan bu ev de bunun en başarılı örneklerinden biri. En basit çözümün aslında en iyi çözüm olduğunu aklımızdan çıkarmayarak bu çarpıcı ve göz alıcı evi gezmeye başlayalım isterseniz.