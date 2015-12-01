Çatı arasını okuma odasına nasıl dönüştürebilirim?

Çatı katı, tavan eğiminden kaynaklanan ölü alanlardan dolayı zaman zaman geri planda bırakılabiliyor. Depolama amaçlı veya daha seyrek kullanılan eşya ve mobilyaların bulunduğu alanlar olarak da değerlendirilebiliyor. Son yıllarda ise çatı arası kat planları şahane fikirlerle yaşam mahallerine ekleniyor. Çalışma odası, yatak ve okuma odası gibi yaşam alanları kapsamında yeniden dekore edilebiliyor. Çatı arası katın diğer katlardan farkı, normal bir dairenin ortalama sabit kat yüksekliği 2.80 m. alınmasıdır. Çatı arası kat yüksekliğinde eğimden dolayı sabit bir kat yüksekliğinde bahsedemeyiz. Aktif kullanım alanlarının kat yüksekliği ortalama bir insan boyunun üzerinde olması gerekir. Ortalama bir yetişkin boyu 1.70 m. olarak alınır ve çatı eğiminden kaynaklanan ölü alanlar bu boyutların altında kalır, ölü alanlar hareketlerinizi kısıtlar. Kısıtlı kullanım şartlarına rağmen, çatı arasını depolama amaçlı kullanmaktan başka alternatifler mevcut. Çatı arasını ortak yaşam alanlarından ayıran bir özelliği bulunmaktadır. Ortak yaşam alanlarının bulunduğu kattaki ses ve gürültü seviyesi, çatı arasında minimuma iner. Dolayısıyla daha sessiz ve dingin bir alan oluşturur. Okuma alanı oluşturmak isteyen ve bunu evin en sessiz alanında yapmak isteyenler için çatı arasını dekore etmek, hem pratik hem de işlevsel bir yaklaşım olacaktır.
Tavan arasını işlevsel amaçlı dönüştürmek için; zemin renkleri, aydınlatma sistemleri, havalandırma detayları, mobilya düzeni ve alan kontrolü gibi detayları gözden geçirerek daha kullanışlı hale getirebilirsiniz. Çatı arası katında mümkün olduğunca minimum ölçülerde mobilya tercih edilmesi önerilir. Dolayısıyla geçiş sirkülasyonu genişler ve rahatlar. Daha geniş görünmesi için renklerin diline de değineceğiz. Evlerin salon, otuma odası, mutfak gibi ortak yaşam alanları genellikle giriş kat planında yer alır. Çalışma odası, yatak odası gibi bireysel kullanım alanları ve okuma odası daha sessiz olan üst kat planlarında yer alır. Çatı arası kat planı için, işlevsel bir yaşam alanı fikri olarak okuma odası yapmayı düşünebilirsiniz. Çatı arası katı iyi bir okuma odası dekorasyonu ile kullanışlı ve konforlu hale getirmek için bazı başlıklar derledik.
Evin herhangi bir mekanına kıyasla, çatıda su ve ısı yalıtımı gereksinimi her zaman daha fazladır. Yağmur iniş boruları çatıya binen yağmur suyu yükünü aktarır ve su yalıtımı sayesinde çatıdan mekanlara su sızmaz. Su yalıtımı için çatıda alınacak önlemler, çatı örtüsü kaplanmadan önce alınmalıdır. İnşa halindeki bir yapının çatı izolasyonu yapılmadıysa, tavan nemlenecek ve su damlayacaktır. Okuma odasına çevirdiğiniz çatı arası odada, kitaplık ve kitaplarınızın nemlenip hasar görmesini istemezsiniz. Nitekim mobilya ve eşyalar da nem ve sudan zarar göreceği için, okuma odasının dizaynı yapılmadan önce çatının su geçirmediğinden emin olunması gerekir. Nem problemi yaşanan mekanlarda duvarda, tavanda ya da mobilyalarda oluşan küf ve lekeler temizlenmeli ve tavan izole edilmelidir. Gerekli denetimlerden sonra sızıntıların engellendiği izolasyon sonrası mobilya ve eşyaların düzeni oluşturulabilir. Sıhhi tesisat boruları kontrolünden sonra olabilecek sızıntılar da derhal tamir edilmelidir.
Okuma odası için dikkat uyandırıcı renkler kullanmanıza gerek yoktur. Dingin ve sakin bir atmosfer sağlayan pastel renkler, açık renk tonları, beyazla karıştırılmış renkler veya mavinin dinlendirici renk tonlarından faydalanabilirsiniz. Burada amaç, kitap okuma ve dinlenme saatlerinde iyi zaman geçirmek, huzurlu ve sakin bir ortam hazırlamaktır. Çatı arasını okuma alanına dönüştürmek için, mobilya düzeni, uygulanacak stil ve aydınlatma gibi detaylar kadar; duvar ve tavan zemini renk tonları, döşeme zemini kaplaması ile mobilya renkleri arasındaki ilişki ve denge de önemlidir. Örneğin pastel renklerin kullanıldığı bir odada nötr renkler de kullanabilir, dingin atmosferi dengelersiniz. Fildişi, pastel tonları ile yeşil, mavi, mor ve açık renk tonları yatıştırıcı bir atmosfer oluşturmanızda yardımcı olacaktır.
