Rüya gibi, rustik bir konak

Evin mutfağında da genel stilin dışına çıkılmamış. Yine tamamen natürel ögelerle dekore edilmiş sıcak ve kullanışlı bir mekan yaratılmış. Mütevazi bir havası olan mutfağın ışıklandırma elemanları da endüstriyel özellikte seçilmiş. Tam bir Rustik stilde olması gerektiği gibi. Beyaza boyanmış masa, dolap ve sandalyeler de hem dekorasyona hem de stile bire bir uyum sağlıyor.

Rustik stilde dekore edilmiş farklı mutfak dekorasyonları için “Rustik stil mutfak nasıl dekore edilir?” başlıklı yazımıza da bir göz atabilirsiniz.