Sıcak ve çağdaş bir ev

Güzel bir şehirde çağdaş tasarıma sahip konut, doku ve renkleriyle son derece göz alıcı. Casa Astoria diye adlandırılan bu ev, bir FC3Arquitectura projesi. Kişide ferah ve modern bir stil duygusu uyandırması amaçlanan ev aile yaşamına uygun olarak dizayn edilmiş. Geleneksel yapılardan farklı olarak kare şeklindeki tasarımı çağdaş mimarinin başarılı bir ürünü. Bir yap bozu andıran parçalarıyla özellik dış cephesi son derece dikkat çekici. Çok fazla renk kullanılmamasına rağmen bölümleri birbirinden ayırma işlevi de gören renkler bu anlamda akıllıca bir seçim. Siyah ve beyazın keskin geçişini dengelemek için kullanılan gri ve mat sarılar görevini başarıyla ifa ediyor. Şimdi gelin bu modern evi daha yakından tanıyalım.
Ana dış cephe monoton bir tasarım yerine doku ve renklerin çarpıcılığı ile göz dolduran bir dizayna sahip. Ön kapı beyaz bir betondan oluşan hacimli bir çerçeveye sahip. Kapının kendisi ise koyu ahşaptan tercih edilmiş. Kapıdaki ışık ise adeta nokta işlevi görüyor. Böylece o koyulukta kapının dokusunu ayırt edebiliyorsunuz. Örneğin dikkatli bakarsanız karo şeritlerle bezeli olduğunu fark edebilirsiniz. Onun salonda brüt beton bir duvar bulunuyor. Blokları bölme işlevi gören beton koyu rengiyle de ilgi çekici. Hemen yanında beyaz bir daire altında garaj bulunuyor. Garajın üzerindeki cam korkuluk parlak yüzeyiyle akşam ışıklarını daha iyi yansıtıyor. Böylece ufak bir malzeme müdahalesiyle çarpıcı bir teras elde edilebilmiş.
Bu şahane yapının tasarım sırrı yazının başında da söylediğimiz gibi renk ve doku uyumu. Örneğin fotoğraftaki detaylara göz attığımızda kaba beton yüzeyin sarı bir pencereyi çerçeveleyerek pürüzsün yüzeyle harika bir zıtlık oluşturduğunu fark ediyoruz. Üçüncü düzlemde ise karanlık bir duvarın ortasında ışıklı bir alan görüyoruz. Dikey bir pencere tarafından kesilen koyu bölüm yine hoş bir estetik yakalamış.
Her ne kadar fotoğraf siyah beyaz olsa da gerçek hayatta bu niş hayat dolu. Dokunun palet gibi bir yapıya sahip olması farklı ve özgün bir görünüm kazandırmış daireye. Duvar dibine dizilen fotoğraflar ise ilginç bir sunum hazırlamış. En az resimler gibi sanat eseri haline gelen ev, bu fotoğrafta sanatsal tasarımına adeta gönderme yapmış.
Dairenin mutfak kısmını gördüğümüz dekorasyonda minimalist etki hakim. Endüstriyel duvarlara bitişik üst dolaplar her ne kadar açık renklere sahip olsalar da görünürlüklerini koruyorlar. Bar şeklindeki tezgah açık gri renkli granit kaplama. Bu nispeten soğuk endüstriyel çizgilerin hakim olduğu mutfakta zarif yemek masası doğal ahşap rengiyle sıcak aile yemeklerine güzel bir ortam hazırlamış. Ahşap masanın arka kısmındaki mavi ve kırmızılar minik renk müdahalesi sağlamış. Bu geniş açık mutfakta akşamları aileyle keyifli yemekler yenilebilir, büyük tezgahlarında kolay ve pratik bir şekilde muhteşem yiyecekler hazırlanabilir. Kalabalık bir aile için tasarlanmış ev her türlü imkana ve konfora sahip bir dizayndan oluşuyor.
Muhteşem yapının merdivenlerinden yukarı çıkıldığında açık terasa eşit şık bir cam korkulukla karşılaşıyorsunuz. Çift yüksekliğe sahip bu holün birinci katında oturma odası mutfak gibi sosyal alanlar bulunuyor. Üst katında ise daha çok yatak odalarının bulunduğu ev geniş alanıyla her türlü ihtiyacınızı karşılıyor.
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