Doğru mobilya tercihi başarılı bir tavan arası dönüşümü için küçük ebatlarda mobilya ve aksesuarlara yönelmekle mümkün olabilir. Tavan arasındaki eğimden dolayı oluşabilecek eğimli ölü alanlar, kitaplarınız için şahane bir dekoratif açık raf dizaynı ve kütüphane ile değerlendirilebilir. Kitaplarınızı muhafaza etmek için çatı arasının eğimli alanlarında dekore edeceğiniz kitaplık ve dekoratif raflara ihtiyacınız olacak. Ağır kütleli ve büyük kitaplıklar kullanıp, çatı arası odanızı daraltmanıza gerek yok. Kullanılmayan köşe ve kenarlardaki açık raflar alandan yer kazanmanızı sağlayacak ve daha ferah gösterecektir. Eğer yeterli bir alan varsa, uzanarak kitap okuma keyfini ihmal etmemek için bir karyola kullanabilirsiniz. Küçük bir alana sahipseniz keyifli bir okuma koltuğü, sehpa ya da masave sandalyelerden faydalanabilirsiniz. Büyük minderler kullanarak hem işlevsel, hem de rahat bir ortam sağlayabilirsiniz. Eğer yeterli boş alanınız varsa okuma koltuğu, sehpa, masa ve sandalye, kitaplık görevi görecek açık dekoratif raflardan faydalanabilirsiniz.
Okunmak için bekleyen kitaplardan oluşan raflar ve kitaplıklarınız okuma odasına bir kütüphane havası sağlayabilir. Örnek görseldeki modern stil oda tasarımı, Fransa'da bulunan SOLENNE BRUGİROUX ARCHİTECTE imzası taşıyor. Mekana aydınlık ve geniş bir atmosfer katmış. Daha iyi okuma alanı oluşturmak için kütüphanelerin dekorasyon ve dizaynı çatı arası odanız için uygun olacaktır. Dingin bir kütüphane alanını oluşturan açık ve dinlendirici renk tonları kullanın. Duvarlarınızı ayrıca dekore etmenize gerek kalmayacak, nitekim kütüphane raflarınızla birçok kitabınızı depolayacak, muhafaza edeceksiniz. Bir kütüphanede olabilecek rahat okuma koltukları, ya da mevcut yeriniz çok dar ise, okuma sandalyesi ve bir fincan kahvenizi koyabileceğiniz sehpa ya da masa alternatifi yeterli olacaktır.
Eğimli duvarların altında kalan kullanılmayan alanlar için, okuma odasında dekoratif açık raflarla dizayn etmek en kullanışlı yöntemlerden biri olacaktır. Duvara monte masa ile alandan yer kazanabileceğiniz bir masa tablası monte edebilir, masanızın üst hizasında kalacak duvar boşluklarına dekoratif açık raflar dizayn edebilirsiniz. Yer döşemesi zemininde büyük yer kaplayacak kitaplarınızı muhafaza edebilecek ve döşeme alanından yer kazanacaksınız. Okuma moduna uygun bir lamba ve duvara monte bir aydınlatma aksesuarını da değerlendirebilirsiniz. Dingin renklerle dekore edilmiş okuma odanızda, duvar boşluğunu yatıştırıcı atmosfere uygun bir tablo ile değerlendirerek, sanata yer verebilirsiniz.
Çatı arası oda, evin diğer mekanlarına nazaran daha dar ve küçük alanlardır. Gürültü ve sesten uzak, mümkünse büyük pencerelerden giren doğal ışık aracılığıyla dingin bir atmosfer sağlayabilir, okuma odanızı havalandırabilirsiniz. Genellikle tavana uygulanan açılır kanatlı pencere sistemlerinin yanı sıra, kısa duvarda da uygulanabilecek pencereler aracılığıyla düzenli aralıklarla havalandırmak yeterli olacaktır. Kütüphanenizde bulunan birçok sayıda kitap ve raflar, okuma odanızda dizayn ettiğiniz mobilya ve aksesuarlar özellikle nemden etkilenmemeli, hasar görmemeli ve havalandırılmalıdır.
Tavan ya da duvara monte aydınlatma sistemleri, masa lambaları, avize ve diğer aydınlatma aksesuarlarından faydalanabilirsiniz. Mümkünse lamba ışığının okuma moduna uygun seviyede arttırılması veya azaltılması gibi detayları işlevsel amaçlı kullanabilirsiniz. Kütüphane atmosferi oluşturacak dingin bir ortam, dinlenmek ve okumak için kullanacağınız lambalar değişebilir. Çalışma moduna geçeceğiniz esnada beyaz ışık, dinlenme moduna geçeceğiniz sırada sarı ışıkkullanabilirsiniz. Güneş ışığına en yakın renk olduğundan dolayı sarı ışık yaşam alanlarında dinlendirici bir atmosfer sağlar. Kış aylarında oluşabilecek nemden kaçınmak ve yaz aylarında daha çok ısınan çatı arasını havalandırmak için pratik yollarla kullanabileceğiniz sürgülü pencere sistemleri ya da kanatlı pencere sistemlerinden faydalanabilirsiniz.
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