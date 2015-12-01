Çatı arasını okuma odasına nasıl dönüştürebilirim?

Çatı katı, tavan eğiminden kaynaklanan ölü alanlardan dolayı zaman zaman geri planda bırakılabiliyor. Depolama amaçlı veya daha seyrek kullanılan eşya ve mobilyaların bulunduğu alanlar olarak da değerlendirilebiliyor. Son yıllarda ise çatı arası kat planları şahane fikirlerle yaşam mahallerine ekleniyor. Çalışma odası, yatak ve okuma odası gibi yaşam alanları kapsamında yeniden dekore edilebiliyor. Çatı arası katın diğer katlardan farkı, normal bir dairenin ortalama sabit kat yüksekliği 2.80 m. alınmasıdır. Çatı arası kat yüksekliğinde eğimden dolayı sabit bir kat yüksekliğinde bahsedemeyiz. Aktif kullanım alanlarının kat yüksekliği ortalama bir insan boyunun üzerinde olması gerekir. Ortalama bir yetişkin boyu 1.70 m. olarak alınır ve çatı eğiminden kaynaklanan ölü alanlar bu boyutların altında kalır, ölü alanlar hareketlerinizi kısıtlar. Kısıtlı kullanım şartlarına rağmen, çatı arasını depolama amaçlı kullanmaktan başka alternatifler mevcut. Çatı arasını ortak yaşam alanlarından ayıran bir özelliği bulunmaktadır. Ortak yaşam alanlarının bulunduğu kattaki ses ve gürültü seviyesi, çatı arasında minimuma iner. Dolayısıyla daha sessiz ve dingin bir alan oluşturur. Okuma alanı oluşturmak isteyen ve bunu evin en sessiz alanında yapmak isteyenler için çatı arasını dekore etmek, hem pratik hem de işlevsel bir yaklaşım olacaktır.

Tavan arasını işlevsel amaçlı dönüştürmek için; zemin renkleri, aydınlatma sistemleri, havalandırma detayları, mobilya düzeni ve alan kontrolü gibi detayları gözden geçirerek daha kullanışlı hale getirebilirsiniz. Çatı arası katında mümkün olduğunca minimum ölçülerde mobilya tercih edilmesi önerilir. Dolayısıyla geçiş sirkülasyonu genişler ve rahatlar. Daha geniş görünmesi için renklerin diline de değineceğiz. Evlerin salon, otuma odası, mutfak gibi ortak yaşam alanları genellikle giriş kat planında yer alır. Çalışma odası, yatak odası gibi bireysel kullanım alanları ve okuma odası daha sessiz olan üst kat planlarında yer alır. Çatı arası kat planı için, işlevsel bir yaşam alanı fikri olarak okuma odası yapmayı düşünebilirsiniz. Çatı arası katı iyi bir okuma odası dekorasyonu ile kullanışlı ve konforlu hale getirmek için bazı başlıklar derledik.