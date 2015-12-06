Rüya gibi, rustik bir konak

Bugün sizlere Brezilya'da bir tepede bulunan muhteşem güzellikteki bir konaktan bahsedeceğiz. Evin konumunun bütün avantajlarını en iyi şekilde değerlendiren mimarlar, ortaya manzarası ve dekorasyonu ile göz kamaştıracak bir yapı çıkarmışlar. Rustik ve Country stilin dekorasyon özelliklerini taşıyan ve Rustik mimariden etkilenen yapı, natürel görüntüsü ile içinizi ısıtacak.
Konak, Sao Paulo – Brezilya'da bulunan Tikkanen Arquitetura imzası taşıyor. Konağın diğer alanlarına da göz atmak istemez misiniz?
Yeterli büyüklükte bahçesi ve terası bulunan konağa büyük ve kullanışlı bir yüzme havuzu yapılmış. Havuzun bulunduğu alan bahçenin en yüksek kısmı. Yılın sıcak günlerini bu havuzun başında geçirmek ev sahipleri için büyük keyif olacaktır. Evin taş mimarisi ve tuğla çatısı stili tamamladığı gibi sıcak ve natürel bir hava da yaratmış. Konağın mimarisinde ahşap, taş, tuğla ve ferforje gibi doğal malzemeler kullanılmış.
Evin bütün cepheleri yamacın aşağısına baktığı için etrafı oldukça açık. Bu nedenle son derece aydınlık ve ferah odalara sahip. Evin dekorasyonunda da taş mimarinin özellikleri kullanılmış. Kale duvarı görünümlü taş duvarlar ve karo zemin ile güçlü bir rustik stil yaratılmış. Merdivenlerde ahşap ve ferforje, mobilyalarda ise yine ahşap malzemeler tercih edilerek evin doğal çizgisi bozulmamış. Koltuk takımlarında ve diğer tekstil ürünü içeren mobilyalarda dokulu, natürel ve dikkat çeken kumaş döşemeler tercih edilmiş.
Stilin güçlü ögelerinden bir olan şömine evin birkaç odasında geleneksel bir tarzda kullanılmış. Tavanın ahşap strüktürleri, taş duvarlar ve klasik izler taşıyan mobilyalarla çok iyi uyum sağlamış. Konağın bütün odalarında etnik desenler taşıyan kilim ve halılar kullanılmış. Ayrıca kılıç, hançer gibi eski zamanlara ait bir takım eşyalar da aksesuar olarak evdeki yerlerini almış. Ev, mobilyalarından, aydınlatma ögelerine, aksesuarlarından, tekstil ürünlerine kadar her detayı ayrı ayrı değerlendirilmesi gereken, hazine gibi bir konak.
Evin mutfağında da genel stilin dışına çıkılmamış. Yine tamamen natürel ögelerle dekore edilmiş sıcak ve kullanışlı bir mekan yaratılmış. Mütevazi bir havası olan mutfağın ışıklandırma elemanları da endüstriyel özellikte seçilmiş. Tam bir Rustik stilde olması gerektiği gibi. Beyaza boyanmış masa, dolap ve sandalyeler de hem dekorasyona hem de stile bire bir uyum sağlıyor.
Rustik stilde dekore edilmiş farklı mutfak dekorasyonları için “Rustik stil mutfak nasıl dekore edilir?” başlıklı yazımıza da bir göz atabilirsiniz.
Katlanır cam balkon uygulaması ile mekanın iki cephesi de camekan hale getirilmiş. Gün ışığından en iyi şekilde faydalanılmasını sağlayan ve mekana doğal bir aydınlık kazandıran bu cam balkon sistemini hemen her odaya uygulayabilirsiniz. Bu dekorasyonda, bir kış bahçesi ve dinlenme alanı olarak düşünülen odaya stile uygun bahçe mobilyaları eklendiğini görüyorsunuz. Bahçe mobilyası özelliği taşıyan hasır koltuklar ve sehpa odanın taş ve ahşap ağırlıklı yapısına oldukça yakışmış. Evin en güzel manzarasına sahip oda için uygulanabilecek en güzel dekorasyon.
Bu evin en dikkat çeken özelliklerinden birisi de balkona uygulanan açık mutfaktır. Barbekü alanı olarak düşünülen ve bar masası, ufak bir tezgah ve taş fırın da içeren bu açık mutfak konuk ağırlamak için ideal. Özellikle bahçeye kurulacak sofraların en önemli ihtiyacını karşılayacak bu alan dekoratif olarak da stilin en güçlü ögelerini taşıyor. Taş, mermer ve ahşap gibi doğal malzemeler, geleneksel ögeler, desenli fayanslar mutfağın stilini sağlamlaştırmış.
Konağın dekorasyonu sırasında kalabalık bir ailenin bütün ihtiyaçları düşünülmüş. Bunun yanı sıra misafirler için de dinlenme ve yatak odaları bulunuyor. Görseldeki misafir yatak odasının dekorasyonu evin diğer alanları ile aynı tema ve stilde. Penceresi muhteşem bir manzaraya açılan konforlu ve sade bir yatak odası.