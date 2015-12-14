Sıcak ve çağdaş bir ev

Muhteşem yapının merdivenlerinden yukarı çıkıldığında açık terasa eşit şık bir cam korkulukla karşılaşıyorsunuz. Çift yüksekliğe sahip bu holün birinci katında oturma odası mutfak gibi sosyal alanlar bulunuyor. Üst katında ise daha çok yatak odalarının bulunduğu ev geniş alanıyla her türlü ihtiyacınızı karşılıyor.

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